Обыски в Киевском университете связаны проверкой образовательного процесса для иностранцев, - Минобразования

В Министерстве образования и науки заверили, что обыски в главном корпусе Киевского национального университета имени Тараса Шевченко не связаны с коррупцией.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом исполняющая обязанности главы МОН Любомира Мандзий заявила в эфире hromadske.

Она отметила, что университеты - автономные учреждения высшего образования и ректор несет ответственность за образовательный процесс.

Ранее в полиции заявили, что обыски связаны с коррупцией.

"Имею информацию несколько другую. Речь идет о проверке организации образовательного процесса на юридическом факультете университета имени Тараса Шевченко. Университет подготовил все необходимые документы по требованию правоохранительных органов", - сказала Мандзий.

Руководительница МОН уверяет, что речь идет не о коррупции, а лишь о проверке образовательного процесса на отдельном факультете.

"Был запрос и было соответствующее решение правоохранительных органов о выемке документов по конкретному запросу. Речь идет об организации образовательного процесса, в частности обучение иностранцев на юридическом факультете ", - рассказала она.

Напомним, 4 июня полиция и Служба безопасности пришли с обысками в главный корпус КНУ им. Шевченко.

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