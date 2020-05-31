Протестующих в США поддержали в Берлине и Лондоне

Сотни людей в столицах Германии и Великобритании вышли 31 мая на акции солидарности с демонстрантами в США в связи с гибелью афроамериканца в Миннеаполисе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, протестующие на Трафальгарской площади в центре Лондона встали на колени, скандируя "Нет справедливости, нет мира", после чего прошли маршем мимо здания парламента, завершив акцию у посольства США.

Несколько сот демонстрантов также устроили митинг у здания посольства США в Берлине. Люди держали плакаты с надписями "Правосудие для Джорджа Флойда", "Хватит нас убивать!" и "Кому теперь наступят на шею?".

Напомним, волна протестов в США возникла после того, как 25 мая умер 46-летний афроамериканец Джордж Флойд. В сеть попали видеокадры, на которых видно, как во время задержания офицер полиции прижимает коленом к земле шею подозреваемого, а тот пытается сказать, что не может дышать. После этого в больнице мужчина умер.

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Некоторые демонстрации приобрели насильственный характер. Их участники блокировали дороги, устраивали поджоги и вступали в столкновения с полицией, которая иногда применяла слезоточивый газ и пластиковые пули, чтобы восстановить порядок.