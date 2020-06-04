Зеленский прибыл в Каменец-Подольский: В этой туристической жемчужине обсудим с туроператорами развитие отрасли. ФОТО
Президент Владимир Зеленский прибыл в Каменец-Подольский, чтобы встретиться с представителями украинских туроператоров и обсудить развитие туристической отрасли.
Об этом говорится на странице президента в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"В Каменце-Подольском старинная история, но молодая душа. Столько искренности, подлинности и свободы в глазах местных жителей. Спасибо за гостеприимство! Недаром город - среди туристических жемчужин. И именно здесь обсудим с туроператорами развитие отрасли", - отметил Зеленский.
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В Хмельницком вчера 206-ю и 364-ю
этого мало ?
"бьют не по паспорту, а по.... маске"
старая совецкая мудрость
Лживый лицемер
Мне завтра через этот мост проехать надо!
А мишів що з'їли держрезерв зерна не спіймала.
Треба камери на мишів ставити.
Охфіс простих рішень, не дякуйте..........................................
катание на Ослике входит в услуги турагенства
во время коронавируса кроме как туризма заняться нечем?
ну там, вторая волна эпидемии, производство масок, аппаратов ИВЛ...
сейчас смотрит в будущее - дороги и туризм
Саме для того, щоб зняли санкції.
5 років працювали воші і гниди на повалення Порошенка .
Особенно оманское направление.
панове,прошу, хто-небудь приберiть цю недолугу шмарклю та всю його шоблу з мого рiдного мiста.
дайте шмарклi доброго копняка та скиньте зi скали