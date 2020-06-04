РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10707 посетителей онлайн
Новости Фото
7 206 46

Зеленский прибыл в Каменец-Подольский: В этой туристической жемчужине обсудим с туроператорами развитие отрасли. ФОТО

Президент Владимир Зеленский прибыл в Каменец-Подольский, чтобы встретиться с представителями украинских туроператоров и обсудить развитие туристической отрасли.

Об этом говорится на странице президента в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"В Каменце-Подольском старинная история, но молодая душа. Столько искренности, подлинности и свободы в глазах местных жителей. Спасибо за гостеприимство! Недаром город - среди туристических жемчужин. И именно здесь обсудим с туроператорами развитие отрасли", - отметил Зеленский.

Зеленский прибыл в Каменец-Подольский: В этой туристической жемчужине обсудим с туроператорами развитие отрасли 01

Читайте также: Зеленский настаивает на назначении экс-регионала, ректора Черниговского университета Шкарлета на должность министра образования, - нардеп от "Голоса" Совсун

Зеленский прибыл в Каменец-Подольский: В этой туристической жемчужине обсудим с туроператорами развитие отрасли 02

Зеленский Владимир (20348) Каменец-Подольский (76) туризм (1543)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+19
В кінець країну розвалить, бідоносець.
показать весь комментарий
04.06.2020 13:19
+15
Свят, свят, свят. Хоть бы крепость не рухнула от визита бедоносца.
показать весь комментарий
04.06.2020 13:22
+11
Все, пропала жемчужина
показать весь комментарий
04.06.2020 13:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В кінець країну розвалить, бідоносець.
показать весь комментарий
04.06.2020 13:19 Ответить
зебіли лише собі мають дякувати Зеленский прибыл в Каменец-Подольский: В этой туристической жемчужине обсудим с туроператорами развитие отрасли - Цензор.НЕТ 3538
показать весь комментарий
04.06.2020 13:23 Ответить
Все, пропала жемчужина
показать весь комментарий
04.06.2020 13:21 Ответить
ООООО!!!! кто на фото ????? похож на нашего Изю с кулинарного техникума !!!
показать весь комментарий
04.06.2020 13:51 Ответить
Свят, свят, свят. Хоть бы крепость не рухнула от визита бедоносца.
показать весь комментарий
04.06.2020 13:22 Ответить
Чого він без маски?
показать весь комментарий
04.06.2020 13:22 Ответить
Вот мне интересно, какую статью Уголовного Кодекса он нарушит в Камянце ?

В Хмельницком вчера 206-ю и 364-ю
показать весь комментарий
04.06.2020 13:26 Ответить
он нарушил Конституцию в день инагурации

этого мало ?
показать весь комментарий
04.06.2020 13:29 Ответить
Та в нього э на морді його маска клоуна, але не захистна.
показать весь комментарий
04.06.2020 13:30 Ответить
это точно!

"бьют не по паспорту, а по.... маске"

старая совецкая мудрость
показать весь комментарий
04.06.2020 13:49 Ответить
Ффффффууууу , какой противный еврей !

Лживый лицемер
показать весь комментарий
04.06.2020 13:22 Ответить
Ешь твою через коромысло!
Мне завтра через этот мост проехать надо!
показать весь комментарий
04.06.2020 13:22 Ответить
Перекрестись перед дорогой или пред мостой так сделай
Зеленский прибыл в Каменец-Подольский: В этой туристической жемчужине обсудим с туроператорами развитие отрасли - Цензор.НЕТ 9436
показать весь комментарий
04.06.2020 13:26 Ответить
Не рискуй, брат. Лучше в объезд.
показать весь комментарий
04.06.2020 13:43 Ответить
Бедная, бедная старая крепость. Вот и до тебя Вова-бедоносец добрался
показать весь комментарий
04.06.2020 13:22 Ответить
Ще мінарет завалить, з його станеться.
показать весь комментарий
04.06.2020 13:34 Ответить
А що це за обкурена дебільна рожа на фотографії на фоні зеленої травки?
показать весь комментарий
04.06.2020 13:23 Ответить
З мови зняли. Такий пейзаж - і тут знизу вилазить бе-е-ееее...
показать весь комментарий
04.06.2020 13:25 Ответить
катание на Ослике входит в услуги турагенства ???
показать весь комментарий
04.06.2020 13:31 Ответить
Не пускайте його в Старе Місто, бо буде біда.
показать весь комментарий
04.06.2020 13:23 Ответить
Вон вже там, фото саме з музею мініатюрних копій замків західної України. Саме звідти той захопливий вид на фортецю! В мене теж є таке фото з позаминулорічної поїздки, за Петра бариги, тепер в епоху клована навіть і не знаю, чи скоро виберусь десь поїхати!
показать весь комментарий
04.06.2020 13:44 Ответить
Караууул!!! Кафешники, срочно закрывайтесь, а то будет вам штраф
показать весь комментарий
04.06.2020 13:23 Ответить
Полиция Киева отправила первые 2400 админпротоколов пойманным камерами нарушителям скорости.
А мишів що з'їли держрезерв зерна не спіймала.
Треба камери на мишів ставити.
Охфіс простих рішень, не дякуйте..........................................

Зеленский прибыл в Каменец-Подольский: В этой туристической жемчужине обсудим с туроператорами развитие отрасли - Цензор.НЕТ 9142
показать весь комментарий
04.06.2020 13:23 Ответить
Поперло туриста Дома сидетьскучно и страшно біло а тут свобода!
показать весь комментарий
04.06.2020 13:24 Ответить
Зеленский прибыл в Каменец-Подольский: В этой туристической жемчужине обсудим с туроператорами развитие отрасли - Цензор.НЕТ 1773
показать весь комментарий
04.06.2020 13:24 Ответить
Фото зачітне. Захоплюючий пейзаж... І тут знизу вилазить бридка пика - "Тридцять шІсть і шІсть, *****!"
показать весь комментарий
04.06.2020 13:24 Ответить
ничего не поделаешь,
катание на Ослике входит в услуги турагенства
показать весь комментарий
04.06.2020 13:32 Ответить
Ігорь Валеріч, ви хоч прив`язуйте цього дєятєля. Бо не буде навіть де красти...
показать весь комментарий
04.06.2020 13:24 Ответить
Зеленский прибыл в Каменец-Подольский: В этой туристической жемчужине обсудим с туроператорами развитие отрасли - Цензор.НЕТ 4825
показать весь комментарий
04.06.2020 13:24 Ответить
Там со второго моста можно попытаться прыгнуть. Херните там его без страховки, хай полетает!
Зеленский прибыл в Каменец-Подольский: В этой туристической жемчужине обсудим с туроператорами развитие отрасли - Цензор.НЕТ 8792
показать весь комментарий
04.06.2020 13:26 Ответить
скажите, он таки РЕАЛЬНЫЙ ДУРАК ????

во время коронавируса кроме как туризма заняться нечем?
ну там, вторая волна эпидемии, производство масок, аппаратов ИВЛ...
показать весь комментарий
04.06.2020 13:28 Ответить
наш президент не только войну в своей голове победил, а и эпидемию поборол...
сейчас смотрит в будущее - дороги и туризм
показать весь комментарий
04.06.2020 15:00 Ответить
Для чого путін скидав Пороха ?
Саме для того, щоб зняли санкції.
5 років працювали воші і гниди на повалення Порошенка .
показать весь комментарий
04.06.2020 13:29 Ответить
та заспокойся вже з своїм парашенком, гаплик йому назавжди. є більш достойні люди!
показать весь комментарий
04.06.2020 14:28 Ответить
обсудим с туроператорами развитие отраслиИсточник: https://censor.net/p3200014
Особенно оманское направление.
показать весь комментарий
04.06.2020 13:32 Ответить
....и перспективы туристического катания на Ослах
показать весь комментарий
04.06.2020 13:34 Ответить
О, ЗЄйолоп товчеться по музею мініатюрних копій замків Україн... Музею Гончара йому явно мало.
показать весь комментарий
04.06.2020 13:38 Ответить
Чтобы ЗЕленский не болтался под ногами у Ермака с братом и других серьезных людей, его отправили погулять в «рабочую» поездку .....
показать весь комментарий
04.06.2020 13:45 Ответить
http://ibigdan.com/2020/06/04/rekordna-blizkist-do-narodu/ Судячи з кількості охоронців, Зеленський відвідав лігво ворога, а не Хмельницький... (ссылку тыц)

Зеленський прибув до Кам'янця-Подільського: У цій туристичній перлині обговоримо з туроператорами розвиток галузі - Цензор.НЕТ 4584
показать весь комментарий
04.06.2020 13:49 Ответить
сдается это было "Волчье логово" (сами знаете кого) в Виннице !
показать весь комментарий
04.06.2020 13:51 Ответить
"Зеленский прибыл в Каменец-Подольский: В этой туристической жемчужине обсудим с туроператорами развитие отрасли."- Зеленский ещё и в туризме волокёт, туроператоры без него бы не обошлись?
показать весь комментарий
04.06.2020 14:08 Ответить
А шаурму уже пожрали, а через фонтани пострибали?!
показать весь комментарий
04.06.2020 14:25 Ответить
Крепость жалко.....
показать весь комментарий
04.06.2020 14:45 Ответить
педебіли не переживайте!
показать весь комментарий
04.06.2020 16:01 Ответить
Войну уже закончил? Теперь можно болтаться за бюджетные сотни тысяч по курортам и кафешкам.... Интересно, войну закончил в чью пользу?
показать весь комментарий
04.06.2020 16:03 Ответить
не можу це бачити без болю...
панове,прошу, хто-небудь приберiть цю недолугу шмарклю та всю його шоблу з мого рiдного мiста.

дайте шмарклi доброго копняка та скиньте зi скали

Зеленський прибув до Кам'янця-Подільського: У цій туристичній перлині обговоримо з туроператорами розвиток галузі - Цензор.НЕТ 9270
показать весь комментарий
04.06.2020 19:24 Ответить
 
 