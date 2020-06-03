Глава НСЗУ обирається на термін дії карантину, - Степанов

Голова Національної служби здоров'я України обирається на термін дії карантину. Після закінчення карантину буде проведено конкурс.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час онлайн-брифінгу повідомив глава МОЗ Максим Степанов.

"Хочу ще раз наголосити, що в рамках цього добору особа призначається на термін дії карантину. Після цього, протягом двох місяців потрібно буде провести конкурс у рамках чинного законодавства і призначити людину. Такі правила встановлені у нас у країні відповідно до законодавства", - розповів Степанов.

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Нагадаємо, 22 травня Кабінет Міністрів оголосив новий конкурс на посаду глави НСЗУ. Прийом документів кандидатів завершився 27 травня.

Новий конкурс було оголошено після заяви міністра охорони здоров'я Максима Степанова про те, що за підсумками конкурсу, що відбувся на початку січня, на посаду глави НСЗУ переможця не було визначено. Перед цим троє фіналістів конкурсу на посаду глави НСЗУ, що відбувся в січні, пройшли співбесіду з міністром.

Конкурс на цю посаду відбувся на початку січня 2020 року. За підсумками двох етапів конкурсу найбільшу кількість балів набрали і були внесені в шорт-лист т.в.о. голови НСЗУ Оксана Мовчан, за підсумками двох етапів набрала 11,73 бала, заступник голови НСЗУ Наталія Рябцева, яка набрала 11,33 бала і директор департаменту договірної роботи НСЗУ Андрій Віленський, який набрав 8,83 бала.