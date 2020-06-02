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Новини Убивство Шеремета
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Суд розгляне апеляцію Антоненка на продовження арешту 9 червня

Суд розгляне апеляцію Антоненка на продовження арешту 9 червня

Київський апеляційний суд призначив розгляд апеляційної скарги захисту про продовження запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою для підозрюваного у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета ветерана АТО і музиканта Андрія "Riffmaster" Антоненка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

Засідання призначено на 15:15 9 червня.

Зауважимо, що апеляція була подана 2 березня, засідання переносилося або скасовувалося шість разів.

Читайте також: Антоненко розповів про тиск на нього в СІЗО: забороняли теплі речі, засоби гігієни, були "підсадки"

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року в результаті вибуху машини.

12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.

22 травня адвокат Кузьменко Безпалий заявив, що обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета вручають документи про закінчення розслідування.

Також читайте: Суд продовжив арешт Антоненкові на 2 місяці

Автор: 

Київ (19422) Апеляційний суд (397) Антоненко Андрій (252)


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Топ коментарі
+8
Для содержания под стражей патриотов доказательства им не нужны
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02.06.2020 19:32
+2
Отметим, что апелляция была подана 2 марта, заседание переносилось или отменялось шесть раз. Источник: https://censor.net/n3199596
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02.06.2020 19:34
+1
Суд рассмотрит апелляцию Антоненко на продление ареста 9 июня - Цензор.НЕТ 5475
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02.06.2020 19:28
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Суд рассмотрит апелляцию Антоненко на продление ареста 9 июня - Цензор.НЕТ 5475
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02.06.2020 19:28 Відповісти
Для содержания под стражей патриотов доказательства им не нужны
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02.06.2020 19:32 Відповісти
Отметим, что апелляция была подана 2 марта, заседание переносилось или отменялось шесть раз. Источник: https://censor.net/n3199596
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02.06.2020 19:34 Відповісти
Досі не знають куди діти 10см розбіжності в зрості Антоненка з підозрюваним? То підкажіть їм - лабутени, нах!
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02.06.2020 19:36 Відповісти
Авакян крокуй у відставку, а бо застрелись, як Пуго!
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02.06.2020 19:44 Відповісти
Шо, опять! Прокуроры не являются? Знает видать кошка, чьё сало съела.
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02.06.2020 20:14 Відповісти
Зеля вже подбав про вирок.
Яка ще апеляція...
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02.06.2020 20:19 Відповісти
Гнида.
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02.06.2020 20:24 Відповісти
Суд розгляне апеляцію Антоненка на продовження арешту 9 червня - Цензор.НЕТ 4332
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02.06.2020 20:45 Відповісти
Зеленський назвав Гордона «нашим спецагентом»

https://www.radiosvoboda.org/a/news-zelenskyj-gordon-specagent/30622365.html
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02.06.2020 21:44 Відповісти
«Наш спецагент, наскільки мені сказали», - пожартував глава держави, коментуючи надання Гордону слова.
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02.06.2020 23:10 Відповісти
Ваш, ваш...
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02.06.2020 23:36 Відповісти
ваш кацапский-путлеровский? Так ты ж и есть Ихний
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03.06.2020 00:31 Відповісти
Суд розгляне апеляцію Антоненка на продовження арешту 9 червня - Цензор.НЕТ 2355 https://censor.net/user/383679

«Наш спецагент, наскільки мені сказали», - пожартував глава держави, коментуючи надання Гордону слова.
https://censor.net/comments/locate/3199596/019214e8-92a7-70ff-901f-898795663317
https://censor.net/comments/locate/3199596/019214e8-92a7-70ff-901f-898795663317
https://censor.net/comments/locate/3199596/019214e8-92a7-70ff-901f-898795663317
https://censor.net/comments/locate/3199596/019214e8-92a7-70ff-901f-898795663317

Да. Ваш ублюдочный кацапский-путлеровский. Вы сами добровольно решили стать врагами Украины, выбрав подкацапника ЗЕ президентом.
И поэтому вы должны быть заклеймлены и лишены прав в Украине.
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03.06.2020 12:12 Відповісти
 
 