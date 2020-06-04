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РФ проводит операцию по дискредитации Украины в Бразилии, - посол Троненко

РФ проводит операцию по дискредитации Украины в Бразилии, - посол Троненко

Беспорядки в Бразилии и распространение провокационной информации, в частности относительно украинских флагов на митинге в поддержку президента Жаира Болсонаро, дают основания говорить о том, что Россия проводит операцию по дискредитации Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил посол Украины в Бразилии Ростислав Троненко.

"По мнению бразильцев, последние события свидетельствуют о проведении Россией операции по дискредитации Украины в соответствии со всеми канонами гибридной войны. Об этом свидетельствуют также печально известные штампы о роли ОУН, УПА, Степана Бандеры и другие. Проходит время, а лекала советско-российской пропаганды об "украинском буржуазном национализме" остаются прежними", - отметил посол.

Он указал на то, что России не нравятся хорошие отношения, сложившиеся между президентами Украины и Бразилии.

"По убеждению бразильских аналитиков, нашего соседа чрезвычайно раздражают дружеские отношения, сложившиеся между президентами Украины и Бразилии после личной встречи в Токио в октябре прошлого года и достигнутые договоренности по конкретному наполнению нашего стратегического партнерства", - сказал Троненко.

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По его словам, на позапрошлой и прошлой неделе в центре Сан-Пауло, где наибольшее в стране количество инфицированных COVID-19 и летальных случаев, проходили манифестации в поддержку президента Бразилии Жаира Болсонаро, известного своими резкими заявлениями против политики губернатора штата и мэра этого мегаполиса, направленной на соблюдение в первую очередь рекомендаций ВОЗ о продлении карантина. Президент страны наоборот считает, что в первую очередь нужно заботиться об экономике и благосостоянии населения, особенно малоимущих.

Во время манифестаций участники традиционно используют флаги стран, которым симпатизирует президент Болсонаро, в частности США, Израиля, Испании и сине-желто-зеленый флаг самой Бразилии.

"Появление красно-черного флага с белым украинским трезубцем вызвало безосновательные обвинения в "использовании проправительственными демонстрантами символики национального освободительного движения "Правый сектор", который наследует идее ОУН-УПА и пропагандирует неонацизм". Позже эти месседжи поддержали левые радикальные СМИ, недовольные политикой президента", - рассказал Троненко.

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Посольство Украины и лично посол по этому поводу давали разъяснения официально на уровне МИД Бразилии, военных и гражданских ведомств, занимающихся вопросами безопасности и поддержанием общественного порядка, СМИ.

Ситуация получила новое развитие в минувшее воскресенье, 31 мая, когда произошли столкновения между полицией, объединенным антифашистским движением за демократию и колонной болельщиков трех известных футбольных клубов.

"Глава полиции Сан-Пауло заявил, что "беспорядки между фанатами футбольных клубов и сторонниками президента Болсонаро спровоцировала символика европейских праворадикалов, которую болельщики ассоциировали с неонацистской", и поручил начать расследование инцидента. Стоит добавить, что фанатов полиция разогнала с применением силы, а сторонники президента продолжали свою акцию до вечера", - пояснил Троненко.

Также дипломат уточнил, что местные СМИ нашли бразильца, который держал украинские флаги во время манифестации. Он последние шесть лет работает в Украине агентстве безопасности, женат на гражданке Украины, не имеет отношения к "Правому сектору" и отвергает ассоциации символов с праворадикальными движениями.

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Автор: 

Бразилия (304) посол (1796) россия (95393)


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Топ комментарии
+17
Украинцы сами себе дискредитировали выбрав зелёное чмо уклониста президентом и главнокомандующим
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04.06.2020 15:13
+11
просто уже и в бразилии, очень много консервированных руцких обезьян. и они все каааак прыгнут! из банок.
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04.06.2020 15:17
+8
Если будут бразильцы выпендривацца мы отправим им осла оманского их и будет ждать большая беда
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04.06.2020 15:15
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Украинцы сами себе дискредитировали выбрав зелёное чмо уклониста президентом и главнокомандующим
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04.06.2020 15:13 Ответить
Если будут бразильцы выпендривацца мы отправим им осла оманского их и будет ждать большая беда
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04.06.2020 15:15 Ответить
правильно! они даже представить себе не могут оте масштабы отого ))))
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04.06.2020 15:27 Ответить
Бразилия - это важнейшее поле битвы в войне между Украиной и Роисей!
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04.06.2020 15:16 Ответить
просто уже и в бразилии, очень много консервированных руцких обезьян. и они все каааак прыгнут! из банок.
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04.06.2020 15:17 Ответить
РФ проводить операцію з дискредитації України в Бразилії, - посол Троненко - Цензор.НЕТ 8620
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04.06.2020 15:25 Ответить
имея в Украине такого президента, уже от РФ ничего не зависит.
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04.06.2020 15:19 Ответить
А в солнечной Бразілії Бразілії моєй.......
.............гдє очєнь много-много дікіх обезян.......
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04.06.2020 15:21 Ответить
Такое изобилие невиданных зверей....
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04.06.2020 15:28 Ответить
Только "Дон" и "Магдалина" (быстроходные суда), только "Дон" и "Магдалина" ходят по морю туда.
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04.06.2020 15:37 Ответить
Вельмишановний посол велике спасибі Вам що озвучили реальний стан речей . РФ усюди проводить дискритаційну політику проти України .
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04.06.2020 15:23 Ответить
Треба їх в Ефіопії дискридитувати,зуб за зуб.
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04.06.2020 15:26 Ответить
Ну, тут потрібна ідеологічна боротьба з кацапами, а у нас державні фінанси використовуються для боротьби за посади.
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04.06.2020 15:26 Ответить
А я думаю що потрібно бути просто чесною та справедливою країною щоб світ нам вірив та довіряв.
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04.06.2020 15:41 Ответить
та і не тільки в одній Бразилії...
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04.06.2020 15:30 Ответить
Агония. Последние деньги идут на расшатывание государств. Нефть, газ,оружие, космос уже не будет приносить РФ прибыли.
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04.06.2020 15:30 Ответить
Раньше в газетах освещалась светская жизнь , а у нас в новостных сайтах - жизнь чиновников .
Но светские львы и львицы не получали зряплат из бюджета .
Хотя , конечно , также паразитировали за счёт народа .
Но их было значительно меньше , не так накладно было ...
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04.06.2020 15:32 Ответить
Послу нужно срочно найти в Бразилии георгиевские ленточки и портреты Сталина и ситуация сбалансируетсЯ.
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04.06.2020 15:52 Ответить
И правда, сколько можно притворяться инфантилами?
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04.06.2020 15:59 Ответить
Ничего не поделаешь, у России длинные руки. Они могут делать что угодно в любой точке мира.
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04.06.2020 16:21 Ответить
"в частности относительно украинских флагов на митинге в поддержку президента Жаира Болсонаро"
Источник: https://censor.net/n3200054

Ну, если украинские флаги на митинге в поддежку законноизбранного Президента Бразилии у мышебратьев считаются "дискредитацией", то мышебратьям нужно головы лечить, причем срочно.
Не в поддежку уголовников флаги поднимать, а в поддержку президента Бразилии - вот что для мышебратьев дискредитация Украины.
Это макароновирус мышебратьям на головы осложнения дал, точно, он.
галоперидолу им, срочно.
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04.06.2020 16:36 Ответить
Скоро там появится и журналист из "неРаши тудей" Сагал.Теперь он будет 100 жил там ,но с чистейшим московским картавым акцентом.И конечно он найдет и пошлет маргарите куян(была симонян до 25лет) КВИТАНЦИИ С ТУРЕЦКОГО швейного цеха,где шьют комбинезоы для тер.от Балсанару.И покажут эти квитанции(не путать с сирийск-турецк) на СренТв и хреНТВ( дир.галуст как будто ущел,но он там).А русские сидят и молчат,как будто не от их имени говорят.
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04.06.2020 17:32 Ответить
В смысле? То есть украинец не может поддерживать Жира Болсонару? Я вот поддерживаю его политику. Бандитов в землю, фемку - на кухню, ЛГБТ в джунгли, цветных в трущобы. Все как по полочкам разложено. Болсонару молодец, чем больше будет таких политиков в мире, тем быстрее Украина сбросит оковы неолиберализма и вернется к державе которую хотели построить Донцов, Коновалец и Михновский.
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04.06.2020 17:35 Ответить
Я не понял, а что, выступление в поддержку президента Болсонару считается дурным тоном? В чем здесь дискредитация? Или правильное поведение-это якшаться с леворадикальными бездельниками и наркоманами?
В кои веки в Бразилии президентом стал не коррупционер с коммунистическими взглядами, а сильная личность с трезвым взглядом на экономику, вот леваки и бесятся.
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04.06.2020 18:16 Ответить
 
 