Зеленский проинспектировал ремонт дороги на Хмельнитчине, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с ходом капитального ремонта автомобильной дороги М12 Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка, который осуществляется в рамках программы "Большая стройка"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

В целом протяженность автодороги в области составляет 140,7 км. Из них в этом году запланировано обновить 56 км за средства госбюджета и еще 41 км - в рамках проекта с Международным банком реконструкции и развития.

"Дорога М12 - это часть международного коридора GO Highway, который идет в Одессу. Но если говорить о Хмельницкой области, то в этом году мы сделаем все необходимые 100 км. В частности, делаем окружную", - доложил Зеленскому глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александр Кубраков.

Также руководитель Укравтодора сообщил, что в этом году планируется полностью завершить ремонт дороги от Хмельницкого до Каменца-Подольского.

В настоящий момент все работы идут по плану. Капитальный ремонт параллельно ведут четыре подрядчика на восьми участках. В то же время текущий средний ремонт продолжается на пяти участках, по всей протяженности которых уже устроен нижний слой асфальтобетонного покрытия.

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Зеленскому рассказали, что в 2020 году в Хмельницкой области было запланировано обновить 208,8 км дорог государственного значения и 137 км - местного значения. На это предусмотрено 6,1 млрд грн. Однако Президент попросил сделать дополнительные участки, поэтому протяженность отремонтированных дорог государственного значения должна составить 230 км.

Зеленский подчеркнул, что на местном уровне в первую очередь должны быть восстановлены и построены дороги, ведущие к больницам, опорным школам и детсадам.

"Вчера мы были в селе, где строится садик. Запланирована дорога к нему? Мы приехали к людям, мы им пообещали. Зачем строить им садик, если туда нет дороги?" - поинтересовался президент.

В ответ глава Хмельницкой облгосадминистрации Дмитрий Габинет отметил, что в этом году уже запланирован ремонт дорог к ряду социальных объектов, а в 2021-м будет проект и к упомянутому садику.

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