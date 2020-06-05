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Аваков о перестрелке в Броварах: "Это искусственно созданный конфликт между перевозчиками"

Аваков о перестрелке в Броварах:

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что перестрелка в Броварах стала следствием непрозрачности и коррупции в сфере госконтроля за выдачей разрешений на транспортные перевозки в Киевской области.

Об этом он сказал во время выступления на Часе правительства в парламенте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Это искусственно созданный конфликт между перевозчиками из Броваров и перевозчиками из Винницы и Киева на почве теневых расчетов, который 29 мая перерос в стрельбу", - отметил Аваков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 67 причастных к перестрелке в Броварах уже установлены, 39 лицам избрана мера пресечения, - Аваков

Напомним, 29 мая, рано утром в Броварах устроили стрельбу в районе Торгмаш. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

Позже появилось видео утренней перестрелки в Броварах.

Глава МВД Арсен Аваков доложил президенту Владимиру Зеленскому, что конфликт произошел между представителями фирм, которые занимаются пассажирскими перевозками в Броварах, и, по одной из версий, может быть связан с коррупционными сделками с тендерами по распределению маршрутов.

Следователи по данному факту начали три уголовных производства: хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия, умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконное обращение с оружием.

Действия участников конфликта были дополнительно квалифицированы правоохранителями как покушение на убийство двух и более лиц.

Автор: 

Аваков Арсен (3444) Бровары (337) стрельба (3251)


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Топ комментарии
+15
Аваков о перестрелке в Броварах: "Это искусственно созданный конфликт между перевозчиками" - Цензор.НЕТ 1898
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05.06.2020 11:45
+5
Ну как тут без мата??? Господин Авакян, вы у нас кто, бл..дь? Конфликтолог??? Ваша задача, чтобы в стране не было таких вооруженных групп, стреляющих друг в друга! А почему возник "конфликт", это вообще не ваше дело!
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05.06.2020 12:04
+4
Миленько. Министр МВД спокойно себе констатирует наличие коррупции . Нах спрашивается такой министр?
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05.06.2020 11:49
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Аваков о перестрелке в Броварах: "Это искусственно созданный конфликт между перевозчиками" - Цензор.НЕТ 1898
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05.06.2020 11:45 Ответить
Хотя...
Аваков о перестрелке в Броварах: "Это искусственно созданный конфликт между перевозчиками" - Цензор.НЕТ 8231
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05.06.2020 11:46 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=5UYLMiS9a0Q Звездит как дышет черт
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05.06.2020 11:47 Ответить
Аваков не уточнив, що штучний конфлікт був створений саме ним. Щоб відволікти увагу від інших зашкварів в Кагарлику і економічного колапсу.
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05.06.2020 11:48 Ответить
На конфликт 100 рыл с оружием не собирают. Это передел потоков по отмыванию бабла и далеко не по Броварам/ Там где отмывается бабло и собирается 100 человек с оружием полюбому лапа Авакова как и с любой другой кормушкой от азартных игр до травы и проституции.
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05.06.2020 11:48 Ответить
Миленько. Министр МВД спокойно себе констатирует наличие коррупции . Нах спрашивается такой министр?
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05.06.2020 11:49 Ответить
Зачем же ты повысил в должности Педаса, который покрывал преступников из Винницкого ОПГ имени гундяева?
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05.06.2020 11:51 Ответить
З мусорньой не порішали.
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05.06.2020 11:51 Ответить
я ****... чуваки по стране .. в столице.. бегают с автоматами, а этот армян -про искусство. ******.., не ту страну назвали -Гондурасом.
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05.06.2020 11:57 Ответить
"Искусственно созданый конфликт..."
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05.06.2020 11:57 Ответить
Самопідпал під Верховною Радою Причиною спроби спалити себе BurningMan назвав проблеми із житлом, яке відбирають бандити.
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05.06.2020 11:59 Ответить
А де ж зникла стаття де Аваков не хоче просити вибачення?Свобода слова?Ні не чули.
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05.06.2020 12:00 Ответить
Ну как тут без мата??? Господин Авакян, вы у нас кто, бл..дь? Конфликтолог??? Ваша задача, чтобы в стране не было таких вооруженных групп, стреляющих друг в друга! А почему возник "конфликт", это вообще не ваше дело!
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05.06.2020 12:04 Ответить
бред
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05.06.2020 12:08 Ответить
а остальные перестрелки и бандитские нападения это совершенно природный процес....
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05.06.2020 12:12 Ответить
Аваков про перестрілку в Броварах: "Це штучно створений конфлікт між перевізниками" - Цензор.НЕТ 7115
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05.06.2020 12:14 Ответить
- Но как Аваков держит за яйца Зеленского, если после всех факапов его не увольняют.
- он не держит, он просто п.....ц как лоялен Зеленскому. Преданный пес.
Даже букмекерские конторы и казино позакрывал, которые крышевал, лишь бы угодить.
- не за яйца, а за нос.
Аваков про перестрілку в Броварах: "Це штучно створений конфлікт між перевізниками" - Цензор.НЕТ 7273

https://ukraine.d3.ru/pid-radoiu-zaraz-aktsiia-za-vidstavku-chorta-avakova-1991570/ Під Радою зараз (сегодня 11:11)

Аваков про перестрілку в Броварах: "Це штучно створений конфлікт між перевізниками" - Цензор.НЕТ 6847
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05.06.2020 12:57 Ответить
конфликт естественный и создало его организация которая обязана заботиться о гражданах.
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05.06.2020 13:28 Ответить
"Искуственно созданный" КЕМ?! Не, не интересно? "На почве теневых расчетов" - это в смысле из-за миллионов черного нала? Так так и скажи. Или ссышь дружбана Солодченко подставить?
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05.06.2020 17:37 Ответить
 
 