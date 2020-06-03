Системные нарушители ПДД будут лишаться водительских прав, МВД инициирует законопроект, - Геращенко
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что МВД планирует инициировать законопроект, согласно которому граждане, постоянно превышающие скорость, вынуждены будут пересдавать экзамен в автошколе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
"Если штрафов наберется более 10 или 15, то такое лицо должно остаться без прав и оно будет вынуждено пересдавать экзамен на их получение", - отметил замглавы МВД Антон Геращенко.
В то же время Геращенко объяснил, что есть несколько возможностей платить штрафы за превышение скорости в автоматическом режиме. Первая - когда по адресу регистрации транспортного средства приходит письмо-уведомление с административным протоколом. На протоколе есть QR-код, нарушитель может зайти и даже пересмотреть момент превышения скорости. Если смартфон подключен к системе банковских платежей, то штраф можно оплатить сразу.
Второй вариант - зарегистрироваться на сайте "Электронный кабинет водителя". Штрафы будут приходить в виде сообщения.
Ранее сообщалось, что в МВД запустили мобильное приложение, позволяющее проверить наличие штрафов за нарушение ПДД.
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мусорские мрази будут противогаз на голову одевать ?
А саму Антонину и его патрона с сыном, нардепов, министров, полициантов будут лишать!?
мусора мрази
Нужно пересдачу делать по-Австралийски!