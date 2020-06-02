Безработица в ЕС растет беспрецедентными темпами, - СМИ
Безработица в государствах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в марте 2020 года увеличилась до 5,6% (5,2% в феврале) на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, и предварительные данные за апрель указывают на дальнейший беспрецедентный рост.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Минпром".
Количество безработных в странах ОЭСР в позапрошлом месяце подскочило на 2,1 млн человек - до 37 млн, говорится в сообщении организации. Рост числа безработных был особенно выраженным среди женщин и молодежи (возраст от 15 до 24 лет).
Безработица среди женщин в марте повысилась на 0,5 процентного пункта (п.п.), до 5,8%, среди мужчин - на 0,3 п.п., до 5,3%, среди молодежи - на 1 п.п., до 12,2%.
Данные за первую половину апреля (до 18 апреля) указывают на быстрый рост безработицы в США - до максимальных с 1948 года 14,7% против 4,4% в марте, а также в Канаде - до 13% с 7,8%.
Безработица в еврозоне в марте увеличилась до 7,4% с февральских 7,3%. В Канаде, Колумбии, Южной Корее и США безработица повысилась на 0,5 п.п. В Японии безработица в марте выросла лишь на 0,1 п.п. (до 2,5%), а в Мексике - снизилась на 0,3 п.п. (до 3,3%).
В Германии безработица в позапрошлом месяце составила 3,5% (3,4% в феврале), во Франции - подскочила до 8,4% с 7,9%, в Италии упала до 8,4% с 9,3%.
Предварительные данные за апрель указывают на рост безработицы в Германии на 0,8 п.п., в Бельгии - на 0,6 п.п., а также на снижение в Норвегии - на 0,6 п.п.
Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 37 наиболее развитых государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.
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https://www.youtube.com/watch?v=cL2GDVd-_ko
сокращение медиков в Украине во время карантина - как реакция ОП(Г) на постоянные невыплаты зарплат медикам.
типичное ватное поведение лишнехромосомного стада, кули...
Тоді точно пан заробить ((
Унитазы забились.
Дети и старики без присмотра.
У нас тоже забиваются ...
Тоже дети и старики требуют ухода .....
Оставайтесь дорогие соотечественники, Родина найдет чем вам заняться и щедро отблагодарит за ваш труд .5000 грн в месяц єто НЕ бедность , а фундамент вашего будущего благосостояния
Fashion-директорка журналу «Vogue Україна» Юлія Пеліпас назвала бойові дії на Донбасі «громадянською війною». Про це вона написала у себе в Instagram, https://www.facebook.com/bykvu/photos/a.818587531524511/3077582742291634/?type=3&theater передає видання «Букви».
У коментарі «Детектору медіа» «Медіа Група Україна» сказала, що слова Юлії Пеліпас - це не позиція групи. Пресслужба пообіцяла найближчим часом прокоментувати цю ситуацію.
например - безработные слуги наротные уже вышли на работу...
а шо там у плебса ? ну так в намордниках все и толпой не собираться - идите в качалки и бассейны (ну или на дачи и в задницу)))) и кушайте...пироженные )))) бо зерно мыши поели)))
если не поможешь, то **** такой как Ляшко(в плохом смысле)
пусть молния от Зевса поразат меня, или там Артемида томагавком уколет, или Афродита...
И это не шутка. Перезагрузка системы возможно только по базовому принципу, а это вода и..пища. Т.е комлексы продуцирования,переработки, хранения и доставки пищи должны заработать в первую очередь. Пища нужна всем,всегда и всюду.Нельзя вообще ограничивать грузовые перевозки. Как только этот пищевой комплекс заработает, он маховиком потянет остальных.
Зничит и в Украине будет такое, ведь Украина к этому стремилась последние годы.
Что за бред, зачем учитывать ребят возраста 15 16 17 лет как безработных?? Кто работает в таком возрасте? Единицы? Даже если человек не получает высшего образования, то всё равно до 18-19 лет он ещё только учится и получает профессию...
резко сокращают количество рабочих виз
и появляются рабочие места...