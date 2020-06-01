Межрегиональные автобусные перевозки возобновили в десяти областях, - Криклий

С 1 июня возобновили работу автобусные межобластные перевозки в Харьковской, Полтавской, Черкасской, Одесской, Донецкой, Луганской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Житомирской, а также частично в Хмельницкой областях.

Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает Цензор.НЕТ.

"Что касается других регионов - ждем решения от их областных комиссий по возможности ослабления карантина и восстановление рейсов", - отметил министр.

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Напомним, с 1 июня Украина перешла на следующий, третий, этап ослабления карантина. С учетом рекомендаций Министерства здравоохранения, разрешены, в частности, работа бассейнов и спортзалов; посещение образовательных занятий в группах не более 10 человек, пассажирское железнодорожное сообщение и межобластные перевозки автотранспортом.

"Укрзализныця" запустила пассажирские поезда. В то же время, предприятие будет реализовывать только 50% мест.