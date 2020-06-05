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Новини
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Ніякого Радянського Союзу в ОПК не буде, - Данілов

Ніякого Радянського Союзу в ОПК не буде, - Данілов

Секретар РНБО Данілов спростував помилкові судження, що створення державної інституції, яка займатиметься проблемами оборонно-промислового комплексу - це повернення до радянських зразків управління цією сферою.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО, про це він заявив в інтерв'ю "24 каналу".

"Ніякого Радянського Союзу не буде. Ми розуміємо, яким має бути ОПК, і без синергії з приватним сектором і людьми, які хочуть вкладати гроші, "Укроборонпром" далеко не піде", - зазначив Данілов.

За словами Данілова, зміна підходів до управління ОПК має вирішити проблему недостатньої координації через відсутність профільного органу. У цьому контексті він наголосив на необхідності створення профільного міністерства, а також введення посади віцепрем'єра, до повноважень якого, зокрема, будуть віднесені питання реформування ОПК.

Нагадаємо, раніше Данілов повідомив, що в Україні створять міністерство військово-промислової політики.

Пізніше президент України Володимир Зеленський підтвердив, що в Кабінеті Міністрів України з'явиться віцепрем'єр з оборонно-промислового комплексу та промислової політики.

Автор: 

Данілов Олексій (1259) РНБО (2278) ОПК (212)


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Топ коментарі
+3
Нет, это зебилы просто выполняют четкие директивы. Необходимо все развалить.
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05.06.2020 16:17
+2
Как работы с ОТРК Гром или Сапсан для армии ВСУ??? Или при Зе все свернули и заморозили..саботажники.
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05.06.2020 16:43
+1
Значит точно будет!
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05.06.2020 16:06
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Значит точно будет!
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05.06.2020 16:06 Відповісти
потому что Директивы Коломойского, гражданина Израиля- военного союзника Путина -в действии : Финансирование остановлено, мы были вынуждены уволить 687 человек, - директор производящего ракетное топливо завода Шиман./ Госпредприятие Антонов обратилось к Зеленскому: руководство "Укроборонпрома" уничтожает оборонный комплекс страны
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05.06.2020 16:08 Відповісти
Может оборонный комплекс, в таком виде, разрушает страну?
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05.06.2020 16:13 Відповісти
Нет, это зебилы просто выполняют четкие директивы. Необходимо все развалить.
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05.06.2020 16:17 Відповісти
Сто лет назад УНР уничтожил кодлан Ленина-Троцкого -Свердлова.Сейчас Украину уничтожает кодлан Коломойского-Ермака-Шефиров с четыреждыуклонистом-Буратиной.
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05.06.2020 16:25 Відповісти
А он вообще безопасностью и обороной Страны в состоянии внешней военной агрессии занимается или как.
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05.06.2020 16:09 Відповісти
Правильно обещанное, это 98% уже сделаного.
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05.06.2020 16:15 Відповісти
Правильно. Будет Дикий запад с блекджеком и зелеными
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05.06.2020 16:16 Відповісти
Плановость в работе должна быть, синергия,дело темное.
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05.06.2020 16:22 Відповісти
Откуда взялся этот данилов, он не вписывается в совковую команду зе, дает надежду, и сразу поднимает имидж зе.
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05.06.2020 16:25 Відповісти
Как работы с ОТРК Гром или Сапсан для армии ВСУ??? Или при Зе все свернули и заморозили..саботажники.
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05.06.2020 16:43 Відповісти
Спростовувати на словах - не означає на ділі. Жодної довіри до заяв зелених владців в мене вже нема.
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05.06.2020 17:04 Відповісти
Министерство среднего машиностроения, если не ошибаюсь!
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05.06.2020 17:47 Відповісти
та ну на?
зеркало де поблизости есть? - глянь...
у тебя же поперек морды лица написано - "совок."
от пионэрия кривороготая подошла - а вместе вы хто? - правильно - сила!
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05.06.2020 18:32 Відповісти
 
 