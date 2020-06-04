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РФ проводить операцію з дискредитації України в Бразилії, - посол Троненко

РФ проводить операцію з дискредитації України в Бразилії, - посол Троненко

Заворушення в Бразилії та поширення провокаційної інформації, зокрема щодо українських прапорів на мітингу в підтримку президента Жаїра Болсонаро, дають підстави говорити про те, що Росія проводить операцію з дискредитації України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив посол України в Бразилії Ростислав Троненко.

"На думку бразильців, останні події свідчать про проведення Росією операції з дискредитації України відповідно до всіх канонів гібридної війни. Про це свідчать також впізнавані сумнозвісні штампи про роль ОУН, УПА, Степана Бандери та інші. Минає час, а лекала радянсько-російської пропаганди про "український буржуазний націоналізм" залишаються тими самими", - сказав дипломат.

Він вказав на те, що Росії не подобаються хороші відносини, що склалися між президентами України та Бразилії.

"На переконання бразильських аналітиків, нашого сусіда надзвичайно дратують ті приязні відносини, що склалися між президентами України та Бразилії після особистої зустрічі у Токіо в жовтні минулого року та досягнуті домовленості щодо конкретного наповнення нашого стратегічного партнерства", - сказав Троненко.

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За його словами, позаминулої та минулої неділі в центрі Сан-Пауло, де найбільша в країні кількість інфікованих COVID-19 та летальних випадків, відбувалися маніфестації на підтримку президента Бразилії Жаїра Болсонаро, відомого своїми різкими заявами проти політики губернатора штату та мера цього мегаполісу, направленої на дотримання насамперед  рекомендацій ВООЗ щодо продовження карантину. Президент країни, навпаки, вважає, що передусім потрібно піклуватися про економіку та добробут населення, особливо незаможних.

Під час маніфестацій учасники традиційно використовують прапори країн, яким симпатизує президент Болсонаро, зокрема США, Ізраїлю, Іспанії та синьо-жовто-зелений прапор самої Бразилії.

"Поява червоно-чорного прапора з білим українським тризубом викликала безпідставні звинувачення у "використанні проурядовими демонстрантами символіки національного визвольного руху "Правий сектор", який наслідує ідеї ОУН-УПА та пропагує неонацизм". Пізніше ці меседжі підтримали ліві радикальні ЗМІ, що незадоволені політикою президента", - розповів Троненко.

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Посольство України та особисто посол з цього приводу давали роз’яснення офіційно на рівні МЗС Бразилії, військових та цивільних відомств, які займаються питаннями безпеки та підтриманням громадського порядку, ЗМІ.

Ситуація набула нового розвитку минулої неділі, 31 травня, коли відбулися зіткнення між поліцією, об‘єднаним антифашистським рухом за демократію та колоною вболівальників трьох відомих футбольних клубів.

"Керівник поліції Сан-Пауло заявив, що "заворушення між фанатами футбольних клубів та прихильниками президента Болсонаро спровокувала символіка європейських праворадикалів, яку вболівальники асоціювали з неонацистською", і доручив розпочати розслідування інциденту. Варто додати, що фанатів поліція розігнала із застосуванням сили, а прихильники президента продовжували свою акцію до вечора", - пояснив Троненко.

Також дипломат уточнив, що місцеві ЗМІ знайшли бразильця, який тримав українські прапори під час маніфестації. Він останні шість років працює в Україні в безпековому агентстві, одружений з громадянкою України, не має стосунку до "Правого сектору" і відкидає асоціацію символів з праворадикальними рухами.

Автор: 

Бразилія (278) посол (1097) росія (64969)


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Топ коментарі
+17
Украинцы сами себе дискредитировали выбрав зелёное чмо уклониста президентом и главнокомандующим
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04.06.2020 15:13
+11
просто уже и в бразилии, очень много консервированных руцких обезьян. и они все каааак прыгнут! из банок.
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04.06.2020 15:17
+8
Если будут бразильцы выпендривацца мы отправим им осла оманского их и будет ждать большая беда
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04.06.2020 15:15
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Украинцы сами себе дискредитировали выбрав зелёное чмо уклониста президентом и главнокомандующим
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04.06.2020 15:13 Відповісти
Если будут бразильцы выпендривацца мы отправим им осла оманского их и будет ждать большая беда
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04.06.2020 15:15 Відповісти
правильно! они даже представить себе не могут оте масштабы отого ))))
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04.06.2020 15:27 Відповісти
Бразилия - это важнейшее поле битвы в войне между Украиной и Роисей!
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04.06.2020 15:16 Відповісти
просто уже и в бразилии, очень много консервированных руцких обезьян. и они все каааак прыгнут! из банок.
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04.06.2020 15:17 Відповісти
РФ проводить операцію з дискредитації України в Бразилії, - посол Троненко - Цензор.НЕТ 8620
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04.06.2020 15:25 Відповісти
имея в Украине такого президента, уже от РФ ничего не зависит.
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04.06.2020 15:19 Відповісти
А в солнечной Бразілії Бразілії моєй.......
.............гдє очєнь много-много дікіх обезян.......
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04.06.2020 15:21 Відповісти
Такое изобилие невиданных зверей....
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04.06.2020 15:28 Відповісти
Только "Дон" и "Магдалина" (быстроходные суда), только "Дон" и "Магдалина" ходят по морю туда.
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04.06.2020 15:37 Відповісти
Вельмишановний посол велике спасибі Вам що озвучили реальний стан речей . РФ усюди проводить дискритаційну політику проти України .
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04.06.2020 15:23 Відповісти
Треба їх в Ефіопії дискридитувати,зуб за зуб.
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04.06.2020 15:26 Відповісти
Ну, тут потрібна ідеологічна боротьба з кацапами, а у нас державні фінанси використовуються для боротьби за посади.
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04.06.2020 15:26 Відповісти
А я думаю що потрібно бути просто чесною та справедливою країною щоб світ нам вірив та довіряв.
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04.06.2020 15:41 Відповісти
та і не тільки в одній Бразилії...
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04.06.2020 15:30 Відповісти
Агония. Последние деньги идут на расшатывание государств. Нефть, газ,оружие, космос уже не будет приносить РФ прибыли.
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04.06.2020 15:30 Відповісти
Раньше в газетах освещалась светская жизнь , а у нас в новостных сайтах - жизнь чиновников .
Но светские львы и львицы не получали зряплат из бюджета .
Хотя , конечно , также паразитировали за счёт народа .
Но их было значительно меньше , не так накладно было ...
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04.06.2020 15:32 Відповісти
Послу нужно срочно найти в Бразилии георгиевские ленточки и портреты Сталина и ситуация сбалансируетсЯ.
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04.06.2020 15:52 Відповісти
И правда, сколько можно притворяться инфантилами?
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04.06.2020 15:59 Відповісти
Ничего не поделаешь, у России длинные руки. Они могут делать что угодно в любой точке мира.
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04.06.2020 16:21 Відповісти
"в частности относительно украинских флагов на митинге в поддержку президента Жаира Болсонаро"
Источник: https://censor.net/n3200054

Ну, если украинские флаги на митинге в поддежку законноизбранного Президента Бразилии у мышебратьев считаются "дискредитацией", то мышебратьям нужно головы лечить, причем срочно.
Не в поддежку уголовников флаги поднимать, а в поддержку президента Бразилии - вот что для мышебратьев дискредитация Украины.
Это макароновирус мышебратьям на головы осложнения дал, точно, он.
галоперидолу им, срочно.
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04.06.2020 16:36 Відповісти
Скоро там появится и журналист из "неРаши тудей" Сагал.Теперь он будет 100 жил там ,но с чистейшим московским картавым акцентом.И конечно он найдет и пошлет маргарите куян(была симонян до 25лет) КВИТАНЦИИ С ТУРЕЦКОГО швейного цеха,где шьют комбинезоы для тер.от Балсанару.И покажут эти квитанции(не путать с сирийск-турецк) на СренТв и хреНТВ( дир.галуст как будто ущел,но он там).А русские сидят и молчат,как будто не от их имени говорят.
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04.06.2020 17:32 Відповісти
В смысле? То есть украинец не может поддерживать Жира Болсонару? Я вот поддерживаю его политику. Бандитов в землю, фемку - на кухню, ЛГБТ в джунгли, цветных в трущобы. Все как по полочкам разложено. Болсонару молодец, чем больше будет таких политиков в мире, тем быстрее Украина сбросит оковы неолиберализма и вернется к державе которую хотели построить Донцов, Коновалец и Михновский.
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04.06.2020 17:35 Відповісти
Я не понял, а что, выступление в поддержку президента Болсонару считается дурным тоном? В чем здесь дискредитация? Или правильное поведение-это якшаться с леворадикальными бездельниками и наркоманами?
В кои веки в Бразилии президентом стал не коррупционер с коммунистическими взглядами, а сильная личность с трезвым взглядом на экономику, вот леваки и бесятся.
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04.06.2020 18:16 Відповісти
 
 