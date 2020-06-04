Средств защиты хватит на каждый пункт тестирования, - Мандзий о проведении ВНО

Исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий заверила, что масок и других средств защиты хватит на каждый пункт внешнего независимого тестирования.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Мандзий заявила в эфире hromadske.

Она напомнила, что с 25 июня по 17 июля будет проходить основная сессия ВНО и, как отмечает руководительница МОН, главная задача ведомства - создать безопасные условия.

"Есть подготовленные рекомендации государственного санитарного врача по созданию безопасных условий в учебных заведениях. На следующей неделе состоится доставка средств индивидуальной защиты, антисептиков и дезинфекторов в областные департаментов образования", - сказала Мандзий.

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Дальше уже именно департаменты доставят эти средства в пункты тестирования.

"У нас более 1700 пунктов тестирования, там будут дезинфекторы для поверхностей, антисептики для рук, маски, пирометры (измеряют температуру)", - отметила и.о. министра.

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Мандзий уточнила, что уже во вторник, 9 июня, будет первая поставка этих средств от UNICEF и посольства Швейцарии.

Руководитель МОН заверила, что в каждом пункте тестирования должны быть эти средства и не надо приходить со своими.

"На каждый пункт тестирования, на каждого участника будет более 3 миллионов масок, у нас просчитаны все потребности, у нас посчитаны каждые аудитории, в которых будут писать тесты. Не только выпускники и участники ВНО, а также участники, которые пишут единственное вступительное испытание и единственный выпускной экзамен. У нас все тестирования посчитаны", - подчеркнула и.о. министра.

Также Мандзий добавила, что на совещании у премьера Дениса Шмыгаля и с руководителями ОГА говорилось о необходимости создать мобильные бригады, которые бы проверяли безопасность пунктов тестирования. В эти бригады, в частности, включать представителей Госпродпотребслужбы.

"И я убеждена, что все получится", - резюмировала она.

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