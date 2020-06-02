Суд розгляне апеляцію Антоненка на продовження арешту 9 червня
Київський апеляційний суд призначив розгляд апеляційної скарги захисту про продовження запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою для підозрюваного у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета ветерана АТО і музиканта Андрія "Riffmaster" Антоненка.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.
Засідання призначено на 15:15 9 червня.
Зауважимо, що апеляція була подана 2 березня, засідання переносилося або скасовувалося шість разів.
Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року в результаті вибуху машини.
12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.
22 травня адвокат Кузьменко Безпалий заявив, що обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета вручають документи про закінчення розслідування.
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Яка ще апеляція...
https://www.radiosvoboda.org/a/news-zelenskyj-gordon-specagent/30622365.html
«Наш спецагент, наскільки мені сказали», - пожартував глава держави, коментуючи надання Гордону слова.
https://censor.net/comments/locate/3199596/019214e8-92a7-70ff-901f-898795663317
https://censor.net/comments/locate/3199596/019214e8-92a7-70ff-901f-898795663317
https://censor.net/comments/locate/3199596/019214e8-92a7-70ff-901f-898795663317
https://censor.net/comments/locate/3199596/019214e8-92a7-70ff-901f-898795663317
Да. Ваш ублюдочный кацапский-путлеровский. Вы сами добровольно решили стать врагами Украины, выбрав подкацапника ЗЕ президентом.
И поэтому вы должны быть заклеймлены и лишены прав в Украине.