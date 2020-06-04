Представление Верховного Суда о конституционности карантинных ограничений поступило в Конституционный Суд
В Конституционный суд Украины поступило конституционное представление Верховного суда относительно конституционности установленных на время карантина ограничений прав и свобод граждан.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникаций и правового мониторинга Конституционного суда.
"Сегодня, 4 июня 2020 года, в Конституционный суд Украины поступило конституционное представление Верховного суда относительно конституционности установления ограничений на время карантина, предусмотренных положениями отдельных нормативно-правовых актов, принятых Кабинетом министров Украины и Верховной Радой", - говорится в сообщении.
Верховный суд просит проверить на соответствие Конституции Украины отдельные части постановления от 20 мая, которым Кабинет Министров установил в Украине карантин, и Порядок осуществления противоэпидемических мероприятий, связанных с самоизоляцией, утвержденный постановлением Кабмина.
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Также проверку на соответствие основному закону должны пройти отдельные пункты закона о госбюджете от 14 ноября 2019 года и закона об изменении в бюджет от 13 апреля 2020 года.
Ранее за то, чтобы проверить, соответствуют ли карантинные ограничения Конституции, проголосовали 156 судей Верховного Суда, против высказался только 1.
"Безусловно, жизнь и здоровье людей - наивысший приоритет. Мы понимаем серьезность коронавирусной инфекции... Мы с вами на протяжении последних месяцев приобщались к помощи врачам, больницам, социально незащищенным слоям населения. Но вопрос верховенства права, защиты нарушенных прав - это те киты, на которых стоит весь цивилизованный мир. Весь мир борется за то, чтобы не только уберечь здоровье людей, но и демократические ценности", - отметила глава ВС Валентина Данишевская.
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И шо?
Мне хто то вернёт три месяца жизни и даст денег?)
А судьям выплатят всё что можно и компенсируют их страдания по всему, чему можно и всё в т.ч. и за твой счёт...
Судьи - самые обездоленные шакалы...
вот работа у судей не кайлом махать а страницами Конституции ...
любой проэкт кабмина и ВР является подзаконным актом а Конституция это основной Закон ..
..судят вас за то что вы на астановке без маски ...ок вы в суде заявляете о приминениии Конституции а именно статьи о свободном передвижении и о том что закон не имеет обратной силы -если вы в не в надзвычайном положени и ходите без маски то вы ходите по статье Конституции которая вам гарантирует это