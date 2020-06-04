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Новини
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Зеленський проінспектував ремонт дороги на Хмельниччині, - ОП

Зеленський проінспектував ремонт дороги на Хмельниччині, - ОП

Президент України Володимир Зеленський ознайомився з ходом капітального ремонту автомобільної дороги М12 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам'янка, який здійснюється в межах програми "Велике будівництво"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Загалом протяжність автошляху в області становить 140,7 км. З них цьогоріч заплановано оновити 56 км за кошти держбюджету та ще 41 км – у межах проєкту з Міжнародним банком реконструкції та розвитку.

"Дорога М12 – це частина міжнародного коридору GО Highway, який іде до Одеси. Але якщо говорити про Хмельницьку область, то цього року ми зробимо всі необхідні 100 км. Зокрема, робимо окружну", – доповів Президенту голова Державного агентства автомобільних доріг України Олександр Кубраков.

Також очільник Укравтодору повідомив, що цьогоріч планується повністю завершити ремонт дороги від Хмельницького до Кам’янця-Подільського.

Наразі всі роботи тривають згідно з планом. Капітальний ремонт паралельно ведуть чотири підрядники на восьми ділянках. Водночас поточний середній ремонт триває на п'яти ділянках, по всій протяжності яких уже влаштовано нижній шар асфальтобетонного покриття.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський прибув до Кам'янця-Подільського: У цій туристичній перлині обговоримо з туроператорами розвиток галузі. ФОТО

Зеленському розповіли, що у 2020 році в Хмельницькій області було заплановано оновити 208,8 км доріг державного значення та 137 км – місцевого значення. На це передбачено 6,1 млрд грн. Однак Президент попросив зробити додаткові ділянки, тому протяжність відремонтованих доріг державного значення має сягнути 230 км.

Зеленський зауважив, що на місцевому рівні мають бути насамперед відновлені та побудовані дороги, які ведуть до лікарень, опорних шкіл та дитсадків.

"Вчора ми були в селі, де будується садок. Запланована дорога до нього? Ми приїхали до людей, ми їм пообіцяли. Навіщо будувати їм садочок, якщо туди немає дороги?" – поцікавився президент.

У відповідь голова Хмельницької облдержадміністрації Дмитро Габінет зазначив, що цього року вже запланований ремонт доріг до низки соціальних об’єктів, а 2021 року буде проєкт і до згаданого садочка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У проєкт "Велике будівництво" плануємо додати будівництво гуртожитків для студентів, - Зеленський

Автор: 

дороги (3056) Зеленський Володимир (23715) Хмельниччина (914) Кубраков Олександр (447) Велике будівництво (741)


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Топ коментарі
+16
Зеленский проинспектировал ремонт дороги на Хмельнитчине, - ОП - Цензор.НЕТ 1099
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04.06.2020 14:27
+13
Звично збрехав Зєбобік! Дорога там будувалася ще два роки тому!!!
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04.06.2020 14:29
+13
Зеленский проинспектировал ремонт дороги на Хмельнитчине, - ОП - Цензор.НЕТ 4687
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04.06.2020 14:32
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Зеленский проинспектировал ремонт дороги на Хмельнитчине, - ОП - Цензор.НЕТ 1099
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04.06.2020 14:27 Відповісти
сволота
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04.06.2020 14:30 Відповісти
Всі чули про зерно з держрезерву на один мільярд гривень, яке з'їли зелені миші?
Ось зерновози "Нібулону". Відео знято сьогодні.
Таких колон за день я бачу на трасі до 20-30...
Думайте самі: хто кришує бенкет зелених щурів що продовжується?

Зеленский проинспектировал ремонт дороги на Хмельнитчине, - ОП - Цензор.НЕТ 2791
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04.06.2020 14:36 Відповісти
До речі! Знаєте чому стоїть колона?
Попереду стоїть пост хлопців Вірмена Рюкзаковіча з вагами, перевантажені машини після обвалу Олексіївського мосту не пропускають. Так ось, - супроводжуючий поїхав домовлятися! І так постійно...
Чесна влада клоуна в дії!
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04.06.2020 14:37 Відповісти
Це віт так інспєктірує, бере пробу, заміряє товщину асфальтового покриття та перевіряє його?
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04.06.2020 14:30 Відповісти
Шоб он сдох с черенком от лопаты в жопе...
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04.06.2020 14:31 Відповісти
Пока 73% последний хрен без соли доедают их главзебил жирует. Зебилы, как вы к этому относитесь?
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04.06.2020 14:32 Відповісти
саме так, функція президента... вчора в лабораторії проводив інспекцію та в кафе, сьогодні дороги... клоун!
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04.06.2020 14:28 Відповісти
На кацапщині, як відомо, дві біди...
А у нас тепер друга біда ще й інспектує першу
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04.06.2020 14:31 Відповісти
В Україні. як і у кацапів - дві біди, і якщо першу можна вирішити за допомогою катків, то з дорогами прийдеться трохи повозитись.
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04.06.2020 14:41 Відповісти
Зеленський проінспектував ремонт дороги на Хмельниччині, - ОП - Цензор.НЕТ 8503
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04.06.2020 14:58 Відповісти
Ну не получается у чувака конституционные обязанности президента исполнять - он хоть видосики для лохов поснимает, какой он деятельный и строгий инспектор.
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04.06.2020 14:32 Відповісти
Зеленский проинспектировал ремонт дороги на Хмельнитчине, - ОП - Цензор.НЕТ 4687
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04.06.2020 14:32 Відповісти
В контексті Кривого Рогу рядки "бегуны стоят на фото с номерами на груди" обрастають новим, кримінально-зловісним змістом...
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04.06.2020 15:08 Відповісти
Звично збрехав Зєбобік! Дорога там будувалася ще два роки тому!!!
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04.06.2020 14:29 Відповісти
Він все приписує собі, а коли щось погане, то його не видно і не чути.
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04.06.2020 14:35 Відповісти
КТО ЕМУ ДАЛ ПОЛНОМОЧИЯ ИНСПЕКТОРА ?

давшего ему такие полномочия без образования - под суд.

ГДЕ АКТ ИНСПЕКТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ С ПОДПИСЬЮ ЗЕЛЕНСКОГО ?

если после инспекции нет акта - это признак коррупции.
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04.06.2020 14:35 Відповісти
Для нього головне - поміряти рулеткою ширину асфальтового полотна, точніше "мінусовий допуск". І зробити висновок хто що привласнив і хто з ким не поділився.
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04.06.2020 14:42 Відповісти
та с него, дурачка, какой спрос ?

невменяемых не судят.
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04.06.2020 14:43 Відповісти
так ы недобудувалася йому не показали той кусок де китайці почали робити і 'х вигнали.а показали де дорога вже була збудована
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04.06.2020 16:25 Відповісти
Знайдено на Поеторії:

нам гг'ейдег' надо чтобы г'овно
лежали на дог'оге говна
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04.06.2020 14:29 Відповісти
а не забуксує??? Бо дуже товстий шар залишають...
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04.06.2020 14:32 Відповісти
В четверг, 4 июня, пользователи "ПриватБанка" сообщили о технических проблемах в работе приложения "Приват24", также неадекватно работают приложения для бизнеса.
Многим юзерам не удается войти в обычное приложение "Приват24". При попытке зайти в личный кабинет, пользователям выдает ошибку "504" или пишет "Ошибка сервера".
"Приват24 лежит. Пишет: Request failed with status code 504", - сообщают пользователи в группе банка в Фейсбуке.
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04.06.2020 14:32 Відповісти
и шо ?

такое очень часто бывает с многими банками.
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04.06.2020 14:37 Відповісти
Просто хтось (хто цікаво?) хоче паніки...
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04.06.2020 14:39 Відповісти
Кацапов и Беню ещё никто не отменил
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04.06.2020 14:42 Відповісти
Скільки за пост Ко платить? Пару годин тому гроші і заходили, і виходили у "П-24"
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04.06.2020 14:38 Відповісти
Точно! Я хотів подивитися залишок на картці, якою я користуюся один раз у два місяці. Чи там 12 гривень, чи там 7 гривень.
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04.06.2020 14:43 Відповісти
А відкривати коли буде?
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04.06.2020 14:32 Відповісти
ЬІнспектор. Метр з шапкою.
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04.06.2020 14:32 Відповісти
Це не ту що при Порохові зробили?
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04.06.2020 14:33 Відповісти
В 2018 рокі було розпочато ремонт, планувалось завершити у 2019, але щось пішло не так після зміни керівництва державою. Може Порох гадить або Ковід хз?
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04.06.2020 14:40 Відповісти
Грося на свої бігморди скомуніздив, як і з Коломия-Могилів, що на 100 км південніше.
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04.06.2020 15:13 Відповісти
https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan?__cft__[0]=AZXVu8pesr0BVEUgi3D3pyu3ypm0urWUbPhoteaAON-QGK0JrRzZTdtgyNMTWldOiRSMhAqlUzxpXRhQg8w7ybgPn25X7TYqf3NW4kmFUqKxO12oTjHHGEgBhhCWYwvTP1I&__tn__=-UC%2CP-R Volodymyr Omelyan
https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan/posts/10157731637028439?__cft__[0]=AZXVu8pesr0BVEUgi3D3pyu3ypm0urWUbPhoteaAON-QGK0JrRzZTdtgyNMTWldOiRSMhAqlUzxpXRhQg8w7ybgPn25X7TYqf3NW4kmFUqKxO12oTjHHGEgBhhCWYwvTP1I&__tn__=%2CO%2CP-R 15 год ·

Ну, і про Велике Будівництво...

А в Одесі в червні планують відкрити нову злітну смугу, яка була збудована ще в 2019...

Скоро будуть заселяти українців в оселі трипільців і видавати вози чумаків з музеїв замість лоукостів...
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04.06.2020 14:33 Відповісти
На Львівщині ще раз відкриють дорогу, яку уже відкривав Гройсман.

4 червня, відбудеться офіційне відкриття відремонтованої автомобільної дороги Т-14-16 Львів - Пустомити - Меденичі у рамках програми "Велике будівництво".

Про це пише "http://www.4studio.com.ua/ Четверта студія " з https://www.facebook.com/LV.UKRAVTODOR/photos/a.192409491388268/612263039402909/?type=3&theater посиланням на служба автомобільних доріг у Львівській області.

Автомобільна дорога загального користування державного значення Т-14-16 Львів - Пустомити - Меденичі, загальна протяжність якої становить 47,5 км, сполучає місто Львів з Пустомитівським, Миколаївським та Дрогобицьким районами і є найкоротшим шляхом до курортного міста Трускавець та селища Східниця.
У рамках реалізації Державного інвестиційного проекту «Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області» відновлення дороги здійснювалося в межах реконструкції та капітального ремонту з 2017 року.
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04.06.2020 14:37 Відповісти
Всі дороги Гройсмана сходили разом зі снігом, факт 100%, бо забагато людей скопичувалося біля корита.
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04.06.2020 15:58 Відповісти
Приватбанк становится опасным для вкладчиков банком. В любой момент средства в банке могут исчезнуть.
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04.06.2020 14:35 Відповісти
куда ?
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04.06.2020 14:36 Відповісти
Порошенко+ЗеГниды+подонокВакарчук
они приняли закон и решили раздерибанить банк
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04.06.2020 14:39 Відповісти
они приняли закон, по которому запрещается дерибанить банк.

так куда же денутся деньги из государственного банка ?
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04.06.2020 14:45 Відповісти
Пфф, здивувала. Він і був таким.
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04.06.2020 14:36 Відповісти
ощад2
кварталл решил кинуть лохобанов
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04.06.2020 14:37 Відповісти
ЗэБОТи отримали вказівку гавкати на Приватбанк?
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04.06.2020 14:38 Відповісти
разве ?
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04.06.2020 14:40 Відповісти
Точно, Джесси гавчить оффтоп...
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04.06.2020 14:41 Відповісти
А хіба є сумніві? Чи сумніваєтесь від кого вказівка?
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04.06.2020 14:41 Відповісти
Від кудлатої бородатої бабці звичайно...
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04.06.2020 14:43 Відповісти
Асфальт пальцем колупав? На зуб пробував?
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04.06.2020 14:37 Відповісти
Поїхав би і показав президентові, як це робиться на своему прикладі.
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04.06.2020 16:00 Відповісти
А "з якого переляку?". Він же дипломований юрист!!! Повинен знать краще всіх Конституцію України та чинне законодавство, яке регулює діяльність президента... Там найкраще розписано, як це робить...
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04.06.2020 16:12 Відповісти
В Хмельницький області 99% грошей йдуть на ямковий ремонт,яких вистачить на квартал.А там де отой 1% нової дороги туда і повезуть президента.Лідером з будівництва нових доріг наразі є Дніпропетровська область.
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04.06.2020 14:38 Відповісти
Зебуины,когда попросите ваш тупой выбор делами заняться,какими положено заниматься Президенту,а не пи**оболу?
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04.06.2020 14:40 Відповісти
Т.е. Президенту надо воровством заниматься как Порох? Единственно достойное для него занятие?
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04.06.2020 16:10 Відповісти
клоунада для лохобанов
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04.06.2020 14:41 Відповісти
Асфальтные дороги - это говно, которое нужно уже ремонтировать, через год-два. Нужно строить железобетонные дороги, которые минимум 30-40 лет будут стоять без ямок даже! У меня складывается впечатление, что они спецом строят говнодороги асфальтные, которые надо ремонтировать постоянно, чтобы отмывать деньги. И потому денег море воруют, а по статистике УкрАвтоДора 92% дорог в Украине непригодные для езды. Тупо пилят бабки вагонами. А если бы строили железобетонные дороги качественные, то они бы 40 лет без ямок стояли и деньги бы не получалось бы пилить. я вот сейчас понял проблему Украины - она в жлобах хитро-сделанных!
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04.06.2020 14:42 Відповісти
Нужно принять закон, как в США, чтобы все новые дороги строились бетонные ибо выгоднее и дешевле получается, если учесть срок годности дорог асфальтных херовых, что летом плавятся, осенью воду впитывают в поры, зимой вода в асфальте замерзает и лед расширяется и дорога разрушается, а весной дождями смывает и куча ям. А железобетонные дороги будут долговечны и без ям и чем качественнее сделать, тем дольше дорога будет и в США есть такие дороги бетонные, что и 100 лет стоят! Тем более цемент и бетон у Украины есть свой в стране, а для асфальта нужно закупать за границей и деньги из страны уходят. Асфальт в темноте лучше отсвечивает и видимость лучше! Бетонные дороги крепче в 15 раз, чем асфальтные и фуры перегруженные не разрушают его! Бетон наоборот крепче становится, чем сильнее на него давление. Бетон имеет лучше сцепление с колесами! Нужно строить в каждой области бетонные заводы и в каждой области одновременно начинать строить бетонные дороги качественные! В США и Китае самые длинные протяженности бетонных дорог и ЕС тоже поняли, что их выгоднее строить и начинают их тоже строить, та даже РФ и Беларусь уже давно поняли, что в нашем климате лучше строить бетонные дороги и даже у них уже дороги хорошие бетонные появились, а Украина все строит дороги асфальтные, которые быстро ломаются и потому по статистике УкрАвтоДор, в Украине 90% дорог не пригодные для езды. И продолжают долбить в это дно и строить асфальт, ну говно это, а не дороги! Они нормальные короткое время! Нужно строить бетонные дороги!!! Больше нужно техники для бетонных дорог, больше нужно обучать рабочих и даже нужно создать школу строительства дорог бетонных и эта школа должна отправлять людей своих на сбор опыта в страны с лучшими бетонными дорогами и брать все нюансы и привозить опыт сюда! Выстроить разве сложно систему, чтобы был в итоге результат - хорошие дороги железобетонные крепкие и качественные.
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04.06.2020 14:43 Відповісти
а хде ж патом им харчеваться?
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04.06.2020 14:57 Відповісти
Где такого бреда набрался, что бетонные дешевле? В Европейских развитых странах и то не 100% бетонные, а процентов, и срок службы во многом зависит от толщины и состава подготовительного слоя, того что под асфальтом.
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04.06.2020 16:05 Відповісти
Дешевле потому что у асфальтных дорог срок годности маленький по сравнению с бетонными дорогами. 1 раз построить хорошую бетонную дорогу дешевле, чем ремонтировать часто асфальтные дороги - латать, а то и вообще капитальные делать и потому намного дороже асфальтные дороги!
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04.06.2020 16:39 Відповісти
киевская депутатско/судейская падаль почти двадцать лет обдирает
украинцев акцизами на бензин,
теперь, для вида, клован проверяет результаты
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04.06.2020 14:45 Відповісти
необходимо организовать всеукраинскую забастовку, пусть охметов клоуну продаёт зелёную энергию
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04.06.2020 14:46 Відповісти
Клерк возглавляет делегацию на международные переговоры, а президент совершает чиновничьи поездки и инспектирует дороги.....Смехотворище.
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04.06.2020 14:47 Відповісти
Шо там на его Родине: трасса Кривой Рог - Николаев ?
Кропивницкий - Николаев вообще бомба !!!
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04.06.2020 14:49 Відповісти
вова, может ты пойдешь дорожным рабочим?! Я вижу это тебе нравится, это твое!!!! На кой тебе эта политика, ты в ней дуб дубом?! Да и нам станет полегче.
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04.06.2020 15:02 Відповісти
Щось я не пригадую,щоб призвище зеленських носив хоть один контрольний майстер Укравтодора,да і взагалі на якомусь машинобудівному підприємстві.. правда в нас не президент 42млн держави, а нач жека,куда йому єрмак за гроші бідбирає сантехніків і електриків.
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04.06.2020 15:28 Відповісти
Вы правы, но не совсем....Президент у нас очень народный, скорее даже он больше "слуга", чем "президент".....Поэтому он вникает во все мелкие проблемы своих хозяев - нас с Вами. Сейчас он дороги проверяет.... А в наш город он приедет, чтобы на городском рынке весы на точность проверять... И ширину очка в общественном туалете... Мне кажется широковата дырка в полу.... Можно и провалиться... А президент у нас мелковат, если ноги пошире раздвинет, может и не удержать равновесие....И перемазаться....
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04.06.2020 15:51 Відповісти
На этом сайте сплошной порохоботский бред в комментах.
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04.06.2020 16:07 Відповісти
строят по верх еще нормальной дороги видать те роботы ему и показали!а тот кусок где полный ..здос заростает кустарниками!до конца года её не реально достроить!!!
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04.06.2020 16:21 Відповісти
Зеленський проінспектував ремонт дороги на Хмельниччині, - ОП - Цензор.НЕТ 8482
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04.06.2020 21:41 Відповісти
Хмельницкий мер города Семчишин красава,много делает,уважаем его.
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04.06.2020 21:50 Відповісти
 
 