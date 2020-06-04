Подання Верховного Суду щодо конституційності карантинних обмежень надійшло до Конституційного Суду

До Конституційного суду України надійшло конституційне подання Верховного суду щодо конституційності встановлених на час карантину обмежень прав і свобод громадян.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікацій та правового моніторингу Конституційного суду.

"Сьогодні, 4 червня 2020 року, до Конституційного Суду України надійшло конституційне подання Верховного Суду щодо конституційності встановлення обмежень на час карантину, передбачених положеннями окремих нормативно-правових актів, ухвалених Кабінетом Міністрів України та Верховною Радою України", - говориться в повідомленні.

Верховный суд просить перевірити на відповідність Конституції України окремі частини постанови від 20 травня, якою Кабінет Міністрів встановив в Україна карантин, і Порядок здійснення протиепідемічних заходів, пов’язаних із самоізоляцією, затвердженого постановою Кабінету Міністрів.

Також перевірку на відповідність основному закону мають пройти окремі пункти закону про держбюджет від 14 листопада 2019 року і закону про зміну до бюджету від 13 квітня 2020 року.

Раніше за те, щоб перевірити, чи відповідають карантинні обмеження Конституції, проголосували 156 суддів Верховного Суду, проти висловився лише 1.

"Безумовно, життя і здоров'я людей - найвищий пріоритет. Ми розуміємо серйозність коронавірусної інфекції... Ми з вами впродовж останніх місяців долучалися до допомоги лікарям, лікарням, соціально незахищеним верствам населення. Але питання верховенства права, захисту порушених прав - це ті кити, на яких стоїть весь цивілізований світ. Весь світ бореться за те, щоб не тільки вберегти здоров'я людей, а й демократичні цінності", - зазначила голова ВС Валентина Данішевська.

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