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Новости Агрессия России против Украины
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За месяц на Донбассе ликвидировали 49 наемников РФ, - пресс-центр ОС

За месяц на Донбассе ликвидировали 49 наемников РФ, - пресс-центр ОС

По подтвержденным данным разведки, за прошлый месяц составили ликвидированы - 49 участников формирований РФ, ранены и травмированы 94 человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.

Также военнослужащие Объединенных сил уничтожили семь единиц техники противника. Это, в частности, два миномета калибра 120 мм, два беспилотных летательных аппарата и три военных автомобиля.

"Командование Объединенных сил подчеркивает, что никакие преступные действия российско-оккупационных войск не останутся безнаказанными. В случае нарушения противником режима прекращения огня, наши защитники всегда дают решительный и жесткий ответ", - подчеркивается в сообщении.

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За месяц на Донбассе ликвидировали 49 наемников РФ, - пресс-центр ОС 01

Напомним, в течение 1 июня вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применив при этом гранатометы различных систем и беспилотный летательный аппарат. Ранен один украинский воин.

Автор: 

ликвидация (3477) Донбасс (26955) наемники рф (2070) Объединенные силы (607) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+9
Щось сумнівно.
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01.06.2020 22:04
+8
49 мало, но это лучше, чем ничего.
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01.06.2020 22:09
+8
Что, орк, подгорает у тебя?
Этих ребят помнят и чтут о них память. А в каких канавах прикапывают тебе подобных?
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01.06.2020 22:17
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Хотелось бы верить...
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01.06.2020 22:03 Ответить
И наконец-то наемники кончились...
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01.06.2020 22:03 Ответить
Щось сумнівно.
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01.06.2020 22:04 Ответить
Вы фсьо врьоті! Я вам нівєрю!!!©За месяц на Донбассе ликвидировали 49 наемников РФ, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 9657
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01.06.2020 22:15 Ответить
Маловато .... но план нужно перевыполнять !
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01.06.2020 22:06 Ответить
Политики О Любви , - А Караван Идет.
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01.06.2020 22:07 Ответить
49 мало, но это лучше, чем ничего.
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01.06.2020 22:09 Ответить
Пусть помнят и знают наши солдаты---победителей не судят! Патронов не жалеть!
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01.06.2020 22:14 Ответить
Тыц и нет свинособаки😂🌷××
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01.06.2020 22:17 Ответить
Недовго бавовна ко-ко-копротивлялася.
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01.06.2020 22:19 Ответить
чмошний, готуй сраку
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01.06.2020 22:18 Ответить
https://censor.net/user/471198 это правда, что 49 ваших орков отправили к чертям на сковородках греться ?
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01.06.2020 22:19 Ответить
"Хрю! гав! хрю-гав! хрю-хрю-гав! хр... ЧВАК!"

(ви прослухали аудіозапис повного циклу існування "антисвина")
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01.06.2020 22:22 Ответить
Что, орк, подгорает у тебя?
Этих ребят помнят и чтут о них память. А в каких канавах прикапывают тебе подобных?
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01.06.2020 22:17 Ответить
У меня такое предположение что король ослик просто продаст Украину шоб его фильмы кацапьё смотрело и его труппу на корпаративы заказывало...при порохе пол Донецкой области освободили,а этот наполеон всё это принесёт своему хозяину на блюдечке с голубой каемочкой
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01.06.2020 22:18 Ответить
Вова, ты же обещал не стрелять!!!
Вова, на Дамбасе гибнут орки !

Как же так?
Где обещанный мир, Вова ?

Ну когда же мы договоримся посередине... Днепра ?
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01.06.2020 22:15 Ответить
У меня такое предположение что король ослик просто продаст Украину шоб его фильмы кацапьё смотрело и его труппу на корпаративы заказывало...при порохе пол Донецкой области освободили,а этот наполеон всё это принесёт своему хозяину на блюдечке с голубой каемочкой
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01.06.2020 22:20 Ответить
Могли б з ранку цю новину опублікувати... Дивись і настрій на весь день забезпечений... Хоча приємна новина наніч теж непогано...
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01.06.2020 22:15 Ответить
Це якщо ти віриш зеленій владі.
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01.06.2020 22:18 Ответить
И, если не сравнивать с потерями с нашей стороны.
Причем с потерями глубоко в тылу на территории, типа контролируемой ЗЕ-шоблой.
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01.06.2020 22:47 Ответить
Вирішили підсолодити пилюлю.
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01.06.2020 22:37 Ответить
Нужно создавать то, что усиливает чувства человека! Например телескоп усиливает зрение, а очки ночного виденья дают возможность видеть ночью, а тепловизор дает возможность видеть тепло и т.д. А также например человеческий слух ограничен и не может слышать ультра звук, который слышат собаки например или микрофоны можно создать сверх чувствительные и слышать все чистоты звуков и можно усиливать звук на такую мощность, что можно будет слышать передвижения врага. Или человеческий нюх может слышать запах в близком радиусе от себя, в то время, как собака может чуять тонкий запах, который человек и не унюхает и собака его чует за большое расстояние! А если создавать прибор, который замеряет запахи и который может все запахи чуять и который сможет выявлять их за огромное расстояние, как собаки, то такие приборы будут полезны и в военном деле и будут действовать радаром на человеческую цель, и также будут полезны в сфере утечек веществ разных, как газ или химикаты или другое что то. Тоже касается других чувств человека, как например ощущения кожи и допустим ощущение ветра или тепла и холода и если создать костюм, который сможет тепло человека убирать для виденья в тепловизоре, то он для тепловизора будет невидимка! Можно думать еще много о создании, чего можно извлечь из свойств усиления чувств. Силу например усилить и выносливость при помощи экзоскелетов. А Маск создает вообще нейро линк - это подключение гарнитуры к мозгу и человек сможет мыслью открывать двери, включать приборы, управлять рулем и т.д. Также можно будет прямо силой мысли получать информацию из интернета. Также память будет человека усилена и еще множество всего. Это следующий скачек в развитии человечества. Страны без этих технологий будут, как с палочками рисующими на земле по сравнению с суперкомпьютером или квантовым компьютеров. Но не об этом. Если все это объединить в костюме, который будет ограниченные чувства человека трансформировать при помощи неограниченности технологий, которые могут замерять все и менять вообщем показатели в любую сторону, как например делать костюм сливающимся по термическим показателям с окружающей средой и не показывать тепла в тепловизор или как например усиливать нюх, но на показателях компьютера и видеть где какие запахи и например вычислять человеческий запах за большое расстояние и также выслеживать например, как собака по следу запаха, или же в другую сторону нюх вообще убирать и в этом костюме например заходить в область поражения боевого газа и не вдыхать их, а использовать встроенный автономный кислород или фильтр, как в противогазе или т.п. Также можно добавить реактивный ранец и человек сможет летать, как видел у военных США. Конечно не обязательно это все вшивать в костюм и можно отдельные приборы разрабатывать, но если сделать в будущем это все компактно, чтобы человек был с усиленными чувствами, то это бы дало человеку расширение сознания и не ограничивало бы его теми чувствами обычными, которые есть у человека от природы. Это бы дало рывок в новую эру открытий научных ибо с усиленными чувствами человек бы мог бы видеть больше явлений природы.
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01.06.2020 22:39 Ответить
За місяць на Донбасі ліквідували 49 найманців РФ, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 99
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01.06.2020 22:46 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Lvps8O5GIxE В ЛИВИИ НАШЛИ УЛЫБАЮЩЕГОСЯ ИХТАМНЕТА...
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01.06.2020 22:44 Ответить
Сколько за этот же месяц не на фронте, а в ЗЕ-Украине было убито участников ООС и ветеранов АТО?
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01.06.2020 22:46 Ответить
гражданин Казахстана впопулченец ДНР Евгений Щербак, 38 лет... В 2014-2017 годах воевал в батальонах "Спарта" ("ДНР") и "Бэтмен" ("ЛНР")...
11 апреля 2020г. был официально выдворен из Рашки и отправлен на родину - в Казахстан.. Суд №2 г. Костаная по уголовным делам приговорил казахстанца Евгения Щербака, воевавшего на стороне ДНР, к 4,5 годам лишения свободы...
Находясь в СИЗО г. Костаная, перед отправкой в зону, любитель "рускавагамира" Евгений Щербак, прошел обряд посвящения и был принят в рыцари в "опущенные".. Теперь бравый впопучленец и боевой петушок Женька (позывной Глубокая Глотка), пополнит ряды бесплатных проституток ..
Мораль: если долго звать "рускамир", то он тебя услышит и изменит твою жизнь навсегда..
видосик: https://www.youtube.com/watch?v=oflccbPvA8s https://www.youtube.com/watch?v=oflccbPvA8s ссыль
За місяць на Донбасі ліквідували 49 найманців РФ, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 9420
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01.06.2020 22:49 Ответить
Мало! Надо больше убивать русских ууюлбдков!
За місяць на Донбасі ліквідували 49 найманців РФ, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 7664
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01.06.2020 22:49 Ответить
Один з найголовніших недоліків будь-якої війни, це переоцінка власних сил і недооцінка супротивника. Шапкозакидадельство це не просто ганьба, це злочин. Стратегія перемоги починається з адекватної оцінки власних сил і сил супротивника. Давайте не будемо дурнями. Нашій армії протистоїть абсолютно рівноможливий супротивник за технічними можливостями, але в три рази перевищуючий за кількістю живої сили. Якщо втрати з нашого боку півтора десятка, то не варто сподіватися, що супротивник втратив у три рази більше. Це можливо лише при активній обороні. Цей принцип при сьогоднішній владі не можливий. Давайте вийдемо з наркотичного дурману
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01.06.2020 22:53 Ответить
якби у тієї цифри в кінці був би ще нулик...
на лінії розмежування, тобто на фронті, була б така ТИША... було б чутно як мухи гудуть у ватних головах з тієї сторони.
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01.06.2020 23:13 Ответить
За місяць на Донбасі ліквідували 49 найманців РФ, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 2036
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01.06.2020 23:28 Ответить
хороша статистика. а що на се скажуть пацаки?
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02.06.2020 07:02 Ответить
Вы всё врёте! Где ваши доказательства?! Вот такой ответ пацаков.
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02.06.2020 07:29 Ответить
 
 