Глава НСЗУ избирается на срок действия карантина, - Степанов
Председатель Национальной службы здоровья Украины избирается на срок действия карантина. После окончания карантина будет проведен конкурс.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время онлайн-брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов.
"Хочу еще раз подчеркнуть, что в рамках этого отбора человек назначется на срок действия карантина. После этого, в течение двух месяцев нужно будет провести конкурс в рамках действующего законодательства и назначить человека. Такие правила установлены у нас в стране в соответствии с законодательством", - рассказал Степанов.
Напомним, 22 мая Кабинет министров объявил новый конкурс на должность главы НСЗУ. Прием документов кандидатов завершился 27 мая.
Новый конкурс был объявлен после заявления министра здравоохранения Максима Степанова о том, что по итогам состоявшегося в начале января конкурса на должность главы НСЗУ победитель не был определен. Перед этим трое финалистов состоявшегося в январе конкурса на должность главы НСЗУ прошли собеседование с министром.
Конкурс на эту должность состоялся в начале января 2020 года. По итогам двух этапов конкурса наибольшее количество баллов набрали и были включены в шорт-лист врио главы НСЗУ Оксана Мовчан, по итогам двух этапов набравшая 11,73 балла, замглавы НСЗУ Наталья Рябцева, набравшая 11,33 балла и директор департамента договорной работы НСЗУ Андрей Виленский, набравший 8,83 балла.
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Когда этот цирк закончится? Пра уже этих недееспособных отстранять от власти.
Был конкурс..... Степашке никто не понравился....( наверно сисек 5го размера нет).... Теперь проводит личные "собеседования" у себя на диване без свидетелей.....