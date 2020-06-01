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Новини Коронавірус і карантин
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Міжрегіональні автобусні перевезення відновили в десяти областях, - Криклій

Міжрегіональні автобусні перевезення відновили в десяти областях, - Криклій

З 1 червня відновили роботу автобусні міжобласні перевезення в Харківській, Полтавській, Черкаській, Одеській, Донецькій, Луганській, Івано-Франківській, Тернопільській, Житомирській, а також частково в Хмельницькій областях.

Про це в Facebook повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає Цензор.НЕТ.

"Що стосується інших регіонів - чекаємо рішення від їхніх обласних комісій щодо можливості послаблення карантину і відновлення рейсів", - зазначив міністр.

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Міжрегіональні автобусні перевезення відновили в десяти областях, - Криклій 01

Нагадаємо, з 1 червня Україна перейшла на наступний, третій, етап послаблення карантину. З урахуванням рекомендацій Міністерства охорони здоров'я, дозволено, зокрема, роботу басейнів і спортзалів; відвідування освітніх занять у групах не більше 10 осіб, пасажирське залізничне сполучення і міжобласні перевезення автотранспортом.

"Укрзалізниця" запустила пасажирські поїзди. Водночас, підприємство реалізовуватиме тільки 50% місць.

Автор: 

карантин (18172) Криклій Владислав (548) автобус (341) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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У кого не будет зарплаты после дурантина? У буратино? или у ЭдарасаБарабаса?
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01.06.2020 16:34 Відповісти
И о возобновлении перевозок. Кто пользовался метро, тот покупал пластиковую карточку, на которую и пополнялись поездки. Сейчас на руках у населения свыше трех миллионов (!) ставших ненужными карточек. Попробуйте сдать ее в кассу метро и получить возврат ее стоимости, ведь метро объявило, что проезд по карте больше невозможен. Вас пошлют или, в лучшем случае, попросят принести кассовый чек, подтверждающий, что именно вы ее (карту) купили (может в прошлом году или еще раньше. Спрашиваю тетеньку в окне: "а что, на чеке будет моя фамилия?" Тетенька сразу в ступор: "нам так сказалы". Так метрополитен строит из Киева (столицы Украины) какую-то мерзкую хахляндию, про которую складывают анекдоты в раисси. А, ведь, по сути, метрополитен надурняк получает миллионов двадцать-тридцать, которые не собирается возвращать пассажирам за уже ненужные карты. А бесплатно поменять зеленые пластиковые на смарткарты у этих ублюдков совести и ума не хватает. Вот бы тут г-ну Криклию и употребить свою власть
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01.06.2020 16:53 Відповісти
Брехня. Не далее, как 30 минут назад проверял.
Может, частники начали ездить, это надо к ним звонить и уточнять.
А автотранспортные предприятия и жд - хрен.
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01.06.2020 17:02 Відповісти
Нет, вообще не работают. Вместо нескольких сот рейсов по автовокзалу - штук 5, не больше.
Відмінено, Тимчасово не працює.
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01.06.2020 17:05 Відповісти
тоді взагалі дивно. В інтересах перевізників відновити сполучення та пускати автобуси по маршрутах, це ж їх гроші. Але, враховуючи недолугість сьогоднішної центральнї влади, вони можуть збрехати у звіті, а по факту не дозволити перевезення перевізникам.
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01.06.2020 17:23 Відповісти
 
 