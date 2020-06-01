На Херсонщине обнаружено тело военнослужащего 95-й ОДШБр с огнестрельным ранением
В понедельник, 1 июня, в Херсонской области было обнаружено тело военнослужащего 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу 95-й ОДШБр в Facebook.
"Сегодня, 1 июня 2020 г. около 11:00 утра, на Херсонщине было обнаружено тело военнослужащего одного из подразделений нашей воинской части с огнестрельным ранением. По предварительной версии следствия - самоубийство ", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают представители Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины и правоохранительных органов.
Напомним, 30 мая возле полуострова Чонгар на админгранице с оккупированным Крымом исчез украинский военнослужащий. Поисковые мероприятия не дали результата. По предварительной информации, которую опубликовала Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины, "неподалеку от наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы с неизвестными лицами", в связи с чем в ВСУ предположили, что военнослужащий во время несения службы был похищен.
Пропавшим оказался военнослужащий 95-й десантно-штурмовой бригады Евгений Добринский.
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Сліди боротьби знайшли, а основна версія- самогубство.
"Сегодня, 1 июня\\\\\\\\\\\\\\\\\
Ну виглядає шо ти кацап.
Комсклад відповідає за всіх, але комвзводу відповідає за рядових.
тобто - може Генерал чи полкан воював, а тут такий трафунок - і на пенсію? ти спалився.
А кстати, "куйовий комбриг" (по твоему вонючему мнению), не кто иной как, "Майк". Он же М. Миргородский.
За него отдельно почитай.
Или как всегда бла-бла-бла?
Хотя, чего и кого спрашивать?
Баран ты упоротый.
Я твоего луноликого Грицацуя, очень хорошо помню.
Было ТОЧНО ТАКОЕ ГОВНО как и СЕЙЧАС.
Да ещё и с перегибами.
Так что....
Заткнись упоротое.
https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/3321790291218361?__cft__[0]=AZWkFL6PXUFo2dHp3mfmRhkoh2Y1ERPWS0k7PNjW7sLpjl24QvEj9akDe5rncp56qr38zeRqRGEGDd3bj6WaoY6hZ_yqQxDtaFl3buvXH9tMgiS8SfjmchcKU8dGR-T415AGj_ZfY4krifS4FLAnHsq9JINVJNQdbj5atSjPLghyfw&__tn__=%2CO%2CP-R 8 год ·
Чтобы Вы понимали:
- «ФСБ Крыма» вторые сутки удерживает пропавшего солдата 95 бригады, Евгения Добринского, который нёс службу на передовом посту, ближнем к линии разделения.
Я специально подождал, когда начнётся рабочая неделя.
Чудо молчит, вместе со своим офисом.
Ещё раз:
- система признаков на месте проишествия указывает на то, что российские агрессоры, перейдя линию контроля, выкрали солдата Вооруженных Сил Украины, нёсшего службу на боевом посту.
Это повод к войне, чтобы Вы понимали.
И даже, если имело место дезертирство или иное происшествие, а следы борьбы сымитированы, или не имеют отношения к проишествию, все равно, факт задержания оккупантами нашего военнослужащего, должен стать предметом немедленной и жесткой реакции МИД Украины на самом высоком уровне.
Где реакция?
Хотел было написать «...интересно, когда опомнится Верховный Главнокомандующий» и издаст писк.
Но, нет. Уже неинтересно.
Какие же жалкие, убоищные кретины.
Ну подождем.
Но сам факт пропажи уже есть, а реакции руководства страны НОЛЬ.
Какие-то очередные, повторяющиеся шоу с "минированием" моста.
Верховный типа главнокомандующий что-то сказал по этому поводу.
ОнЕ с министром заняты награждением рашистов Вилкулов?
Так нашли тело того самого, что "похищен" или нет ??????
https://censor.net/news/3199087/pohischennyyi_okkupantami_na_granitse_s_krymom_soldat_dobrinskiyi_byl_na_peredovom_postu_odin_i_bez
Источник: https://censor.net/n3199305