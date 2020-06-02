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Новости Убийство Шеремета
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Суд рассмотрит апелляцию Антоненко на продление ареста 9 июня

Суд рассмотрит апелляцию Антоненко на продление ареста 9 июня

Киевский апелляционный суд назначил рассмотрение апелляционной жалобы защиты о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей для подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета ветерана АТО и музыканта Андрея "Riffmaster" Антоненко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

Заседание назначено на 15:15 9 июня.

Отметим, что апелляция была подана 2 марта, заседание переносилось или отменялось шесть раз.

Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд перенес рассмотрение апелляции на арест Кузьменко – не пришли прокуроры

12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.

22 мая адвокат Кузьменко Безпалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.

Также читайте: Антоненко рассказал о давлении на него в СИЗО: запрещали теплые вещи, средства гигиены, были "подсадки"

Автор: 

Киев (25483) Апелляционный суд (411) Антоненко Андрей (260)


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Топ комментарии
+8
Для содержания под стражей патриотов доказательства им не нужны
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02.06.2020 19:32
+2
Отметим, что апелляция была подана 2 марта, заседание переносилось или отменялось шесть раз. Источник: https://censor.net/n3199596
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02.06.2020 19:34
+1
Суд рассмотрит апелляцию Антоненко на продление ареста 9 июня - Цензор.НЕТ 5475
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02.06.2020 19:28
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Суд рассмотрит апелляцию Антоненко на продление ареста 9 июня - Цензор.НЕТ 5475
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02.06.2020 19:28 Ответить
Для содержания под стражей патриотов доказательства им не нужны
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02.06.2020 19:32 Ответить
Отметим, что апелляция была подана 2 марта, заседание переносилось или отменялось шесть раз. Источник: https://censor.net/n3199596
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02.06.2020 19:34 Ответить
Досі не знають куди діти 10см розбіжності в зрості Антоненка з підозрюваним? То підкажіть їм - лабутени, нах!
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02.06.2020 19:36 Ответить
Авакян крокуй у відставку, а бо застрелись, як Пуго!
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02.06.2020 19:44 Ответить
Шо, опять! Прокуроры не являются? Знает видать кошка, чьё сало съела.
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02.06.2020 20:14 Ответить
Зеля вже подбав про вирок.
Яка ще апеляція...
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02.06.2020 20:19 Ответить
Гнида.
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02.06.2020 20:24 Ответить
Суд розгляне апеляцію Антоненка на продовження арешту 9 червня - Цензор.НЕТ 4332
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02.06.2020 20:45 Ответить
Зеленський назвав Гордона «нашим спецагентом»

https://www.radiosvoboda.org/a/news-zelenskyj-gordon-specagent/30622365.html
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02.06.2020 21:44 Ответить
«Наш спецагент, наскільки мені сказали», - пожартував глава держави, коментуючи надання Гордону слова.
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02.06.2020 23:10 Ответить
Ваш, ваш...
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02.06.2020 23:36 Ответить
ваш кацапский-путлеровский? Так ты ж и есть Ихний
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03.06.2020 00:31 Ответить
Суд розгляне апеляцію Антоненка на продовження арешту 9 червня - Цензор.НЕТ 2355 https://censor.net/user/383679

«Наш спецагент, наскільки мені сказали», - пожартував глава держави, коментуючи надання Гордону слова.
https://censor.net/comments/locate/3199596/019214e8-92a7-70ff-901f-898795663317
https://censor.net/comments/locate/3199596/019214e8-92a7-70ff-901f-898795663317
https://censor.net/comments/locate/3199596/019214e8-92a7-70ff-901f-898795663317
https://censor.net/comments/locate/3199596/019214e8-92a7-70ff-901f-898795663317

Да. Ваш ублюдочный кацапский-путлеровский. Вы сами добровольно решили стать врагами Украины, выбрав подкацапника ЗЕ президентом.
И поэтому вы должны быть заклеймлены и лишены прав в Украине.
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03.06.2020 12:12 Ответить
 
 