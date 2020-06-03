Россия продолжает геноцид крымских татар, - Денисова

Страна-агрессор продолжает проводить незаконные обыски у крымских татар, политзаключенных содержат в нечеловеческих условиях.

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова написала в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Страна-агрессор продолжает геноцид крымскотатарского народа - осуществляются незаконные обыски их домов, а политзаключенных содержат в нечеловеческих условиях в местах несвободы на территории РФ и временно оккупированного Крыма. Целью обысков является только одно - любой ценой сломить сопротивление крымчан", - написала омбудсмен.

Денисова напомнила, что недавно обыск состоялся в доме крымскотатарской семьи Шейди Асановой в селе Курское Белгородского района. "В обысках были задействованы Росгвардия и ОМОН, однако никаких документов или предметов, которые российские оккупанты планировали найти, не было обнаружено", - отметила она.

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Денисова напомнила, что Теймура Абдуллаева уже 90 дней удерживают в ШИЗО, и администрация пенитенциарного учреждения каждый раз создает формальные причины, чтобы снова продлить срок содержания.

По словам омбудсмена, Руслана Нагаева на днях поместили в карцер за то, что он позволил себе укрыться днем ​​одеялом, потому что в камере было очень холодно. А у Руслана Сулейманова уже полгода серьезные проблемы с опорно-двигательным аппаратом, недавно появилась острая боль в шейном отделе, и теперь он не может свободно двигаться. После неоднократных обращений к администрации СИЗО медработники ограничились лишь несколькими инъекциями обезболивающего, констатирует Денисова.

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По ее словам, у задержанного Тофика Абдулгазиева длительное время держится повышенная температура, он страдает от острой боли в правой почке и суставах. Однако, администрация пенитенциарного учреждения во время обысков изъяла личные вещи и лекарства, медицинская помощь не предоставляется.

У Ленура Халилова, по словам уполномоченного, проблемы со здоровьем, но он отказывается предоставить подробную информацию даже своему адвокату, так как боится, что руководство СИЗО будет оказывать на него давление и ухудшит условия содержания.

"Такое обращение с политическими заключенными Кремля недопустимо, ведь нарушает нормы международного и даже российского национального законодательства", - заявила Денисова.

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В этой связи она обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с требованием защитить права граждан Украины: обеспечить им надлежащие условия содержания и способствовать предоставлению необходимой медицинской помощи в соответствии с международными стандартами обращения с заключенными.

Украинский омбудсмен также призвала международное сообщество усилить давление на страну-агрессора, чтобы как можно скорее вернуть домой всех пленников Кремля и прекратить преследование мирных жителей оккупированного полуострова.





