РФ проводит операцию по дискредитации Украины в Бразилии, - посол Троненко

Беспорядки в Бразилии и распространение провокационной информации, в частности относительно украинских флагов на митинге в поддержку президента Жаира Болсонаро, дают основания говорить о том, что Россия проводит операцию по дискредитации Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил посол Украины в Бразилии Ростислав Троненко.

"По мнению бразильцев, последние события свидетельствуют о проведении Россией операции по дискредитации Украины в соответствии со всеми канонами гибридной войны. Об этом свидетельствуют также печально известные штампы о роли ОУН, УПА, Степана Бандеры и другие. Проходит время, а лекала советско-российской пропаганды об "украинском буржуазном национализме" остаются прежними", - отметил посол.

Он указал на то, что России не нравятся хорошие отношения, сложившиеся между президентами Украины и Бразилии.

"По убеждению бразильских аналитиков, нашего соседа чрезвычайно раздражают дружеские отношения, сложившиеся между президентами Украины и Бразилии после личной встречи в Токио в октябре прошлого года и достигнутые договоренности по конкретному наполнению нашего стратегического партнерства", - сказал Троненко.

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По его словам, на позапрошлой и прошлой неделе в центре Сан-Пауло, где наибольшее в стране количество инфицированных COVID-19 и летальных случаев, проходили манифестации в поддержку президента Бразилии Жаира Болсонаро, известного своими резкими заявлениями против политики губернатора штата и мэра этого мегаполиса, направленной на соблюдение в первую очередь рекомендаций ВОЗ о продлении карантина. Президент страны наоборот считает, что в первую очередь нужно заботиться об экономике и благосостоянии населения, особенно малоимущих.

Во время манифестаций участники традиционно используют флаги стран, которым симпатизирует президент Болсонаро, в частности США, Израиля, Испании и сине-желто-зеленый флаг самой Бразилии.

"Появление красно-черного флага с белым украинским трезубцем вызвало безосновательные обвинения в "использовании проправительственными демонстрантами символики национального освободительного движения "Правый сектор", который наследует идее ОУН-УПА и пропагандирует неонацизм". Позже эти месседжи поддержали левые радикальные СМИ, недовольные политикой президента", - рассказал Троненко.

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Посольство Украины и лично посол по этому поводу давали разъяснения официально на уровне МИД Бразилии, военных и гражданских ведомств, занимающихся вопросами безопасности и поддержанием общественного порядка, СМИ.

Ситуация получила новое развитие в минувшее воскресенье, 31 мая, когда произошли столкновения между полицией, объединенным антифашистским движением за демократию и колонной болельщиков трех известных футбольных клубов.

"Глава полиции Сан-Пауло заявил, что "беспорядки между фанатами футбольных клубов и сторонниками президента Болсонаро спровоцировала символика европейских праворадикалов, которую болельщики ассоциировали с неонацистской", и поручил начать расследование инцидента. Стоит добавить, что фанатов полиция разогнала с применением силы, а сторонники президента продолжали свою акцию до вечера", - пояснил Троненко.

Также дипломат уточнил, что местные СМИ нашли бразильца, который держал украинские флаги во время манифестации. Он последние шесть лет работает в Украине агентстве безопасности, женат на гражданке Украины, не имеет отношения к "Правому сектору" и отвергает ассоциации символов с праворадикальными движениями.

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