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Безработица в ЕС растет беспрецедентными темпами, - СМИ

Безработица в ЕС растет беспрецедентными темпами, - СМИ

Безработица в государствах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в марте 2020 года увеличилась до 5,6% (5,2% в феврале) на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, и предварительные данные за апрель указывают на дальнейший беспрецедентный рост.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Минпром"

Количество безработных в странах ОЭСР в позапрошлом месяце подскочило на 2,1 млн человек - до 37 млн, говорится в сообщении организации. Рост числа безработных был особенно выраженным среди женщин и молодежи (возраст от 15 до 24 лет).

Безработица среди женщин в марте повысилась на 0,5 процентного пункта (п.п.), до 5,8%, среди мужчин - на 0,3 п.п., до 5,3%, среди молодежи - на 1 п.п., до 12,2%.

Данные за первую половину апреля (до 18 апреля) указывают на быстрый рост безработицы в США - до максимальных с 1948 года 14,7% против 4,4% в марте, а также в Канаде - до 13% с 7,8%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 40 млн американцев потеряли работу из-за коронавируса

Безработица в еврозоне в марте увеличилась до 7,4% с февральских 7,3%. В Канаде, Колумбии, Южной Корее и США безработица повысилась на 0,5 п.п. В Японии безработица в марте выросла лишь на 0,1 п.п. (до 2,5%), а в Мексике - снизилась на 0,3 п.п. (до 3,3%).

В Германии безработица в позапрошлом месяце составила 3,5% (3,4% в феврале), во Франции - подскочила до 8,4% с 7,9%, в Италии упала до 8,4% с 9,3%.

Предварительные данные за апрель указывают на рост безработицы в Германии на 0,8 п.п., в Бельгии - на 0,6 п.п., а также на снижение в Норвегии - на 0,6 п.п.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Безработных с начала карантина стало больше на 197 тысяч, - Шмыгаль

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 37 наиболее развитых государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.

Автор: 

безработица (451) Евросоюз (17067)


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Топ комментарии
+14
зачётно у зебилов от Супруг подгорает, как у ватников - от Госдепа.. И это после смены двух министров минздрава
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02.06.2020 17:34
+10
очередная зебилка озвучила то, о чем слышит на г+г и прочих провластных каналах..
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02.06.2020 17:35
+5
А клубника на полях гниёт.
Унитазы забились.
Дети и старики без присмотра.
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02.06.2020 17:27
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Лікарі починають щось підозрювати! Прививка Зеленським починає працювати!
https://www.youtube.com/watch?v=cL2GDVd-_ko
сокращение медиков в Украине во время карантина - как реакция ОП(Г) на постоянные невыплаты зарплат медикам.
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02.06.2020 17:24 Ответить
Э, так это - вторая часть реформы от Супрун. Не нравится?
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02.06.2020 17:28 Ответить
зачётно у зебилов от Супруг подгорает, как у ватников - от Госдепа.. И это после смены двух министров минздрава
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02.06.2020 17:34 Ответить
да они сyки палятся на раз- два. если медицина - значит Супрун, но в осталном сразу Порох
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02.06.2020 17:49 Ответить
и при этом воровство сотен миллионов масок и др. медсредтв, вскрытие Госрезерва обвал экономики с дефицитом в 300 млрд.грн ДО карантина, увольнение медперсонала во время карантина (даже в рашке такого нет) - зебилы "не замечают"..
типичное ватное поведение лишнехромосомного стада, кули...
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02.06.2020 18:14 Ответить
лахта гребаная. на дошик уже заработал.
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02.06.2020 17:36 Ответить
Обама гадит...
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02.06.2020 17:37 Ответить
зебил...
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02.06.2020 17:43 Ответить
Пук
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02.06.2020 17:47 Ответить
А ноют что наших заробитчан не хватает
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02.06.2020 17:25 Ответить
а я очікую їх на своєму маленькому полі
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02.06.2020 17:27 Ответить
Пан вирощує канабіс, мак або просто має приватний цвинтар ?
Тоді точно пан заробить ((
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02.06.2020 17:48 Ответить
зараз дозволяють розбудовувати крематорії (після відкриття ринку землі)
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02.06.2020 17:50 Ответить
о, точно . Это уже ноу хау . Высокие технологии , а что если подключить к этому бизнесу и зеленую энергетику ? Солнечную энергию к примеру , вместо газа ?
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02.06.2020 17:56 Ответить
Короновирус на хлеб не намажешь. и карантином за коммуналку не заплатишь.
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02.06.2020 17:26 Ответить
А клубника на полях гниёт.
Унитазы забились.
Дети и старики без присмотра.
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02.06.2020 17:27 Ответить
У нас тоже гниет...
У нас тоже забиваются ...
Тоже дети и старики требуют ухода .....
Оставайтесь дорогие соотечественники, Родина найдет чем вам заняться и щедро отблагодарит за ваш труд .5000 грн в месяц єто НЕ бедность , а фундамент вашего будущего благосостояния
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02.06.2020 17:53 Ответить
китай тоже начинал с работы за плошку риса и при полном отсутствии пенсий, зато теперь первая экономика мира
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02.06.2020 21:10 Ответить
а уж как она растьот в мєдіях...

Fashion-директорка журналу «Vogue Україна» Юлія Пеліпас назвала бойові дії на Донбасі «громадянською війною». Про це вона написала у себе в Instagram, https://www.facebook.com/bykvu/photos/a.818587531524511/3077582742291634/?type=3&theater передає видання «Букви».
У коментарі «Детектору медіа» «Медіа Група Україна» сказала, що слова Юлії Пеліпас - це не позиція групи. Пресслужба пообіцяла найближчим часом прокоментувати цю ситуацію.

Безработица в ЕС растет беспрецедентными темпами, - СМИ - Цензор.НЕТ 8385
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02.06.2020 17:27 Ответить
викликати до аваківців!
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02.06.2020 17:35 Ответить
очередная зебилка озвучила то, о чем слышит на г+г и прочих провластных каналах..
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02.06.2020 17:35 Ответить
І тим паче ніхто там не бажає працювати на зборі врожаю.
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02.06.2020 17:28 Ответить
Потому что при ихних ценах и тарифах стоя раком на поле можно только геморой заработать а не на жизнь, Европейцы предпочитают лучше посидеть дома и получить пособие чем горба гнуть за здрасте. Они лучше наших беглых олигархов с мешками денег примут и дадут убежище чем в говне ковыряться.
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02.06.2020 17:45 Ответить
Європейці ліниві для роботи на полях. Це для них важко. Особисто я так скажу, безробіття в Європі це лінь європейців. Отих 37 мільйонів безробітних просто не хочуть працювати і лише невелика доля з них не може знайти роботу для себе з тих чи інших причин.
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02.06.2020 17:48 Ответить
Хорошо,что у нас всё замечательно
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02.06.2020 17:28 Ответить
Зеленский, шо ты твориш?
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02.06.2020 17:28 Ответить
Проте в Україні ,незабаром, буде 0,5 млн. робочих місць !!)))
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02.06.2020 17:30 Ответить
А ТЫ ШО СОМНЕВАЕШЬСЯ МЛЯ ? ЩА ЭТИ ПЕРЦЫ ВСЕ БЫСТРО СДЕЛАЮТ !
Безробіття в ЄС зростає безпрецедентними темпами, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7476
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02.06.2020 17:44 Ответить
Для них це як два пальця об асфальт !!!)))
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02.06.2020 17:51 Ответить
и не будет ни асфальта, ни бетона, ни бруківки,....... будет одна сплошная тротуарная плитка! )
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02.06.2020 18:09 Ответить
всьо пропало ! Евро " рухнул " к гривне ? В ЕС кризис ? Но учётная ставка ЦБ ЕС " 0" процентов .
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02.06.2020 17:35 Ответить
Проте в нас все чудово.Правда?
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02.06.2020 17:40 Ответить
от балуваные...вот у нас все нормально,
например - безработные слуги наротные уже вышли на работу...
а шо там у плебса ? ну так в намордниках все и толпой не собираться - идите в качалки и бассейны (ну или на дачи и в задницу)))) и кушайте...пироженные )))) бо зерно мыши поели)))
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02.06.2020 17:42 Ответить
просто мышь крупный пошёл ) кочилась у него эпоха голода )
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02.06.2020 18:11 Ответить
Тут некоторые Ахметовские боты рассказывают что как Европа зажила как только порезала АЕС и наставила ветряных мельниц. Что то факты говорят об обратном. Азия и Китай захватили мировой рынок и засунули европейцев за пояс. Сейчас даже все немецкие автомобили собираются из китайских комплектующих, поетому они и сыпятся не откатав даже гарантийный срок.
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02.06.2020 17:49 Ответить
да экология с ее глобальным потепления как будто от СО2 это хороший лохотрон для людишек.
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02.06.2020 17:55 Ответить
б*же, помоги своему народу.... хотя, всем помоги!!11
если не поможешь, то **** такой как Ляшко(в плохом смысле)
пусть молния от Зевса поразат меня, или там Артемида томагавком уколет, или Афродита...
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02.06.2020 17:51 Ответить
Это называется ..коллапс системы. Остановка одних вызывает остановку других. Ну и у вас конечно же появится вопрос? А где же яйца? Терпение и спокойствие, сейчас они появяться.
И это не шутка. Перезагрузка системы возможно только по базовому принципу, а это вода и..пища. Т.е комлексы продуцирования,переработки, хранения и доставки пищи должны заработать в первую очередь. Пища нужна всем,всегда и всюду.Нельзя вообще ограничивать грузовые перевозки. Как только этот пищевой комплекс заработает, он маховиком потянет остальных.
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02.06.2020 18:02 Ответить
Безработица в ЕС растет беспрецедентными темпами, - СМИ
Зничит и в Украине будет такое, ведь Украина к этому стремилась последние годы.
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02.06.2020 18:03 Ответить
Рост числа безработных был особенно выраженным среди женщин и молодежи (возраст от 15 до 24 лет).

Что за бред, зачем учитывать ребят возраста 15 16 17 лет как безработных?? Кто работает в таком возрасте? Единицы? Даже если человек не получает высшего образования, то всё равно до 18-19 лет он ещё только учится и получает профессию...
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02.06.2020 19:19 Ответить
Лукава цифра.
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02.06.2020 20:13 Ответить
Вопрос решается очень просто:
резко сокращают количество рабочих виз
и появляются рабочие места...
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02.06.2020 21:37 Ответить
А харчеваться то где????
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03.06.2020 03:04 Ответить
А ЦЕНЫ НА НЕДВИЖИМОСТЬ УПАЛИ !!!???
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03.06.2020 08:10 Ответить
 
 