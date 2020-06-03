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Системних порушників ПДР позбавлятимуть водійських прав, МВС ініціює законопроєкт, - Геращенко

Системних порушників ПДР позбавлятимуть водійських прав, МВС ініціює законопроєкт, - Геращенко

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що МВС планує ініціювати законопроєкт, згідно з яким громадяни, які постійно перевищують швидкість, змушені будуть перездавати іспит в автошколі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Якщо штрафів набереться більше 10 або 15, то така особа має залишитися без прав і буде змушена перездавати іспит на їхнє отримання", - зазначив заступник голови МВС Антон Геращенко.

Водночас Геращенко пояснив, що є кілька можливостей платити штрафи за перевищення швидкості в автоматичному режимі. Перша - коли за адресою реєстрації транспортного засобу приходить лист-повідомлення з адміністративним протоколом. На протоколі є QR-код, порушник може зайти і навіть переглянути момент перевищення швидкості. Якщо смартфон підключено до системи банківських платежів, то штраф можна оплатити одразу.

Другий варіант - зареєструватися на сайті "Електронний кабінет водія". Штрафи приходитимуть у вигляді повідомлення.

Раніше повідомлялося, що в МВС запустили мобільний застосунок, що дає змогу перевірити наявність штрафів за порушення ПДР.

Дивіться також: Поліція Києва відправила перші 2400 адмінпротоколів зафіксованим камерами порушникам швидкості. ФОТОрепортаж

Автор: 

МВС (3500) ПДР (475) швидкість (119) посвідчення водія (227) Геращенко Антон (935)


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Топ коментарі
+8
Оно то может и правильно, но!!!
А саму Антонину и его патрона с сыном, нардепов, министров, полициантов будут лишать!?
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03.06.2020 16:22
+7
- Шизофренический бред, осложненный маниакально-депрессивным психозом ©
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03.06.2020 16:14
+4
В росії системні порушники змінюють прізвище та отримують нові права на нові ПІБ і продовжують їздити. Тому всі ці нововведення від Геращенка будуть легко обходитись п'яними їздунами і навіть технології вже відомі! Тому Геращенко знову нас дурить щоб отримати додаткові можливості для хабарів ментам!
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03.06.2020 16:15
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- Шизофренический бред, осложненный маниакально-депрессивным психозом ©
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03.06.2020 16:14 Відповісти
Что значит системные? Повесили несколько камер на всю Украину и будут искать систему?) Лишать прав нужно за вождение в алкогольном или наркотическом опьянении. Это нормально,так как алкаш он и будет алкашом,наркоман наркоманом - излечиваются единицы. Это было бы справедливо. А не штраф, пока этот алкаш не задавит кого -нибудь и то получит 3 года и опять будет пьяным кататься. Законы у нас аховые.
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03.06.2020 16:31 Відповісти
В росії системні порушники змінюють прізвище та отримують нові права на нові ПІБ і продовжують їздити. Тому всі ці нововведення від Геращенка будуть легко обходитись п'яними їздунами і навіть технології вже відомі! Тому Геращенко знову нас дурить щоб отримати додаткові можливості для хабарів ментам!
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03.06.2020 16:15 Відповісти
ІПН не змінюється після зміни прізвища.
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03.06.2020 18:54 Відповісти
Все змінюється якщо дати хабар. В Україні корумповане все знизу доверху, тому можна змінити абсолютно все і тебе навіть поліція не знайде по звинуваченню в тяжких злочинах, а Ви кажете права не можна отримати на нове прізвище! Люди роками знаходяться в розшуку за особливо небезпечні злочини і живуть під іншими даними і їздять за кордон, оплачуючи певним правоохоронцям та суддям свій спокійний сон!
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03.06.2020 19:06 Відповісти
При желании все можно решить. Например заблокировать изменение личных данных до погашения всех штрафов. А как иначе бороться?
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03.06.2020 16:16 Відповісти
ага, а если у владельца прав не было никогда ?
мусорские мрази будут противогаз на голову одевать ?
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03.06.2020 16:27 Відповісти
Має бути в такому випадку КРИМІНАЛЬНА відповідальність. Ну от немає прав - зупинили перший раз - штраф. 2 раз - прогресуючий штраф. 3-ій раз - 15 діб. 4ий раз - конфіскація авто (і так, не важливо, кому належить. Якщо належить комусь іншому, то та людина сама винна, що дозволяє їздити придурку без прав), 5 ий раз - умовний термін і величезний штраф, 6 ий раз - пару років колонії.
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03.06.2020 16:35 Відповісти
"то та людина сама винна, що дозволяє їздити придурку без прав" - ндааа.... Украина в топе по количеству исков в ЕСПЧ. После такого "конфіскація авто і так, не важливо, кому належить." у нас никакого бюджета не хватит....
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03.06.2020 19:20 Відповісти
Бе-бе-бе...
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03.06.2020 16:18 Відповісти
Оно то может и правильно, но!!!
А саму Антонину и его патрона с сыном, нардепов, министров, полициантов будут лишать!?
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03.06.2020 16:22 Відповісти
в стране, где покупают права, бравада про их лишение звучит как-то немного по идиотски... на набережных и проспектах с камерами будут тошнить, а на городских небольших дорожках без камер - летать...
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03.06.2020 16:26 Відповісти
мусора продолжают нагибать лохов
мусора мрази
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03.06.2020 16:26 Відповісти
все ваши законы исключительно для выкачки бабла с простых граждан!!!
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03.06.2020 16:28 Відповісти
падло.
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03.06.2020 16:31 Відповісти
Не нарушай и выкачки бабла не будет. Почему-то почти никто не призывает к соблюдению ПДД, а только критикуют и воют.
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03.06.2020 16:32 Відповісти
мамма, мама милованна, мама любит скорость не штрафуй ее, ой йо ой йоо!!!
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03.06.2020 16:57 Відповісти
Сдача экзаменов в автошколе теперь является наказанием?? Фейерично!!
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03.06.2020 18:29 Відповісти
А за системно не работающие светофоры, ежегодно разрушающиеся дороги, отсутствие парковок и пр. и пр. МВД ничего не хочет инициировать?
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03.06.2020 18:54 Відповісти
Сдавать экзамены? Сколько стоит?
Нужно пересдачу делать по-Австралийски!
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03.06.2020 19:52 Відповісти
у нас цифрова країна (держава у смартфоні) поки штрайф не прийде на смартфон, він повинен вважатися не врученим
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03.06.2020 23:50 Відповісти
 
 