Никакого Советского Союза в ОПК не будет, - Данилов
Секретарь СНБО Данилов опроверг ложные суждения, что создание государственной институции, которая будет заниматься проблемами оборонно-промышленного комплекса - это возвращение к советским образцам управления этой сферой.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО, об этом он заявил в интервью "24 каналу".
"Никакого Советского Союза не будет. Мы понимаем, каким должен быть ОПК, и без синергии с частным сектором и людьми, которые хотят вкладывать деньги, "Укроборонпром" далеко не уйдет", - отметил Данилов.
По словам Данилова, смена подходов к управлению ОПК должна решить проблему недостаточной координации из-за отсутствия профильного органа. В этом контексте он подчеркнул необходимость создания профильного министерства, а также введение должности вице-премьера, к полномочиям которого, в частности, будут отнесены вопросы реформирования ОПК.
Напомним, ранее Данилов сообщил, что в Украине создадут министерство военно-промышленной политики.
Позже, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в Кабинете Министров Украины появится вице-премьер по оборонно-промышленному комплексу и промышленной политике.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
зеркало де поблизости есть? - глянь...
у тебя же поперек морды лица написано - "совок."
от пионэрия кривороготая подошла - а вместе вы хто? - правильно - сила!