РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5222 посетителя онлайн
Новости
15 309 305

Протестующих в США поддержали в Берлине и Лондоне

Протестующих в США поддержали в Берлине и Лондоне

Сотни людей в столицах Германии и Великобритании вышли 31 мая на акции солидарности с демонстрантами в США в связи с гибелью афроамериканца в Миннеаполисе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, протестующие на Трафальгарской площади в центре Лондона встали на колени, скандируя "Нет справедливости, нет мира", после чего прошли маршем мимо здания парламента, завершив акцию у посольства США.

Несколько сот демонстрантов также устроили митинг у здания посольства США в Берлине. Люди держали плакаты с надписями "Правосудие для Джорджа Флойда", "Хватит нас убивать!" и "Кому теперь наступят на шею?".

Напомним, волна протестов в США возникла после того, как 25 мая умер 46-летний афроамериканец Джордж Флойд. В сеть попали видеокадры, на которых видно, как во время задержания офицер полиции прижимает коленом к земле шею подозреваемого, а тот пытается сказать, что не может дышать. После этого в больнице мужчина умер.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сожженные здания, разбитые витрины и разграбленные ТРЦ: Последствия погромов в Миннеаполисе. ВПЕЧАТЛЯЮЩЕЕ ВИДЕО

Некоторые демонстрации приобрели насильственный характер. Их участники блокировали дороги, устраивали поджоги и вступали в столкновения с полицией, которая иногда применяла слезоточивый газ и пластиковые пули, чтобы восстановить порядок.

Автор: 

Берлин (225) Лондон (360) протест (5854) США (26401)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+41
Убили бы белого всем было бы похер, убили нигера - вой до небес и стена плача. По ходу это уже расизм наоборот. Пора белых защищать от цветных.
показать весь комментарий
31.05.2020 22:59
+35
офигенно!. теперь пуская нигеры разнесут центр Берлина и центр Лондона.. и вообще, пусть все перекинется на Моцкву..
показать весь комментарий
31.05.2020 22:57
+24
ГРУ рф еще не предложило помощь в успокоению протестующих в обмен на снятие санкций?
показать весь комментарий
31.05.2020 22:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 4 из 4
А де ж були глашатаї,коли пристрелили босого 43 річного Мазурка замість 25 річного стрілка із Каравану?Або погомоніли за перестрілку в Княжичах....тай....забули.
показать весь комментарий
01.06.2020 11:51 Ответить
А ще, на приклад, бачила замальовку,як чорна матуся схопила свого юного синка з натовпу розтрощувачів та так славно відгалемсила із кулака,та із ноги... не знаю, що вона там промовляла...та рухи були промовні.
показать весь комментарий
01.06.2020 11:58 Ответить
В странах бывшего СССР негры сочувствия не найдут.
показать весь комментарий
01.06.2020 12:20 Ответить
Напринимались негров на свою голову, толерасты... В Африку назад не хотят, там протестовать?
показать весь комментарий
01.06.2020 15:52 Ответить
Гибель задержанного это лишь повод (а не причина) накопившихся проблем и недовольства СИСТЕМОЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА и ОТНОШЕНИЯМИ МЕЖДУ СОЦИАЛЬНЫМИ ГРУППАМИ, это СИСТЕМНЫЙ КРИЗИС, который не может быть разрешен просто или быстро без кардинального переустройства государства и общества! Плюс экономический кризис и карантин обострили и так не простую ситуацию. Нужны общественные дебаты, широкий и открытый диалог, где не боятся говорить и слушать то, что не принято обычно гвысказывать на публике (проблемы для начала должны быть озвучены),чтоб не скатиться к гражданскому противостоянию!
показать весь комментарий
01.06.2020 18:11 Ответить
Страница 4 из 4
 
 