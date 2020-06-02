Суд рассмотрит апелляцию Антоненко на продление ареста 9 июня
Киевский апелляционный суд назначил рассмотрение апелляционной жалобы защиты о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей для подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета ветерана АТО и музыканта Андрея "Riffmaster" Антоненко.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.
Заседание назначено на 15:15 9 июня.
Отметим, что апелляция была подана 2 марта, заседание переносилось или отменялось шесть раз.
Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.
22 мая адвокат Кузьменко Безпалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.
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Яка ще апеляція...
https://www.radiosvoboda.org/a/news-zelenskyj-gordon-specagent/30622365.html
«Наш спецагент, наскільки мені сказали», - пожартував глава держави, коментуючи надання Гордону слова.
https://censor.net/comments/locate/3199596/019214e8-92a7-70ff-901f-898795663317
https://censor.net/comments/locate/3199596/019214e8-92a7-70ff-901f-898795663317
https://censor.net/comments/locate/3199596/019214e8-92a7-70ff-901f-898795663317
https://censor.net/comments/locate/3199596/019214e8-92a7-70ff-901f-898795663317
Да. Ваш ублюдочный кацапский-путлеровский. Вы сами добровольно решили стать врагами Украины, выбрав подкацапника ЗЕ президентом.
И поэтому вы должны быть заклеймлены и лишены прав в Украине.