За місяць на Донбасі ліквідували 49 найманців РФ, - пресцентр ОС

За підтвердженими даними розвідки втрати збройних формувань РФ за минулий місяць становили: ліквідовані - 49 учасників формувань РФ, поранено і травмовано 94 особи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.

Також військовослужбовці Об'єднаних сил знищили сім одиниць техніки супротивника. Це, зокрема, два міномети калібру 120 мм, два безпілотні літальні апарати і три військові автомобілі.

"Командування Об'єднаних сил підкреслює, що жодні злочинні дії російсько-окупаційних військ не залишаться безкарними. У разі порушення противником режиму припинення вогню, наші захисники завжди дають рішучу і жорстку відповідь", - підкреслюється в повідомленні.

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Нагадаємо, впродовж 1 червня збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі, застосувавши при цьому гранатомети різних систем і безпілотний літальний апарат. Поранено одного українського воїна.