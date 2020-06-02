Безробіття в ЄС зростає безпрецедентними темпами, - ЗМІ
Безробіття в країнах Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) в березні 2020 року збільшилося до 5,6% (5,2% в лютому) на тлі пандемії коронавірусної інфекції COVID-19, і попередні дані за квітень вказують на подальше безпрецедентне зростання.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Мінпром".
Кількість безробітних у країнах ОЕСР у позаминулому місяці підскочила на 2,1 млн осіб - до 37 млн, йдеться в повідомленні організації. Зростання кількості безробітних було особливо вираженим серед жінок і молоді (віком від 15 до 24 років).
Безробіття серед жінок у березні підвищилося на 0,5 процентного пункту (п.п.), до 5,8%, серед чоловіків - на 0,3 п.п., до 5,3%, серед молоді - на 1 п. п., до 12,2%.
Дані за першу половину квітня (до 18 квітня) вказують на швидке зростання безробіття в США - до максимальних із 1948 року 14,7% проти 4,4% в березні, а також у Канаді - до 13% із 7,8%.
Безробіття в єврозоні в березні збільшилося до 7,4% з лютневих 7,3%. У Канаді, Колумбії, Південній Кореї та США безробіття підвищилося на 0,5 п.п. У Японії безробіття в березні зросло лише на 0,1 п.п. (до 2,5%), а в Мексиці - знизилося на 0,3 п.п. (до 3,3%).
У Німеччині безробіття в позаминулому місяці становило 3,5% (3,4% у лютому), у Франції - підскочило до 8,4% із 7,9%, в Італії впало до 8,4% із 9,3%.
Попередні дані за квітень вказують на зростання безробіття в Німеччині на 0,8 п.п., у Бельгії - на 0,6 п.п., а також на зниження в Норвегії - на 0,6 п.п.
Створена в 1961 році ОЕСР є однією з провідних економічних організацій світу, яка охоплює 37 найбільш розвинених держав. Нині до неї входять Австралія, Австрія, Бельгія, Велика Британія, Угорщина, Німеччина, Греція, Данія, Ізраїль, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Колумбія, Латвія, Литва, Люксембург, Мексика, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Польща, Португалія, Словаччина, Словенія, США, Туреччина, Фінляндія, Франція, Чехія, Чилі, Швейцарія, Швеція, Естонія, Південна Корея та Японія. Штаб-квартира ОЕСР розташовується в Парижі.
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https://www.youtube.com/watch?v=cL2GDVd-_ko
сокращение медиков в Украине во время карантина - как реакция ОП(Г) на постоянные невыплаты зарплат медикам.
типичное ватное поведение лишнехромосомного стада, кули...
Тоді точно пан заробить ((
Унитазы забились.
Дети и старики без присмотра.
У нас тоже забиваются ...
Тоже дети и старики требуют ухода .....
Оставайтесь дорогие соотечественники, Родина найдет чем вам заняться и щедро отблагодарит за ваш труд .5000 грн в месяц єто НЕ бедность , а фундамент вашего будущего благосостояния
Fashion-директорка журналу «Vogue Україна» Юлія Пеліпас назвала бойові дії на Донбасі «громадянською війною». Про це вона написала у себе в Instagram, https://www.facebook.com/bykvu/photos/a.818587531524511/3077582742291634/?type=3&theater передає видання «Букви».
У коментарі «Детектору медіа» «Медіа Група Україна» сказала, що слова Юлії Пеліпас - це не позиція групи. Пресслужба пообіцяла найближчим часом прокоментувати цю ситуацію.
например - безработные слуги наротные уже вышли на работу...
а шо там у плебса ? ну так в намордниках все и толпой не собираться - идите в качалки и бассейны (ну или на дачи и в задницу)))) и кушайте...пироженные )))) бо зерно мыши поели)))
если не поможешь, то **** такой как Ляшко(в плохом смысле)
пусть молния от Зевса поразат меня, или там Артемида томагавком уколет, или Афродита...
И это не шутка. Перезагрузка системы возможно только по базовому принципу, а это вода и..пища. Т.е комлексы продуцирования,переработки, хранения и доставки пищи должны заработать в первую очередь. Пища нужна всем,всегда и всюду.Нельзя вообще ограничивать грузовые перевозки. Как только этот пищевой комплекс заработает, он маховиком потянет остальных.
Зничит и в Украине будет такое, ведь Украина к этому стремилась последние годы.
Что за бред, зачем учитывать ребят возраста 15 16 17 лет как безработных?? Кто работает в таком возрасте? Единицы? Даже если человек не получает высшего образования, то всё равно до 18-19 лет он ещё только учится и получает профессию...
резко сокращают количество рабочих виз
и появляются рабочие места...