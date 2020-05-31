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Протестувальників у США підтримали в Берліні та Лондоні

Протестувальників у США підтримали в Берліні та Лондоні

Сотні людей у столицях Німеччини та Великої Британії вийшли 31 травня на акції солідарності з демонстрантами в США через загибель афроамериканця в Міннеаполісі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, учасники протесту на Трафальгарській площі в центрі Лондона стали навколішки, скандуючи: "Немає справедливості, немає миру". Потім пройшли маршем повз будівлю парламенту, завершивши акцію біля посольства США.

Кілька сотень демонстрантів також влаштували мітинг біля будівлі посольства США в Берліні. Люди тримали плакати з написами "Правосуддя для Джорджа Флойда", "Досить нас вбивати!" і "Кому тепер наступлять на шию?"

Нагадаємо, хвиля протестів у США виникла після того, як 25 травня помер 46-річний афроамериканець Джордж Флойд. У мережу потрапили відеокадри, на яких видно, як під час затримання офіцер поліції притискає коліном до землі шию підозрюваного, а той намагається сказати, що не може дихати. Після цього в лікарні чоловік помер.

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Деякі демонстрації набули насильницького характеру. Їхні учасники блокували дороги, влаштовували підпали і вступали в сутички з поліцією, яка іноді застосовувала сльозогінний газ і пластикові кулі, щоб відновити порядок.

Автор: 

Берлін (192) Лондон (396) протест (2394) США (22497)


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Топ коментарі
+41
Убили бы белого всем было бы похер, убили нигера - вой до небес и стена плача. По ходу это уже расизм наоборот. Пора белых защищать от цветных.
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31.05.2020 22:59
+35
офигенно!. теперь пуская нигеры разнесут центр Берлина и центр Лондона.. и вообще, пусть все перекинется на Моцкву..
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31.05.2020 22:57
+24
ГРУ рф еще не предложило помощь в успокоению протестующих в обмен на снятие санкций?
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31.05.2020 22:58
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А де ж були глашатаї,коли пристрелили босого 43 річного Мазурка замість 25 річного стрілка із Каравану?Або погомоніли за перестрілку в Княжичах....тай....забули.
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01.06.2020 11:51 Відповісти
А ще, на приклад, бачила замальовку,як чорна матуся схопила свого юного синка з натовпу розтрощувачів та так славно відгалемсила із кулака,та із ноги... не знаю, що вона там промовляла...та рухи були промовні.
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01.06.2020 11:58 Відповісти
В странах бывшего СССР негры сочувствия не найдут.
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01.06.2020 12:20 Відповісти
Напринимались негров на свою голову, толерасты... В Африку назад не хотят, там протестовать?
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01.06.2020 15:52 Відповісти
Гибель задержанного это лишь повод (а не причина) накопившихся проблем и недовольства СИСТЕМОЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА и ОТНОШЕНИЯМИ МЕЖДУ СОЦИАЛЬНЫМИ ГРУППАМИ, это СИСТЕМНЫЙ КРИЗИС, который не может быть разрешен просто или быстро без кардинального переустройства государства и общества! Плюс экономический кризис и карантин обострили и так не простую ситуацию. Нужны общественные дебаты, широкий и открытый диалог, где не боятся говорить и слушать то, что не принято обычно гвысказывать на публике (проблемы для начала должны быть озвучены),чтоб не скатиться к гражданскому противостоянию!
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01.06.2020 18:11 Відповісти
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