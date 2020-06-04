Зеленський проінспектував ремонт дороги на Хмельниччині, - ОП

Президент України Володимир Зеленський ознайомився з ходом капітального ремонту автомобільної дороги М12 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам'янка, який здійснюється в межах програми "Велике будівництво"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Загалом протяжність автошляху в області становить 140,7 км. З них цьогоріч заплановано оновити 56 км за кошти держбюджету та ще 41 км – у межах проєкту з Міжнародним банком реконструкції та розвитку.

"Дорога М12 – це частина міжнародного коридору GО Highway, який іде до Одеси. Але якщо говорити про Хмельницьку область, то цього року ми зробимо всі необхідні 100 км. Зокрема, робимо окружну", – доповів Президенту голова Державного агентства автомобільних доріг України Олександр Кубраков.

Також очільник Укравтодору повідомив, що цьогоріч планується повністю завершити ремонт дороги від Хмельницького до Кам’янця-Подільського.

Наразі всі роботи тривають згідно з планом. Капітальний ремонт паралельно ведуть чотири підрядники на восьми ділянках. Водночас поточний середній ремонт триває на п'яти ділянках, по всій протяжності яких уже влаштовано нижній шар асфальтобетонного покриття.

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Зеленському розповіли, що у 2020 році в Хмельницькій області було заплановано оновити 208,8 км доріг державного значення та 137 км – місцевого значення. На це передбачено 6,1 млрд грн. Однак Президент попросив зробити додаткові ділянки, тому протяжність відремонтованих доріг державного значення має сягнути 230 км.

Зеленський зауважив, що на місцевому рівні мають бути насамперед відновлені та побудовані дороги, які ведуть до лікарень, опорних шкіл та дитсадків.

"Вчора ми були в селі, де будується садок. Запланована дорога до нього? Ми приїхали до людей, ми їм пообіцяли. Навіщо будувати їм садочок, якщо туди немає дороги?" – поцікавився президент.

У відповідь голова Хмельницької облдержадміністрації Дмитро Габінет зазначив, що цього року вже запланований ремонт доріг до низки соціальних об’єктів, а 2021 року буде проєкт і до згаданого садочка.

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