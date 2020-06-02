Снайпер оккупантов ранил украинского бойца под Марьинкой

Украинский военнослужащий получил ранение возле г. Марьинки Донецкой области вследствие снайперского обстрела со стороны российских наемников во вторник.

Об этом сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"2 июня российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил. Вблизи населенного пункта Марьинка пулей снайпера был ранен украинский военнослужащий. Ему оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

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