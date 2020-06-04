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Подання Верховного Суду щодо конституційності карантинних обмежень надійшло до Конституційного Суду

Подання Верховного Суду щодо конституційності карантинних обмежень надійшло до Конституційного Суду

До Конституційного суду України надійшло конституційне подання Верховного суду щодо конституційності встановлених на час карантину обмежень прав і свобод громадян.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікацій та правового моніторингу Конституційного суду.

"Сьогодні, 4 червня 2020 року, до Конституційного Суду України надійшло конституційне подання Верховного Суду щодо конституційності встановлення обмежень на час карантину, передбачених положеннями окремих нормативно-правових актів, ухвалених Кабінетом Міністрів України та Верховною Радою України", - говориться в повідомленні.

Верховный суд просить перевірити на відповідність Конституції України окремі частини постанови від 20 травня, якою Кабінет Міністрів встановив в Україна карантин, і Порядок здійснення протиепідемічних заходів, пов’язаних із самоізоляцією, затвердженого постановою Кабінету Міністрів.

Також перевірку на відповідність основному закону мають пройти окремі пункти закону про держбюджет від 14 листопада 2019 року і закону про зміну до бюджету від 13 квітня 2020 року.

Раніше за те, щоб перевірити, чи відповідають карантинні обмеження Конституції, проголосували 156 суддів Верховного Суду, проти висловився лише 1.

"Безумовно, життя і здоров'я людей - найвищий пріоритет. Ми розуміємо серйозність коронавірусної інфекції... Ми з вами впродовж останніх місяців долучалися до допомоги лікарям, лікарням, соціально незахищеним верствам населення. Але питання верховенства права, захисту порушених прав - це ті кити, на яких стоїть весь цивілізований світ. Весь світ бореться за те, щоб не тільки вберегти здоров'я людей, а й демократичні цінності", - зазначила голова ВС Валентина Данішевська.

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Автор: 

Верховний Суд (1188) карантин (18172) Конституція (548) КС (1427)


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Ну признают они дурантин неконституцинным.
И шо?
Мне хто то вернёт три месяца жизни и даст денег?)
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04.06.2020 21:27 Відповісти
Тебе - нет.
А судьям выплатят всё что можно и компенсируют их страдания по всему, чему можно и всё в т.ч. и за твой счёт...
Судьи - самые обездоленные шакалы...
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04.06.2020 22:08 Відповісти
Каждый хитрит по-своему. Верховный суд в данном случае решил перехитрить самого себя. Под видом такого благородства, как забота о жизни и здоровье нации, подвел в обращении к Конституционному суду законность права на введении карантина. Но допополнительно к этому внутри этого обращения эти законники втулили вопрос правомочности уменьшения зарплат этим судьям. Вот где самая главная суть обращения!!! Что-то подобное теперь творят на местах - в частности в Мариуполе местная власть под видом короновируса и карантина "для реализации мероприятий по предотвращению распространения острой распиратурной болезни COVID-19" прорабатывает вопрос закрытия мусоропроводов в многоэтажных домах. В огороде бузина, а в Киеве дядька! Какое отношение до COVID-19 имеют мусоропроводы? На основании каких официальных документов сделан этот вывод? Ученые мира колотятся, проводят серьезные исследования, но до сих пор пока нет четкого научного утверждения о природе и способе распространения этого вируса. Сейчас идут ещё дебаты об его искусственном или естественном происхождении, также идут споры, что этот вирус не распространяется через поверхности, а имеет только воздушно-капельное распространение. А вот "ученые" из Мариупольского горсовета решили, что COVID-19 - это острая распиратурная болезнь и распространяется она через мусоропроводы. Не хило, правда! Только при этом эти "местные властелины" забыли, что мусоропроводы в многоквартирных домах - это часть строительного Проекта дома и сегодня мусоропровод является собственностью совладельцев дома, а не коммунальной собственностью. И поэтому без решения жителей закрыть его нельзя! И пока никто не может ответить, что делать с мусором жителям высоких этажей, выше 5-го, особенно, если долго не работает лифт. Уже есть преценденты, когда жители этих этажей просто выкидывают по ночам мусор с балконов во двор! Вот к чему приводят эти "сверхнаучные решения".
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04.06.2020 23:09 Відповісти


вот работа у судей не кайлом махать а страницами Конституции ...
любой проэкт кабмина и ВР является подзаконным актом а Конституция это основной Закон ..
..судят вас за то что вы на астановке без маски ...ок вы в суде заявляете о приминениии Конституции а именно статьи о свободном передвижении и о том что закон не имеет обратной силы -если вы в не в надзвычайном положени и ходите без маски то вы ходите по статье Конституции которая вам гарантирует это
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04.06.2020 23:10 Відповісти
Идиоты или сволочи? Вот в чём вопрос....
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05.06.2020 01:51 Відповісти
Цензор, просьба: сделайте заметным решение, которое вынесет КС, особенно, если оно признает хотя бы частичную неконституционность карантинных ограничений. Это, господа, юридический прецедент, которым можно %башить... Но вряд ли, вряд ли признают...
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05.06.2020 11:20 Відповісти
 
 