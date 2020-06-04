РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11559 посетителей онлайн
Новости
4 134 71

Зеленский проинспектировал ремонт дороги на Хмельнитчине, - ОП

Зеленский проинспектировал ремонт дороги на Хмельнитчине, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с ходом капитального ремонта автомобильной дороги М12 Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка, который осуществляется в рамках программы "Большая стройка"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

В целом протяженность автодороги в области составляет 140,7 км. Из них в этом году запланировано обновить 56 км за средства госбюджета и еще 41 км - в рамках проекта с Международным банком реконструкции и развития.

"Дорога М12 - это часть международного коридора GO Highway, который идет в Одессу. Но если говорить о Хмельницкой области, то в этом году мы сделаем все необходимые 100 км. В частности, делаем окружную", - доложил Зеленскому глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александр Кубраков.

Также руководитель Укравтодора сообщил, что в этом году планируется полностью завершить ремонт дороги от Хмельницкого до Каменца-Подольского.

В настоящий момент все работы идут по плану. Капитальный ремонт параллельно ведут четыре подрядчика на восьми участках. В то же время текущий средний ремонт продолжается на пяти участках, по всей протяженности которых уже устроен нижний слой асфальтобетонного покрытия.

Также читайте: Зеленский прибыл в Каменец-Подольский: В этой туристической жемчужине обсудим с туроператорами развитие отрасли. ФОТО

Зеленскому рассказали, что в 2020 году в Хмельницкой области было запланировано обновить 208,8 км дорог государственного значения и 137 км - местного значения. На это предусмотрено 6,1 млрд грн. Однако Президент попросил сделать дополнительные участки, поэтому протяженность отремонтированных дорог государственного значения должна составить 230 км.

Зеленский подчеркнул, что на местном уровне в первую очередь должны быть восстановлены и построены дороги, ведущие к больницам, опорным школам и детсадам.

"Вчера мы были в селе, где строится садик. Запланирована дорога к нему? Мы приехали к людям, мы им пообещали. Зачем строить им садик, если туда нет дороги?" - поинтересовался президент.

В ответ глава Хмельницкой облгосадминистрации Дмитрий Габинет отметил, что в этом году уже запланирован ремонт дорог к ряду социальных объектов, а в 2021-м будет проект и к упомянутому садику.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В проект "Большая стройка" планируем добавить строительство общежитий для студентов, - Зеленский

Автор: 

дороги (2512) Зеленский Владимир (20255) Хмельнитчина (896) Кубраков Александр (222) Большая стройка (728)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+16
Зеленский проинспектировал ремонт дороги на Хмельнитчине, - ОП - Цензор.НЕТ 1099
показать весь комментарий
04.06.2020 14:27
+13
Звично збрехав Зєбобік! Дорога там будувалася ще два роки тому!!!
показать весь комментарий
04.06.2020 14:29
+13
Зеленский проинспектировал ремонт дороги на Хмельнитчине, - ОП - Цензор.НЕТ 4687
показать весь комментарий
04.06.2020 14:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зеленский проинспектировал ремонт дороги на Хмельнитчине, - ОП - Цензор.НЕТ 1099
показать весь комментарий
04.06.2020 14:27 Ответить
сволота
показать весь комментарий
04.06.2020 14:30 Ответить
Всі чули про зерно з держрезерву на один мільярд гривень, яке з'їли зелені миші?
Ось зерновози "Нібулону". Відео знято сьогодні.
Таких колон за день я бачу на трасі до 20-30...
Думайте самі: хто кришує бенкет зелених щурів що продовжується?

Зеленский проинспектировал ремонт дороги на Хмельнитчине, - ОП - Цензор.НЕТ 2791
показать весь комментарий
04.06.2020 14:36 Ответить
До речі! Знаєте чому стоїть колона?
Попереду стоїть пост хлопців Вірмена Рюкзаковіча з вагами, перевантажені машини після обвалу Олексіївського мосту не пропускають. Так ось, - супроводжуючий поїхав домовлятися! І так постійно...
Чесна влада клоуна в дії!
показать весь комментарий
04.06.2020 14:37 Ответить
Це віт так інспєктірує, бере пробу, заміряє товщину асфальтового покриття та перевіряє його?
показать весь комментарий
04.06.2020 14:30 Ответить
Шоб он сдох с черенком от лопаты в жопе...
показать весь комментарий
04.06.2020 14:31 Ответить
Пока 73% последний хрен без соли доедают их главзебил жирует. Зебилы, как вы к этому относитесь?
показать весь комментарий
04.06.2020 14:32 Ответить
саме так, функція президента... вчора в лабораторії проводив інспекцію та в кафе, сьогодні дороги... клоун!
показать весь комментарий
04.06.2020 14:28 Ответить
На кацапщині, як відомо, дві біди...
А у нас тепер друга біда ще й інспектує першу
показать весь комментарий
04.06.2020 14:31 Ответить
В Україні. як і у кацапів - дві біди, і якщо першу можна вирішити за допомогою катків, то з дорогами прийдеться трохи повозитись.
показать весь комментарий
04.06.2020 14:41 Ответить
Зеленський проінспектував ремонт дороги на Хмельниччині, - ОП - Цензор.НЕТ 8503
показать весь комментарий
04.06.2020 14:58 Ответить
Ну не получается у чувака конституционные обязанности президента исполнять - он хоть видосики для лохов поснимает, какой он деятельный и строгий инспектор.
показать весь комментарий
04.06.2020 14:32 Ответить
Зеленский проинспектировал ремонт дороги на Хмельнитчине, - ОП - Цензор.НЕТ 4687
показать весь комментарий
04.06.2020 14:32 Ответить
В контексті Кривого Рогу рядки "бегуны стоят на фото с номерами на груди" обрастають новим, кримінально-зловісним змістом...
показать весь комментарий
04.06.2020 15:08 Ответить
Звично збрехав Зєбобік! Дорога там будувалася ще два роки тому!!!
показать весь комментарий
04.06.2020 14:29 Ответить
Він все приписує собі, а коли щось погане, то його не видно і не чути.
показать весь комментарий
04.06.2020 14:35 Ответить
КТО ЕМУ ДАЛ ПОЛНОМОЧИЯ ИНСПЕКТОРА ?

давшего ему такие полномочия без образования - под суд.

ГДЕ АКТ ИНСПЕКТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ С ПОДПИСЬЮ ЗЕЛЕНСКОГО ?

если после инспекции нет акта - это признак коррупции.
показать весь комментарий
04.06.2020 14:35 Ответить
Для нього головне - поміряти рулеткою ширину асфальтового полотна, точніше "мінусовий допуск". І зробити висновок хто що привласнив і хто з ким не поділився.
показать весь комментарий
04.06.2020 14:42 Ответить
та с него, дурачка, какой спрос ?

невменяемых не судят.
показать весь комментарий
04.06.2020 14:43 Ответить
так ы недобудувалася йому не показали той кусок де китайці почали робити і 'х вигнали.а показали де дорога вже була збудована
показать весь комментарий
04.06.2020 16:25 Ответить
Знайдено на Поеторії:

нам гг'ейдег' надо чтобы г'овно
лежали на дог'оге говна
показать весь комментарий
04.06.2020 14:29 Ответить
а не забуксує??? Бо дуже товстий шар залишають...
показать весь комментарий
04.06.2020 14:32 Ответить
В четверг, 4 июня, пользователи "ПриватБанка" сообщили о технических проблемах в работе приложения "Приват24", также неадекватно работают приложения для бизнеса.
Многим юзерам не удается войти в обычное приложение "Приват24". При попытке зайти в личный кабинет, пользователям выдает ошибку "504" или пишет "Ошибка сервера".
"Приват24 лежит. Пишет: Request failed with status code 504", - сообщают пользователи в группе банка в Фейсбуке.
показать весь комментарий
04.06.2020 14:32 Ответить
и шо ?

такое очень часто бывает с многими банками.
показать весь комментарий
04.06.2020 14:37 Ответить
Просто хтось (хто цікаво?) хоче паніки...
показать весь комментарий
04.06.2020 14:39 Ответить
Кацапов и Беню ещё никто не отменил
показать весь комментарий
04.06.2020 14:42 Ответить
Скільки за пост Ко платить? Пару годин тому гроші і заходили, і виходили у "П-24"
показать весь комментарий
04.06.2020 14:38 Ответить
Точно! Я хотів подивитися залишок на картці, якою я користуюся один раз у два місяці. Чи там 12 гривень, чи там 7 гривень.
показать весь комментарий
04.06.2020 14:43 Ответить
А відкривати коли буде?
показать весь комментарий
04.06.2020 14:32 Ответить
ЬІнспектор. Метр з шапкою.
показать весь комментарий
04.06.2020 14:32 Ответить
Це не ту що при Порохові зробили?
показать весь комментарий
04.06.2020 14:33 Ответить
В 2018 рокі було розпочато ремонт, планувалось завершити у 2019, але щось пішло не так після зміни керівництва державою. Може Порох гадить або Ковід хз?
показать весь комментарий
04.06.2020 14:40 Ответить
Грося на свої бігморди скомуніздив, як і з Коломия-Могилів, що на 100 км південніше.
показать весь комментарий
04.06.2020 15:13 Ответить
https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan?__cft__[0]=AZXVu8pesr0BVEUgi3D3pyu3ypm0urWUbPhoteaAON-QGK0JrRzZTdtgyNMTWldOiRSMhAqlUzxpXRhQg8w7ybgPn25X7TYqf3NW4kmFUqKxO12oTjHHGEgBhhCWYwvTP1I&__tn__=-UC%2CP-R Volodymyr Omelyan
https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan/posts/10157731637028439?__cft__[0]=AZXVu8pesr0BVEUgi3D3pyu3ypm0urWUbPhoteaAON-QGK0JrRzZTdtgyNMTWldOiRSMhAqlUzxpXRhQg8w7ybgPn25X7TYqf3NW4kmFUqKxO12oTjHHGEgBhhCWYwvTP1I&__tn__=%2CO%2CP-R 15 год ·

Ну, і про Велике Будівництво...

А в Одесі в червні планують відкрити нову злітну смугу, яка була збудована ще в 2019...

Скоро будуть заселяти українців в оселі трипільців і видавати вози чумаків з музеїв замість лоукостів...
показать весь комментарий
04.06.2020 14:33 Ответить
На Львівщині ще раз відкриють дорогу, яку уже відкривав Гройсман.

4 червня, відбудеться офіційне відкриття відремонтованої автомобільної дороги Т-14-16 Львів - Пустомити - Меденичі у рамках програми "Велике будівництво".

Про це пише "http://www.4studio.com.ua/ Четверта студія " з https://www.facebook.com/LV.UKRAVTODOR/photos/a.192409491388268/612263039402909/?type=3&theater посиланням на служба автомобільних доріг у Львівській області.

Автомобільна дорога загального користування державного значення Т-14-16 Львів - Пустомити - Меденичі, загальна протяжність якої становить 47,5 км, сполучає місто Львів з Пустомитівським, Миколаївським та Дрогобицьким районами і є найкоротшим шляхом до курортного міста Трускавець та селища Східниця.
У рамках реалізації Державного інвестиційного проекту «Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області» відновлення дороги здійснювалося в межах реконструкції та капітального ремонту з 2017 року.
показать весь комментарий
04.06.2020 14:37 Ответить
Всі дороги Гройсмана сходили разом зі снігом, факт 100%, бо забагато людей скопичувалося біля корита.
показать весь комментарий
04.06.2020 15:58 Ответить
Приватбанк становится опасным для вкладчиков банком. В любой момент средства в банке могут исчезнуть.
показать весь комментарий
04.06.2020 14:35 Ответить
куда ?
показать весь комментарий
04.06.2020 14:36 Ответить
Порошенко+ЗеГниды+подонокВакарчук
они приняли закон и решили раздерибанить банк
показать весь комментарий
04.06.2020 14:39 Ответить
они приняли закон, по которому запрещается дерибанить банк.

так куда же денутся деньги из государственного банка ?
показать весь комментарий
04.06.2020 14:45 Ответить
Пфф, здивувала. Він і був таким.
показать весь комментарий
04.06.2020 14:36 Ответить
ощад2
кварталл решил кинуть лохобанов
показать весь комментарий
04.06.2020 14:37 Ответить
ЗэБОТи отримали вказівку гавкати на Приватбанк?
показать весь комментарий
04.06.2020 14:38 Ответить
разве ?
показать весь комментарий
04.06.2020 14:40 Ответить
Точно, Джесси гавчить оффтоп...
показать весь комментарий
04.06.2020 14:41 Ответить
А хіба є сумніві? Чи сумніваєтесь від кого вказівка?
показать весь комментарий
04.06.2020 14:41 Ответить
Від кудлатої бородатої бабці звичайно...
показать весь комментарий
04.06.2020 14:43 Ответить
Асфальт пальцем колупав? На зуб пробував?
показать весь комментарий
04.06.2020 14:37 Ответить
Поїхав би і показав президентові, як це робиться на своему прикладі.
показать весь комментарий
04.06.2020 16:00 Ответить
А "з якого переляку?". Він же дипломований юрист!!! Повинен знать краще всіх Конституцію України та чинне законодавство, яке регулює діяльність президента... Там найкраще розписано, як це робить...
показать весь комментарий
04.06.2020 16:12 Ответить
В Хмельницький області 99% грошей йдуть на ямковий ремонт,яких вистачить на квартал.А там де отой 1% нової дороги туда і повезуть президента.Лідером з будівництва нових доріг наразі є Дніпропетровська область.
показать весь комментарий
04.06.2020 14:38 Ответить
Зебуины,когда попросите ваш тупой выбор делами заняться,какими положено заниматься Президенту,а не пи**оболу?
показать весь комментарий
04.06.2020 14:40 Ответить
Т.е. Президенту надо воровством заниматься как Порох? Единственно достойное для него занятие?
показать весь комментарий
04.06.2020 16:10 Ответить
клоунада для лохобанов
показать весь комментарий
04.06.2020 14:41 Ответить
Асфальтные дороги - это говно, которое нужно уже ремонтировать, через год-два. Нужно строить железобетонные дороги, которые минимум 30-40 лет будут стоять без ямок даже! У меня складывается впечатление, что они спецом строят говнодороги асфальтные, которые надо ремонтировать постоянно, чтобы отмывать деньги. И потому денег море воруют, а по статистике УкрАвтоДора 92% дорог в Украине непригодные для езды. Тупо пилят бабки вагонами. А если бы строили железобетонные дороги качественные, то они бы 40 лет без ямок стояли и деньги бы не получалось бы пилить. я вот сейчас понял проблему Украины - она в жлобах хитро-сделанных!
показать весь комментарий
04.06.2020 14:42 Ответить
Нужно принять закон, как в США, чтобы все новые дороги строились бетонные ибо выгоднее и дешевле получается, если учесть срок годности дорог асфальтных херовых, что летом плавятся, осенью воду впитывают в поры, зимой вода в асфальте замерзает и лед расширяется и дорога разрушается, а весной дождями смывает и куча ям. А железобетонные дороги будут долговечны и без ям и чем качественнее сделать, тем дольше дорога будет и в США есть такие дороги бетонные, что и 100 лет стоят! Тем более цемент и бетон у Украины есть свой в стране, а для асфальта нужно закупать за границей и деньги из страны уходят. Асфальт в темноте лучше отсвечивает и видимость лучше! Бетонные дороги крепче в 15 раз, чем асфальтные и фуры перегруженные не разрушают его! Бетон наоборот крепче становится, чем сильнее на него давление. Бетон имеет лучше сцепление с колесами! Нужно строить в каждой области бетонные заводы и в каждой области одновременно начинать строить бетонные дороги качественные! В США и Китае самые длинные протяженности бетонных дорог и ЕС тоже поняли, что их выгоднее строить и начинают их тоже строить, та даже РФ и Беларусь уже давно поняли, что в нашем климате лучше строить бетонные дороги и даже у них уже дороги хорошие бетонные появились, а Украина все строит дороги асфальтные, которые быстро ломаются и потому по статистике УкрАвтоДор, в Украине 90% дорог не пригодные для езды. И продолжают долбить в это дно и строить асфальт, ну говно это, а не дороги! Они нормальные короткое время! Нужно строить бетонные дороги!!! Больше нужно техники для бетонных дорог, больше нужно обучать рабочих и даже нужно создать школу строительства дорог бетонных и эта школа должна отправлять людей своих на сбор опыта в страны с лучшими бетонными дорогами и брать все нюансы и привозить опыт сюда! Выстроить разве сложно систему, чтобы был в итоге результат - хорошие дороги железобетонные крепкие и качественные.
показать весь комментарий
04.06.2020 14:43 Ответить
а хде ж патом им харчеваться?
показать весь комментарий
04.06.2020 14:57 Ответить
Где такого бреда набрался, что бетонные дешевле? В Европейских развитых странах и то не 100% бетонные, а процентов, и срок службы во многом зависит от толщины и состава подготовительного слоя, того что под асфальтом.
показать весь комментарий
04.06.2020 16:05 Ответить
Дешевле потому что у асфальтных дорог срок годности маленький по сравнению с бетонными дорогами. 1 раз построить хорошую бетонную дорогу дешевле, чем ремонтировать часто асфальтные дороги - латать, а то и вообще капитальные делать и потому намного дороже асфальтные дороги!
показать весь комментарий
04.06.2020 16:39 Ответить
киевская депутатско/судейская падаль почти двадцать лет обдирает
украинцев акцизами на бензин,
теперь, для вида, клован проверяет результаты
показать весь комментарий
04.06.2020 14:45 Ответить
необходимо организовать всеукраинскую забастовку, пусть охметов клоуну продаёт зелёную энергию
показать весь комментарий
04.06.2020 14:46 Ответить
Клерк возглавляет делегацию на международные переговоры, а президент совершает чиновничьи поездки и инспектирует дороги.....Смехотворище.
показать весь комментарий
04.06.2020 14:47 Ответить
Шо там на его Родине: трасса Кривой Рог - Николаев ?
Кропивницкий - Николаев вообще бомба !!!
показать весь комментарий
04.06.2020 14:49 Ответить
вова, может ты пойдешь дорожным рабочим?! Я вижу это тебе нравится, это твое!!!! На кой тебе эта политика, ты в ней дуб дубом?! Да и нам станет полегче.
показать весь комментарий
04.06.2020 15:02 Ответить
Щось я не пригадую,щоб призвище зеленських носив хоть один контрольний майстер Укравтодора,да і взагалі на якомусь машинобудівному підприємстві.. правда в нас не президент 42млн держави, а нач жека,куда йому єрмак за гроші бідбирає сантехніків і електриків.
показать весь комментарий
04.06.2020 15:28 Ответить
Вы правы, но не совсем....Президент у нас очень народный, скорее даже он больше "слуга", чем "президент".....Поэтому он вникает во все мелкие проблемы своих хозяев - нас с Вами. Сейчас он дороги проверяет.... А в наш город он приедет, чтобы на городском рынке весы на точность проверять... И ширину очка в общественном туалете... Мне кажется широковата дырка в полу.... Можно и провалиться... А президент у нас мелковат, если ноги пошире раздвинет, может и не удержать равновесие....И перемазаться....
показать весь комментарий
04.06.2020 15:51 Ответить
На этом сайте сплошной порохоботский бред в комментах.
показать весь комментарий
04.06.2020 16:07 Ответить
строят по верх еще нормальной дороги видать те роботы ему и показали!а тот кусок где полный ..здос заростает кустарниками!до конца года её не реально достроить!!!
показать весь комментарий
04.06.2020 16:21 Ответить
Зеленський проінспектував ремонт дороги на Хмельниччині, - ОП - Цензор.НЕТ 8482
показать весь комментарий
04.06.2020 21:41 Ответить
Хмельницкий мер города Семчишин красава,много делает,уважаем его.
показать весь комментарий
04.06.2020 21:50 Ответить
 
 