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Новости Коронавирус и карантин
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Межрегиональные автобусные перевозки возобновили в десяти областях, - Криклий

Межрегиональные автобусные перевозки возобновили в десяти областях, - Криклий

С 1 июня возобновили работу автобусные межобластные перевозки в Харьковской, Полтавской, Черкасской, Одесской, Донецкой, Луганской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Житомирской, а также частично в Хмельницкой областях.

Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает Цензор.НЕТ.

"Что касается других регионов - ждем решения от их областных комиссий по возможности ослабления карантина и восстановление рейсов", - отметил министр.

Межрегиональные автобусные перевозки возобновили в десяти областях, - Криклий 01

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Напомним, с 1 июня Украина перешла на следующий, третий, этап ослабления карантина. С учетом рекомендаций Министерства здравоохранения, разрешены, в частности, работа бассейнов и спортзалов; посещение образовательных занятий в группах не более 10 человек, пассажирское железнодорожное сообщение и межобластные перевозки автотранспортом.

"Укрзализныця" запустила пассажирские поезда. В то же время, предприятие будет реализовывать только 50% мест.

Автор: 

карантин (16729) Криклий Владислав (323) автобус (95) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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У кого не будет зарплаты после дурантина? У буратино? или у ЭдарасаБарабаса?
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01.06.2020 16:34 Ответить
И о возобновлении перевозок. Кто пользовался метро, тот покупал пластиковую карточку, на которую и пополнялись поездки. Сейчас на руках у населения свыше трех миллионов (!) ставших ненужными карточек. Попробуйте сдать ее в кассу метро и получить возврат ее стоимости, ведь метро объявило, что проезд по карте больше невозможен. Вас пошлют или, в лучшем случае, попросят принести кассовый чек, подтверждающий, что именно вы ее (карту) купили (может в прошлом году или еще раньше. Спрашиваю тетеньку в окне: "а что, на чеке будет моя фамилия?" Тетенька сразу в ступор: "нам так сказалы". Так метрополитен строит из Киева (столицы Украины) какую-то мерзкую хахляндию, про которую складывают анекдоты в раисси. А, ведь, по сути, метрополитен надурняк получает миллионов двадцать-тридцать, которые не собирается возвращать пассажирам за уже ненужные карты. А бесплатно поменять зеленые пластиковые на смарткарты у этих ублюдков совести и ума не хватает. Вот бы тут г-ну Криклию и употребить свою власть
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01.06.2020 16:53 Ответить
Брехня. Не далее, как 30 минут назад проверял.
Может, частники начали ездить, это надо к ним звонить и уточнять.
А автотранспортные предприятия и жд - хрен.
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01.06.2020 17:02 Ответить
Нет, вообще не работают. Вместо нескольких сот рейсов по автовокзалу - штук 5, не больше.
Відмінено, Тимчасово не працює.
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01.06.2020 17:05 Ответить
тоді взагалі дивно. В інтересах перевізників відновити сполучення та пускати автобуси по маршрутах, це ж їх гроші. Але, враховуючи недолугість сьогоднішної центральнї влади, вони можуть збрехати у звіті, а по факту не дозволити перевезення перевізникам.
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01.06.2020 17:23 Ответить
 
 