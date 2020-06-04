Зеленский прибыл в Каменец-Подольский: В этой туристической жемчужине обсудим с туроператорами развитие отрасли. ФОТО

Президент Владимир Зеленский прибыл в Каменец-Подольский, чтобы встретиться с представителями украинских туроператоров и обсудить развитие туристической отрасли.

Об этом говорится на странице президента в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"В Каменце-Подольском старинная история, но молодая душа. Столько искренности, подлинности и свободы в глазах местных жителей. Спасибо за гостеприимство! Недаром город - среди туристических жемчужин. И именно здесь обсудим с туроператорами развитие отрасли", - отметил Зеленский.

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