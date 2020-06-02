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Новини Операція Об'єднаних сил
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Снайпер окупантів поранив українського бійця під Мар'їнкою

Снайпер окупантів поранив українського бійця під Мар'їнкою

Український військовослужбовець зазнав поранення біля м. Мар'їнки Донецької області внаслідок снайперського обстрілу з боку російських найманців у вівторок.

Про це повідомляється на сторінці операції Об'єднаних сил у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"2 червня російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції Об'єднаних сил. Поблизу населеного пункту Мар'їнка кулею снайпера був поранений український військовослужбовець. Йому оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: За місяць на Донбасі ліквідували 49 найманців РФ, - пресцентр ОС

Снайпер окупантів поранив українського бійця під Марїнкою 01

Автор: 

поранення (2795) Донецька область (8335) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+18
Швидкого одужання захиснику України!
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02.06.2020 16:00
+8
Про які компроміси з терористами говорить міністр закордонних справ? Компроміс може бути тільки у виборі більш гуманної казні для терористів, але й то не факт!
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02.06.2020 16:01
+4
Желаем нашему раненому воину быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.

Смерть русским захватчикам! Убей русского!
Снайпер окупантів поранив українського бійця під Мар'їнкою - Цензор.НЕТ 7075
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02.06.2020 18:07
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Швидкого одужання захиснику України!
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02.06.2020 16:00 Відповісти
Про які компроміси з терористами говорить міністр закордонних справ? Компроміс може бути тільки у виборі більш гуманної казні для терористів, але й то не факт!
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02.06.2020 16:01 Відповісти
А вопрос этот необходимо задать нелоху, сивУхе, ермаку и прочей, когдато закосившей, а ныне "разводящей", прекратитьстрелятьщей" шобле, предварительно зажав их яйца в столярные тиски!
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02.06.2020 16:18 Відповісти
Плохой ученик у дяди Васи: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/06/1/7254080/
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02.06.2020 16:54 Відповісти
Дай бог тоб1 скор1шого В1дновлення!
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02.06.2020 16:06 Відповісти
https://censor.net/news/3199499/ukraina_gotova_k_kompromissam_po_donbassu_no_ne_budet_peresekat_krasnye_linii_kuleba

Одужання нашому бійцю. Бережи вас Господь, козаченьки
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02.06.2020 16:18 Відповісти
ПТН ПНХ!
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02.06.2020 16:19 Відповісти
Надеюсь, снайпера уже нет в живых? Или - хотя бы! - у нас в плену.
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02.06.2020 16:20 Відповісти
там в Старомихайловке учебный центр русских снайперов, там даже на вопе посрать сходить подвиг, в амбразуру ночью попадают
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02.06.2020 16:25 Відповісти
а у нас есть где то свои центры или у на криворукие все? каждую новОсть и слышно что снайпер ранил или убил нашего воина и ни о какой контрснайперской борьбе речи и не идёт вообще
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02.06.2020 17:16 Відповісти
наверное есть, но с рашкинской подготовкой мы я думаю проигрываем в ноль, у нас пара спецов и сброд из бывших ссср и 90-х у кого в военнике записано снайпер, создайте школу с практикой официально окрысится европа, а с рашки спрос то какой? ихтамнет и все, приезжай шмаляй, яб эту Старомихайловку с фермой рядом давно бы с землей сровнял
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02.06.2020 17:29 Відповісти
не уверен , знаю одного " ботаника" , одуванчик -математик , в жизни бы не сказал , что он отличный снайпер . Поработал на славу на передке.
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02.06.2020 17:48 Відповісти
была же новость что вам канадцы продали снайперских комплектов по десятке штука апгрейтенная Тикка . но все чаще новости об их снайперах . это преимущество в оружии или школы разные?
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02.06.2020 17:49 Відповісти
Желаем нашему раненому воину быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.

Смерть русским захватчикам! Убей русского!
Снайпер окупантів поранив українського бійця під Мар'їнкою - Цензор.НЕТ 7075
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02.06.2020 18:07 Відповісти
А НАШИ СНАЙПЕРА СКОЛЬКО УБИЛИ ЧЕРТЕЙ !!!???
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03.06.2020 08:34 Відповісти
 
 