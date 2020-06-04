Обыски в Киевском университете связаны проверкой образовательного процесса для иностранцев, - Минобразования
В Министерстве образования и науки заверили, что обыски в главном корпусе Киевского национального университета имени Тараса Шевченко не связаны с коррупцией.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом исполняющая обязанности главы МОН Любомира Мандзий заявила в эфире hromadske.
Она отметила, что университеты - автономные учреждения высшего образования и ректор несет ответственность за образовательный процесс.
Ранее в полиции заявили, что обыски связаны с коррупцией.
"Имею информацию несколько другую. Речь идет о проверке организации образовательного процесса на юридическом факультете университета имени Тараса Шевченко. Университет подготовил все необходимые документы по требованию правоохранительных органов", - сказала Мандзий.
Руководительница МОН уверяет, что речь идет не о коррупции, а лишь о проверке образовательного процесса на отдельном факультете.
"Был запрос и было соответствующее решение правоохранительных органов о выемке документов по конкретному запросу. Речь идет об организации образовательного процесса, в частности обучение иностранцев на юридическом факультете ", - рассказала она.
Напомним, 4 июня полиция и Служба безопасности пришли с обысками в главный корпус КНУ им. Шевченко.
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Названа причина обысков, которые в четверг Нацполиция и СБУ провели на юридическом факультете Киевского национального университета им. Шевченко, расположенном в главном корпусе на улице Владимирской, 60. Обыски прошли из-за взятки в размере 300 тысяч гривен, которую декан факультета Иван Гриценко якобы требовал от студента.
Об этом сообщает Телеграм-канал "Червоний губер".