В Киеве вспышка COVID-19 в одной из воинских частей: 27 заболевших
В Киеве в воинской части А0105 выявлены 27 случаев заболевания COVID-19.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу командования Медицинских сил ВСУ.
"По состоянию на 10:00, 3 июня, в воинской части А0105 болеет 27 человек. Из них 5 человек находятся на стационарном лечении в Национальном военно-медицинском клиническом центре "ГВКГ", остальные находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы", - говорится в сообщении.
Силами и средствами регионального санитарно-эпидемиологического управления осуществлена дезинфекцию в очаге заболевания площадью 1800 ква. метров. Медицинской службой воинской части проведена активная работа по выявлению возможных контактных лиц и их изоляция. Также отобрано более 150 образцов биологического материала для лабораторного исследования методом ПЦР.
Сегодня, в части запланирован отбор еще 50 проб для диагностики возможного заболевания COVID-19.
Командиру воинской части вручено предписание о проведении противоэпидемических мероприятий.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Об этом в Telegram сообщает пресс-служба Офиса президента.
"Крутой кофе в Хмельницком! Ароматный и вкусный! Первые кафе выходят из карантина, приходим в себя потихоньку от коронавирусной эпидемии", - заявил Владимир Зеленский.Также в Офисе президента заявили, что по вечерам в центре города обычно собирается много молодежи. А визит Зеленского вызвал большой ажиотаж: "горожане окружили кафе сразу, желая поздороваться с президентом и сделать фото".
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/bulletins/**************************************************/weekending3april2020
В разделе Deaths registered by week
синий график - смерти ОТ ВСЕХ ПРИЧИН В 2020 году. Там четко видно превышение с 13-й недеи, а ниже дан график смертей от ковид-19.
Тут и не сказочке и не конец, а кто врал, тот не молодец.
Последние опросы у нас показывают, что 61% населения стали меньше доверять государству, 56% стали меньше доверять СМИ. Есть и другие цифры. Только 15% уверены, что могут положиться на государство в нынешней ситуации; только 16% верят, что официальные СМИ компетентно и честно разбираются в ситуации; население всё меньше верит чиновникам и журналистам, и это неудивительно.
Las defunciones observadas en los últimos 28 días se corrigen por el retraso en la notificación
Перевод
Случаи смерти, наблюдаемые в последние 28 дней, корректируются с учетом задержки в уведомлении.
Сочувствую, но ничем помочь не могу.
И ещё . Если у тебя в забитом селе чего то нет , это не значит , что его не существует . Например в любимой вашим примерам Швеции в Стокгольме от короны умерло 1800 человек , а в таком же по размерам городе и интенсивно сообщающимися поездами Гётеборге всего 8