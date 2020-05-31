Протестувальників у США підтримали в Берліні та Лондоні

Сотні людей у столицях Німеччини та Великої Британії вийшли 31 травня на акції солідарності з демонстрантами в США через загибель афроамериканця в Міннеаполісі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, учасники протесту на Трафальгарській площі в центрі Лондона стали навколішки, скандуючи: "Немає справедливості, немає миру". Потім пройшли маршем повз будівлю парламенту, завершивши акцію біля посольства США.

Кілька сотень демонстрантів також влаштували мітинг біля будівлі посольства США в Берліні. Люди тримали плакати з написами "Правосуддя для Джорджа Флойда", "Досить нас вбивати!" і "Кому тепер наступлять на шию?"

Нагадаємо, хвиля протестів у США виникла після того, як 25 травня помер 46-річний афроамериканець Джордж Флойд. У мережу потрапили відеокадри, на яких видно, як під час затримання офіцер поліції притискає коліном до землі шию підозрюваного, а той намагається сказати, що не може дихати. Після цього в лікарні чоловік помер.

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Деякі демонстрації набули насильницького характеру. Їхні учасники блокували дороги, влаштовували підпали і вступали в сутички з поліцією, яка іноді застосовувала сльозогінний газ і пластикові кулі, щоб відновити порядок.