РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10720 посетителей онлайн
Новости
1 446 6

Представление Верховного Суда о конституционности карантинных ограничений поступило в Конституционный Суд

Представление Верховного Суда о конституционности карантинных ограничений поступило в Конституционный Суд

В Конституционный суд Украины поступило конституционное представление Верховного суда относительно конституционности установленных на время карантина ограничений прав и свобод граждан.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникаций и правового мониторинга Конституционного суда.

"Сегодня, 4 июня 2020 года, в Конституционный суд Украины поступило конституционное представление Верховного суда относительно конституционности установления ограничений на время карантина, предусмотренных положениями отдельных нормативно-правовых актов, принятых Кабинетом министров Украины и Верховной Радой", - говорится в сообщении.

Верховный суд просит проверить на соответствие Конституции Украины отдельные части постановления от 20 мая, которым Кабинет Министров установил в Украине карантин, и Порядок осуществления противоэпидемических мероприятий, связанных с самоизоляцией, утвержденный постановлением Кабмина.

Читайте на Цензор.НЕТ: Верховный Суд просит КС проверить, соответствуют ли Конституции карантинные ограничения

Также проверку на соответствие основному закону должны пройти отдельные пункты закона о госбюджете от 14 ноября 2019 года и закона об изменении в бюджет от 13 апреля 2020 года.

Ранее за то, чтобы проверить, соответствуют ли карантинные ограничения Конституции, проголосовали 156 судей Верховного Суда, против высказался только 1.

"Безусловно, жизнь и здоровье людей - наивысший приоритет. Мы понимаем серьезность коронавирусной инфекции... Мы с вами на протяжении последних месяцев приобщались к помощи врачам, больницам, социально незащищенным слоям населения. Но вопрос верховенства права, защиты нарушенных прав - это те киты, на которых стоит весь цивилизованный мир. Весь мир борется за то, чтобы не только уберечь здоровье людей, но и демократические ценности", - отметила глава ВС Валентина Данишевская.

Также на Цензор.НЕТ: Глава Верховного Суда Данишевская об ограничении зарплат судей на время карантина до 47 тыс. грн: "Это наступление на независимость судебной системы"

Автор: 

Верховный Суд (1096) карантин (16729) Конституция (2236) КС (2248)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну признают они дурантин неконституцинным.
И шо?
Мне хто то вернёт три месяца жизни и даст денег?)
показать весь комментарий
04.06.2020 21:27 Ответить
Тебе - нет.
А судьям выплатят всё что можно и компенсируют их страдания по всему, чему можно и всё в т.ч. и за твой счёт...
Судьи - самые обездоленные шакалы...
показать весь комментарий
04.06.2020 22:08 Ответить
Каждый хитрит по-своему. Верховный суд в данном случае решил перехитрить самого себя. Под видом такого благородства, как забота о жизни и здоровье нации, подвел в обращении к Конституционному суду законность права на введении карантина. Но допополнительно к этому внутри этого обращения эти законники втулили вопрос правомочности уменьшения зарплат этим судьям. Вот где самая главная суть обращения!!! Что-то подобное теперь творят на местах - в частности в Мариуполе местная власть под видом короновируса и карантина "для реализации мероприятий по предотвращению распространения острой распиратурной болезни COVID-19" прорабатывает вопрос закрытия мусоропроводов в многоэтажных домах. В огороде бузина, а в Киеве дядька! Какое отношение до COVID-19 имеют мусоропроводы? На основании каких официальных документов сделан этот вывод? Ученые мира колотятся, проводят серьезные исследования, но до сих пор пока нет четкого научного утверждения о природе и способе распространения этого вируса. Сейчас идут ещё дебаты об его искусственном или естественном происхождении, также идут споры, что этот вирус не распространяется через поверхности, а имеет только воздушно-капельное распространение. А вот "ученые" из Мариупольского горсовета решили, что COVID-19 - это острая распиратурная болезнь и распространяется она через мусоропроводы. Не хило, правда! Только при этом эти "местные властелины" забыли, что мусоропроводы в многоквартирных домах - это часть строительного Проекта дома и сегодня мусоропровод является собственностью совладельцев дома, а не коммунальной собственностью. И поэтому без решения жителей закрыть его нельзя! И пока никто не может ответить, что делать с мусором жителям высоких этажей, выше 5-го, особенно, если долго не работает лифт. Уже есть преценденты, когда жители этих этажей просто выкидывают по ночам мусор с балконов во двор! Вот к чему приводят эти "сверхнаучные решения".
показать весь комментарий
04.06.2020 23:09 Ответить


вот работа у судей не кайлом махать а страницами Конституции ...
любой проэкт кабмина и ВР является подзаконным актом а Конституция это основной Закон ..
..судят вас за то что вы на астановке без маски ...ок вы в суде заявляете о приминениии Конституции а именно статьи о свободном передвижении и о том что закон не имеет обратной силы -если вы в не в надзвычайном положени и ходите без маски то вы ходите по статье Конституции которая вам гарантирует это
показать весь комментарий
04.06.2020 23:10 Ответить
Идиоты или сволочи? Вот в чём вопрос....
показать весь комментарий
05.06.2020 01:51 Ответить
Цензор, просьба: сделайте заметным решение, которое вынесет КС, особенно, если оно признает хотя бы частичную неконституционность карантинных ограничений. Это, господа, юридический прецедент, которым можно %башить... Но вряд ли, вряд ли признают...
показать весь комментарий
05.06.2020 11:20 Ответить
 
 