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Снайпер окупантів поранив українського бійця під Мар'їнкою
Український військовослужбовець зазнав поранення біля м. Мар'їнки Донецької області внаслідок снайперського обстрілу з боку російських найманців у вівторок.
Про це повідомляється на сторінці операції Об'єднаних сил у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"2 червня російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції Об'єднаних сил. Поблизу населеного пункту Мар'їнка кулею снайпера був поранений український військовослужбовець. Йому оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу", - йдеться в повідомленні.
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