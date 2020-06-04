Зеленський проінспектував ремонт дороги на Хмельниччині, - ОП
Президент України Володимир Зеленський ознайомився з ходом капітального ремонту автомобільної дороги М12 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам'янка, який здійснюється в межах програми "Велике будівництво"
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Загалом протяжність автошляху в області становить 140,7 км. З них цьогоріч заплановано оновити 56 км за кошти держбюджету та ще 41 км – у межах проєкту з Міжнародним банком реконструкції та розвитку.
"Дорога М12 – це частина міжнародного коридору GО Highway, який іде до Одеси. Але якщо говорити про Хмельницьку область, то цього року ми зробимо всі необхідні 100 км. Зокрема, робимо окружну", – доповів Президенту голова Державного агентства автомобільних доріг України Олександр Кубраков.
Також очільник Укравтодору повідомив, що цьогоріч планується повністю завершити ремонт дороги від Хмельницького до Кам’янця-Подільського.
Наразі всі роботи тривають згідно з планом. Капітальний ремонт паралельно ведуть чотири підрядники на восьми ділянках. Водночас поточний середній ремонт триває на п'яти ділянках, по всій протяжності яких уже влаштовано нижній шар асфальтобетонного покриття.
Зеленському розповіли, що у 2020 році в Хмельницькій області було заплановано оновити 208,8 км доріг державного значення та 137 км – місцевого значення. На це передбачено 6,1 млрд грн. Однак Президент попросив зробити додаткові ділянки, тому протяжність відремонтованих доріг державного значення має сягнути 230 км.
Зеленський зауважив, що на місцевому рівні мають бути насамперед відновлені та побудовані дороги, які ведуть до лікарень, опорних шкіл та дитсадків.
"Вчора ми були в селі, де будується садок. Запланована дорога до нього? Ми приїхали до людей, ми їм пообіцяли. Навіщо будувати їм садочок, якщо туди немає дороги?" – поцікавився президент.
У відповідь голова Хмельницької облдержадміністрації Дмитро Габінет зазначив, що цього року вже запланований ремонт доріг до низки соціальних об’єктів, а 2021 року буде проєкт і до згаданого садочка.
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Чесна влада клоуна в дії!
А у нас тепер друга біда ще й інспектує першу
давшего ему такие полномочия без образования - под суд.
ГДЕ АКТ ИНСПЕКТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ С ПОДПИСЬЮ ЗЕЛЕНСКОГО ?
если после инспекции нет акта - это признак коррупции.
невменяемых не судят.
нам гг'ейдег' надо чтобы г'овно
лежали на дог'оге говна
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4 червня, відбудеться офіційне відкриття відремонтованої автомобільної дороги Т-14-16 Львів - Пустомити - Меденичі у рамках програми "Велике будівництво".
Про це пише "http://www.4studio.com.ua/ Четверта студія " з https://www.facebook.com/LV.UKRAVTODOR/photos/a.192409491388268/612263039402909/?type=3&theater посиланням на служба автомобільних доріг у Львівській області.
Автомобільна дорога загального користування державного значення Т-14-16 Львів - Пустомити - Меденичі, загальна протяжність якої становить 47,5 км, сполучає місто Львів з Пустомитівським, Миколаївським та Дрогобицьким районами і є найкоротшим шляхом до курортного міста Трускавець та селища Східниця.
У рамках реалізації Державного інвестиційного проекту «Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області» відновлення дороги здійснювалося в межах реконструкції та капітального ремонту з 2017 року.
они приняли закон и решили раздерибанить банк
так куда же денутся деньги из государственного банка ?
кварталл решил кинуть лохобанов
украинцев акцизами на бензин,
теперь, для вида, клован проверяет результаты
Кропивницкий - Николаев вообще бомба !!!