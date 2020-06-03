Системних порушників ПДР позбавлятимуть водійських прав, МВС ініціює законопроєкт, - Геращенко

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що МВС планує ініціювати законопроєкт, згідно з яким громадяни, які постійно перевищують швидкість, змушені будуть перездавати іспит в автошколі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Якщо штрафів набереться більше 10 або 15, то така особа має залишитися без прав і буде змушена перездавати іспит на їхнє отримання", - зазначив заступник голови МВС Антон Геращенко.

Водночас Геращенко пояснив, що є кілька можливостей платити штрафи за перевищення швидкості в автоматичному режимі. Перша - коли за адресою реєстрації транспортного засобу приходить лист-повідомлення з адміністративним протоколом. На протоколі є QR-код, порушник може зайти і навіть переглянути момент перевищення швидкості. Якщо смартфон підключено до системи банківських платежів, то штраф можна оплатити одразу.

Другий варіант - зареєструватися на сайті "Електронний кабінет водія". Штрафи приходитимуть у вигляді повідомлення.

Раніше повідомлялося, що в МВС запустили мобільний застосунок, що дає змогу перевірити наявність штрафів за порушення ПДР.

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