На Херсонщині виявлено тіло військовослужбовця 95-ї ОДШБр з вогнепальним пораненням

У понеділок, 1 червня, в Херсонській області було виявлено тіло військовослужбовця 95-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку 95-ї ОДШБр в Facebook.

"Сьогодні,1 червня 2020 року близько 11.00 ранку, на Херсонщині було виявлено тіло військовослужбовця одного із підрозділів нашої військової частини з вогнепальним пораненням. За попередньою версією слідства – самогубство", - йдеться в повідомленні.

На місці події працюють представники Військової служби правопорядку у Збройних силах України та правоохоронних органів.

Також читайте: Зниклий на адмінмежі з окупованим Кримом військовослужбовець Добринський не мав причин залишати місце служби, - глава ОДА Гусєв

Нагадаємо, 30 травня біля півострова Чонгар на адмінмежі з окупованим Кримом зник український військовослужбовець. Пошукові заходи не дали результату. За попередньою інформацією, яку опублікувала Військова служба правопорядку у Збройних силах України, "неподалік від наглядового поста були виявлені сліди боротьби з невідомими особами", тому в ЗСУ припустили, що військовослужбовця під час несення служби було викрадено.

Зниклим виявився військовослужбовець 95-ї десантно-штурмової бригади Євген Добринський.