РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10720 посетителей онлайн
Новости
4 141 15

Обыски в Киевском университете связаны проверкой образовательного процесса для иностранцев, - Минобразования

Обыски в Киевском университете связаны проверкой образовательного процесса для иностранцев, - Минобразования

В Министерстве образования и науки заверили, что обыски в главном корпусе Киевского национального университета имени Тараса Шевченко не связаны с коррупцией.

Как  передает Цензор.НЕТ, об этом исполняющая обязанности главы МОН Любомира Мандзий заявила в эфире hromadske.

Она отметила, что университеты - автономные учреждения высшего образования и ректор несет ответственность за образовательный процесс.

Ранее в полиции заявили, что обыски связаны с коррупцией.

"Имею информацию несколько другую.  Речь идет о проверке организации образовательного процесса на юридическом факультете университета имени Тараса Шевченко. Университет подготовил все необходимые документы по требованию правоохранительных органов", - сказала Мандзий.

Руководительница МОН уверяет, что речь идет не о коррупции, а лишь о проверке образовательного процесса на отдельном факультете.

"Был запрос и было соответствующее решение правоохранительных органов о выемке документов по конкретному запросу. Речь идет об организации образовательного процесса, в частности обучение иностранцев на юридическом факультете ", - рассказала она.

Напомним, 4 июня полиция и Служба безопасности пришли с обысками в главный корпус КНУ им. Шевченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция проводит обыски на юридическом факультете КНУ по делу о получении взятки

Автор: 

обыск (1895) Университет (244) Мандзий Любомира (56)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+4
брали, берути будут брать, пока по настоящему не накажут- конфискация и 15 лет
показать весь комментарий
04.06.2020 21:25
+3
Гы. Карательные органы волокут в образовательном процессе?
Типо, обучали делать взрывчатку и наркотики?
показать весь комментарий
04.06.2020 21:26
+3
ШАПИТО Обыск для проверки образовательного процесса? Это за гранью разума
Обшуки в Київському університеті пов'язані з перевіркою освітнього процесу для іноземців, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 1121
показать весь комментарий
04.06.2020 21:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
брали, берути будут брать, пока по настоящему не накажут- конфискация и 15 лет
показать весь комментарий
04.06.2020 21:25 Ответить
проверяли, хорошо ли в образовательном процессе владеют иностранцы иностранным языком.
показать весь комментарий
04.06.2020 21:26 Ответить
Гы. Карательные органы волокут в образовательном процессе?
Типо, обучали делать взрывчатку и наркотики?
показать весь комментарий
04.06.2020 21:26 Ответить
https://ukrrain.com/portnova_viklikali_na_kilim-_shhob_pokazati_jogo_plagiat.html Не через єто?
показать весь комментарий
04.06.2020 21:30 Ответить
а обшуки не можуть бути пов'язані із доказом якоїсь математичної теореми?
чи пошуком вакцини проти ковіду?
показать весь комментарий
04.06.2020 21:32 Ответить
Только с целью проверки "Есть ли жизнь на Марсе?"
Обшуки в Київському університеті пов'язані з перевіркою освітнього процесу для іноземців, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 1085
показать весь комментарий
04.06.2020 21:52 Ответить
та ладно....

Названа причина обысков, которые в четверг Нацполиция и СБУ провели на юридическом факультете Киевского национального университета им. Шевченко, расположенном в главном корпусе на улице Владимирской, 60. Обыски прошли из-за взятки в размере 300 тысяч гривен, которую декан факультета Иван Гриценко якобы требовал от студента.
Об этом сообщает Телеграм-канал "Червоний губер".
показать весь комментарий
04.06.2020 21:32 Ответить
А де Портнов свою "освіту" отримав? Не там, часом? Може просто роблять так, як і в музеї Гончара з митними деклараціями картин Пороха?
показать весь комментарий
04.06.2020 21:33 Ответить
Искали знания , но не нашли ...
показать весь комментарий
04.06.2020 21:36 Ответить
В 2000-х все студенты Шевы знали, что поступить на юрфак стоит 10тыс долл. Точно так же все знали на юрфаке, фамилии тех, кто писал кандидатские и докторские мертведчуку, а на ист.факе, фамилии тех, кто писал докторские литвину и табачнику. Поэтому ваши обыски ниочем. Лучше мертведчука посадите пожизненно и с конфискацией.
показать весь комментарий
04.06.2020 21:41 Ответить
В 2000 году Черновецкий уже никому лиссеры не писал?
показать весь комментарий
04.06.2020 21:45 Ответить
ШАПИТО Обыск для проверки образовательного процесса? Это за гранью разума
Обшуки в Київському університеті пов'язані з перевіркою освітнього процесу для іноземців, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 1121
показать весь комментарий
04.06.2020 21:48 Ответить
образовательный процесс пусть проверяет министерство образования, а не служба безопасности !!!
показать весь комментарий
04.06.2020 22:01 Ответить
 
 