За місяць на Донбасі ліквідували 49 найманців РФ, - пресцентр ОС
За підтвердженими даними розвідки втрати збройних формувань РФ за минулий місяць становили: ліквідовані - 49 учасників формувань РФ, поранено і травмовано 94 особи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.
Також військовослужбовці Об'єднаних сил знищили сім одиниць техніки супротивника. Це, зокрема, два міномети калібру 120 мм, два безпілотні літальні апарати і три військові автомобілі.
"Командування Об'єднаних сил підкреслює, що жодні злочинні дії російсько-окупаційних військ не залишаться безкарними. У разі порушення противником режиму припинення вогню, наші захисники завжди дають рішучу і жорстку відповідь", - підкреслюється в повідомленні.
Нагадаємо, впродовж 1 червня збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі, застосувавши при цьому гранатомети різних систем і безпілотний літальний апарат. Поранено одного українського воїна.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
(ви прослухали аудіозапис повного циклу існування "антисвина")
Этих ребят помнят и чтут о них память. А в каких канавах прикапывают тебе подобных?
Вова, на Дамбасе гибнут орки !
Как же так?
Где обещанный мир, Вова ?
Ну когда же мы договоримся посередине... Днепра ?
Причем с потерями глубоко в тылу на территории, типа контролируемой ЗЕ-шоблой.
11 апреля 2020г. был официально выдворен из Рашки и отправлен на родину - в Казахстан.. Суд №2 г. Костаная по уголовным делам приговорил казахстанца Евгения Щербака, воевавшего на стороне ДНР, к 4,5 годам лишения свободы...
Находясь в СИЗО г. Костаная, перед отправкой в зону, любитель "рускавагамира" Евгений Щербак, прошел обряд посвящения и был принят
в рыцарив "опущенные".. Теперь бравый впопучленец и боевой петушок Женька (позывной Глубокая Глотка), пополнит ряды бесплатных проституток ..
Мораль: если долго звать "рускамир", то он тебя услышит и изменит твою жизнь навсегда..
видосик: https://www.youtube.com/watch?v=oflccbPvA8s https://www.youtube.com/watch?v=oflccbPvA8s ссыль
на лінії розмежування, тобто на фронті, була б така ТИША... було б чутно як мухи гудуть у ватних головах з тієї сторони.