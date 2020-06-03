Росія продовжує геноцид кримських татар, - Денісова

Країна-агресор продовжує проводити незаконні обшуки у кримських татар, політв'язнів утримують у нелюдських умовах.

Про це уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова написала у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Країна-агресор продовжує геноцид кримськотатарського народу – здійснюються незаконні обшуки їхніх домівок, а політв’язнів утримують у нелюдських умовах у місцях несвободи на території РФ та тимчасово окупованого Криму. Метою обшуків є лише одне – будь-якою ціною зламати опір кримчан", - написала омбудсмен.

Денісова нагадала, що нещодавно такий обшук відбувся у будинку кримськотатарської родини Шейде Асанової в селі Курське Білгородського району. "До обшуків була залучена Росгвардія та ОМОН, проте жодних документів чи предметів, які російські окупанти планували знайти, не було виявлено", - зазначила вона.

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Денісова нагадала, що Теймура Абдуллаєва вже 90 днів утримують у ШІЗО, і адміністрація пенітенціарної установи щоразу створює формальні причини, щоб знову продовжити термін тримання.

За словами омбудсмена, Руслана Нагаєва днями помістили до карцеру за те, що він дозволив собі вкритися вдень ​​ковдрою, тому що в камері було дуже холодно. А у Руслана Сулейманова вже пів року серйозні проблеми з опорно-руховим апаратом, нещодавно з'явився гострий біль у шийному відділі, і тепер він не може вільно рухатися. Після неодноразових звернень до адміністрації СІЗО медпрацівники обмежилися лише кількома ін'єкціями знеболювального, констатує Денісова.

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За її словами, у затриманого Тофіка Абдулгазієва тривалий час тримається підвищена температура, він страждає від гострого болю в правій нирці і суглобах. Однак адміністрація пенітенціарної установи під час обшуків вилучила особисті речі та ліки, медична допомога не надається.

У Ленура Халілова, за словами уповноваженої, проблеми зі здоров'ям, але він відмовляється надати детальну інформацію навіть своєму адвокату, оскільки боїться, що керівництво СІЗО чинитиме на нього тиск і погіршить умови утримання.

"Таке поводження з політичними в'язнями Кремля є неприпустимим, адже порушує норми міжнародного та навіть російського національного законодавства", - заявила Денісова

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У зв'язку з цим вона звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової з вимогою захистити права громадян України: забезпечити їм належні умови утримання та сприяти наданню необхідної медичної допомоги відповідно до міжнародних стандартів поводження з ув'язненими.

Український омбудсмен також закликала міжнародну спільноту посилити тиск на країну-агресора, щоб якомога швидше повернути додому всіх бранців Кремля і припинити переслідування мирних жителів окупованого півострова.





