Засобів захисту вистачить на кожен пункт тестування, - Мандзій про проведення ЗНО
Виконувачка обов’язків міністра освіти і науки Любомира Мандзій запевнила, що масок та інших засобів захисту вистачить на кожний пункт зовнішнього незалежного тестування.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Мандзій заявила в ефірі hromadske.
Вона нагадала, що з 25 червня до 17 липня відбуватиметься основна сесія ЗНО і, як наголошує очільниця МОН, найголовніше завдання відомства — створити безпечні умови.
"Є підготовлені рекомендації державного санітарного лікаря щодо створення безпечних умов у закладах освіти. Наступного тижня відбудеться доставка засобів індивідуального захисту, антисептиків і дезінфекторів до обласних департаментів освіти", — сказала Мандзій.
Далі вже саме департаменти доставлять ці засоби до пунктів тестування.
"У нас понад 1700 пунктів тестування, там будуть дезінфектори для поверхонь, антисептики для рук, маски, пірометри (вимірюють температуру — ред.)", — зазначила в.о. міністра.
Мандзій уточнила, що вже у вівторок, 9 червня, буде перша поставка цих засобів від UNICEF та посольства Швейцарії.
Очільниця МОН запевнила, що у кожному пункті тестування мають бути ці засоби і не треба приходити зі своїми.
"На кожен пункт тестування, на кожного учасника буде понад 3 мільйони масок, у нас порахована вся потреба, у нас пораховані кожні аудиторії, в яких будуть писати тести. Не тільки випускники і учасники ЗНО, а також учасники, які пишуть єдине фахове вступне випробування і єдиний випускний іспит. У нас всі тестування пораховані", — підкреслила в.о. міністра.
Також Мандзій додала, що на нараді прем’єра Дениса Шмигаля з очільниками ОДА йшлося про необхідність створити мобільні бригади, які б перевіряли безпечність пунктів тестування. До цих бригад зокрема включать представників Держпродспоживслужби.
"І я переконана, що все вдасться", — резюмувала вона.
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