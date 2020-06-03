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В Киеве вспышка COVID-19 в одной из воинских частей: 27 заболевших

В Киеве вспышка COVID-19 в одной из воинских частей: 27 заболевших

В Киеве в воинской части А0105 выявлены 27 случаев заболевания COVID-19.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу командования Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10:00, 3 июня, в воинской части А0105 болеет 27 человек. Из них 5 человек находятся на стационарном лечении в Национальном военно-медицинском клиническом центре "ГВКГ", остальные находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы", - говорится в сообщении.

Силами и средствами регионального санитарно-эпидемиологического управления осуществлена дезинфекцию в очаге заболевания площадью 1800 ква. метров. Медицинской службой воинской части проведена активная работа по выявлению возможных контактных лиц и их изоляция. Также отобрано более 150 образцов биологического материала для лабораторного исследования методом ПЦР. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ВСУ зафиксировано 10 новых случаев COVID-19, всего болеют 124 человека, - Командование Медсил

Сегодня, в части запланирован отбор еще 50 проб для диагностики возможного заболевания COVID-19.

Командиру воинской части вручено предписание о проведении противоэпидемических мероприятий.

Читайте также: В ВСУ - четвертый летальный случай от COVID-19, зафиксировано 12 новых случаев заболевания

Автор: 

армия (8493) карантин (16729) Киев (25484) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
после слов "Беларусь доказывает", ваши посты дальше можно не читать
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03.06.2020 22:26
+3
Ответ на вопрос, почему от всех пневмоний, вместе взятых, год назад в день умирало 66 человек, а в этом году только от «ковида» якобы 107, ученый, по сути, совмещает с ответом на другой - насчет постоянного расширения толкуемого с ТВ перечня симптомов. В его рассуждениях пусть прямо не произносится, но сквозит тема приписок за счет «дополнительной» симптоматики. Нестандартный симптом раз в несколько лет, может, и встретится, говорит он, но повтор будет нескоро. А мы, проводя логику рассуждения дальше, понимаем, сколько на такой симптом можно списать смертей, «укрепляющих» убедительность статистики. И возникает к этой статистике вопрос, который не грех, чтобы задала широкая общественность: а покажите-ка, господа хорошие, ВСЮ статистику смертности от ВСЕХ заболеваний, в которой «ковид» фигурировал бы через запятую с сердечно-сосудистыми, онкологическими и т. д. Глядишь, и выяснится, скорее всего, очевидное: что насколько в одном сосуде «прибыло» - настолько в других - «убыло». Тут и сказке конец, а кто слушал - молодец!
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03.06.2020 20:17
+2
Презедентский полк! Где Зеля? Он хоть спасен Ермаком??
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03.06.2020 20:11
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Презедентский полк! Где Зеля? Он хоть спасен Ермаком??
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03.06.2020 20:11 Ответить
В среду, 3 июня, президент Владимир Зеленский во время прогулки по Хмельницкому выпил кофе в помещении местного кафе, несмотря на то, что https://strana.ua/news/271011-restorany-v-ukraine-v-polnuju-silu-zarabotajut-s-5-ijunja-reshenie-kabmina.html заведения общепита до 5-го числа могут работать только на вынос или принимать клиентов на летних площадках .
Об этом в Telegram сообщает пресс-служба Офиса президента.
"Крутой кофе в Хмельницком! Ароматный и вкусный! Первые кафе выходят из карантина, приходим в себя потихоньку от коронавирусной эпидемии", - заявил Владимир Зеленский.Также в Офисе президента заявили, что по вечерам в центре города обычно собирается много молодежи. А визит Зеленского вызвал большой ажиотаж: "горожане окружили кафе сразу, желая поздороваться с президентом и сделать фото".
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03.06.2020 20:16 Ответить
Нехер было год назад за него агитировать.
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03.06.2020 20:41 Ответить
Ты наверное, думаешь, что по всей Европе Зеля карантин ввел? Да твой зеля преступник, что не ввел карантин раньше. Но для всех прибывающих в срану, как в Израиле. Он тянул с введением, чтоб слуги урода успели гешефт с масками из госрезерва закончить. А ввел бы раньше, может и ты, дурень, не заболел бы.
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03.06.2020 21:06 Ответить
Это ты своей жене писал? Сам ей это и передай.
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03.06.2020 21:56 Ответить
А Вы нескучно лечились от вируса...
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04.06.2020 06:42 Ответить
этот дурень после своего заболевания так позас*рал все ветки, что коронавируса нет, что на его примере необратимого влияния вируса на мозг, я стал бояться ковида еще больше
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03.06.2020 22:23 Ответить
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03.06.2020 22:26 Ответить
Чергова показуха, телекартинка про "простого хлопця з народу Голобубочку"
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03.06.2020 21:06 Ответить
Єрмак прикрив його "телом"
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03.06.2020 20:20 Ответить
Берите выше. Командование СВ.
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03.06.2020 20:29 Ответить
ЦРУ ! Штаб сухопутных войск и президентский полк!
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03.06.2020 22:17 Ответить
Ответ на вопрос, почему от всех пневмоний, вместе взятых, год назад в день умирало 66 человек, а в этом году только от «ковида» якобы 107, ученый, по сути, совмещает с ответом на другой - насчет постоянного расширения толкуемого с ТВ перечня симптомов. В его рассуждениях пусть прямо не произносится, но сквозит тема приписок за счет «дополнительной» симптоматики. Нестандартный симптом раз в несколько лет, может, и встретится, говорит он, но повтор будет нескоро. А мы, проводя логику рассуждения дальше, понимаем, сколько на такой симптом можно списать смертей, «укрепляющих» убедительность статистики. И возникает к этой статистике вопрос, который не грех, чтобы задала широкая общественность: а покажите-ка, господа хорошие, ВСЮ статистику смертности от ВСЕХ заболеваний, в которой «ковид» фигурировал бы через запятую с сердечно-сосудистыми, онкологическими и т. д. Глядишь, и выяснится, скорее всего, очевидное: что насколько в одном сосуде «прибыло» - настолько в других - «убыло». Тут и сказке конец, а кто слушал - молодец!
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03.06.2020 20:17 Ответить
Вот статистика по смертям по Англии и Уэльсу
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/bulletins/**************************************************/weekending3april2020

В разделе Deaths registered by week
синий график - смерти ОТ ВСЕХ ПРИЧИН В 2020 году. Там четко видно превышение с 13-й недеи, а ниже дан график смертей от ковид-19.

Тут и не сказочке и не конец, а кто врал, тот не молодец.
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03.06.2020 20:45 Ответить
Самоизоляция, которую теперь стали называть самосохранением, а в пору - самозахоронением, наносит ущерб здоровью, как физическому, так и психическому. По мнению немецких врачей, изоляция вдвое повышает риск инфарктов, инсультов, других заболеваний. 600 врачей штата Северная Каролина (США) потребовали прекратить карантин, поскольку он оказывает разрушительное влияние на психику. Неслучайно в одном лишь округе штата Теннеси самоубийством в условиях изоляции покончили больше людей, чем умерло во всём штате от коронавируса. Таким образом, немедленная и безоговорочная отмена изоляции, этой скрытой формы массовых домашних арестов - императив сохранения здоровья населения и сохранения его доверия к власти.
Последние опросы у нас показывают, что 61% населения стали меньше доверять государству, 56% стали меньше доверять СМИ. Есть и другие цифры. Только 15% уверены, что могут положиться на государство в нынешней ситуации; только 16% верят, что официальные СМИ компетентно и честно разбираются в ситуации; население всё меньше верит чиновникам и журналистам, и это неудивительно.
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03.06.2020 21:04 Ответить
По информации, что я привел по Вашей просьбе есть что сказать?
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03.06.2020 21:22 Ответить
и по вашей инфе ничего не скажу. потму что коронаистерия приведет к увеличению смертности не от вируса, а от убийства экономики. и ничего хорошего в дурантинах нет. Беларусь доказывает это. и снятие ограничений в Украине тоже показывает что нет никакого увеличения больных на вирус. и в жертвы попадают люди которые умирают от других болезней. И больницы по Украине пустые это факт. Главврачи отказываются давать интервью нормальным журналистам которые не поражены коронапсихозом и не хотят показать заполненые инфекционки) большинство якобы больных сидят дома и пьют лимонад.
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03.06.2020 21:39 Ответить
после слов "Беларусь доказывает", ваши посты дальше можно не читать
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03.06.2020 22:26 Ответить
Білорусь і її центральні ЗМІ, навідміну від таких країн як США, Італія, і спавді не спіймана на поширені коронаістерії і на зйомках голівудских картинок паніки для задурених громадян. І справді ніхто не використовує манекенів, і не підвозить рефрежератори) і не створю штучні черги із машин швидкої допомоги. Тому справді Білорусь для коронаістеричок ворог номер один)
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03.06.2020 22:30 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=FsLxYjh6LXg Тебе срочно к психиатру нужно) лечи свою параною)
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03.06.2020 22:44 Ответить
Доктор из Вас еще хуже, чем лингвист. Научитесь хоть название болезни правильно писать.
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03.06.2020 23:20 Ответить
с меня хватит графиков с испании. Когда я смотрел и видел там потолок статистики до 2500 смертей за день , потом через месяц смотрю на графики там где был потолок до 2500 резко нарисовали уже графики под 3000 смертей общей смертности. все эти коронаистерические графики часто вызывают сомнения если честно. так же не понятно было почему резко в один день в каталонии отняли 1000 смертей от ковида. как плюсуют так отнимают. Они там во вранье запутались)
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03.06.2020 21:32 Ответить
Дайте ссылку на эти графики.
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03.06.2020 21:46 Ответить
У Києві спалах COVID-19 в одній із військових частин: 27 хворих - Цензор.НЕТ 1042У Києві спалах COVID-19 в одній із військових частин: 27 хворих - Цензор.НЕТ 5041сравни графики 29 апреля и второго июня. на второе июня дорисован график до метки почти в 3000 а 29 апреля не доходило до 2500
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03.06.2020 22:15 Ответить
В начале второго абзаца в каждом документе сказано
Las defunciones observadas en los últimos 28 días se corrigen por el retraso en la notificación

Перевод
Случаи смерти, наблюдаемые в последние 28 дней, корректируются с учетом задержки в уведомлении.
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03.06.2020 23:08 Ответить
Ага корректировка) конечно)
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03.06.2020 23:15 Ответить
Вас расстроило, что это не происки рептиолидов, а обычная задержка в получении и обработке статданных? Да еще и заранее анонсируемая в каждом документе?
Сочувствую, но ничем помочь не могу.
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03.06.2020 23:18 Ответить
Коронапсихоз то ваша стихія) тому важко щось пояснити такому рептилоїду як ти))
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03.06.2020 23:27 Ответить
Так, Ваш аргумент з графіками виявився вкрай непереконливим.
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03.06.2020 23:39 Ответить
Как всегда какие-то странные вспышки именно как не в интернате так в воинской часте или в больнице) главное никогда нет вспышек среди продавцов эпицентра) странный вирус) вспыхивает там где удобно для власти и медиков)
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03.06.2020 20:20 Ответить
Кстати о медиках .... На основании данных Минздрава от 30 мая об эпидемиологической ситуации в Украине - В пересчете на проценты смертность от коронавируса среди медиков 0,77% а у остальных заболевших 3,5 % . Вот такая фигня малята .
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03.06.2020 20:28 Ответить
Ну это понятно. Среди действующих медиков возрастной категории 65+ немного.
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03.06.2020 20:31 Ответить
f смертность медиков в 2019 году кто-то знает?? сравнять бы сколько медиков умирало в 2019, а сколько сейчас. Очень интересно. не думаю, что раньше медики не умирали. Тем более если взять всех медиклв по всей Украине, а это врачи, медсетры, санитары. Приличное число выходит.
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03.06.2020 20:43 Ответить
Вряд ли кто то ведет статистику общей смертности по профессиям.
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03.06.2020 21:16 Ответить
А от чего они должны были умирать ? Может можно заразится раком , инсультом , инфарктом , панкриотитом ,или простудой от пациента и умереть ? Почему то умирают медики работающие или имеющие контакты с ковидниками ! Я не видел врача , который подхватил инсульт от пациента и в последствии умер .
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03.06.2020 23:40 Ответить
Среди 500 тысяч медиков за 3 месяца по-любому какието пенсионеры умирают и без короны. По-этому не надо здесь лапшу вешать. А ещё й когда выплаты идут по 1.5 млн то все медики будут умирать только от короны)
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03.06.2020 23:43 Ответить
Так есть разнится , умер от старости , или заразился и умер ? Тебя послушать , так в медицине вообще одни пенсы работают и старики больше 85 лет . А как же врачи 30-40 лет , умершие от ковид , медсестры 20-30 летние , водители скорых 40-55 лет ?
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04.06.2020 00:34 Ответить
Я не только про Украину говорю ! А ты наведи пример медика заразившегося инфарктом от пациента , или любой другой болезнью и умершего в 80 лет ?
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04.06.2020 07:27 Ответить
Ну , тут ты ещё раз показываешь , что ты тупое создание ! А медики , что , сидели дома со всеми ? Или должны были спасать таких шастающих идиотов как ты ?
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04.06.2020 07:29 Ответить
А ты уверен , что болеют только с какими то сопутствующими болезнями ? Ну раз ты думаешь , что ты здоровый бык и никогда не заболеешь и не умрешь , то советую тебе доказать это . Пойди в больничку к врачам , работающими с ковидниками , и скажи , что готов им помогать на волонтерских началах пару дней , но без любых средств защиты , так как ты в вирус не веришь и хочешь сам убедится . Сделаешь всем хорошо , и поможешь медикам , и если через время скопытился то на одного придурка меньше будет .
И ещё . Если у тебя в забитом селе чего то нет , это не значит , что его не существует . Например в любимой вашим примерам Швеции в Стокгольме от короны умерло 1800 человек , а в таком же по размерам городе и интенсивно сообщающимися поездами Гётеборге всего 8
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04.06.2020 09:40 Ответить
Ну а после видоса с кацапского Зажопинска с тобой все стало ясно , откуда ты , троль голимый
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04.06.2020 10:08 Ответить
На 1 января 2015 года на Украине (без https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8_%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D1%81_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F ОРДО ) насчитывалосьhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5#cite_note-autogenerated3-18 [17] 185 945 врачей и 378 880 среднего медицинского персонала (медсестёр, фельдшеров, лаборантов и рентген-лаборантов) думаю среди такого числа есть и пенсионеры с хроническими болезнями.
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03.06.2020 20:47 Ответить
Добавлю - супемаркеты работу не останавливали, через одного кассира за смену проходят сотни людей, многие кассиры (например в Ашане) работают со спущенными масками, прикрывая только рот. Также есть покупатели, у которых маски на подбородке. И при этом, слава Богам, за все время не было ни одной вспышки заболеваемости среди сотрудников супермаркетов! Чудеса!
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03.06.2020 20:44 Ответить
Слышал также (но слух этот мною не проверен), что существуют химические препараты, вдыхание либо прием которых вызывает симптомы, похожие на симптомы ковидла
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03.06.2020 21:04 Ответить
Ага. І викликає характерні зміни на КТ органів грудної клітки. І спричиняє псевдопозитивний результат тесту ПЛР.
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03.06.2020 21:09 Ответить
Насчет изменений на КТ, говорят, что да. А вот, что касается ПЦР тестов, то здесь конечно бабка надвое гадала!
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03.06.2020 21:17 Ответить
Швидкого одужання хлопцям
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03.06.2020 20:24 Ответить
В штабе СВ. А Сырский продолжает каждодневно проводить бесконечные совещания.....уже 3-й этаж весь закрыли из-за карантина, но это не помеха. Генерал знает, что делает. Совещаниями по любому COVID будет побежден. Ведь осталось еще несколько этажей здания......
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03.06.2020 20:36 Ответить
Плохо
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03.06.2020 21:29 Ответить
 
 