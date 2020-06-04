Рада сьогодні розгляне Програму діяльності уряду і кадрові призначення в Кабмін

Верховна Рада на засіданні в четвер планує відправити на доопрацювання Програму діяльності уряду, а також розгляне питання про звільнення і призначення членів Кабінету міністрів.

Про це йдеться в порядку денному засідання, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зазначені питання планується розглянути на початку засідання. Як раніше повідомляли народні депутати від фракції "Слуга народу", Програму діяльності Кабінету міністрів буде відправлено на доопрацювання.

Серед кадрових питань – звільнення віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадима Пристайка і призначення на цю посаду Ольги Стефанишиної.

Верховна Рада також розгляне подання уряду на призначення народного депутата від фракції "Слуга народу", голову Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександра Ткаченка на посаду міністра культури та інформаційної політики України, а заступника міністра енергетики та захисту довкілля Романа Абрамовського – на посаду міністра захисту довкілля та природних ресурсів.

Окрім того, у другому читанні заплановано розгляд законопроєкту №2513 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шкарлет на засіданні комітету ВР розповів, чому претендує на посаду глави МОН: Я - четверте покоління освітян і тому йду в міністри

У першому читанні Рада планує розглянути законопроєкт №3485 "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення виборчого законодавства" та альтернативний до нього.

Також передбачено розгляд законопроєкту №3228 "Про митний тариф України".

До включення до порядку денного та прийняття рішення запропоновано законопроєкт №3118 "Про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" щодо забезпечення додержання державних гарантій місцевого самоврядування та захисту його економічних основ".

У другому читанні депутати мають намір розглянути проєкт закону №2247 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо військових звань військовослужбовців".

Читайте також: Кандидатуру прихильника Партії регіонів Шкарлета на місце глави Міносвіти просувають ректори, які прагнуть скасувати низку незручних реформ, - ексміністр Новосад

Також заплановано розгляд у другому читанні законопроєктів №3354 "Про внесення змін до статті Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за невиконання законних вимог та перешкоджання діяльності народного депутата України, Рахункової палати, депутата місцевої ради" та №2030 "Про внесення змін до закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" (щодо надання права безоплатної реєстрації особам з інвалідністю та особам, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС)".

Народні депутати мають намір розглянути в першому читанні законопроєкт №2365 "Про захист трудових мігрантів та боротьбу з шахрайством у працевлаштуванні за кордон".