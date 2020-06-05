РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9690 посетителей онлайн
Новости
7 025 14

Никакого Советского Союза в ОПК не будет, - Данилов

Никакого Советского Союза в ОПК не будет, - Данилов

Секретарь СНБО Данилов опроверг ложные суждения, что создание государственной институции, которая будет заниматься проблемами оборонно-промышленного комплекса - это возвращение к советским образцам управления этой сферой.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО, об этом он заявил в интервью "24 каналу".

"Никакого Советского Союза не будет. Мы понимаем, каким должен быть ОПК, и без синергии с частным сектором и людьми, которые хотят вкладывать деньги, "Укроборонпром" далеко не уйдет", - отметил Данилов.

По словам Данилова, смена подходов к управлению ОПК должна решить проблему недостаточной координации из-за отсутствия профильного органа. В этом контексте он подчеркнул необходимость создания профильного министерства, а также введение должности вице-премьера, к полномочиям которого, в частности, будут отнесены вопросы реформирования ОПК.

Напомним, ранее Данилов сообщил, что в Украине создадут министерство военно-промышленной политики.

Позже, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в Кабинете Министров Украины появится вице-премьер по оборонно-промышленному комплексу и промышленной политике.

Читайте также: У нас будет вице-премьер по ОПК и по промышленной политике, один из кандидатов – Немилостивый, - Зеленский в Хмельницком

Автор: 

Данилов Алексей (1066) СНБО (4430) ОПК (145)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+3
Нет, это зебилы просто выполняют четкие директивы. Необходимо все развалить.
показать весь комментарий
05.06.2020 16:17
+2
Как работы с ОТРК Гром или Сапсан для армии ВСУ??? Или при Зе все свернули и заморозили..саботажники.
показать весь комментарий
05.06.2020 16:43
+1
Значит точно будет!
показать весь комментарий
05.06.2020 16:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Значит точно будет!
показать весь комментарий
05.06.2020 16:06 Ответить
потому что Директивы Коломойского, гражданина Израиля- военного союзника Путина -в действии : Финансирование остановлено, мы были вынуждены уволить 687 человек, - директор производящего ракетное топливо завода Шиман./ Госпредприятие Антонов обратилось к Зеленскому: руководство "Укроборонпрома" уничтожает оборонный комплекс страны
показать весь комментарий
05.06.2020 16:08 Ответить
Может оборонный комплекс, в таком виде, разрушает страну?
показать весь комментарий
05.06.2020 16:13 Ответить
Нет, это зебилы просто выполняют четкие директивы. Необходимо все развалить.
показать весь комментарий
05.06.2020 16:17 Ответить
Сто лет назад УНР уничтожил кодлан Ленина-Троцкого -Свердлова.Сейчас Украину уничтожает кодлан Коломойского-Ермака-Шефиров с четыреждыуклонистом-Буратиной.
показать весь комментарий
05.06.2020 16:25 Ответить
А он вообще безопасностью и обороной Страны в состоянии внешней военной агрессии занимается или как.
показать весь комментарий
05.06.2020 16:09 Ответить
Правильно обещанное, это 98% уже сделаного.
показать весь комментарий
05.06.2020 16:15 Ответить
Правильно. Будет Дикий запад с блекджеком и зелеными
показать весь комментарий
05.06.2020 16:16 Ответить
Плановость в работе должна быть, синергия,дело темное.
показать весь комментарий
05.06.2020 16:22 Ответить
Откуда взялся этот данилов, он не вписывается в совковую команду зе, дает надежду, и сразу поднимает имидж зе.
показать весь комментарий
05.06.2020 16:25 Ответить
Как работы с ОТРК Гром или Сапсан для армии ВСУ??? Или при Зе все свернули и заморозили..саботажники.
показать весь комментарий
05.06.2020 16:43 Ответить
Спростовувати на словах - не означає на ділі. Жодної довіри до заяв зелених владців в мене вже нема.
показать весь комментарий
05.06.2020 17:04 Ответить
Министерство среднего машиностроения, если не ошибаюсь!
показать весь комментарий
05.06.2020 17:47 Ответить
та ну на?
зеркало де поблизости есть? - глянь...
у тебя же поперек морды лица написано - "совок."
от пионэрия кривороготая подошла - а вместе вы хто? - правильно - сила!
показать весь комментарий
05.06.2020 18:32 Ответить
 
 