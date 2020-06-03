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Системные нарушители ПДД будут лишаться водительских прав, МВД инициирует законопроект, - Геращенко

Системные нарушители ПДД будут лишаться водительских прав, МВД инициирует законопроект, - Геращенко

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что МВД планирует инициировать законопроект, согласно которому граждане, постоянно превышающие скорость, вынуждены будут пересдавать экзамен в автошколе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Если штрафов наберется более 10 или 15, то такое лицо должно остаться без прав и оно будет вынуждено пересдавать экзамен на их получение", - отметил замглавы МВД Антон Геращенко.

В то же время Геращенко объяснил, что есть несколько возможностей платить штрафы за превышение скорости в автоматическом режиме. Первая - когда по адресу регистрации транспортного средства приходит письмо-уведомление с административным протоколом. На протоколе есть QR-код, нарушитель может зайти и даже пересмотреть момент превышения скорости. Если смартфон подключен к системе банковских платежей, то штраф можно оплатить сразу.

Второй вариант - зарегистрироваться на сайте "Электронный кабинет водителя". Штрафы будут приходить в виде сообщения.

Ранее сообщалось, что в МВД запустили мобильное приложение, позволяющее проверить наличие штрафов за нарушение ПДД.

Также читайте: Геращенко назвал 2 антирекорда, снятых системой автофиксации: скорость 210 км/ч и 11 нарушений за день. ФОТО

Автор: 

МВД (9317) ПДД (532) скорость (98) водительские права (153) Геращенко Антон (1438)


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Топ комментарии
+8
Оно то может и правильно, но!!!
А саму Антонину и его патрона с сыном, нардепов, министров, полициантов будут лишать!?
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03.06.2020 16:22
+7
- Шизофренический бред, осложненный маниакально-депрессивным психозом ©
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03.06.2020 16:14
+4
В росії системні порушники змінюють прізвище та отримують нові права на нові ПІБ і продовжують їздити. Тому всі ці нововведення від Геращенка будуть легко обходитись п'яними їздунами і навіть технології вже відомі! Тому Геращенко знову нас дурить щоб отримати додаткові можливості для хабарів ментам!
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03.06.2020 16:15
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- Шизофренический бред, осложненный маниакально-депрессивным психозом ©
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03.06.2020 16:14 Ответить
Что значит системные? Повесили несколько камер на всю Украину и будут искать систему?) Лишать прав нужно за вождение в алкогольном или наркотическом опьянении. Это нормально,так как алкаш он и будет алкашом,наркоман наркоманом - излечиваются единицы. Это было бы справедливо. А не штраф, пока этот алкаш не задавит кого -нибудь и то получит 3 года и опять будет пьяным кататься. Законы у нас аховые.
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03.06.2020 16:31 Ответить
В росії системні порушники змінюють прізвище та отримують нові права на нові ПІБ і продовжують їздити. Тому всі ці нововведення від Геращенка будуть легко обходитись п'яними їздунами і навіть технології вже відомі! Тому Геращенко знову нас дурить щоб отримати додаткові можливості для хабарів ментам!
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03.06.2020 16:15 Ответить
ІПН не змінюється після зміни прізвища.
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03.06.2020 18:54 Ответить
Все змінюється якщо дати хабар. В Україні корумповане все знизу доверху, тому можна змінити абсолютно все і тебе навіть поліція не знайде по звинуваченню в тяжких злочинах, а Ви кажете права не можна отримати на нове прізвище! Люди роками знаходяться в розшуку за особливо небезпечні злочини і живуть під іншими даними і їздять за кордон, оплачуючи певним правоохоронцям та суддям свій спокійний сон!
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03.06.2020 19:06 Ответить
При желании все можно решить. Например заблокировать изменение личных данных до погашения всех штрафов. А как иначе бороться?
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03.06.2020 16:16 Ответить
ага, а если у владельца прав не было никогда ?
мусорские мрази будут противогаз на голову одевать ?
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03.06.2020 16:27 Ответить
Має бути в такому випадку КРИМІНАЛЬНА відповідальність. Ну от немає прав - зупинили перший раз - штраф. 2 раз - прогресуючий штраф. 3-ій раз - 15 діб. 4ий раз - конфіскація авто (і так, не важливо, кому належить. Якщо належить комусь іншому, то та людина сама винна, що дозволяє їздити придурку без прав), 5 ий раз - умовний термін і величезний штраф, 6 ий раз - пару років колонії.
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03.06.2020 16:35 Ответить
"то та людина сама винна, що дозволяє їздити придурку без прав" - ндааа.... Украина в топе по количеству исков в ЕСПЧ. После такого "конфіскація авто і так, не важливо, кому належить." у нас никакого бюджета не хватит....
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03.06.2020 19:20 Ответить
Бе-бе-бе...
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03.06.2020 16:18 Ответить
Оно то может и правильно, но!!!
А саму Антонину и его патрона с сыном, нардепов, министров, полициантов будут лишать!?
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03.06.2020 16:22 Ответить
в стране, где покупают права, бравада про их лишение звучит как-то немного по идиотски... на набережных и проспектах с камерами будут тошнить, а на городских небольших дорожках без камер - летать...
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03.06.2020 16:26 Ответить
мусора продолжают нагибать лохов
мусора мрази
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03.06.2020 16:26 Ответить
все ваши законы исключительно для выкачки бабла с простых граждан!!!
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03.06.2020 16:28 Ответить
падло.
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03.06.2020 16:31 Ответить
Не нарушай и выкачки бабла не будет. Почему-то почти никто не призывает к соблюдению ПДД, а только критикуют и воют.
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03.06.2020 16:32 Ответить
мамма, мама милованна, мама любит скорость не штрафуй ее, ой йо ой йоо!!!
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03.06.2020 16:57 Ответить
Сдача экзаменов в автошколе теперь является наказанием?? Фейерично!!
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03.06.2020 18:29 Ответить
А за системно не работающие светофоры, ежегодно разрушающиеся дороги, отсутствие парковок и пр. и пр. МВД ничего не хочет инициировать?
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03.06.2020 18:54 Ответить
Сдавать экзамены? Сколько стоит?
Нужно пересдачу делать по-Австралийски!
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03.06.2020 19:52 Ответить
у нас цифрова країна (держава у смартфоні) поки штрайф не прийде на смартфон, він повинен вважатися не врученим
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03.06.2020 23:50 Ответить
 
 