Суд рассмотрит апелляцию Антоненко на продление ареста 9 июня

Киевский апелляционный суд назначил рассмотрение апелляционной жалобы защиты о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей для подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета ветерана АТО и музыканта Андрея "Riffmaster" Антоненко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

Заседание назначено на 15:15 9 июня.

Отметим, что апелляция была подана 2 марта, заседание переносилось или отменялось шесть раз.

Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

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12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.

22 мая адвокат Кузьменко Безпалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.

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