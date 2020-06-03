Росія продовжує геноцид кримських татар, - Денісова
Країна-агресор продовжує проводити незаконні обшуки у кримських татар, політв'язнів утримують у нелюдських умовах.
Про це уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова написала у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Країна-агресор продовжує геноцид кримськотатарського народу – здійснюються незаконні обшуки їхніх домівок, а політв’язнів утримують у нелюдських умовах у місцях несвободи на території РФ та тимчасово окупованого Криму. Метою обшуків є лише одне – будь-якою ціною зламати опір кримчан", - написала омбудсмен.
Денісова нагадала, що нещодавно такий обшук відбувся у будинку кримськотатарської родини Шейде Асанової в селі Курське Білгородського району. "До обшуків була залучена Росгвардія та ОМОН, проте жодних документів чи предметів, які російські окупанти планували знайти, не було виявлено", - зазначила вона.
Денісова нагадала, що Теймура Абдуллаєва вже 90 днів утримують у ШІЗО, і адміністрація пенітенціарної установи щоразу створює формальні причини, щоб знову продовжити термін тримання.
За словами омбудсмена, Руслана Нагаєва днями помістили до карцеру за те, що він дозволив собі вкритися вдень ковдрою, тому що в камері було дуже холодно. А у Руслана Сулейманова вже пів року серйозні проблеми з опорно-руховим апаратом, нещодавно з'явився гострий біль у шийному відділі, і тепер він не може вільно рухатися. Після неодноразових звернень до адміністрації СІЗО медпрацівники обмежилися лише кількома ін'єкціями знеболювального, констатує Денісова.
За її словами, у затриманого Тофіка Абдулгазієва тривалий час тримається підвищена температура, він страждає від гострого болю в правій нирці і суглобах. Однак адміністрація пенітенціарної установи під час обшуків вилучила особисті речі та ліки, медична допомога не надається.
У Ленура Халілова, за словами уповноваженої, проблеми зі здоров'ям, але він відмовляється надати детальну інформацію навіть своєму адвокату, оскільки боїться, що керівництво СІЗО чинитиме на нього тиск і погіршить умови утримання.
"Таке поводження з політичними в'язнями Кремля є неприпустимим, адже порушує норми міжнародного та навіть російського національного законодавства", - заявила Денісова
У зв'язку з цим вона звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової з вимогою захистити права громадян України: забезпечити їм належні умови утримання та сприяти наданню необхідної медичної допомоги відповідно до міжнародних стандартів поводження з ув'язненими.
Український омбудсмен також закликала міжнародну спільноту посилити тиск на країну-агресора, щоб якомога швидше повернути додому всіх бранців Кремля і припинити переслідування мирних жителів окупованого півострова.
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Слова їхніх "лідерів" до уваги не беруться.
Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ), входящий в структуру Роскосмоса, завершил процедуру сертификации лифтов собственного производства, которые будут приветствовать пассажиров фразой первого космонавта Юрия Гагарина "Поехали!"
Об этом сообщается в среду, 3 июня, на официальном сайте https://www.ukvz.ru/media/novosti/glavnoe/ao-ukvz-nachalo-proizvodit-lifty-s-golosom-gagarina/ УКВЗ .
Отмечается, что новоявленные лифты оснащены зеркалом и цветным дисплеем c возможностью трансляции текстов и слайдов, а во время движения там играет музыка.
До конца этого года УКВЗ планирует выйти на производство 50 лифтов в месяц, а к 2025 году компания начнет выпускать до 5000 единиц продукции в год. Как сообщили в пресс-службе предприятия, новый лифт уже установлен на самом заводе.
Новость о появлении в России лифта с голосом Гагарина не прошла мимо пользователей соцсетей, которые разразились множеством иронических комментариев.
"Умойся, Маск! Ответка Рогозина не заставила себя ждать. Завод "Роскосмоса" в г.Усть-Катав начал выпуск говорящих лифтов. Если нажать кнопку, лифт голосом Гагарина говорит: "Поехали!" При окончательной доработке лифт будет пробивать крышу здания и уходить в космос", - так прокомментировал это достижение российской космической промышленности пользователь https://twitter.com/Nitravkin Twitter Николай Травкин.
"Завод, входящий в "Роскосмос", будет выпускать лифты которые будут приветствовать пассажиров голосом Гагарина: "Поехали!" Нужно ещё чтобы в конце поездки лифт говорил голосом Путина: "Приехали!", а при поломке голосом Медведева: "Держитесь там! Хорошего вам настроения и здоровья!" - пишет пользователь той же сети Сергеенко в "твите" под заголовком "Хроника деградации".