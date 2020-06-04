Рада сегодня рассмотрит Программу деятельности правительства и кадровые назначения в Кабмин

Верховная Рада на заседании в четверг планирует отправить на доработку Программу деятельности правительства, а также рассмотрит вопросы об увольнении и назначении членов Кабинета Министров.

Об этом говорится в повестке дня заседания, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Указанные вопросы планируется рассмотреть в начале заседания. Как ранее сообщали народные депутаты от фракции "Слуга народа", Программа деятельности Кабинета Министров будет отправлена на доработку.

Среди кадровых вопросов - увольнение вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко и назначение на эту должность Ольги Стефанишиной.

Верховная Рада также рассмотрит представление правительства на назначение народного депутата от фракции "Слуга народа", председателя Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Александра Ткаченко на должность министра культуры и информационной политики Украины, а заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды Романа Абрамовского - на должность министра защиты окружающей среды и природных ресурсов.

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Кроме того, во втором чтении запланировано рассмотрение законопроекта №2513 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом".

В первом чтении Рада планирует рассмотреть законопроект №3485 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования избирательного законодательства" и альтернативный к нему.

Также предусмотрено рассмотрение законопроекта №3228 "О Таможенном тарифе Украины".

Ко включению в повестку дня и принятия решения предложен законопроект №3118 "О внесении изменений в Закон Украины"О местном самоуправлении в Украине" относительно обеспечения соблюдения государственных гарантий местного самоуправления и защиты его экономических основ".

Во втором чтении депутаты намерены рассмотреть проект закона №2247 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно воинских званий военнослужащих".

Также запланировано рассмотрение во втором чтении законопроектов №3354 "О внесении изменений в статьи Кодекса Украины об административных правонарушениях и Уголовного кодекса Украины относительно усиления ответственности за невыполнение законных требований и препятствование деятельности народного депутата Украины, Счетной палаты, депутата местного совета" и №2030 "О внесении изменений в закон Украины "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований" (относительно предоставления права бесплатной регистрации лицам с инвалидностью и лицам, пострадавшим вследствие аварии на Чернобыльской АЭС)".

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Народные депутаты намерены рассмотреть в первом чтении законопроект №2365 "О защите трудовых мигрантов и борьбе с мошенничеством в трудоустройстве за границу".