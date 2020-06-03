Отставка Кабмина может не решить вопрос отставки Авакова, - нардеп "Голоса" Совсун

Вопрос об отставке правительства может не решить вопрос отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо", об этом заявила нардеп "Голоса" Инна Совсун.

По словам парламентария, чтобы внести в зал для голосования под постановлением нужно 150 голосов.

"Для нас важно проверить сколько депутатов согласятся подписаться под постановлением. Мы еще день-два подождем и, возможно, представители других политических фракций подпишут. В настоящее время под постановлением подписались "Голос", 30 нардепов из "Слуги народа" и 1 представитель "ЕС" - Яна Зинкевич", - рассказала Совсун.

Также она добавила, что фракция "ЕС" заявила, что спикер парламента не предоставил подписные листы, но подписные листы нужны, чтобы выразить недоверие в целом правительству.

"Нас не устраивает правительство, но вопрос об отставке Кабмина может не решить вопрос отставки министра Авакова. Фракция "Батькивщина" - их реакция на постановление нулевая. Пока с их стороны нет желания привлекаться в процесс. ОПЗЖ - они заявляют, что поддерживают требования отставки, но подписи не поставили. Внефракционные - не подписались", - подытожила Совсун.

Ранее сообщалось, что фракция "Голос" призывает нардепов "Слуги народа" подписать проект постановления об отставке министра внутренних дел Авакова. А также об отставке министра здравоохранения Степанова.

В "Европейской солидарности" в ответ на данную инициативу заявили, что не принимают участие в сборах подписей об отставке отдельных министров, поскольку это не имеет смысла. Фракция инициирует сбор подписей об отставке всего правительства

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