Никакого Советского Союза в ОПК не будет, - Данилов

Секретарь СНБО Данилов опроверг ложные суждения, что создание государственной институции, которая будет заниматься проблемами оборонно-промышленного комплекса - это возвращение к советским образцам управления этой сферой.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО, об этом он заявил в интервью "24 каналу".

"Никакого Советского Союза не будет. Мы понимаем, каким должен быть ОПК, и без синергии с частным сектором и людьми, которые хотят вкладывать деньги, "Укроборонпром" далеко не уйдет", - отметил Данилов.

По словам Данилова, смена подходов к управлению ОПК должна решить проблему недостаточной координации из-за отсутствия профильного органа. В этом контексте он подчеркнул необходимость создания профильного министерства, а также введение должности вице-премьера, к полномочиям которого, в частности, будут отнесены вопросы реформирования ОПК.

Напомним, ранее Данилов сообщил, что в Украине создадут министерство военно-промышленной политики.

Позже, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в Кабинете Министров Украины появится вице-премьер по оборонно-промышленному комплексу и промышленной политике.

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