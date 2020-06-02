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Новости Операция Объединенных сил
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Снайпер оккупантов ранил украинского бойца под Марьинкой

Снайпер оккупантов ранил украинского бойца под Марьинкой

Украинский военнослужащий получил ранение возле г. Марьинки Донецкой области вследствие снайперского обстрела со стороны российских наемников во вторник.

Об этом сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"2 июня российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил. Вблизи населенного пункта Марьинка пулей снайпера был ранен украинский военнослужащий. Ему оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

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Снайпер оккупантов ранил украинского бойца под Марьинкой 01

ранение (3376) Донецкая область (9524) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+18
Швидкого одужання захиснику України!
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02.06.2020 16:00
+8
Про які компроміси з терористами говорить міністр закордонних справ? Компроміс може бути тільки у виборі більш гуманної казні для терористів, але й то не факт!
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02.06.2020 16:01
+4
Желаем нашему раненому воину быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.

Смерть русским захватчикам! Убей русского!
Снайпер окупантів поранив українського бійця під Мар'їнкою - Цензор.НЕТ 7075
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02.06.2020 18:07
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Швидкого одужання захиснику України!
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02.06.2020 16:00 Ответить
Про які компроміси з терористами говорить міністр закордонних справ? Компроміс може бути тільки у виборі більш гуманної казні для терористів, але й то не факт!
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02.06.2020 16:01 Ответить
А вопрос этот необходимо задать нелоху, сивУхе, ермаку и прочей, когдато закосившей, а ныне "разводящей", прекратитьстрелятьщей" шобле, предварительно зажав их яйца в столярные тиски!
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02.06.2020 16:18 Ответить
Плохой ученик у дяди Васи: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/06/1/7254080/
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02.06.2020 16:54 Ответить
Дай бог тоб1 скор1шого В1дновлення!
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02.06.2020 16:06 Ответить
https://censor.net/news/3199499/ukraina_gotova_k_kompromissam_po_donbassu_no_ne_budet_peresekat_krasnye_linii_kuleba

Одужання нашому бійцю. Бережи вас Господь, козаченьки
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02.06.2020 16:18 Ответить
ПТН ПНХ!
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02.06.2020 16:19 Ответить
Надеюсь, снайпера уже нет в живых? Или - хотя бы! - у нас в плену.
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02.06.2020 16:20 Ответить
там в Старомихайловке учебный центр русских снайперов, там даже на вопе посрать сходить подвиг, в амбразуру ночью попадают
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02.06.2020 16:25 Ответить
а у нас есть где то свои центры или у на криворукие все? каждую новОсть и слышно что снайпер ранил или убил нашего воина и ни о какой контрснайперской борьбе речи и не идёт вообще
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02.06.2020 17:16 Ответить
наверное есть, но с рашкинской подготовкой мы я думаю проигрываем в ноль, у нас пара спецов и сброд из бывших ссср и 90-х у кого в военнике записано снайпер, создайте школу с практикой официально окрысится европа, а с рашки спрос то какой? ихтамнет и все, приезжай шмаляй, яб эту Старомихайловку с фермой рядом давно бы с землей сровнял
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02.06.2020 17:29 Ответить
не уверен , знаю одного " ботаника" , одуванчик -математик , в жизни бы не сказал , что он отличный снайпер . Поработал на славу на передке.
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02.06.2020 17:48 Ответить
была же новость что вам канадцы продали снайперских комплектов по десятке штука апгрейтенная Тикка . но все чаще новости об их снайперах . это преимущество в оружии или школы разные?
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02.06.2020 17:49 Ответить
Желаем нашему раненому воину быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.

Смерть русским захватчикам! Убей русского!
Снайпер окупантів поранив українського бійця під Мар'їнкою - Цензор.НЕТ 7075
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02.06.2020 18:07 Ответить
А НАШИ СНАЙПЕРА СКОЛЬКО УБИЛИ ЧЕРТЕЙ !!!???
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03.06.2020 08:34 Ответить
 
 