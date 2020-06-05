Аваков о перестрелке в Броварах: "Это искусственно созданный конфликт между перевозчиками"

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что перестрелка в Броварах стала следствием непрозрачности и коррупции в сфере госконтроля за выдачей разрешений на транспортные перевозки в Киевской области.

Об этом он сказал во время выступления на Часе правительства в парламенте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Это искусственно созданный конфликт между перевозчиками из Броваров и перевозчиками из Винницы и Киева на почве теневых расчетов, который 29 мая перерос в стрельбу", - отметил Аваков.

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Напомним, 29 мая, рано утром в Броварах устроили стрельбу в районе Торгмаш. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

Позже появилось видео утренней перестрелки в Броварах.

Глава МВД Арсен Аваков доложил президенту Владимиру Зеленскому, что конфликт произошел между представителями фирм, которые занимаются пассажирскими перевозками в Броварах, и, по одной из версий, может быть связан с коррупционными сделками с тендерами по распределению маршрутов.

Следователи по данному факту начали три уголовных производства: хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия, умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконное обращение с оружием.

Действия участников конфликта были дополнительно квалифицированы правоохранителями как покушение на убийство двух и более лиц.