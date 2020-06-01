За месяц на Донбассе ликвидировали 49 наемников РФ, - пресс-центр ОС

По подтвержденным данным разведки, за прошлый месяц составили ликвидированы - 49 участников формирований РФ, ранены и травмированы 94 человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.

Также военнослужащие Объединенных сил уничтожили семь единиц техники противника. Это, в частности, два миномета калибра 120 мм, два беспилотных летательных аппарата и три военных автомобиля.

"Командование Объединенных сил подчеркивает, что никакие преступные действия российско-оккупационных войск не останутся безнаказанными. В случае нарушения противником режима прекращения огня, наши защитники всегда дают решительный и жесткий ответ", - подчеркивается в сообщении.

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Напомним, в течение 1 июня вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применив при этом гранатометы различных систем и беспилотный летательный аппарат. Ранен один украинский воин.