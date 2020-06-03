Відставка Кабміну може не вирішити питання відставки Авакова, - нардепка "Голосу" Совсун
Питання про відставку уряду може не вирішити питання відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо", про це заявила нардепка "Голосу" Інна Совсун.
За її словами, щоб внести в залу для голосування, під постановою потрібно 150 голосів.
"Для нас важливо перевірити, скільки депутатів зголосяться підписатися під постановою. Ми ще день-два почекаємо і, можливо, представники інших політичних фракцій підпишуть. На цей час під постановою підписалися "Голос", 30 нардепів зі "Слуги народу" та 1 представниця ЄС – Яна Зінкевич", – розповіла Совсун.
Також вона додала, що фракція ЄС заявила, що спікер парламенту не надав підписні листи, але підписні листи потрібні, щоб висловити недовіру в цілому уряду.
"Нас не влаштовує уряд, але питання про відставку Кабміну може не вирішити питання відставки міністра Авакова. Фракція "Батьківщина" – їхня реакція на постанову нульова. Поки з їхнього боку немає бажання залучатись у процес. ОПЗЖ – вони заявляють , що підтримують вимоги відставки, але підписи не поставили. Позафракційні – не підписалися", – підсумувала Совсун.
Раніше повідомлялося, що фракція "Голос" закликає нардепів "Слуги народу" підписати проєкт постанови про відставку міністра внутрішніх справ Авакова. А також про відставку міністра охорони здоров'я Степанова.
У "Європейської Солідарності" у відповідь на цю ініціативу заявили, що не беруть участі в зборі підписів про відставку окремих міністрів, оскільки це не має сенсу. Фракція ініціює збір підписів про відставку всього уряду.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
МВД
Пограничников
МЧС
МЧС - КАК ГОРЕЛ ЛЕС ПОД ЖИТОМИРОМ ВИДЕЛИ ВСЕ
ТЕхники нет - один народный героизм
Работа по МЧС просто завалена . а ещё от пожаров в домах народ гибнет как на войне
Сабаков это дикий совок под крышей Могилевича . А без Могилевича , говорят знающие люди, ни одна собака в Украине не гавкнет
НУ И ГДЕ РАБОТА ГБР ?
Відкриті конкурси на державні посади - це була одна з обіцянок Зеленського, яка навіть https://program.ze2019.com/ зафіксована у його "програмі" (без лапок це неможливо написати, бо це було радше твором школяра на тему "Моя прекрасна країна", ніж програмою). Звісно, ніяких конкурсів на посади міністрів ми так у результаті і не побачили, скрізь https://ukraine.d3.ru/kvartalchuki-nagliadno-1987319/ панує квартальство , а частину міністрів принесли на лопаті олігархи.
Можливо, нижче рівня міністрів все гаразд? Анітрохи. Понад 300 чиновників вищої і середньої ланки незабаром отримають посади без повноцінного конкурсу, лише з його імітацією, "бо ж карантин".
«Тексти» https://texty.org.ua/articles/101117/korupciya-povertayetsya-ponad-300-chynovnykiv-vyshoyi-i-serednoyi-lanky-mozhut-pryznachyty-bez-povnocinnoho-konkursu/ написали статтю про це. Якщо коротко:
- Під величезним тиском західних партнерів і громадськості в 2016 році Україна запровадила нові правила призначення чиновників. Система не без недоліків (громіздка, іноді конкурси скасовуються), проте вона давала певні гарантії відбору за конкурсом дійсно гідних кандидатур.
- З приходом Зеленського цю систему почали відверто ігнорувати, й чимало конкурсів супроводжувалися гучними скандалами (Держкіно, Національна служба здоров'я, Податкова служба, Митна служба тощо).
- "Слуги" в турборежимі прийняли закон, який дозволяє звільняти чиновників просто тому, що вони не до вподоби "слугам". Ініціатора цього закону (Гончарука) потім в такому ж турборежимі скинули з посади прем'єра, а одного з основних адептів цього закону (Нефьодова) звільнили з посади голови митниці саме за допомогою цього закону, тепер він судиться (ггг).
- Уряд прийняв Постанову, яка під час карантину передбачає спеціальну процедуру проведення конкурсу на посади державної служби. І ця "спеціальна" процедура настільки "спеціальна", що тепер можна просто проводити співбесіду з кандидатами - і все, нема жодних запобіжників, які б не дозволяли призначити на держслужбу "своїх людей" або тих, хто купив посаду. За такою схемою вже призначили голів Податкової і Аудиторської служб, зараз в процесі ще кілька таких самих фіктивних "конкурсів" на дуже високі посади.
- За спеціальною процедурою (тобто, в обхід усіх правил) пройдуть "конкурси" на 800 посад на державній службі. З них 19 місць категорії "А" (це дуже топові і "жирні" посади) і 300 місць категорії "Б" (це керівники органів та структурних підрозділів регіонального рівня, керівники відділів, департаментів, управлінь тощо).
Повну і детальну статтю читайте безпосередньо на «Текстах». А https://www.facebook.com/ulanasuprun/posts/2665102200440997 ось тут можна почитати Уляну Супрун про те, як зараз проходить "конкурс" на посаду голови НСЗУ - служби, яка має річний бюджет у 86 млрд. гривень (спойлер: все сумно, "конкурс" проходить по скайпу, хороші кандидатури відхиляють після 10 хвилин розмови з так званим міністром).
Год прошел, какой прок от кабмина, а зарплата у них немаленькая.
Источник: https://censor.net/n3199673
Верные, давние друзья-однопартийцы и соратники не идут друг против друга.
Прскольку наши слуги летают все , включая Авакова , на частных самолетах ( и только КРОЛИК летел в эконом классе ) - ТО ОНИ НЕ ЗНАЮТ ПРО ЦИРК НА ГРАНИЦЕ
В результате ПОХЕРЕНО ВСЕ И РЕФОРМ НЕТ .
Я так понимаю, что Аваков и остальное полицейское начальство в Киеве НИ РАЗУ НЕ ПЕРЕСЕКАЛИ УКРАИНСКУЮ ГРАНИЦУ ПЕШКОМ ИЛИ НА МАШИНЕ . А вот если они пересекали , ТО ТОГДА ОНИ ВСЕ ТУПЫЕ СОВКИ !!!!!
Какие только я европейские границы не пересекала на авто, и только ПОЧЕМУ ТО НА УКРАИНСКОЙ ГРАНИЦЕ НА ВЬЕЗДЕ ВЫДАЮТ БУМАЖКУ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛЮДЕЙ В АВТО , а на выезде - забирают
При чем из-за этой маленькой бумажки мы каждый раз с пограничниками смеёмся , ибо они сами не понимают зачем она нужна. И вот отдаём мы бумажку и выходим на нейтральную полосу, а потом к границе соседней страны- ГДЕ НИКАКИЕ ТАКИЕ ДУРНЫЕ БУМАЖКИ НИКТО НЕ ВЫДАЁТ
А жто деньги украинцев . Но Авакову видно их не жалко ?
Как выглядит ЭТА ДУРОСТЬ
ВСЕ ПОМНЯТ КОШМАРНЫЕ ОЧЕРЕДИ ЗАРОБИТЧАН НА ГРАНИЦЕ ? Это все из-за Авакова дурости . При чем словаки все были в недоумении из-за очередей
1. Значит идёт ( без авто) человек к словацкой границе , проходит паспортный контроль и таможню , выходит на нейтральную землю И ТАМ ОН ОБЯЗАН ЖДАТЬ УКРАИНСКИЙ АВТОБУС МЧС , в который его садят и ВЕЗУТ 5 МЕТРОВ (!!!!!!) К будке паспортного контроля .
Там человек спокойно проходит контроль и идёт в Украину ( попутно отдав бумажку ШО ОН ИДЁТ ОДИН ) пограничнику 😀😀😀
2, КАК ЭТО ВЫГЛЯДИТ СО СТОРОНЫ УКРАИНЫ
ЧЕЛОВЕК проходит шлагбаум и ,получив бумажку ШО ОН ИДЁТ ОДИН , доходит до паспортного контроля и таможни. Оформив все документы , его садят в автобус ( 40 минут собирают других пассажиров) и ЕДУТ 5(!!!) метров к шлагбауму, где всех высаживают . Люди отдают бумажки пограничнику на шлагбауме : ШО ОНИ ИДУТ В КОЛИЧЕСТВЕ 1, переходят границу, нейтральную полосу и БЕЗ ВСЯКИХ БУМАЖЕК НА ГРАНИЦЕ С ЕС ОФОРМЛЯЮТ ПЕРЕХОД ЕВРОПЕЙСКРЙ ГРАНИЦЫ
Вы специально людей на западной границе заражаете?
добавлю, в момент начала карантина УКРАИНЦЕВ ПЕРЕВОЗИЛИ НА 5 метров частные автобусы за деньги (200-500гривен) . И чьи же жто были автобусы ?😀😀😀
КТО ЗА ЖТО ДОЛЖЕН ИДТИ В ОТСТАВКУ?
Опять все подмял саваков?