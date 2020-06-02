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Безробіття в ЄС зростає безпрецедентними темпами, - ЗМІ

Безробіття в ЄС зростає безпрецедентними темпами, - ЗМІ

Безробіття в країнах Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) в березні 2020 року збільшилося до 5,6% (5,2% в лютому) на тлі пандемії коронавірусної інфекції COVID-19, і попередні дані за квітень вказують на подальше безпрецедентне зростання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Мінпром".

Кількість безробітних у країнах ОЕСР у позаминулому місяці підскочила на 2,1 млн осіб - до 37 млн, йдеться в повідомленні організації. Зростання кількості безробітних було особливо вираженим серед жінок і молоді (віком від 15 до 24 років).

Безробіття серед жінок у березні підвищилося на 0,5 процентного пункту (п.п.), до 5,8%, серед чоловіків - на 0,3 п.п., до 5,3%, серед молоді - на 1 п. п., до 12,2%.

Дані за першу половину квітня (до 18 квітня) вказують на швидке зростання безробіття в США - до максимальних із 1948 року 14,7% проти 4,4% в березні, а також у Канаді - до 13% із 7,8%.

Також читайте: Понад 40 млн американців втратили роботу через коронавірус

Безробіття в єврозоні в березні збільшилося до 7,4% з лютневих 7,3%. У Канаді, Колумбії, Південній Кореї та США безробіття підвищилося на 0,5 п.п. У Японії безробіття в березні зросло лише на 0,1 п.п. (до 2,5%), а в Мексиці - знизилося на 0,3 п.п. (до 3,3%).

У Німеччині безробіття в позаминулому місяці становило 3,5% (3,4% у лютому), у Франції - підскочило до 8,4% із 7,9%, в Італії впало до 8,4% із 9,3%.

Попередні дані за квітень вказують на зростання безробіття в Німеччині на 0,8 п.п., у Бельгії - на 0,6 п.п., а також на зниження в Норвегії - на 0,6 п.п.

Також читайте: Безробітних з початку карантину стало більше на 197 тисяч, - Шмигаль

Створена в 1961 році ОЕСР є однією з провідних економічних організацій світу, яка охоплює 37 найбільш розвинених держав. Нині до неї входять Австралія, Австрія, Бельгія, Велика Британія, Угорщина, Німеччина, Греція, Данія, Ізраїль, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Колумбія, Латвія, Литва, Люксембург, Мексика, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Польща, Португалія, Словаччина, Словенія, США, Туреччина, Фінляндія, Франція, Чехія, Чилі, Швейцарія, Швеція, Естонія, Південна Корея та Японія. Штаб-квартира ОЕСР розташовується в Парижі.

Автор: 

безробіття (542) Євросоюз (13322)


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Топ коментарі
+14
зачётно у зебилов от Супруг подгорает, как у ватников - от Госдепа.. И это после смены двух министров минздрава
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02.06.2020 17:34
+10
очередная зебилка озвучила то, о чем слышит на г+г и прочих провластных каналах..
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02.06.2020 17:35
+5
А клубника на полях гниёт.
Унитазы забились.
Дети и старики без присмотра.
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02.06.2020 17:27
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Лікарі починають щось підозрювати! Прививка Зеленським починає працювати!
https://www.youtube.com/watch?v=cL2GDVd-_ko
сокращение медиков в Украине во время карантина - как реакция ОП(Г) на постоянные невыплаты зарплат медикам.
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02.06.2020 17:24 Відповісти
Э, так это - вторая часть реформы от Супрун. Не нравится?
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02.06.2020 17:28 Відповісти
зачётно у зебилов от Супруг подгорает, как у ватников - от Госдепа.. И это после смены двух министров минздрава
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02.06.2020 17:34 Відповісти
да они сyки палятся на раз- два. если медицина - значит Супрун, но в осталном сразу Порох
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02.06.2020 17:49 Відповісти
и при этом воровство сотен миллионов масок и др. медсредтв, вскрытие Госрезерва обвал экономики с дефицитом в 300 млрд.грн ДО карантина, увольнение медперсонала во время карантина (даже в рашке такого нет) - зебилы "не замечают"..
типичное ватное поведение лишнехромосомного стада, кули...
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02.06.2020 18:14 Відповісти
лахта гребаная. на дошик уже заработал.
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02.06.2020 17:36 Відповісти
Обама гадит...
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02.06.2020 17:37 Відповісти
зебил...
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02.06.2020 17:43 Відповісти
Пук
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02.06.2020 17:47 Відповісти
А ноют что наших заробитчан не хватает
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02.06.2020 17:25 Відповісти
а я очікую їх на своєму маленькому полі
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02.06.2020 17:27 Відповісти
Пан вирощує канабіс, мак або просто має приватний цвинтар ?
Тоді точно пан заробить ((
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02.06.2020 17:48 Відповісти
зараз дозволяють розбудовувати крематорії (після відкриття ринку землі)
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02.06.2020 17:50 Відповісти
о, точно . Это уже ноу хау . Высокие технологии , а что если подключить к этому бизнесу и зеленую энергетику ? Солнечную энергию к примеру , вместо газа ?
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02.06.2020 17:56 Відповісти
Короновирус на хлеб не намажешь. и карантином за коммуналку не заплатишь.
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02.06.2020 17:26 Відповісти
А клубника на полях гниёт.
Унитазы забились.
Дети и старики без присмотра.
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02.06.2020 17:27 Відповісти
У нас тоже гниет...
У нас тоже забиваются ...
Тоже дети и старики требуют ухода .....
Оставайтесь дорогие соотечественники, Родина найдет чем вам заняться и щедро отблагодарит за ваш труд .5000 грн в месяц єто НЕ бедность , а фундамент вашего будущего благосостояния
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02.06.2020 17:53 Відповісти
китай тоже начинал с работы за плошку риса и при полном отсутствии пенсий, зато теперь первая экономика мира
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02.06.2020 21:10 Відповісти
а уж как она растьот в мєдіях...

Fashion-директорка журналу «Vogue Україна» Юлія Пеліпас назвала бойові дії на Донбасі «громадянською війною». Про це вона написала у себе в Instagram, https://www.facebook.com/bykvu/photos/a.818587531524511/3077582742291634/?type=3&theater передає видання «Букви».
У коментарі «Детектору медіа» «Медіа Група Україна» сказала, що слова Юлії Пеліпас - це не позиція групи. Пресслужба пообіцяла найближчим часом прокоментувати цю ситуацію.

Безработица в ЕС растет беспрецедентными темпами, - СМИ - Цензор.НЕТ 8385
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02.06.2020 17:27 Відповісти
викликати до аваківців!
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02.06.2020 17:35 Відповісти
очередная зебилка озвучила то, о чем слышит на г+г и прочих провластных каналах..
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02.06.2020 17:35 Відповісти
І тим паче ніхто там не бажає працювати на зборі врожаю.
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02.06.2020 17:28 Відповісти
Потому что при ихних ценах и тарифах стоя раком на поле можно только геморой заработать а не на жизнь, Европейцы предпочитают лучше посидеть дома и получить пособие чем горба гнуть за здрасте. Они лучше наших беглых олигархов с мешками денег примут и дадут убежище чем в говне ковыряться.
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02.06.2020 17:45 Відповісти
Європейці ліниві для роботи на полях. Це для них важко. Особисто я так скажу, безробіття в Європі це лінь європейців. Отих 37 мільйонів безробітних просто не хочуть працювати і лише невелика доля з них не може знайти роботу для себе з тих чи інших причин.
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02.06.2020 17:48 Відповісти
Хорошо,что у нас всё замечательно
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02.06.2020 17:28 Відповісти
Зеленский, шо ты твориш?
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02.06.2020 17:28 Відповісти
Проте в Україні ,незабаром, буде 0,5 млн. робочих місць !!)))
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02.06.2020 17:30 Відповісти
А ТЫ ШО СОМНЕВАЕШЬСЯ МЛЯ ? ЩА ЭТИ ПЕРЦЫ ВСЕ БЫСТРО СДЕЛАЮТ !
Безробіття в ЄС зростає безпрецедентними темпами, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7476
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02.06.2020 17:44 Відповісти
Для них це як два пальця об асфальт !!!)))
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02.06.2020 17:51 Відповісти
и не будет ни асфальта, ни бетона, ни бруківки,....... будет одна сплошная тротуарная плитка! )
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02.06.2020 18:09 Відповісти
всьо пропало ! Евро " рухнул " к гривне ? В ЕС кризис ? Но учётная ставка ЦБ ЕС " 0" процентов .
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02.06.2020 17:35 Відповісти
Проте в нас все чудово.Правда?
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02.06.2020 17:40 Відповісти
от балуваные...вот у нас все нормально,
например - безработные слуги наротные уже вышли на работу...
а шо там у плебса ? ну так в намордниках все и толпой не собираться - идите в качалки и бассейны (ну или на дачи и в задницу)))) и кушайте...пироженные )))) бо зерно мыши поели)))
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02.06.2020 17:42 Відповісти
просто мышь крупный пошёл ) кочилась у него эпоха голода )
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02.06.2020 18:11 Відповісти
Тут некоторые Ахметовские боты рассказывают что как Европа зажила как только порезала АЕС и наставила ветряных мельниц. Что то факты говорят об обратном. Азия и Китай захватили мировой рынок и засунули европейцев за пояс. Сейчас даже все немецкие автомобили собираются из китайских комплектующих, поетому они и сыпятся не откатав даже гарантийный срок.
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02.06.2020 17:49 Відповісти
да экология с ее глобальным потепления как будто от СО2 это хороший лохотрон для людишек.
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02.06.2020 17:55 Відповісти
б*же, помоги своему народу.... хотя, всем помоги!!11
если не поможешь, то **** такой как Ляшко(в плохом смысле)
пусть молния от Зевса поразат меня, или там Артемида томагавком уколет, или Афродита...
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02.06.2020 17:51 Відповісти
Это называется ..коллапс системы. Остановка одних вызывает остановку других. Ну и у вас конечно же появится вопрос? А где же яйца? Терпение и спокойствие, сейчас они появяться.
И это не шутка. Перезагрузка системы возможно только по базовому принципу, а это вода и..пища. Т.е комлексы продуцирования,переработки, хранения и доставки пищи должны заработать в первую очередь. Пища нужна всем,всегда и всюду.Нельзя вообще ограничивать грузовые перевозки. Как только этот пищевой комплекс заработает, он маховиком потянет остальных.
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02.06.2020 18:02 Відповісти
Безработица в ЕС растет беспрецедентными темпами, - СМИ
Зничит и в Украине будет такое, ведь Украина к этому стремилась последние годы.
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02.06.2020 18:03 Відповісти
Рост числа безработных был особенно выраженным среди женщин и молодежи (возраст от 15 до 24 лет).

Что за бред, зачем учитывать ребят возраста 15 16 17 лет как безработных?? Кто работает в таком возрасте? Единицы? Даже если человек не получает высшего образования, то всё равно до 18-19 лет он ещё только учится и получает профессию...
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02.06.2020 19:19 Відповісти
Лукава цифра.
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02.06.2020 20:13 Відповісти
Вопрос решается очень просто:
резко сокращают количество рабочих виз
и появляются рабочие места...
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02.06.2020 21:37 Відповісти
А харчеваться то где????
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03.06.2020 03:04 Відповісти
А ЦЕНЫ НА НЕДВИЖИМОСТЬ УПАЛИ !!!???
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03.06.2020 08:10 Відповісти
 
 