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Відставка Кабміну може не вирішити питання відставки Авакова, - нардепка "Голосу" Совсун

Відставка Кабміну може не вирішити питання відставки Авакова, - нардепка

Питання про відставку уряду може не вирішити питання відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо", про це заявила нардепка "Голосу" Інна Совсун.

За її словами, щоб внести в залу для голосування, під постановою потрібно 150 голосів.

"Для нас важливо перевірити, скільки депутатів зголосяться підписатися під постановою. Ми ще день-два почекаємо і, можливо, представники інших політичних фракцій підпишуть. На цей час під постановою підписалися "Голос", 30 нардепів зі "Слуги народу" та 1 представниця ЄС – Яна Зінкевич", – розповіла Совсун.

Також вона додала, що фракція ЄС заявила, що спікер парламенту не надав підписні листи, але підписні листи потрібні, щоб висловити недовіру в цілому уряду.

"Нас не влаштовує уряд, але питання про відставку Кабміну може не вирішити питання відставки міністра Авакова. Фракція "Батьківщина" – їхня реакція на постанову нульова. Поки з їхнього боку немає бажання залучатись у процес. ОПЗЖ – вони заявляють , що підтримують вимоги відставки, але підписи не поставили. Позафракційні – не підписалися", – підсумувала Совсун.

Раніше повідомлялося, що фракція "Голос" закликає нардепів "Слуги народу" підписати проєкт постанови про відставку міністра внутрішніх справ Авакова. А також про відставку міністра охорони здоров'я Степанова.

У "Європейської Солідарності" у відповідь на цю ініціативу заявили, що не беруть участі в зборі підписів про відставку окремих міністрів, оскільки це не має сенсу. Фракція ініціює збір підписів про відставку всього уряду.

Також дивіться: За день у Раді зібрали 47 голосів за відставку Авакова. ДОКУМЕНТ

Автор: 

Аваков Арсен (2189) ВР (14943) Кабмін (14065) відставка (1459) Совсун (51) Голос партія (512)


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Топ коментарі
+6
Відставка Кабміну може не вирішити питання відставки Авакова, - нардепка "Голосу" Совсун - Цензор.НЕТ 195
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03.06.2020 10:29
+5
Аваков подмял под себя
МВД
Пограничников
МЧС
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03.06.2020 10:06
+3
Если коротко Голос просто послали все фракции кроме некоторых депутатов от СН
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03.06.2020 09:59
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Отставка Кабмина может не решить вопрос отставки Авакова, - нардеп "Голоса" Совсун - Цензор.НЕТ 2963
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03.06.2020 09:58 Відповісти
Если коротко Голос просто послали все фракции кроме некоторых депутатов от СН
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03.06.2020 09:59 Відповісти
Аваков подмял под себя
МВД
Пограничников
МЧС
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03.06.2020 10:06 Відповісти
Да, и ***** это не нравится.
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03.06.2020 10:07 Відповісти
Результаты
МЧС - КАК ГОРЕЛ ЛЕС ПОД ЖИТОМИРОМ ВИДЕЛИ ВСЕ
ТЕхники нет - один народный героизм
Работа по МЧС просто завалена . а ещё от пожаров в домах народ гибнет как на войне

Сабаков это дикий совок под крышей Могилевича . А без Могилевича , говорят знающие люди, ни одна собака в Украине не гавкнет
НУ И ГДЕ РАБОТА ГБР ?
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03.06.2020 10:09 Відповісти
Гбр гавкает по команде только на Пороха, воинов, волонтеров, активистов - работы непочатый край, не до могилевичей, коломойских.
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03.06.2020 10:57 Відповісти
Відставка Кабміну може не вирішити питання відставки Авакова, - нардепка "Голосу" Совсун - Цензор.НЕТ 195
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03.06.2020 10:29 Відповісти
***** надиктовало?
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03.06.2020 10:45 Відповісти
Рифа, Лису и Яну Дугарь спроси. Они расскажут подробно какое ***** у нас сейчас против патриотов и добровольцев.
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03.06.2020 10:55 Відповісти
Кроме лейтмотива ***** я не вижу причин для отставки Авакова.
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03.06.2020 10:06 Відповісти
Відставка Кабміну може не вирішити питання відставки Авакова, - нардепка "Голосу" Совсун - Цензор.НЕТ 5922
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03.06.2020 10:20 Відповісти
Скажите пожалуйста, при чем здесь Швеция, номерной господин с номером вытатуированным подмышкой.
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03.06.2020 10:33 Відповісти
Вам по духу ближе Гондурас или Гаити, буквенный господин с татуировкой буков в паху?
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03.06.2020 10:42 Відповісти
Ну вам по духу ближе *****, это я уже понял.
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03.06.2020 10:46 Відповісти
От зеркала отойдите и перестанет такое казаться.
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03.06.2020 10:52 Відповісти
Знесіть цього чмиря!!
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03.06.2020 10:07 Відповісти
https://texty.org.ua/articles/101117/korupciya-povertayetsya-ponad-300-chynovnykiv-vyshoyi-i-serednoyi-lanky-mozhut-pryznachyty-bez-povnocinnoho-konkursu/ https://ukraine.d3.ru/spivbesidi-zamist-konkursiv-na-derzhavni-posadi-1990368/?sorting=rating Співбесіди замість конкурсів на державні посади

Відкриті конкурси на державні посади - це була одна з обіцянок Зеленського, яка навіть https://program.ze2019.com/ зафіксована у його "програмі" (без лапок це неможливо написати, бо це було радше твором школяра на тему "Моя прекрасна країна", ніж програмою). Звісно, ніяких конкурсів на посади міністрів ми так у результаті і не побачили, скрізь https://ukraine.d3.ru/kvartalchuki-nagliadno-1987319/ панує квартальство , а частину міністрів принесли на лопаті олігархи.
Відставка Кабміну може не вирішити питання відставки Авакова, - нардепка "Голосу" Совсун - Цензор.НЕТ 4102
Можливо, нижче рівня міністрів все гаразд? Анітрохи. Понад 300 чиновників вищої і середньої ланки незабаром отримають посади без повноцінного конкурсу, лише з його імітацією, "бо ж карантин".
«Тексти» https://texty.org.ua/articles/101117/korupciya-povertayetsya-ponad-300-chynovnykiv-vyshoyi-i-serednoyi-lanky-mozhut-pryznachyty-bez-povnocinnoho-konkursu/ написали статтю про це. Якщо коротко:

- Під величезним тиском західних партнерів і громадськості в 2016 році Україна запровадила нові правила призначення чиновників. Система не без недоліків (громіздка, іноді конкурси скасовуються), проте вона давала певні гарантії відбору за конкурсом дійсно гідних кандидатур.

- З приходом Зеленського цю систему почали відверто ігнорувати, й чимало конкурсів супроводжувалися гучними скандалами (Держкіно, Національна служба здоров'я, Податкова служба, Митна служба тощо).

- "Слуги" в турборежимі прийняли закон, який дозволяє звільняти чиновників просто тому, що вони не до вподоби "слугам". Ініціатора цього закону (Гончарука) потім в такому ж турборежимі скинули з посади прем'єра, а одного з основних адептів цього закону (Нефьодова) звільнили з посади голови митниці саме за допомогою цього закону, тепер він судиться (ггг).

- Уряд прийняв Постанову, яка під час карантину передбачає спеціальну процедуру проведення конкурсу на посади державної служби. І ця "спеціальна" процедура настільки "спеціальна", що тепер можна просто проводити співбесіду з кандидатами - і все, нема жодних запобіжників, які б не дозволяли призначити на держслужбу "своїх людей" або тих, хто купив посаду. За такою схемою вже призначили голів Податкової і Аудиторської служб, зараз в процесі ще кілька таких самих фіктивних "конкурсів" на дуже високі посади.

- За спеціальною процедурою (тобто, в обхід усіх правил) пройдуть "конкурси" на 800 посад на державній службі. З них 19 місць категорії "А" (це дуже топові і "жирні" посади) і 300 місць категорії "Б" (це керівники органів та структурних підрозділів регіонального рівня, керівники відділів, департаментів, управлінь тощо).

Повну і детальну статтю читайте безпосередньо на «Текстах». А https://www.facebook.com/ulanasuprun/posts/2665102200440997 ось тут можна почитати Уляну Супрун про те, як зараз проходить "конкурс" на посаду голови НСЗУ - служби, яка має річний бюджет у 86 млрд. гривень (спойлер: все сумно, "конкурс" проходить по скайпу, хороші кандидатури відхиляють після 10 хвилин розмови з так званим міністром).
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03.06.2020 10:08 Відповісти
Работников от которых нет отдачи увольняют не так ли?
Год прошел, какой прок от кабмина, а зарплата у них немаленькая.
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03.06.2020 10:10 Відповісти
"Фракция "Батькивщина" - их реакция на постановление нулевая. Пока с их стороны нет желания привлекаться в процесс."

Источник: https://censor.net/n3199673

Верные, давние друзья-однопартийцы и соратники не идут друг против друга.
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03.06.2020 10:11 Відповісти
А вот ещё одна НЕРЕФОРМА АВАКОВА
Прскольку наши слуги летают все , включая Авакова , на частных самолетах ( и только КРОЛИК летел в эконом классе ) - ТО ОНИ НЕ ЗНАЮТ ПРО ЦИРК НА ГРАНИЦЕ
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03.06.2020 10:13 Відповісти
Вот подгрёб человек под себя , кроме МВД , и пограничников
В результате ПОХЕРЕНО ВСЕ И РЕФОРМ НЕТ .

Я так понимаю, что Аваков и остальное полицейское начальство в Киеве НИ РАЗУ НЕ ПЕРЕСЕКАЛИ УКРАИНСКУЮ ГРАНИЦУ ПЕШКОМ ИЛИ НА МАШИНЕ . А вот если они пересекали , ТО ТОГДА ОНИ ВСЕ ТУПЫЕ СОВКИ !!!!!

Какие только я европейские границы не пересекала на авто, и только ПОЧЕМУ ТО НА УКРАИНСКОЙ ГРАНИЦЕ НА ВЬЕЗДЕ ВЫДАЮТ БУМАЖКУ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛЮДЕЙ В АВТО , а на выезде - забирают
При чем из-за этой маленькой бумажки мы каждый раз с пограничниками смеёмся , ибо они сами не понимают зачем она нужна. И вот отдаём мы бумажку и выходим на нейтральную полосу, а потом к границе соседней страны- ГДЕ НИКАКИЕ ТАКИЕ ДУРНЫЕ БУМАЖКИ НИКТО НЕ ВЫДАЁТ
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03.06.2020 10:14 Відповісти
А если посчитать СКОЛЬКО ТОНН бумаги уходит на жти бумажки !
А жто деньги украинцев . Но Авакову видно их не жалко ?
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03.06.2020 10:16 Відповісти
Поки будете "рішати", то Аваков вас може "порішить". За 6 років, мабуть, цілий архів "досьє" на любого депутата є.
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03.06.2020 10:15 Відповісти
А вот ещё один абсурд от Авакова - ПЕРЕВОЗ УКРАИНЦЕВ В АВТОБУСАХ НА ГРАНИЦЕ АЖ НА 5 метров 😀😀😀
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03.06.2020 10:18 Відповісти
Это просто попец какой-то - сколько во власти идиотов издевается над украинцами
Как выглядит ЭТА ДУРОСТЬ
ВСЕ ПОМНЯТ КОШМАРНЫЕ ОЧЕРЕДИ ЗАРОБИТЧАН НА ГРАНИЦЕ ? Это все из-за Авакова дурости . При чем словаки все были в недоумении из-за очередей
1. Значит идёт ( без авто) человек к словацкой границе , проходит паспортный контроль и таможню , выходит на нейтральную землю И ТАМ ОН ОБЯЗАН ЖДАТЬ УКРАИНСКИЙ АВТОБУС МЧС , в который его садят и ВЕЗУТ 5 МЕТРОВ (!!!!!!) К будке паспортного контроля .
Там человек спокойно проходит контроль и идёт в Украину ( попутно отдав бумажку ШО ОН ИДЁТ ОДИН ) пограничнику 😀😀😀
2, КАК ЭТО ВЫГЛЯДИТ СО СТОРОНЫ УКРАИНЫ
ЧЕЛОВЕК проходит шлагбаум и ,получив бумажку ШО ОН ИДЁТ ОДИН , доходит до паспортного контроля и таможни. Оформив все документы , его садят в автобус ( 40 минут собирают других пассажиров) и ЕДУТ 5(!!!) метров к шлагбауму, где всех высаживают . Люди отдают бумажки пограничнику на шлагбауме : ШО ОНИ ИДУТ В КОЛИЧЕСТВЕ 1, переходят границу, нейтральную полосу и БЕЗ ВСЯКИХ БУМАЖЕК НА ГРАНИЦЕ С ЕС ОФОРМЛЯЮТ ПЕРЕХОД ЕВРОПЕЙСКРЙ ГРАНИЦЫ
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03.06.2020 10:20 Відповісти
АВАКОВ- ВЫ ИДИОТЫ!!!
Вы специально людей на западной границе заражаете?

добавлю, в момент начала карантина УКРАИНЦЕВ ПЕРЕВОЗИЛИ НА 5 метров частные автобусы за деньги (200-500гривен) . И чьи же жто были автобусы ?😀😀😀
КТО ЗА ЖТО ДОЛЖЕН ИДТИ В ОТСТАВКУ?
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03.06.2020 10:23 Відповісти
Відставка Кабміну може не вирішити питання відставки Авакова, - нардепка "Голосу" Совсун - Цензор.НЕТ 193
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03.06.2020 10:18 Відповісти
A почему все молчат ПРО БУРШТЫН ? И стреляли там тоже
Опять все подмял саваков?
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03.06.2020 10:25 Відповісти
Интересно если Авакова изнасилуют пьяные менты он уйдет в отставку? А кроме шуток, на нем столько преступлений висит, что ему только как яныку один выход-в Ростов. Так , что будет держаться за власть всеми зубами....
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03.06.2020 10:26 Відповісти
Відставка Кабміну може не вирішити питання відставки Авакова, - нардепка "Голосу" Совсун - Цензор.НЕТ 2875
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03.06.2020 10:29 Відповісти
Аваков - инвестиционная няня Бубочки, переходящая из кабмина в кабмин, как при совке было переходящее красное знамя
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03.06.2020 10:37 Відповісти
 
 