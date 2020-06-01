На Херсонщині виявлено тіло військовослужбовця 95-ї ОДШБр з вогнепальним пораненням
У понеділок, 1 червня, в Херсонській області було виявлено тіло військовослужбовця 95-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку 95-ї ОДШБр в Facebook.
"Сьогодні,1 червня 2020 року близько 11.00 ранку, на Херсонщині було виявлено тіло військовослужбовця одного із підрозділів нашої військової частини з вогнепальним пораненням. За попередньою версією слідства – самогубство", - йдеться в повідомленні.
На місці події працюють представники Військової служби правопорядку у Збройних силах України та правоохоронних органів.
Нагадаємо, 30 травня біля півострова Чонгар на адмінмежі з окупованим Кримом зник український військовослужбовець. Пошукові заходи не дали результату. За попередньою інформацією, яку опублікувала Військова служба правопорядку у Збройних силах України, "неподалік від наглядового поста були виявлені сліди боротьби з невідомими особами", тому в ЗСУ припустили, що військовослужбовця під час несення служби було викрадено.
Зниклим виявився військовослужбовець 95-ї десантно-штурмової бригади Євген Добринський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Сліди боротьби знайшли, а основна версія- самогубство.
"Сегодня, 1 июня\\\\\\\\\\\\\\\\\
Ну виглядає шо ти кацап.
Комсклад відповідає за всіх, але комвзводу відповідає за рядових.
тобто - може Генерал чи полкан воював, а тут такий трафунок - і на пенсію? ти спалився.
А кстати, "куйовий комбриг" (по твоему вонючему мнению), не кто иной как, "Майк". Он же М. Миргородский.
За него отдельно почитай.
Или как всегда бла-бла-бла?
Хотя, чего и кого спрашивать?
Баран ты упоротый.
Я твоего луноликого Грицацуя, очень хорошо помню.
Было ТОЧНО ТАКОЕ ГОВНО как и СЕЙЧАС.
Да ещё и с перегибами.
Так что....
Заткнись упоротое.
https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/3321790291218361?__cft__[0]=AZWkFL6PXUFo2dHp3mfmRhkoh2Y1ERPWS0k7PNjW7sLpjl24QvEj9akDe5rncp56qr38zeRqRGEGDd3bj6WaoY6hZ_yqQxDtaFl3buvXH9tMgiS8SfjmchcKU8dGR-T415AGj_ZfY4krifS4FLAnHsq9JINVJNQdbj5atSjPLghyfw&__tn__=%2CO%2CP-R 8 год ·
Чтобы Вы понимали:
- «ФСБ Крыма» вторые сутки удерживает пропавшего солдата 95 бригады, Евгения Добринского, который нёс службу на передовом посту, ближнем к линии разделения.
Я специально подождал, когда начнётся рабочая неделя.
Чудо молчит, вместе со своим офисом.
Ещё раз:
- система признаков на месте проишествия указывает на то, что российские агрессоры, перейдя линию контроля, выкрали солдата Вооруженных Сил Украины, нёсшего службу на боевом посту.
Это повод к войне, чтобы Вы понимали.
И даже, если имело место дезертирство или иное происшествие, а следы борьбы сымитированы, или не имеют отношения к проишествию, все равно, факт задержания оккупантами нашего военнослужащего, должен стать предметом немедленной и жесткой реакции МИД Украины на самом высоком уровне.
Где реакция?
Хотел было написать «...интересно, когда опомнится Верховный Главнокомандующий» и издаст писк.
Но, нет. Уже неинтересно.
Какие же жалкие, убоищные кретины.
Ну подождем.
Но сам факт пропажи уже есть, а реакции руководства страны НОЛЬ.
Какие-то очередные, повторяющиеся шоу с "минированием" моста.
Верховный типа главнокомандующий что-то сказал по этому поводу.
ОнЕ с министром заняты награждением рашистов Вилкулов?
Так нашли тело того самого, что "похищен" или нет ??????
https://censor.net/news/3199087/pohischennyyi_okkupantami_na_granitse_s_krymom_soldat_dobrinskiyi_byl_na_peredovom_postu_odin_i_bez
Источник: https://censor.net/n3199305