Зеленский проинспектировал ремонт дороги на Хмельнитчине, - ОП
Президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с ходом капитального ремонта автомобильной дороги М12 Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка, который осуществляется в рамках программы "Большая стройка"
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
В целом протяженность автодороги в области составляет 140,7 км. Из них в этом году запланировано обновить 56 км за средства госбюджета и еще 41 км - в рамках проекта с Международным банком реконструкции и развития.
"Дорога М12 - это часть международного коридора GO Highway, который идет в Одессу. Но если говорить о Хмельницкой области, то в этом году мы сделаем все необходимые 100 км. В частности, делаем окружную", - доложил Зеленскому глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александр Кубраков.
Также руководитель Укравтодора сообщил, что в этом году планируется полностью завершить ремонт дороги от Хмельницкого до Каменца-Подольского.
В настоящий момент все работы идут по плану. Капитальный ремонт параллельно ведут четыре подрядчика на восьми участках. В то же время текущий средний ремонт продолжается на пяти участках, по всей протяженности которых уже устроен нижний слой асфальтобетонного покрытия.
Зеленскому рассказали, что в 2020 году в Хмельницкой области было запланировано обновить 208,8 км дорог государственного значения и 137 км - местного значения. На это предусмотрено 6,1 млрд грн. Однако Президент попросил сделать дополнительные участки, поэтому протяженность отремонтированных дорог государственного значения должна составить 230 км.
Зеленский подчеркнул, что на местном уровне в первую очередь должны быть восстановлены и построены дороги, ведущие к больницам, опорным школам и детсадам.
"Вчера мы были в селе, где строится садик. Запланирована дорога к нему? Мы приехали к людям, мы им пообещали. Зачем строить им садик, если туда нет дороги?" - поинтересовался президент.
В ответ глава Хмельницкой облгосадминистрации Дмитрий Габинет отметил, что в этом году уже запланирован ремонт дорог к ряду социальных объектов, а в 2021-м будет проект и к упомянутому садику.
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Чесна влада клоуна в дії!
А у нас тепер друга біда ще й інспектує першу
давшего ему такие полномочия без образования - под суд.
ГДЕ АКТ ИНСПЕКТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ С ПОДПИСЬЮ ЗЕЛЕНСКОГО ?
если после инспекции нет акта - это признак коррупции.
невменяемых не судят.
нам гг'ейдег' надо чтобы г'овно
лежали на дог'оге говна
Многим юзерам не удается войти в обычное приложение "Приват24". При попытке зайти в личный кабинет, пользователям выдает ошибку "504" или пишет "Ошибка сервера".
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4 червня, відбудеться офіційне відкриття відремонтованої автомобільної дороги Т-14-16 Львів - Пустомити - Меденичі у рамках програми "Велике будівництво".
Про це пише "http://www.4studio.com.ua/ Четверта студія " з https://www.facebook.com/LV.UKRAVTODOR/photos/a.192409491388268/612263039402909/?type=3&theater посиланням на служба автомобільних доріг у Львівській області.
Автомобільна дорога загального користування державного значення Т-14-16 Львів - Пустомити - Меденичі, загальна протяжність якої становить 47,5 км, сполучає місто Львів з Пустомитівським, Миколаївським та Дрогобицьким районами і є найкоротшим шляхом до курортного міста Трускавець та селища Східниця.
У рамках реалізації Державного інвестиційного проекту «Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області» відновлення дороги здійснювалося в межах реконструкції та капітального ремонту з 2017 року.
они приняли закон и решили раздерибанить банк
так куда же денутся деньги из государственного банка ?
кварталл решил кинуть лохобанов
украинцев акцизами на бензин,
теперь, для вида, клован проверяет результаты
Кропивницкий - Николаев вообще бомба !!!