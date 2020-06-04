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Новини Коронавірус і карантин
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Засобів захисту вистачить на кожен пункт тестування, - Мандзій про проведення ЗНО

Засобів захисту вистачить на кожен пункт тестування, - Мандзій про проведення ЗНО

Виконувачка обов’язків міністра освіти і науки Любомира Мандзій запевнила, що масок та інших засобів захисту вистачить на кожний пункт зовнішнього незалежного тестування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Мандзій заявила в ефірі hromadske.

Вона нагадала, що з 25 червня до 17 липня відбуватиметься основна сесія ЗНО і, як наголошує очільниця МОН, найголовніше завдання відомства — створити безпечні умови.

"Є підготовлені рекомендації державного санітарного лікаря щодо створення безпечних умов у закладах освіти. Наступного тижня відбудеться доставка засобів індивідуального захисту, антисептиків і дезінфекторів до обласних департаментів освіти", — сказала Мандзій.

Далі вже саме департаменти доставлять ці засоби до пунктів тестування.

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"У нас понад 1700 пунктів тестування, там будуть дезінфектори для поверхонь, антисептики для рук, маски, пірометри (вимірюють температуру — ред.)", — зазначила в.о. міністра.

Мандзій уточнила, що вже у вівторок, 9 червня, буде перша поставка цих засобів від UNICEF та посольства Швейцарії.

Очільниця МОН запевнила, що у кожному пункті тестування мають бути ці засоби і не треба приходити зі своїми.

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"На кожен пункт тестування, на кожного учасника буде понад 3 мільйони масок, у нас порахована вся потреба, у нас пораховані кожні аудиторії, в яких будуть писати тести. Не тільки випускники і учасники ЗНО, а також учасники, які пишуть єдине фахове вступне випробування і єдиний випускний іспит. У нас всі тестування пораховані", — підкреслила в.о. міністра.

Також Мандзій додала, що на нараді прем’єра Дениса Шмигаля з очільниками ОДА йшлося про необхідність створити мобільні бригади, які б перевіряли безпечність пунктів тестування. До цих бригад зокрема включать представників Держпродспоживслужби.

"І я переконана, що все вдасться", — резюмувала вона.

Автор: 

вступна кампанія (228) карантин (18172) тестування (456) ЗНО (323) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Мандзій Любомир (54)


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Топ коментарі
+1
если проклятый Порошенко привезёт ?
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04.06.2020 22:38
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если проклятый Порошенко привезёт ?
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04.06.2020 22:38 Відповісти
Да.Надежда только на него.Государство-это он.
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04.06.2020 22:48 Відповісти
тебе не сообщили о факте иннаугурации Зеленского год назад ?
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04.06.2020 22:53 Відповісти
Я в курсе.Ну и что?Причём тут это?Мы все только благодаря Петру существуем и не сдаём Украину.Он-наша надежда,маяк и лучший украинец навсегда.Ты против?
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04.06.2020 23:00 Відповісти
ты понимаешь значение слова "Госдарство", которое ты зачем-то употребил ?
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04.06.2020 23:03 Відповісти
"Госдарство"? Не понимаю.
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04.06.2020 23:06 Відповісти
а зачем ты, полудаун, зашел на политический форум ?
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04.06.2020 23:08 Відповісти
Затем,чтобы одноклеточность тебя и тебе подобных была видна.Она и видна.Кроме хамства и спама-ничего.петю надо обожать!А все,кто против(аргументированно)-дауны,малороссы и вообще в спам.Вы ему отличную антирекламу делаете.За его же деньгиНу тут,в принципе,хвалю.Каждая личинка крутится,как может.
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04.06.2020 23:16 Відповісти
а ти не сдерживай эмоции
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04.06.2020 23:31 Відповісти
Так я не на эмоциях говорю.Всё спокойно,объективно.На нас напала рашка в 14-ом.Мы вручили булаву Гетьману.Давай,противостояй,создавай.Ну он и создавал 5-лет в соответствии со своим мировоззрением.Мы типа против рашки.но совсем не против:несбежавших рыгов/медведчуков и вообще всей антиукраинской нечисти.Я тебе,гондурас.могу дайджест цензоровских статей здесь дать,когда жители ВАТНОГО Мариуполя жаловались все 5 лет с 14-го,что пыточник и убийца патриотов свободно разгуливает по городу и-НИЧЕГО.петя-патриот!Зеленский-вата.
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04.06.2020 23:47 Відповісти
ОТВЕТЬ.
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05.06.2020 00:06 Відповісти
Он-Людовик 14-ый.Государство-это я).Но только с гораздо болшим правом так называться.
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04.06.2020 22:50 Відповісти
А не можна взагалі ЗНО відмінити? В багатьох країнах Європи його немає.
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04.06.2020 22:40 Відповісти
Найцікавіше, що їх вже всі поголовно ігнорують, ті маски.
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04.06.2020 22:41 Відповісти
Не знаю как вы,но я уже этой власти дебилов не верю.а все их слова просто воспринимаю в противоположном понятии
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04.06.2020 22:51 Відповісти
что там с экономикой, ростом ввп?

рост 160 см.

экономика где-то на 90 см ниже с тыльной стороны
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04.06.2020 23:01 Відповісти
Эт яныка с яновичем надо возращать.У них в 2003-ем году рост ввп был 15%(самый высокий в Европе)Всех делали.Ох,спецы...
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04.06.2020 23:03 Відповісти
 
 