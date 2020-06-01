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Новости Агрессия России против Украины
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На Херсонщине обнаружено тело военнослужащего 95-й ОДШБр с огнестрельным ранением

На Херсонщине обнаружено тело военнослужащего 95-й ОДШБр с огнестрельным ранением

В понедельник, 1 июня, в Херсонской области было обнаружено тело военнослужащего 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу 95-й ОДШБр в Facebook.

"Сегодня, 1 июня 2020 г. около 11:00 утра, на Херсонщине было обнаружено тело военнослужащего одного из подразделений нашей воинской части с огнестрельным ранением. По предварительной версии следствия - самоубийство ", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают представители Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины и правоохранительных органов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Похищенный оккупантами на границе с Крымом солдат Добринский был на передовом посту один и без оружия, - Бутусов

Напомним, 30 мая возле полуострова Чонгар на админгранице с оккупированным Крымом исчез украинский военнослужащий. Поисковые мероприятия не дали результата. По предварительной информации, которую опубликовала Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины, "неподалеку от наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы с неизвестными лицами", в связи с чем в ВСУ предположили, что военнослужащий во время несения службы был похищен.

Пропавшим оказался военнослужащий 95-й десантно-штурмовой бригады Евгений Добринский.

На Херсонщине обнаружено тело военнослужащего 95-й ОДШБр с огнестрельным ранением 01

Автор: 

оборона (5198) самоубийство (994) военнослужащие (6100) 95 отдельная десантно-штурмовая бригада (125) Херсонская область (4718)


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Топ комментарии
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https://www.facebook.com/alexey.arestovich?__cft__[0]=AZWkFL6PXUFo2dHp3mfmRhkoh2Y1ERPWS0k7PNjW7sLpjl24QvEj9akDe5rncp56qr38zeRqRGEGDd3bj6WaoY6hZ_yqQxDtaFl3buvXH9tMgiS8SfjmchcKU8dGR-T415AGj_ZfY4krifS4FLAnHsq9JINVJNQdbj5atSjPLghyfw&__tn__=-UC%2CP-R Олексій Арестович

https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/3321790291218361?__cft__[0]=AZWkFL6PXUFo2dHp3mfmRhkoh2Y1ERPWS0k7PNjW7sLpjl24QvEj9akDe5rncp56qr38zeRqRGEGDd3bj6WaoY6hZ_yqQxDtaFl3buvXH9tMgiS8SfjmchcKU8dGR-T415AGj_ZfY4krifS4FLAnHsq9JINVJNQdbj5atSjPLghyfw&__tn__=%2CO%2CP-R 8 год ·

Чтобы Вы понимали:

- «ФСБ Крыма» вторые сутки удерживает пропавшего солдата 95 бригады, Евгения Добринского, который нёс службу на передовом посту, ближнем к линии разделения.

Я специально подождал, когда начнётся рабочая неделя.

Чудо молчит, вместе со своим офисом.

Ещё раз:

- система признаков на месте проишествия указывает на то, что российские агрессоры, перейдя линию контроля, выкрали солдата Вооруженных Сил Украины, нёсшего службу на боевом посту.

Это повод к войне, чтобы Вы понимали.
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01.06.2020 17:31
+36
Отак.
Сліди боротьби знайшли, а основна версія- самогубство.
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01.06.2020 17:22
+33
Дипломатическое происшествие чрезвычайного международного характера.

И даже, если имело место дезертирство или иное происшествие, а следы борьбы сымитированы, или не имеют отношения к проишествию, все равно, факт задержания оккупантами нашего военнослужащего, должен стать предметом немедленной и жесткой реакции МИД Украины на самом высоком уровне.

Где реакция?

Хотел было написать «...интересно, когда опомнится Верховный Главнокомандующий» и издаст писк.

Но, нет. Уже неинтересно.

Какие же жалкие, убоищные кретины.
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01.06.2020 17:32
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Правила форума Совет форумчан
Отак.
Сліди боротьби знайшли, а основна версія- самогубство.
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01.06.2020 17:22 Ответить
Напомним, 30 мая\\\\\\\\\\\\\\\

"Сегодня, 1 июня\\\\\\\\\\\\\\\\\
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01.06.2020 17:24 Ответить
Бригаду потрібно виводити з позицій і міняти повністю комсостав! Це якийсь бардак а не армія!
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01.06.2020 18:41 Ответить
Ти на місці Комбрига теж - всіх за руку знаєш - кого там бросила або відкинула самка - ти одразу біжиш та розраджуєш?
Ну виглядає шо ти кацап.
Комсклад відповідає за всіх, але комвзводу відповідає за рядових.
тобто - може Генерал чи полкан воював, а тут такий трафунок - і на пенсію? ти спалився.
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01.06.2020 18:53 Ответить
Куйовий комбриг, якщо в нього такі офіцери в бригаді, які не контролюють психофізичний стан своїх солдат, що вони потрапляють в полон та стріляються по двоє на тиждень! А може це ще не останні сюрпризи, може ще хтось з бригади вкоротить собі життя на фоні загального пістеця в підрозділі? Терміново виводити бригаду в ППД і повністю замінити весь комсостав! Якщо солдати ходять на бойовий пост без зброї і зникають, якщо інші солдати стріляються то це системна проблема - повний бардак! За все відповідає командир, а якщо результати такі ганебні то комбрига потрібно знімати! А якщо це не поможе то і керівника Генштабу потрібно знімати за бардак в армії!
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01.06.2020 19:03 Ответить
ну ага, комсклад нам Маск привіз з Марса, і солдатів, і тебе(судячи по ..... всіх коментах)
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01.06.2020 19:19 Ответить
Опять ты гнида, кадровой работой занимаешься? Уймись упоротый.
А кстати, "куйовий комбриг" (по твоему вонючему мнению), не кто иной как, "Майк". Он же М. Миргородский.
За него отдельно почитай.
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02.06.2020 10:51 Ответить
Ще раз повторюю, в бригаді - бардак. Бойові заслуги комбрига повністю нівелюються його нікччемною роботою на посаді комбрига! Як боєць - молодець, а як комбриг - нуль! Бригаду потрібно виводити і повністю замінювати командування!
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02.06.2020 16:02 Ответить
А ты специалист, в вопросах оценки уровня внутренней (служебной) дисциплины?
Или как всегда бла-бла-бла?
Хотя, чего и кого спрашивать?
Баран ты упоротый.
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02.06.2020 22:27 Ответить
Солдат без зброї на бойовому посту на передовій, якого викрали диверсанти, інший солдат вкоротивший собі життя за невідомих обставин - це показник реального стану справ в бригаді, який можна назвати одним словом бардак!
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03.06.2020 11:10 Ответить
А может не в бригаде?
Я твоего луноликого Грицацуя, очень хорошо помню.
Было ТОЧНО ТАКОЕ ГОВНО как и СЕЙЧАС.
Да ещё и с перегибами.
Так что....
Заткнись упоротое.
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03.06.2020 19:48 Ответить
Забыли только сказать, что русские пограничники пытались его отговорить это совершения этого тяжелейшего греха.
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01.06.2020 17:24 Ответить
Чьи
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01.06.2020 18:16 Ответить
Русские, руснявые, росиянские, москальские, кацапские. Такие душки, разве не говорили? Ни разу не перетаскивали же через границу и на чужой территории не убивали никого.
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01.06.2020 18:23 Ответить
так ещё и оружие осталось на НП . а тело с огнестрельными на вторые или третьи сутки нашли .
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01.06.2020 18:40 Ответить
Значить ДРГ. "Мирні ініціативи" добавили ще один фронт.
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01.06.2020 17:23 Ответить
Один ушел , после борьбы и уговоров остаться, а другой после этого застрелился? Бред!
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01.06.2020 17:24 Ответить
Відчай!!! Велика подяка народу України котрий обрав таку ганебну владу!
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01.06.2020 17:24 Ответить
Совсем плох? А влада при чем? Или при Кучме,Порохе,Ющенко не стрелялись?
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01.06.2020 17:46 Ответить
ну, при наявності слідів боротьби - хіба що екс-міністр Кравченко, причому двіччі...
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01.06.2020 18:07 Ответить
Кирпа- трижды.
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01.06.2020 18:09 Ответить
3,14zдять як троцький! то одне, то інше! попундополи з лампасами!
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01.06.2020 17:25 Ответить
Что то неладное творится в этой 95-й ОДШБр. Но скорее всего все будут валить на москалей, что бы ничего не расследовать.
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01.06.2020 17:30 Ответить
так это тот что пропал или другой ?
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01.06.2020 17:30 Ответить
задрали
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01.06.2020 17:30 Ответить
Врать
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01.06.2020 18:13 Ответить
Пашенька, сынок, нахера ты меня здал комиссарам?
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01.06.2020 18:37 Ответить
https://www.facebook.com/alexey.arestovich?__cft__[0]=AZWkFL6PXUFo2dHp3mfmRhkoh2Y1ERPWS0k7PNjW7sLpjl24QvEj9akDe5rncp56qr38zeRqRGEGDd3bj6WaoY6hZ_yqQxDtaFl3buvXH9tMgiS8SfjmchcKU8dGR-T415AGj_ZfY4krifS4FLAnHsq9JINVJNQdbj5atSjPLghyfw&__tn__=-UC%2CP-R Олексій Арестович

https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/3321790291218361?__cft__[0]=AZWkFL6PXUFo2dHp3mfmRhkoh2Y1ERPWS0k7PNjW7sLpjl24QvEj9akDe5rncp56qr38zeRqRGEGDd3bj6WaoY6hZ_yqQxDtaFl3buvXH9tMgiS8SfjmchcKU8dGR-T415AGj_ZfY4krifS4FLAnHsq9JINVJNQdbj5atSjPLghyfw&__tn__=%2CO%2CP-R 8 год ·

Чтобы Вы понимали:

- «ФСБ Крыма» вторые сутки удерживает пропавшего солдата 95 бригады, Евгения Добринского, который нёс службу на передовом посту, ближнем к линии разделения.

Я специально подождал, когда начнётся рабочая неделя.

Чудо молчит, вместе со своим офисом.

Ещё раз:

- система признаков на месте проишествия указывает на то, что российские агрессоры, перейдя линию контроля, выкрали солдата Вооруженных Сил Украины, нёсшего службу на боевом посту.

Это повод к войне, чтобы Вы понимали.
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01.06.2020 17:31 Ответить
Дипломатическое происшествие чрезвычайного международного характера.

И даже, если имело место дезертирство или иное происшествие, а следы борьбы сымитированы, или не имеют отношения к проишествию, все равно, факт задержания оккупантами нашего военнослужащего, должен стать предметом немедленной и жесткой реакции МИД Украины на самом высоком уровне.

Где реакция?

Хотел было написать «...интересно, когда опомнится Верховный Главнокомандующий» и издаст писк.

Но, нет. Уже неинтересно.

Какие же жалкие, убоищные кретины.
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01.06.2020 17:32 Ответить
Как только будет официальное заявление от РФ, так сразу и проявит МИД Украины свою немедленную и жесткую реакцию. А пока нет оснований.
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01.06.2020 17:47 Ответить
Какое заявление? "Мы похитили вашего солдата."
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01.06.2020 17:52 Ответить
Заявление от РФ о нарушении админграницы и задержании нарушителя.
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01.06.2020 17:56 Ответить
Очередной сказки от фсб?
Ну подождем.

Но сам факт пропажи уже есть, а реакции руководства страны НОЛЬ.
Какие-то очередные, повторяющиеся шоу с "минированием" моста.
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01.06.2020 17:59 Ответить
Зачем Вы эту суку россиянску кормите
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01.06.2020 18:10 Ответить
ишакак кусок, а если заявы не будет и военный просто будет на подвале в ФСБ сидеть - тогда что? Втянуть зеленый язык в атчько как ЗЕбил привык, такая стратегия, верно?
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02.06.2020 00:22 Ответить
А доказательства у тебя какие? Возможно его свои же застрелили и прикопали.
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02.06.2020 06:53 Ответить
К тому же одного уже сами нашли - типа, застрелился.
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02.06.2020 06:56 Ответить
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01.06.2020 18:08 Ответить
8 сентября 2014 - Guardian: ФСБ похитила эстонского офицера
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01.06.2020 17:45 Ответить
Чудо ещё в глаза не посмотрело, не проверило, что в собственной голове - может, война опять окончилась или как ?
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01.06.2020 18:56 Ответить
Если обстрел Градами с чужой территории не был поводом к войне, выкраденный пограничник вряд ли им станет.
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01.06.2020 20:59 Ответить
Про обстрелы не молчали, а говорили о них.
Верховный типа главнокомандующий что-то сказал по этому поводу.
ОнЕ с министром заняты награждением рашистов Вилкулов?
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01.06.2020 21:28 Ответить
Это уже который воин ВСУ за последние недели убит в тылу?
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01.06.2020 17:33 Ответить
злочинність влади вимірюється кількістю самогубств...
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01.06.2020 17:47 Ответить
Октябрь 2017 год - ФСБ "похитила" двух украинских пограничников в Сумской области.
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01.06.2020 17:50 Ответить
Самоубийство - это отмазка. Очень легко всё списывать на самоубийства, чтобы ничего не расследовать и ничего не делать.
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01.06.2020 17:51 Ответить
Новость, мать вашу!
Так нашли тело того самого, что "похищен" или нет ??????
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01.06.2020 18:02 Ответить
"самоубийство" после "следов борьбы" - походу придворные генералы подсуетились, чтобы очередной спецоперацией хйла против Украины не травмировать и без того расшатанную психику Вошьдя-мылотворца Криворожского и лишний раз "не светить" дерьмаковскую пятую колонну..
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01.06.2020 18:08 Ответить
По предварительной версии следствия - самоубийство ..... oружие на месте самoубийства не oбнаруженo

https://censor.net/news/3199087/pohischennyyi_okkupantami_na_granitse_s_krymom_soldat_dobrinskiyi_byl_na_peredovom_postu_odin_i_bez

Источник: https://censor.net/n3199305
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01.06.2020 18:14 Ответить
Типа "сам дурак".
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01.06.2020 18:15 Ответить
какие-то странные совпадения...и 95-ка..и место похищения или самоубийства...и два дня разницы между событиями..
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01.06.2020 18:22 Ответить
"огнестрел"!... Так говорили, что вроде не вооружён был?!?!...
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01.06.2020 18:32 Ответить
Я имею ввиду при версии"самоубийство"...
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01.06.2020 18:33 Ответить
На территорию Украины прорвались диверсанты, убили постового и это вдруг самоубийство?
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01.06.2020 18:37 Ответить
Це другий з караула?
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01.06.2020 18:48 Ответить
Можливо.
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02.06.2020 07:34 Ответить
командування як завжди ..бреше .
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01.06.2020 19:47 Ответить
 
 