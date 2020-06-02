Безробіття в ЄС зростає безпрецедентними темпами, - ЗМІ

Безробіття в країнах Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) в березні 2020 року збільшилося до 5,6% (5,2% в лютому) на тлі пандемії коронавірусної інфекції COVID-19, і попередні дані за квітень вказують на подальше безпрецедентне зростання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Мінпром".

Кількість безробітних у країнах ОЕСР у позаминулому місяці підскочила на 2,1 млн осіб - до 37 млн, йдеться в повідомленні організації. Зростання кількості безробітних було особливо вираженим серед жінок і молоді (віком від 15 до 24 років).

Безробіття серед жінок у березні підвищилося на 0,5 процентного пункту (п.п.), до 5,8%, серед чоловіків - на 0,3 п.п., до 5,3%, серед молоді - на 1 п. п., до 12,2%.

Дані за першу половину квітня (до 18 квітня) вказують на швидке зростання безробіття в США - до максимальних із 1948 року 14,7% проти 4,4% в березні, а також у Канаді - до 13% із 7,8%.

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Безробіття в єврозоні в березні збільшилося до 7,4% з лютневих 7,3%. У Канаді, Колумбії, Південній Кореї та США безробіття підвищилося на 0,5 п.п. У Японії безробіття в березні зросло лише на 0,1 п.п. (до 2,5%), а в Мексиці - знизилося на 0,3 п.п. (до 3,3%).

У Німеччині безробіття в позаминулому місяці становило 3,5% (3,4% у лютому), у Франції - підскочило до 8,4% із 7,9%, в Італії впало до 8,4% із 9,3%.

Попередні дані за квітень вказують на зростання безробіття в Німеччині на 0,8 п.п., у Бельгії - на 0,6 п.п., а також на зниження в Норвегії - на 0,6 п.п.

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Створена в 1961 році ОЕСР є однією з провідних економічних організацій світу, яка охоплює 37 найбільш розвинених держав. Нині до неї входять Австралія, Австрія, Бельгія, Велика Британія, Угорщина, Німеччина, Греція, Данія, Ізраїль, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Колумбія, Латвія, Литва, Люксембург, Мексика, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Польща, Португалія, Словаччина, Словенія, США, Туреччина, Фінляндія, Франція, Чехія, Чилі, Швейцарія, Швеція, Естонія, Південна Корея та Японія. Штаб-квартира ОЕСР розташовується в Парижі.