На Херсонщине обнаружено тело военнослужащего 95-й ОДШБр с огнестрельным ранением

В понедельник, 1 июня, в Херсонской области было обнаружено тело военнослужащего 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу 95-й ОДШБр в Facebook.

"Сегодня, 1 июня 2020 г. около 11:00 утра, на Херсонщине было обнаружено тело военнослужащего одного из подразделений нашей воинской части с огнестрельным ранением. По предварительной версии следствия - самоубийство ", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают представители Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины и правоохранительных органов.

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Напомним, 30 мая возле полуострова Чонгар на админгранице с оккупированным Крымом исчез украинский военнослужащий. Поисковые мероприятия не дали результата. По предварительной информации, которую опубликовала Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины, "неподалеку от наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы с неизвестными лицами", в связи с чем в ВСУ предположили, что военнослужащий во время несения службы был похищен.

Пропавшим оказался военнослужащий 95-й десантно-штурмовой бригады Евгений Добринский.