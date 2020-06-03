Відставка Кабміну може не вирішити питання відставки Авакова, - нардепка "Голосу" Совсун

Питання про відставку уряду може не вирішити питання відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо", про це заявила нардепка "Голосу" Інна Совсун.

За її словами, щоб внести в залу для голосування, під постановою потрібно 150 голосів.

"Для нас важливо перевірити, скільки депутатів зголосяться підписатися під постановою. Ми ще день-два почекаємо і, можливо, представники інших політичних фракцій підпишуть. На цей час під постановою підписалися "Голос", 30 нардепів зі "Слуги народу" та 1 представниця ЄС – Яна Зінкевич", – розповіла Совсун.

Також вона додала, що фракція ЄС заявила, що спікер парламенту не надав підписні листи, але підписні листи потрібні, щоб висловити недовіру в цілому уряду.

"Нас не влаштовує уряд, але питання про відставку Кабміну може не вирішити питання відставки міністра Авакова. Фракція "Батьківщина" – їхня реакція на постанову нульова. Поки з їхнього боку немає бажання залучатись у процес. ОПЗЖ – вони заявляють , що підтримують вимоги відставки, але підписи не поставили. Позафракційні – не підписалися", – підсумувала Совсун.

Раніше повідомлялося, що фракція "Голос" закликає нардепів "Слуги народу" підписати проєкт постанови про відставку міністра внутрішніх справ Авакова. А також про відставку міністра охорони здоров'я Степанова.

У "Європейської Солідарності" у відповідь на цю ініціативу заявили, що не беруть участі в зборі підписів про відставку окремих міністрів, оскільки це не має сенсу. Фракція ініціює збір підписів про відставку всього уряду.

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