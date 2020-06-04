РФ проводить операцію з дискредитації України в Бразилії, - посол Троненко

Заворушення в Бразилії та поширення провокаційної інформації, зокрема щодо українських прапорів на мітингу в підтримку президента Жаїра Болсонаро, дають підстави говорити про те, що Росія проводить операцію з дискредитації України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив посол України в Бразилії Ростислав Троненко.

"На думку бразильців, останні події свідчать про проведення Росією операції з дискредитації України відповідно до всіх канонів гібридної війни. Про це свідчать також впізнавані сумнозвісні штампи про роль ОУН, УПА, Степана Бандери та інші. Минає час, а лекала радянсько-російської пропаганди про "український буржуазний націоналізм" залишаються тими самими", - сказав дипломат.

Він вказав на те, що Росії не подобаються хороші відносини, що склалися між президентами України та Бразилії.

"На переконання бразильських аналітиків, нашого сусіда надзвичайно дратують ті приязні відносини, що склалися між президентами України та Бразилії після особистої зустрічі у Токіо в жовтні минулого року та досягнуті домовленості щодо конкретного наповнення нашого стратегічного партнерства", - сказав Троненко.

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За його словами, позаминулої та минулої неділі в центрі Сан-Пауло, де найбільша в країні кількість інфікованих COVID-19 та летальних випадків, відбувалися маніфестації на підтримку президента Бразилії Жаїра Болсонаро, відомого своїми різкими заявами проти політики губернатора штату та мера цього мегаполісу, направленої на дотримання насамперед рекомендацій ВООЗ щодо продовження карантину. Президент країни, навпаки, вважає, що передусім потрібно піклуватися про економіку та добробут населення, особливо незаможних.

Під час маніфестацій учасники традиційно використовують прапори країн, яким симпатизує президент Болсонаро, зокрема США, Ізраїлю, Іспанії та синьо-жовто-зелений прапор самої Бразилії.

"Поява червоно-чорного прапора з білим українським тризубом викликала безпідставні звинувачення у "використанні проурядовими демонстрантами символіки національного визвольного руху "Правий сектор", який наслідує ідеї ОУН-УПА та пропагує неонацизм". Пізніше ці меседжі підтримали ліві радикальні ЗМІ, що незадоволені політикою президента", - розповів Троненко.

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Посольство України та особисто посол з цього приводу давали роз’яснення офіційно на рівні МЗС Бразилії, військових та цивільних відомств, які займаються питаннями безпеки та підтриманням громадського порядку, ЗМІ.

Ситуація набула нового розвитку минулої неділі, 31 травня, коли відбулися зіткнення між поліцією, об‘єднаним антифашистським рухом за демократію та колоною вболівальників трьох відомих футбольних клубів.

"Керівник поліції Сан-Пауло заявив, що "заворушення між фанатами футбольних клубів та прихильниками президента Болсонаро спровокувала символіка європейських праворадикалів, яку вболівальники асоціювали з неонацистською", і доручив розпочати розслідування інциденту. Варто додати, що фанатів поліція розігнала із застосуванням сили, а прихильники президента продовжували свою акцію до вечора", - пояснив Троненко.

Також дипломат уточнив, що місцеві ЗМІ знайшли бразильця, який тримав українські прапори під час маніфестації. Він останні шість років працює в Україні в безпековому агентстві, одружений з громадянкою України, не має стосунку до "Правого сектору" і відкидає асоціацію символів з праворадикальними рухами.