РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7880 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 321 18

Средств защиты хватит на каждый пункт тестирования, - Мандзий о проведении ВНО

Средств защиты хватит на каждый пункт тестирования, - Мандзий о проведении ВНО

Исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий заверила, что масок и других средств защиты хватит на каждый пункт внешнего независимого тестирования.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Мандзий заявила в эфире hromadske.

Она напомнила, что с 25 июня по 17 июля будет проходить основная сессия ВНО и, как отмечает руководительница МОН, главная задача ведомства - создать безопасные условия.

"Есть подготовленные рекомендации государственного санитарного врача по созданию безопасных условий в учебных заведениях. На следующей неделе состоится доставка средств индивидуальной защиты, антисептиков и дезинфекторов в областные департаментов образования", - сказала Мандзий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВНО в Киеве состоится, но рекомендуем принимать участие в нем только тем, кто собирается поступать в вузы, - КГГА

Дальше уже именно департаменты доставят эти средства в пункты тестирования.

"У нас более 1700 пунктов тестирования, там будут дезинфекторы для поверхностей, антисептики для рук, маски, пирометры (измеряют температуру)", - отметила и.о. министра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обыски в Киевском университете связаны проверкой образовательного процесса для иностранцев, - Минобразования

Мандзий уточнила, что уже во вторник, 9 июня, будет первая поставка этих средств от UNICEF и посольства Швейцарии.

Руководитель МОН заверила, что в каждом пункте тестирования должны быть эти средства и не надо приходить со своими.

"На каждый пункт тестирования, на каждого участника будет более 3 миллионов масок, у нас просчитаны все потребности, у нас посчитаны каждые аудитории, в которых будут писать тесты. Не только выпускники и участники ВНО, а также участники, которые пишут единственное вступительное испытание и единственный выпускной экзамен. У нас все тестирования посчитаны", - подчеркнула и.о. министра.

Также Мандзий добавила, что на совещании у премьера Дениса Шмыгаля и с руководителями ОГА говорилось о необходимости создать мобильные бригады, которые бы проверяли безопасность пунктов тестирования. В эти бригады, в частности, включать представителей Госпродпотребслужбы.

"И я убеждена, что все получится", - резюмировала она.

Также читайте: Пробное ВНО в Украине состоится 15 и 17 июня. Вход на тестирование - в защитных масках, - Минобразования

Автор: 

вступительная кампания (288) карантин (16729) тестирование (496) ВНО (417) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Мандзий Любомира (56)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+1
если проклятый Порошенко привезёт ?
показать весь комментарий
04.06.2020 22:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
если проклятый Порошенко привезёт ?
показать весь комментарий
04.06.2020 22:38 Ответить
Да.Надежда только на него.Государство-это он.
показать весь комментарий
04.06.2020 22:48 Ответить
тебе не сообщили о факте иннаугурации Зеленского год назад ?
показать весь комментарий
04.06.2020 22:53 Ответить
Я в курсе.Ну и что?Причём тут это?Мы все только благодаря Петру существуем и не сдаём Украину.Он-наша надежда,маяк и лучший украинец навсегда.Ты против?
показать весь комментарий
04.06.2020 23:00 Ответить
ты понимаешь значение слова "Госдарство", которое ты зачем-то употребил ?
показать весь комментарий
04.06.2020 23:03 Ответить
"Госдарство"? Не понимаю.
показать весь комментарий
04.06.2020 23:06 Ответить
а зачем ты, полудаун, зашел на политический форум ?
показать весь комментарий
04.06.2020 23:08 Ответить
Затем,чтобы одноклеточность тебя и тебе подобных была видна.Она и видна.Кроме хамства и спама-ничего.петю надо обожать!А все,кто против(аргументированно)-дауны,малороссы и вообще в спам.Вы ему отличную антирекламу делаете.За его же деньгиНу тут,в принципе,хвалю.Каждая личинка крутится,как может.
показать весь комментарий
04.06.2020 23:16 Ответить
а ти не сдерживай эмоции
показать весь комментарий
04.06.2020 23:31 Ответить
Так я не на эмоциях говорю.Всё спокойно,объективно.На нас напала рашка в 14-ом.Мы вручили булаву Гетьману.Давай,противостояй,создавай.Ну он и создавал 5-лет в соответствии со своим мировоззрением.Мы типа против рашки.но совсем не против:несбежавших рыгов/медведчуков и вообще всей антиукраинской нечисти.Я тебе,гондурас.могу дайджест цензоровских статей здесь дать,когда жители ВАТНОГО Мариуполя жаловались все 5 лет с 14-го,что пыточник и убийца патриотов свободно разгуливает по городу и-НИЧЕГО.петя-патриот!Зеленский-вата.
показать весь комментарий
04.06.2020 23:47 Ответить
ОТВЕТЬ.
показать весь комментарий
05.06.2020 00:06 Ответить
Он-Людовик 14-ый.Государство-это я).Но только с гораздо болшим правом так называться.
показать весь комментарий
04.06.2020 22:50 Ответить
А не можна взагалі ЗНО відмінити? В багатьох країнах Європи його немає.
показать весь комментарий
04.06.2020 22:40 Ответить
Найцікавіше, що їх вже всі поголовно ігнорують, ті маски.
показать весь комментарий
04.06.2020 22:41 Ответить
Не знаю как вы,но я уже этой власти дебилов не верю.а все их слова просто воспринимаю в противоположном понятии
показать весь комментарий
04.06.2020 22:51 Ответить
что там с экономикой, ростом ввп?

рост 160 см.

экономика где-то на 90 см ниже с тыльной стороны
показать весь комментарий
04.06.2020 23:01 Ответить
Эт яныка с яновичем надо возращать.У них в 2003-ем году рост ввп был 15%(самый высокий в Европе)Всех делали.Ох,спецы...
показать весь комментарий
04.06.2020 23:03 Ответить
 
 