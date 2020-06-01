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Новини Операція Об'єднаних сил
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За місяць на Донбасі ліквідували 49 найманців РФ, - пресцентр ОС

За місяць на Донбасі ліквідували 49 найманців РФ, - пресцентр ОС

За підтвердженими даними розвідки втрати збройних формувань РФ за минулий місяць становили: ліквідовані - 49 учасників формувань РФ, поранено і травмовано 94 особи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.

Також військовослужбовці Об'єднаних сил знищили сім одиниць техніки супротивника. Це, зокрема, два міномети калібру 120 мм, два безпілотні літальні апарати і три військові автомобілі.

"Командування Об'єднаних сил підкреслює, що жодні злочинні дії російсько-окупаційних військ не залишаться безкарними. У разі порушення противником режиму припинення вогню, наші захисники завжди дають рішучу і жорстку відповідь", - підкреслюється в повідомленні.

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За місяць на Донбасі ліквідували 49 найманців РФ, - пресцентр ОС 01

Нагадаємо, впродовж 1 червня збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі, застосувавши при цьому гранатомети різних систем і безпілотний літальний апарат. Поранено одного українського воїна.

Автор: 

ліквідація (3865) Донбас (22354) найманці рф (2043) Об’єднані сили (598) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+9
Щось сумнівно.
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01.06.2020 22:04
+8
49 мало, но это лучше, чем ничего.
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01.06.2020 22:09
+8
Что, орк, подгорает у тебя?
Этих ребят помнят и чтут о них память. А в каких канавах прикапывают тебе подобных?
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01.06.2020 22:17
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Хотелось бы верить...
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01.06.2020 22:03 Відповісти
И наконец-то наемники кончились...
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01.06.2020 22:03 Відповісти
Щось сумнівно.
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01.06.2020 22:04 Відповісти
Вы фсьо врьоті! Я вам нівєрю!!!©За месяц на Донбассе ликвидировали 49 наемников РФ, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 9657
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01.06.2020 22:15 Відповісти
Маловато .... но план нужно перевыполнять !
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01.06.2020 22:06 Відповісти
Политики О Любви , - А Караван Идет.
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01.06.2020 22:07 Відповісти
49 мало, но это лучше, чем ничего.
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01.06.2020 22:09 Відповісти
Пусть помнят и знают наши солдаты---победителей не судят! Патронов не жалеть!
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01.06.2020 22:14 Відповісти
Тыц и нет свинособаки😂🌷××
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01.06.2020 22:17 Відповісти
Недовго бавовна ко-ко-копротивлялася.
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01.06.2020 22:19 Відповісти
чмошний, готуй сраку
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01.06.2020 22:18 Відповісти
https://censor.net/user/471198 это правда, что 49 ваших орков отправили к чертям на сковородках греться ?
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01.06.2020 22:19 Відповісти
"Хрю! гав! хрю-гав! хрю-хрю-гав! хр... ЧВАК!"

(ви прослухали аудіозапис повного циклу існування "антисвина")
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01.06.2020 22:22 Відповісти
Что, орк, подгорает у тебя?
Этих ребят помнят и чтут о них память. А в каких канавах прикапывают тебе подобных?
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01.06.2020 22:17 Відповісти
У меня такое предположение что король ослик просто продаст Украину шоб его фильмы кацапьё смотрело и его труппу на корпаративы заказывало...при порохе пол Донецкой области освободили,а этот наполеон всё это принесёт своему хозяину на блюдечке с голубой каемочкой
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01.06.2020 22:18 Відповісти
Вова, ты же обещал не стрелять!!!
Вова, на Дамбасе гибнут орки !

Как же так?
Где обещанный мир, Вова ?

Ну когда же мы договоримся посередине... Днепра ?
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01.06.2020 22:15 Відповісти
У меня такое предположение что король ослик просто продаст Украину шоб его фильмы кацапьё смотрело и его труппу на корпаративы заказывало...при порохе пол Донецкой области освободили,а этот наполеон всё это принесёт своему хозяину на блюдечке с голубой каемочкой
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01.06.2020 22:20 Відповісти
Могли б з ранку цю новину опублікувати... Дивись і настрій на весь день забезпечений... Хоча приємна новина наніч теж непогано...
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01.06.2020 22:15 Відповісти
Це якщо ти віриш зеленій владі.
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01.06.2020 22:18 Відповісти
И, если не сравнивать с потерями с нашей стороны.
Причем с потерями глубоко в тылу на территории, типа контролируемой ЗЕ-шоблой.
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01.06.2020 22:47 Відповісти
Вирішили підсолодити пилюлю.
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01.06.2020 22:37 Відповісти
Нужно создавать то, что усиливает чувства человека! Например телескоп усиливает зрение, а очки ночного виденья дают возможность видеть ночью, а тепловизор дает возможность видеть тепло и т.д. А также например человеческий слух ограничен и не может слышать ультра звук, который слышат собаки например или микрофоны можно создать сверх чувствительные и слышать все чистоты звуков и можно усиливать звук на такую мощность, что можно будет слышать передвижения врага. Или человеческий нюх может слышать запах в близком радиусе от себя, в то время, как собака может чуять тонкий запах, который человек и не унюхает и собака его чует за большое расстояние! А если создавать прибор, который замеряет запахи и который может все запахи чуять и который сможет выявлять их за огромное расстояние, как собаки, то такие приборы будут полезны и в военном деле и будут действовать радаром на человеческую цель, и также будут полезны в сфере утечек веществ разных, как газ или химикаты или другое что то. Тоже касается других чувств человека, как например ощущения кожи и допустим ощущение ветра или тепла и холода и если создать костюм, который сможет тепло человека убирать для виденья в тепловизоре, то он для тепловизора будет невидимка! Можно думать еще много о создании, чего можно извлечь из свойств усиления чувств. Силу например усилить и выносливость при помощи экзоскелетов. А Маск создает вообще нейро линк - это подключение гарнитуры к мозгу и человек сможет мыслью открывать двери, включать приборы, управлять рулем и т.д. Также можно будет прямо силой мысли получать информацию из интернета. Также память будет человека усилена и еще множество всего. Это следующий скачек в развитии человечества. Страны без этих технологий будут, как с палочками рисующими на земле по сравнению с суперкомпьютером или квантовым компьютеров. Но не об этом. Если все это объединить в костюме, который будет ограниченные чувства человека трансформировать при помощи неограниченности технологий, которые могут замерять все и менять вообщем показатели в любую сторону, как например делать костюм сливающимся по термическим показателям с окружающей средой и не показывать тепла в тепловизор или как например усиливать нюх, но на показателях компьютера и видеть где какие запахи и например вычислять человеческий запах за большое расстояние и также выслеживать например, как собака по следу запаха, или же в другую сторону нюх вообще убирать и в этом костюме например заходить в область поражения боевого газа и не вдыхать их, а использовать встроенный автономный кислород или фильтр, как в противогазе или т.п. Также можно добавить реактивный ранец и человек сможет летать, как видел у военных США. Конечно не обязательно это все вшивать в костюм и можно отдельные приборы разрабатывать, но если сделать в будущем это все компактно, чтобы человек был с усиленными чувствами, то это бы дало человеку расширение сознания и не ограничивало бы его теми чувствами обычными, которые есть у человека от природы. Это бы дало рывок в новую эру открытий научных ибо с усиленными чувствами человек бы мог бы видеть больше явлений природы.
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01.06.2020 22:39 Відповісти
За місяць на Донбасі ліквідували 49 найманців РФ, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 99
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01.06.2020 22:46 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Lvps8O5GIxE В ЛИВИИ НАШЛИ УЛЫБАЮЩЕГОСЯ ИХТАМНЕТА...
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01.06.2020 22:44 Відповісти
Сколько за этот же месяц не на фронте, а в ЗЕ-Украине было убито участников ООС и ветеранов АТО?
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01.06.2020 22:46 Відповісти
гражданин Казахстана впопулченец ДНР Евгений Щербак, 38 лет... В 2014-2017 годах воевал в батальонах "Спарта" ("ДНР") и "Бэтмен" ("ЛНР")...
11 апреля 2020г. был официально выдворен из Рашки и отправлен на родину - в Казахстан.. Суд №2 г. Костаная по уголовным делам приговорил казахстанца Евгения Щербака, воевавшего на стороне ДНР, к 4,5 годам лишения свободы...
Находясь в СИЗО г. Костаная, перед отправкой в зону, любитель "рускавагамира" Евгений Щербак, прошел обряд посвящения и был принят в рыцари в "опущенные".. Теперь бравый впопучленец и боевой петушок Женька (позывной Глубокая Глотка), пополнит ряды бесплатных проституток ..
Мораль: если долго звать "рускамир", то он тебя услышит и изменит твою жизнь навсегда..
видосик: https://www.youtube.com/watch?v=oflccbPvA8s https://www.youtube.com/watch?v=oflccbPvA8s ссыль
За місяць на Донбасі ліквідували 49 найманців РФ, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 9420
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01.06.2020 22:49 Відповісти
Мало! Надо больше убивать русских ууюлбдков!
За місяць на Донбасі ліквідували 49 найманців РФ, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 7664
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01.06.2020 22:49 Відповісти
Один з найголовніших недоліків будь-якої війни, це переоцінка власних сил і недооцінка супротивника. Шапкозакидадельство це не просто ганьба, це злочин. Стратегія перемоги починається з адекватної оцінки власних сил і сил супротивника. Давайте не будемо дурнями. Нашій армії протистоїть абсолютно рівноможливий супротивник за технічними можливостями, але в три рази перевищуючий за кількістю живої сили. Якщо втрати з нашого боку півтора десятка, то не варто сподіватися, що супротивник втратив у три рази більше. Це можливо лише при активній обороні. Цей принцип при сьогоднішній владі не можливий. Давайте вийдемо з наркотичного дурману
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01.06.2020 22:53 Відповісти
якби у тієї цифри в кінці був би ще нулик...
на лінії розмежування, тобто на фронті, була б така ТИША... було б чутно як мухи гудуть у ватних головах з тієї сторони.
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01.06.2020 23:13 Відповісти
За місяць на Донбасі ліквідували 49 найманців РФ, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 2036
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01.06.2020 23:28 Відповісти
хороша статистика. а що на се скажуть пацаки?
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02.06.2020 07:02 Відповісти
Вы всё врёте! Где ваши доказательства?! Вот такой ответ пацаков.
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02.06.2020 07:29 Відповісти
 
 