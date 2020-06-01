За месяц на Донбассе ликвидировали 49 наемников РФ, - пресс-центр ОС
По подтвержденным данным разведки, за прошлый месяц составили ликвидированы - 49 участников формирований РФ, ранены и травмированы 94 человека.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.
Также военнослужащие Объединенных сил уничтожили семь единиц техники противника. Это, в частности, два миномета калибра 120 мм, два беспилотных летательных аппарата и три военных автомобиля.
"Командование Объединенных сил подчеркивает, что никакие преступные действия российско-оккупационных войск не останутся безнаказанными. В случае нарушения противником режима прекращения огня, наши защитники всегда дают решительный и жесткий ответ", - подчеркивается в сообщении.
Напомним, в течение 1 июня вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применив при этом гранатометы различных систем и беспилотный летательный аппарат. Ранен один украинский воин.
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(ви прослухали аудіозапис повного циклу існування "антисвина")
Этих ребят помнят и чтут о них память. А в каких канавах прикапывают тебе подобных?
Вова, на Дамбасе гибнут орки !
Как же так?
Где обещанный мир, Вова ?
Ну когда же мы договоримся посередине... Днепра ?
Причем с потерями глубоко в тылу на территории, типа контролируемой ЗЕ-шоблой.
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Мораль: если долго звать "рускамир", то он тебя услышит и изменит твою жизнь навсегда..
видосик: https://www.youtube.com/watch?v=oflccbPvA8s https://www.youtube.com/watch?v=oflccbPvA8s ссыль
на лінії розмежування, тобто на фронті, була б така ТИША... було б чутно як мухи гудуть у ватних головах з тієї сторони.