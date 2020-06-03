В Киеве вспышка COVID-19 в одной из воинских частей: 27 заболевших

В Киеве в воинской части А0105 выявлены 27 случаев заболевания COVID-19.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу командования Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10:00, 3 июня, в воинской части А0105 болеет 27 человек. Из них 5 человек находятся на стационарном лечении в Национальном военно-медицинском клиническом центре "ГВКГ", остальные находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы", - говорится в сообщении.

Силами и средствами регионального санитарно-эпидемиологического управления осуществлена дезинфекцию в очаге заболевания площадью 1800 ква. метров. Медицинской службой воинской части проведена активная работа по выявлению возможных контактных лиц и их изоляция. Также отобрано более 150 образцов биологического материала для лабораторного исследования методом ПЦР.

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Сегодня, в части запланирован отбор еще 50 проб для диагностики возможного заболевания COVID-19.

Командиру воинской части вручено предписание о проведении противоэпидемических мероприятий.

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