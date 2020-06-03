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Новини Репресії в окупованому Криму
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Росія продовжує геноцид кримських татар, - Денісова

Росія продовжує геноцид кримських татар, - Денісова

Країна-агресор продовжує проводити незаконні обшуки у кримських татар, політв'язнів утримують у нелюдських умовах.

Про це уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова написала у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Країна-агресор продовжує геноцид кримськотатарського народу – здійснюються незаконні обшуки їхніх домівок, а політв’язнів утримують у нелюдських умовах у місцях несвободи на території РФ та тимчасово окупованого Криму. Метою обшуків є лише одне – будь-якою ціною зламати опір кримчан", - написала омбудсмен.

Денісова нагадала, що нещодавно такий обшук відбувся у будинку кримськотатарської родини Шейде Асанової в селі Курське Білгородського району. "До обшуків була залучена Росгвардія та ОМОН, проте жодних документів чи предметів, які російські окупанти планували знайти, не було виявлено", - зазначила вона.

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Денісова нагадала, що Теймура Абдуллаєва вже 90 днів утримують у ШІЗО, і адміністрація пенітенціарної установи щоразу створює формальні причини, щоб знову продовжити термін тримання.

За словами омбудсмена, Руслана Нагаєва днями помістили до карцеру за те, що він дозволив собі вкритися вдень ​​ковдрою, тому що в камері було дуже холодно. А у Руслана Сулейманова вже пів року серйозні проблеми з опорно-руховим апаратом, нещодавно з'явився гострий біль у шийному відділі, і тепер він не може вільно рухатися. Після неодноразових звернень до адміністрації СІЗО медпрацівники обмежилися лише кількома ін'єкціями знеболювального, констатує Денісова.

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За її словами, у затриманого Тофіка Абдулгазієва тривалий час тримається підвищена температура, він страждає від гострого болю в правій нирці і суглобах. Однак адміністрація пенітенціарної установи під час обшуків вилучила особисті речі та ліки, медична допомога не надається.

У Ленура Халілова, за словами уповноваженої, проблеми зі здоров'ям, але він відмовляється надати детальну інформацію навіть своєму адвокату, оскільки боїться, що керівництво СІЗО чинитиме на нього тиск і погіршить умови утримання.

"Таке поводження з політичними в'язнями Кремля є неприпустимим, адже порушує норми міжнародного та навіть російського національного законодавства", - заявила Денісова

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У зв'язку з цим вона звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової з вимогою захистити права громадян України: забезпечити їм належні умови утримання та сприяти наданню необхідної медичної допомоги відповідно до міжнародних стандартів поводження з ув'язненими.

Український омбудсмен також закликала міжнародну спільноту посилити тиск на країну-агресора, щоб якомога швидше повернути додому всіх бранців Кремля і припинити переслідування мирних жителів окупованого півострова.

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Автор: 

Денісова Людмила (883) репресії (1621) росія (64958) політв’язні (1355) кримські татари (2004)


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А що самі татари кажуть з цього приводу?
Слова їхніх "лідерів" до уваги не беруться.
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03.06.2020 15:41 Відповісти
Ответ России Илону Маску: лифт, говорящий голосом Гагарина

Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ), входящий в структуру Роскосмоса, завершил процедуру сертификации лифтов собственного производства, которые будут приветствовать пассажиров фразой первого космонавта Юрия Гагарина "Поехали!"
Об этом сообщается в среду, 3 июня, на официальном сайте https://www.ukvz.ru/media/novosti/glavnoe/ao-ukvz-nachalo-proizvodit-lifty-s-golosom-gagarina/ УКВЗ .
Отмечается, что новоявленные лифты оснащены зеркалом и цветным дисплеем c возможностью трансляции текстов и слайдов, а во время движения там играет музыка.
До конца этого года УКВЗ планирует выйти на производство 50 лифтов в месяц, а к 2025 году компания начнет выпускать до 5000 единиц продукции в год. Как сообщили в пресс-службе предприятия, новый лифт уже установлен на самом заводе.
Новость о появлении в России лифта с голосом Гагарина не прошла мимо пользователей соцсетей, которые разразились множеством иронических комментариев.
"Умойся, Маск! Ответка Рогозина не заставила себя ждать. Завод "Роскосмоса" в г.Усть-Катав начал выпуск говорящих лифтов. Если нажать кнопку, лифт голосом Гагарина говорит: "Поехали!" При окончательной доработке лифт будет пробивать крышу здания и уходить в космос", - так прокомментировал это достижение российской космической промышленности пользователь https://twitter.com/Nitravkin Twitter Николай Травкин.
"Завод, входящий в "Роскосмос", будет выпускать лифты которые будут приветствовать пассажиров голосом Гагарина: "Поехали!" Нужно ещё чтобы в конце поездки лифт говорил голосом Путина: "Приехали!", а при поломке голосом Медведева: "Держитесь там! Хорошего вам настроения и здоровья!" - пишет пользователь той же сети Сергеенко в "твите" под заголовком "Хроника деградации".
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03.06.2020 15:46 Відповісти
Такой лифт, как и робот для космоса? Который гавкнулся не поработав.
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03.06.2020 15:53 Відповісти
Россия продолжает геноцид крымских татар, - Денисова - Цензор.НЕТ 5760
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03.06.2020 16:11 Відповісти
Росія продовжує геноцид кримських татар, - Денісова - Цензор.НЕТ 3578
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03.06.2020 17:04 Відповісти
 
 