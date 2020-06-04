Представление Верховного Суда о конституционности карантинных ограничений поступило в Конституционный Суд

В Конституционный суд Украины поступило конституционное представление Верховного суда относительно конституционности установленных на время карантина ограничений прав и свобод граждан.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникаций и правового мониторинга Конституционного суда.

"Сегодня, 4 июня 2020 года, в Конституционный суд Украины поступило конституционное представление Верховного суда относительно конституционности установления ограничений на время карантина, предусмотренных положениями отдельных нормативно-правовых актов, принятых Кабинетом министров Украины и Верховной Радой", - говорится в сообщении.

Верховный суд просит проверить на соответствие Конституции Украины отдельные части постановления от 20 мая, которым Кабинет Министров установил в Украине карантин, и Порядок осуществления противоэпидемических мероприятий, связанных с самоизоляцией, утвержденный постановлением Кабмина.

Читайте на Цензор.НЕТ: Верховный Суд просит КС проверить, соответствуют ли Конституции карантинные ограничения

Также проверку на соответствие основному закону должны пройти отдельные пункты закона о госбюджете от 14 ноября 2019 года и закона об изменении в бюджет от 13 апреля 2020 года.

Ранее за то, чтобы проверить, соответствуют ли карантинные ограничения Конституции, проголосовали 156 судей Верховного Суда, против высказался только 1.

"Безусловно, жизнь и здоровье людей - наивысший приоритет. Мы понимаем серьезность коронавирусной инфекции... Мы с вами на протяжении последних месяцев приобщались к помощи врачам, больницам, социально незащищенным слоям населения. Но вопрос верховенства права, защиты нарушенных прав - это те киты, на которых стоит весь цивилизованный мир. Весь мир борется за то, чтобы не только уберечь здоровье людей, но и демократические ценности", - отметила глава ВС Валентина Данишевская.

Также на Цензор.НЕТ: Глава Верховного Суда Данишевская об ограничении зарплат судей на время карантина до 47 тыс. грн: "Это наступление на независимость судебной системы"