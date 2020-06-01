Міжрегіональні автобусні перевезення відновили в десяти областях, - Криклій
З 1 червня відновили роботу автобусні міжобласні перевезення в Харківській, Полтавській, Черкаській, Одеській, Донецькій, Луганській, Івано-Франківській, Тернопільській, Житомирській, а також частково в Хмельницькій областях.
Про це в Facebook повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає Цензор.НЕТ.
"Що стосується інших регіонів - чекаємо рішення від їхніх обласних комісій щодо можливості послаблення карантину і відновлення рейсів", - зазначив міністр.
Нагадаємо, з 1 червня Україна перейшла на наступний, третій, етап послаблення карантину. З урахуванням рекомендацій Міністерства охорони здоров'я, дозволено, зокрема, роботу басейнів і спортзалів; відвідування освітніх занять у групах не більше 10 осіб, пасажирське залізничне сполучення і міжобласні перевезення автотранспортом.
"Укрзалізниця" запустила пасажирські поїзди. Водночас, підприємство реалізовуватиме тільки 50% місць.
Будь ласка, зачекайте...
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Может, частники начали ездить, это надо к ним звонить и уточнять.
А автотранспортные предприятия и жд - хрен.
Відмінено, Тимчасово не працює.