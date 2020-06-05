Ніякого Радянського Союзу в ОПК не буде, - Данілов

Секретар РНБО Данілов спростував помилкові судження, що створення державної інституції, яка займатиметься проблемами оборонно-промислового комплексу - це повернення до радянських зразків управління цією сферою.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО, про це він заявив в інтерв'ю "24 каналу".

"Ніякого Радянського Союзу не буде. Ми розуміємо, яким має бути ОПК, і без синергії з приватним сектором і людьми, які хочуть вкладати гроші, "Укроборонпром" далеко не піде", - зазначив Данілов.

За словами Данілова, зміна підходів до управління ОПК має вирішити проблему недостатньої координації через відсутність профільного органу. У цьому контексті він наголосив на необхідності створення профільного міністерства, а також введення посади віцепрем'єра, до повноважень якого, зокрема, будуть віднесені питання реформування ОПК.

Нагадаємо, раніше Данілов повідомив, що в Україні створять міністерство військово-промислової політики.

Пізніше президент України Володимир Зеленський підтвердив, що в Кабінеті Міністрів України з'явиться віцепрем'єр з оборонно-промислового комплексу та промислової політики.