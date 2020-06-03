Россия продолжает геноцид крымских татар, - Денисова
Страна-агрессор продолжает проводить незаконные обыски у крымских татар, политзаключенных содержат в нечеловеческих условиях.
Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова написала в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Страна-агрессор продолжает геноцид крымскотатарского народа - осуществляются незаконные обыски их домов, а политзаключенных содержат в нечеловеческих условиях в местах несвободы на территории РФ и временно оккупированного Крыма. Целью обысков является только одно - любой ценой сломить сопротивление крымчан", - написала омбудсмен.
Денисова напомнила, что недавно обыск состоялся в доме крымскотатарской семьи Шейди Асановой в селе Курское Белгородского района. "В обысках были задействованы Росгвардия и ОМОН, однако никаких документов или предметов, которые российские оккупанты планировали найти, не было обнаружено", - отметила она.
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Денисова напомнила, что Теймура Абдуллаева уже 90 дней удерживают в ШИЗО, и администрация пенитенциарного учреждения каждый раз создает формальные причины, чтобы снова продлить срок содержания.
По словам омбудсмена, Руслана Нагаева на днях поместили в карцер за то, что он позволил себе укрыться днем одеялом, потому что в камере было очень холодно. А у Руслана Сулейманова уже полгода серьезные проблемы с опорно-двигательным аппаратом, недавно появилась острая боль в шейном отделе, и теперь он не может свободно двигаться. После неоднократных обращений к администрации СИЗО медработники ограничились лишь несколькими инъекциями обезболивающего, констатирует Денисова.
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По ее словам, у задержанного Тофика Абдулгазиева длительное время держится повышенная температура, он страдает от острой боли в правой почке и суставах. Однако, администрация пенитенциарного учреждения во время обысков изъяла личные вещи и лекарства, медицинская помощь не предоставляется.
У Ленура Халилова, по словам уполномоченного, проблемы со здоровьем, но он отказывается предоставить подробную информацию даже своему адвокату, так как боится, что руководство СИЗО будет оказывать на него давление и ухудшит условия содержания.
"Такое обращение с политическими заключенными Кремля недопустимо, ведь нарушает нормы международного и даже российского национального законодательства", - заявила Денисова.
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В этой связи она обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с требованием защитить права граждан Украины: обеспечить им надлежащие условия содержания и способствовать предоставлению необходимой медицинской помощи в соответствии с международными стандартами обращения с заключенными.
Украинский омбудсмен также призвала международное сообщество усилить давление на страну-агрессора, чтобы как можно скорее вернуть домой всех пленников Кремля и прекратить преследование мирных жителей оккупированного полуострова.
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Слова їхніх "лідерів" до уваги не беруться.
Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ), входящий в структуру Роскосмоса, завершил процедуру сертификации лифтов собственного производства, которые будут приветствовать пассажиров фразой первого космонавта Юрия Гагарина "Поехали!"
Об этом сообщается в среду, 3 июня, на официальном сайте https://www.ukvz.ru/media/novosti/glavnoe/ao-ukvz-nachalo-proizvodit-lifty-s-golosom-gagarina/ УКВЗ .
Отмечается, что новоявленные лифты оснащены зеркалом и цветным дисплеем c возможностью трансляции текстов и слайдов, а во время движения там играет музыка.
До конца этого года УКВЗ планирует выйти на производство 50 лифтов в месяц, а к 2025 году компания начнет выпускать до 5000 единиц продукции в год. Как сообщили в пресс-службе предприятия, новый лифт уже установлен на самом заводе.
Новость о появлении в России лифта с голосом Гагарина не прошла мимо пользователей соцсетей, которые разразились множеством иронических комментариев.
"Умойся, Маск! Ответка Рогозина не заставила себя ждать. Завод "Роскосмоса" в г.Усть-Катав начал выпуск говорящих лифтов. Если нажать кнопку, лифт голосом Гагарина говорит: "Поехали!" При окончательной доработке лифт будет пробивать крышу здания и уходить в космос", - так прокомментировал это достижение российской космической промышленности пользователь https://twitter.com/Nitravkin Twitter Николай Травкин.
"Завод, входящий в "Роскосмос", будет выпускать лифты которые будут приветствовать пассажиров голосом Гагарина: "Поехали!" Нужно ещё чтобы в конце поездки лифт говорил голосом Путина: "Приехали!", а при поломке голосом Медведева: "Держитесь там! Хорошего вам настроения и здоровья!" - пишет пользователь той же сети Сергеенко в "твите" под заголовком "Хроника деградации".