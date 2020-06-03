Отставка Кабмина может не решить вопрос отставки Авакова, - нардеп "Голоса" Совсун
Вопрос об отставке правительства может не решить вопрос отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо", об этом заявила нардеп "Голоса" Инна Совсун.
По словам парламентария, чтобы внести в зал для голосования под постановлением нужно 150 голосов.
"Для нас важно проверить сколько депутатов согласятся подписаться под постановлением. Мы еще день-два подождем и, возможно, представители других политических фракций подпишут. В настоящее время под постановлением подписались "Голос", 30 нардепов из "Слуги народа" и 1 представитель "ЕС" - Яна Зинкевич", - рассказала Совсун.
Также она добавила, что фракция "ЕС" заявила, что спикер парламента не предоставил подписные листы, но подписные листы нужны, чтобы выразить недоверие в целом правительству.
"Нас не устраивает правительство, но вопрос об отставке Кабмина может не решить вопрос отставки министра Авакова. Фракция "Батькивщина" - их реакция на постановление нулевая. Пока с их стороны нет желания привлекаться в процесс. ОПЗЖ - они заявляют, что поддерживают требования отставки, но подписи не поставили. Внефракционные - не подписались", - подытожила Совсун.
Ранее сообщалось, что фракция "Голос" призывает нардепов "Слуги народа" подписать проект постановления об отставке министра внутренних дел Авакова. А также об отставке министра здравоохранения Степанова.
В "Европейской солидарности" в ответ на данную инициативу заявили, что не принимают участие в сборах подписей об отставке отдельных министров, поскольку это не имеет смысла. Фракция инициирует сбор подписей об отставке всего правительства
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Сабаков это дикий совок под крышей Могилевича . А без Могилевича , говорят знающие люди, ни одна собака в Украине не гавкнет
НУ И ГДЕ РАБОТА ГБР ?
Відкриті конкурси на державні посади - це була одна з обіцянок Зеленського, яка навіть https://program.ze2019.com/ зафіксована у його "програмі" (без лапок це неможливо написати, бо це було радше твором школяра на тему "Моя прекрасна країна", ніж програмою). Звісно, ніяких конкурсів на посади міністрів ми так у результаті і не побачили, скрізь https://ukraine.d3.ru/kvartalchuki-nagliadno-1987319/ панує квартальство , а частину міністрів принесли на лопаті олігархи.
Можливо, нижче рівня міністрів все гаразд? Анітрохи. Понад 300 чиновників вищої і середньої ланки незабаром отримають посади без повноцінного конкурсу, лише з його імітацією, "бо ж карантин".
«Тексти» https://texty.org.ua/articles/101117/korupciya-povertayetsya-ponad-300-chynovnykiv-vyshoyi-i-serednoyi-lanky-mozhut-pryznachyty-bez-povnocinnoho-konkursu/ написали статтю про це. Якщо коротко:
- Під величезним тиском західних партнерів і громадськості в 2016 році Україна запровадила нові правила призначення чиновників. Система не без недоліків (громіздка, іноді конкурси скасовуються), проте вона давала певні гарантії відбору за конкурсом дійсно гідних кандидатур.
- З приходом Зеленського цю систему почали відверто ігнорувати, й чимало конкурсів супроводжувалися гучними скандалами (Держкіно, Національна служба здоров'я, Податкова служба, Митна служба тощо).
- "Слуги" в турборежимі прийняли закон, який дозволяє звільняти чиновників просто тому, що вони не до вподоби "слугам". Ініціатора цього закону (Гончарука) потім в такому ж турборежимі скинули з посади прем'єра, а одного з основних адептів цього закону (Нефьодова) звільнили з посади голови митниці саме за допомогою цього закону, тепер він судиться (ггг).
- Уряд прийняв Постанову, яка під час карантину передбачає спеціальну процедуру проведення конкурсу на посади державної служби. І ця "спеціальна" процедура настільки "спеціальна", що тепер можна просто проводити співбесіду з кандидатами - і все, нема жодних запобіжників, які б не дозволяли призначити на держслужбу "своїх людей" або тих, хто купив посаду. За такою схемою вже призначили голів Податкової і Аудиторської служб, зараз в процесі ще кілька таких самих фіктивних "конкурсів" на дуже високі посади.
- За спеціальною процедурою (тобто, в обхід усіх правил) пройдуть "конкурси" на 800 посад на державній службі. З них 19 місць категорії "А" (це дуже топові і "жирні" посади) і 300 місць категорії "Б" (це керівники органів та структурних підрозділів регіонального рівня, керівники відділів, департаментів, управлінь тощо).
Повну і детальну статтю читайте безпосередньо на «Текстах». А https://www.facebook.com/ulanasuprun/posts/2665102200440997 ось тут можна почитати Уляну Супрун про те, як зараз проходить "конкурс" на посаду голови НСЗУ - служби, яка має річний бюджет у 86 млрд. гривень (спойлер: все сумно, "конкурс" проходить по скайпу, хороші кандидатури відхиляють після 10 хвилин розмови з так званим міністром).
Год прошел, какой прок от кабмина, а зарплата у них немаленькая.
Источник: https://censor.net/n3199673
Верные, давние друзья-однопартийцы и соратники не идут друг против друга.
Прскольку наши слуги летают все , включая Авакова , на частных самолетах ( и только КРОЛИК летел в эконом классе ) - ТО ОНИ НЕ ЗНАЮТ ПРО ЦИРК НА ГРАНИЦЕ
В результате ПОХЕРЕНО ВСЕ И РЕФОРМ НЕТ .
Я так понимаю, что Аваков и остальное полицейское начальство в Киеве НИ РАЗУ НЕ ПЕРЕСЕКАЛИ УКРАИНСКУЮ ГРАНИЦУ ПЕШКОМ ИЛИ НА МАШИНЕ . А вот если они пересекали , ТО ТОГДА ОНИ ВСЕ ТУПЫЕ СОВКИ !!!!!
Какие только я европейские границы не пересекала на авто, и только ПОЧЕМУ ТО НА УКРАИНСКОЙ ГРАНИЦЕ НА ВЬЕЗДЕ ВЫДАЮТ БУМАЖКУ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛЮДЕЙ В АВТО , а на выезде - забирают
При чем из-за этой маленькой бумажки мы каждый раз с пограничниками смеёмся , ибо они сами не понимают зачем она нужна. И вот отдаём мы бумажку и выходим на нейтральную полосу, а потом к границе соседней страны- ГДЕ НИКАКИЕ ТАКИЕ ДУРНЫЕ БУМАЖКИ НИКТО НЕ ВЫДАЁТ
А жто деньги украинцев . Но Авакову видно их не жалко ?
Как выглядит ЭТА ДУРОСТЬ
ВСЕ ПОМНЯТ КОШМАРНЫЕ ОЧЕРЕДИ ЗАРОБИТЧАН НА ГРАНИЦЕ ? Это все из-за Авакова дурости . При чем словаки все были в недоумении из-за очередей
1. Значит идёт ( без авто) человек к словацкой границе , проходит паспортный контроль и таможню , выходит на нейтральную землю И ТАМ ОН ОБЯЗАН ЖДАТЬ УКРАИНСКИЙ АВТОБУС МЧС , в который его садят и ВЕЗУТ 5 МЕТРОВ (!!!!!!) К будке паспортного контроля .
Там человек спокойно проходит контроль и идёт в Украину ( попутно отдав бумажку ШО ОН ИДЁТ ОДИН ) пограничнику 😀😀😀
2, КАК ЭТО ВЫГЛЯДИТ СО СТОРОНЫ УКРАИНЫ
ЧЕЛОВЕК проходит шлагбаум и ,получив бумажку ШО ОН ИДЁТ ОДИН , доходит до паспортного контроля и таможни. Оформив все документы , его садят в автобус ( 40 минут собирают других пассажиров) и ЕДУТ 5(!!!) метров к шлагбауму, где всех высаживают . Люди отдают бумажки пограничнику на шлагбауме : ШО ОНИ ИДУТ В КОЛИЧЕСТВЕ 1, переходят границу, нейтральную полосу и БЕЗ ВСЯКИХ БУМАЖЕК НА ГРАНИЦЕ С ЕС ОФОРМЛЯЮТ ПЕРЕХОД ЕВРОПЕЙСКРЙ ГРАНИЦЫ
Вы специально людей на западной границе заражаете?
добавлю, в момент начала карантина УКРАИНЦЕВ ПЕРЕВОЗИЛИ НА 5 метров частные автобусы за деньги (200-500гривен) . И чьи же жто были автобусы ?😀😀😀
КТО ЗА ЖТО ДОЛЖЕН ИДТИ В ОТСТАВКУ?
Опять все подмял саваков?