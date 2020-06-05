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На проведение местных выборов не хватает 1,25 млрд грн, - ЦИК

На проведение местных выборов не хватает 1,25 млрд грн, - ЦИК

На проведение местных выборы, которые запланированы на 25 октября, в госбюджете предусмотрено 1 млрд грн, необходимо еще 1,252 млрд. ЦИК призвал правительство и парламент предусмотреть дополнительное финансирование.

На проведение местных выборов в Украине в октябре 2020 года необходимо 2,252 млрд грн. Об этом на заседании Центральной избирательной комиссии 5 июня рассказал заместитель главы ЦИК Сергей Дубовик, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ГОРДОН".

Он отметил, что в связи с тем, что 1 января 2020 года вступил в силу новый Избирательный кодекс, ЦИК провел перерасчет расходов, необходимых на подготовку и проведение выборов.

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Дубовик напомнил, что согласно принятому закону о госбюджете на 2020 год в качестве субвенции местным бюджетам на проведение местных выборов было предусмотрено 2 млрд 154 млн 988 тыс. грн. Но 13 апреля в закон были внесены изменения, и размер субвенции уменьшили до 1 млрд грн. Этих средств, рассказал представитель ЦИК, хватит на подготовку и проведение выборов, но не хватит на оплату работы членов избирательных комиссий, специалистов, экспертов и технических работников, задействованных в избирательном процессе.

"Указанное ставит под угрозу привлечение соответствующих специалистов, ведь одним из мотивов работы в избирательных комиссиях является получение надлежащего уровня зарплаты", – сказал Дубовик.

Он подчеркнул, что предусмотренное сейчас финансирование сможет покрыть только 10% расходов, необходимых на зарплатный фонд.

"По уточненным расчетам, потребность в средствах на подготовку и проведение местных выборов составляет 2 млрд 252 млн 117 тыс. 800 грн грн. То есть общая потребность в средствах по бюджетной программе "субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на проведение выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов" составляет 1 млрд 252 млн 117 тыс. 800 грн грн", – сообщил Дубовик.

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Он подчеркнул, что если парламент примет закон об изменении избирательной системы, "дополнительная потребность в деньгах еще увеличится".

С связи с этим ЦИК обратился к Кабинету Министров и Верховной Раде с призывом внести изменения в госбюджет и выделить дополнительное финансирование на местные выборы в виде субвенции местным бюджетам в размере 1,252 млрд, на довыборы в Верховную Раду в одномандатном избирательном округе №208 в Черниговской области в размере 994,8 тыс. грн, а также 10,841 млн на изготовление избирательных урн.

Местные выборы в Украине должны пройти 25 октября. Решение о проведении выборов Верховная Рада должна принять не позднее, чем за 90 дней до дня голосования. Избирательный процесс стартует за 50 дней до выборов.

Автор: 

госбюджет (1186) местные выборы (2752) финансирование (1795) ЦИК (3644)


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Топ комментарии
+6
На проведение местных выборов не хватает 1,25 млрд грн, - ЦИК - Цензор.НЕТ 9501
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05.06.2020 16:17
+5
Тяжело зелебобам)=
На проведение местных выборов не хватает 1,25 млрд грн, - ЦИК - Цензор.НЕТ 7641
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05.06.2020 16:20
+3
С помощником Юзимаусом

На проведение местных выборов не хватает 1,25 млрд грн, - ЦИК - Цензор.НЕТ 5167
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05.06.2020 16:20
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Миші з"їли?
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05.06.2020 16:14 Ответить
Крысы. Зеленые.
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05.06.2020 16:15 Ответить
На проведение местных выборов не хватает 1,25 млрд грн, - ЦИК - Цензор.НЕТ 9501
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05.06.2020 16:17 Ответить
Я ж говорил крыса, а не мышь.
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05.06.2020 16:18 Ответить
С помощником Юзимаусом

На проведение местных выборов не хватает 1,25 млрд грн, - ЦИК - Цензор.НЕТ 5167
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05.06.2020 16:20 Ответить
Сидели бы сотрудники ЦВК и основные члены на карантине за свой счёт...вот и деньги бы сэконмили!
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05.06.2020 16:15 Ответить
Еще скажи депутанам и судьям с прокурвами и СБУ не платить
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05.06.2020 16:19 Ответить
ты спец по крысам и мышам, определись.......
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05.06.2020 16:20 Ответить
С чем? Что на этой всей шобле держится зеленая недовласть? Так это понятно.
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05.06.2020 16:22 Ответить
как и все папередники
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05.06.2020 16:23 Ответить
Это власть убогей даже власти Януковича. Совсем тупые херостуки.
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05.06.2020 16:25 Ответить
https://eurosolidarity.org/2020/06/05/zvernennya-czentralnoyi-rady-politychnoyi-partiyi-yevropejska-solidarnist/ Звернення Центральної Ради Політичної партії «Європейська Солідарність»

Вже понад рік, як над Україною чиниться небезпечний соціальний експеримент. Шляхом витончених маніпуляцій і грубого обману людей до державного керма стала команда невігласів та дилетантів, нездатна засвоїти елементарні ази управління. Вона впевнено веде країну до демонтажу державності, до повзучого сповзання назад у сферу російського впливу.
«Економіка брала розгін, спіткнулась і ризикує проїхати обличчям по землі», - ці слова Зеленського пролунали за вісім днів до карантину і початку пандемії. І самокритично характеризують «здобутки» влади.
Як наслідок, в соціальній сфері замість обіцяного «кінця епохи бідності» стрімко тануть доходи та заощадження громадян. Падає загальний рівень життя, зростає безробіття.
В політичній сфері формування однопартійної більшості, концентрація абсолютної влади в руках недосвідченого Президента, його спроби створити в Україні авторитарний турборежим - створюють загрозу демократії, правам та свободам громадян. Репресії проти опозиції стали такою ж ознакою, як і за часів Януковича.
Істотно погіршилося міжнародне становище України. Створена нашою командою коаліція на підтримку України практично не функціонує. Принцип «нічого про Україну без України», якого раніше дотримувалися усі наші партнери, тепер порушується. Інтеграція до ЄС та НАТО залишається лише на папері.
При потуранні влади або за участі окремих її представників розгортається повзучий проросійський реванш. Низка представників режиму Януковича отримала важелі впливу на державну політику. В інформаційній сфері п'ята колона працює в режимі повного сприяння і непротидії з боку влади. Московський патріархат спирається на підтримку представників Офісу Президента. Сам Президент і його «Слуги» не приховують намірів переглянути закон про мову.
Згортаються важливі реформи. В тому числі й ініційована командою Порошенка децентралізація, яка заклала міцну основу для місцевого самоврядування. В умовах непрофесійних дій «дилетантури комедіантів» значна частина міських голів та голівОТГ, інші органи місцевого самоврядування - стали потужним амортизатором, який пом'якшує негативний ефект від бездарного урядування «Слуг народу». Особливо яскраво це проявилося в умовах боротьби з пандемією коронавірусу.
Місцеві вибори мають стати потужним, - неначе корабельний ревун, - сигналом, який дасть зрозуміти слугам, що їхній «медовий місяць» із суспільством завершився. Країна й люди потребують професійних управлінців на всіх рівнях.
«Європейська Солідарність» як головна опозиційна сила закликає до створення коаліції проукраїнських політичних сил, до глибокої координації зусиль на місцевих виборах.
Підтримка узгоджених кандидатів на посади міських голів і голів ОТГ має захистити громади від ще одного нашестя дилетантів під брендом «Слуг» і сформувати фахові місцеві команди, здатні ефективно вирішувати проблеми, які стоять перед громадами.
Друге спільне завдання - забезпечити взаємне непоборювання проукраїнських сил в тих областях, де на виборах є загроза з боку п'ятої колони. Спільними зусиллями маємо мінімізувати результат проросійської ОПЗЖ, і при формуванні більшостей у місцевих радах - залишити цю політичну силу на маргінесі.
Задля реалізації цих завдань ми готові до широкої координації зусиль з іншими партіями, громадськими організаціями і місцевими лідерами.
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05.06.2020 16:17 Ответить
Балаболы!
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05.06.2020 16:27 Ответить
*******, віддавайте накрадене=))
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05.06.2020 16:17 Ответить
іскать!
На проведение местных выборов не хватает 1,25 млрд грн, - ЦИК - Цензор.НЕТ 3612
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05.06.2020 16:20 Ответить
вкрадене тра повертати.. маєте повернути!!!!
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05.06.2020 16:21 Ответить
давай опис вкраденого. чи ти просто зєлбільне тріпло?
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05.06.2020 16:23 Ответить
яке є.. доведи. що тріпло=)
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05.06.2020 16:26 Ответить
таке ти і є. тріпло зєбільне.
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05.06.2020 16:28 Ответить
як я і думав.. крадій крадія бачить здалеку=)
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05.06.2020 16:30 Ответить
думать ти не вмієш, і немає в тебе чим думать. тільки тріпаться вмієш.
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05.06.2020 16:34 Ответить
Так требуй с барыги бубочки. Чего язык в задницу засунул, сцикотно?

На проведение местных выборов не хватает 1,25 млрд грн, - ЦИК - Цензор.НЕТ 8810
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05.06.2020 16:28 Ответить
На проведение местных выборов не хватает 1,25 млрд грн, - ЦИК - Цензор.НЕТ 5328
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05.06.2020 16:22 Ответить
хронікі мають тенденцію до хронічних захворювань=)
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05.06.2020 16:23 Ответить
Только цифры говорят об обратном. При Порохе поступления в бюджет постоянно росли. Но вам же нужно было выбрать вороватого шута. Вот и кушайте
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05.06.2020 16:29 Ответить
так и кушаем. чем недовлен? думаешь, я его люблю?
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05.06.2020 16:32 Ответить
А чего же ты за него голосовало? Глазки повыпучивало?
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05.06.2020 16:43 Ответить
Тяжело зелебобам)=
На проведение местных выборов не хватает 1,25 млрд грн, - ЦИК - Цензор.НЕТ 7641
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05.06.2020 16:20 Ответить
https://prm.ua/yevropeyska-solidarnist-zaklikala-usi-*************-sili-ob-yednatisya-na-mistsevih-viborah/ Партія "Європейська Солідарність" закликала усі проукраїнські сили об'єднатися на місцевих виборах. Нижче - повний текст звернення лідера "ЄС" Петра Порошенка.
Вже понад рік, як над Україною чиниться небезпечний соціальний експеримент. Шляхом витончених маніпуляцій і грубого обману людей до державного керма стала команда невігласів і дилетантів, нездатна засвоїти елементарні ази управління. Вона впевнено веде країну до демонтажу державності, до сповзання назад, у сферу проросійського впливу.
"Економіка брала розгін, спіткнулася і ризикує проїхатися обличчям по землі" - ці слова Зеленського пролунали за 8 днів до карантину і до початку пандемії. І ці слова самокритично характеризують здобутки влади. Як наслідок, у соціальній сфері замість обіцяного кінця епохи бідності стрімко тануть доходи та заощадження громадян, падає зазагльний рівень життя.
Як наслідок, в соціальній сфері замість обіцяного «кінця епохи бідності» стрімко тануть доходи та заощадження громадян. Падає загальний рівень життя, зростає безробіття.
В політичній сфері формування однопартійної більшості, концентрація абсолютної влади в руках недосвідченого Президента, його спроби створити в Україні авторитарний турборежим - створюють загрозу демократії, правам та свободам громадян. Репресії проти опозиції стали такою ж ознакою, як і за часів Януковича.
Істотно погіршилося міжнародне становище України. Створена нашою командою коаліція на підтримку України практично не функціонує. Принцип «нічого про Україну без України», якого раніше дотримувалися усі наші партнери, тепер порушується. Інтеграція до ЄС та НАТО залишається лише на папері.
При потуранні влади або за участі окремих її представників розгортається повзучий проросійський реванш. Низка представників режиму Януковича отримала важелі впливу на державну політику. В інформаційній сфері п'ята колона працює в режимі повного сприяння і непротидії з боку влади. Московський патріархат спирається на підтримку представників Офісу Президента. Сам Президент і його «Слуги» не приховують намірів переглянути закон про мову.
Згортаються важливі реформи. В тому числі й ініційована командою Порошенка децентралізація, яка заклала міцну основу для місцевого самоврядування. В умовах непрофесійних дій «дилетантури комедіантів» значна частина міських голів та голів ОТГ, інші органи місцевого самоврядування - стали потужним амортизатором, який пом'якшує негативний ефект від бездарного урядування «Слуг народу». Особливо яскраво це проявилося в умовах боротьби з пандемією коронавірусу.
Місцеві вибори мають стати потужним, - неначе корабельний ревун, - сигналом, який дасть зрозуміти слугам, що їхній «медовий місяць» із суспільством завершився. Країна й люди потребують професійних управлінців на всіх рівнях.
«Європейська Солідарність» як головна опозиційна сила закликає до створення коаліції проукраїнських політичних сил, до глибокої координації зусиль на місцевих виборах.
Підтримка узгоджених кандидатів на посади міських голів і голів ОТГ має захистити громади від ще одного нашестя дилетантів під брендом «Слуг» і сформувати фахові місцеві команди, здатні ефективно вирішувати проблеми, які стоять перед громадами.
Друге спільне завдання - забезпечити взаємне непоборювання проукраїнських сил в тих областях, де на виборах є загроза з боку п'ятої колони. Спільними зусиллями маємо мінімізувати результат проросійської ОПЗЖ, і при формуванні більшостей у місцевих радах - залишити цю політичну силу на маргінесі.
Задля реалізації цих завдань ми готові до широкої координації зусиль з іншими партіями, громадськими організаціями і місцевими лідерами.
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05.06.2020 16:20 Ответить
бгато літер.. пиши для людей
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05.06.2020 16:22 Ответить
вчись читати, а то так і пропадеш зебілом)
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05.06.2020 16:25 Ответить
і писати.
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05.06.2020 16:27 Ответить
і чого ти мене баниш.. я вас ніколи не баню, бо противно=)
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05.06.2020 16:36 Ответить
я таких як ти не баню. тріпло ти.
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05.06.2020 16:37 Ответить
угу. тількі я в бані і крім тебе ніхто не вякає=))
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05.06.2020 16:40 Ответить
крім того, що ти тріпло то ти ще і дєбіл.
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05.06.2020 16:48 Ответить
але те, що ти саша, ніщо не відмінить.. нащо ображаєш?
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05.06.2020 16:56 Ответить
я не саша, а ти тріпло. і я це тобі довів вже. ти доречі почав перший ображати. а тепер не скигли.
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05.06.2020 16:58 Ответить
Пнх.Так краще?😂😂😂
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05.06.2020 16:25 Ответить
Для людей не багато, для вас зєбілів ми картинки постимо.
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05.06.2020 16:26 Ответить
це ваш сайт.. радійте.. з інших вас викинули=))
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05.06.2020 16:28 Ответить
Балаболы!
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05.06.2020 16:28 Ответить
Ща Нелох в банк позвонит, делов то...
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05.06.2020 16:22 Ответить
Так послав банк Нелоха - надо искать альтернативу)
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05.06.2020 16:26 Ответить
зарплаты уменьшите и миллионные премии не рисуйте себе трудяги из ЦИК
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05.06.2020 16:24 Ответить
елыпапалы...а хоть на зарплату ЦИКу с премиями и бонусами-тонусами хватает?
каким хером они в межсезонье заняты? за что им по пол годичного сельского бюджета в месяц отваливают??? )))
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05.06.2020 16:28 Ответить
Шо так засуетились в комментах порохоботы, бояться выборов?
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05.06.2020 16:30 Ответить
Конечно теперь не хватает на выборы, вы же сволочи нарисовали себе заоблачные зарплаты за непосильный труд, вы еще ничего не сделали для государства, но зато кспели наворовать.
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05.06.2020 16:36 Ответить
https://eurosolidarity.org/2020/06/05/zvernennya-czentralnoyi-rady-politychnoyi-partiyi-yevropejska-solidarnist-do-mera-kyyeva-vitaliya-klychka/ Звернення Центральної Ради Політичної партії «Європейська Солідарність» до мера Києва Віталія Кличка

Шановний Віталію Володимировичу!
За кілька місяців у столиці стартує кампанія з виборів Київського міського голови та депутатів Київської міської ради.
Наближається час, коли демократичні сили, які разом стояли пліч-о-пліч на Майдані, разом працювали в Київраді на благо киян та разом боролися за зміцнення столичного самоврядування, повинні заявити про свої принципові позиції і визначити своїх головних союзників.
Особливо важливо це зробити в умовах, коли влада здійснює невпинні спроби наступу на місцеве самоврядування та децентралізацію. Коли Офіс Президента хоче поставити Київ на коліна і перетворити міського голову на прислугу «Слуг». Коли влада прагне зробити з обраного киянами мера принизливу декорацію, змінивши Закон «Про столицю України - місто-герой Київ».
Ми переконані, що кияни дадуть гідну оцінку ініціаторам усіх цих новацій, а перемога демократичних сил в Києві запустить хвилю політичного очищення по всій Україні.
Ми віримо, що київська громада першою дасть відсіч силам, які почали повертати Україну в сферу російського впливу.
Наш Київ має бути зеленим тільки від парків і скверів, а не від політичного кольору дилетантства і некомпетентності.
Останні опитування громадської думки свідчать, що «Європейська Солідарність» лідирує серед політичних партій, а ви, Віталію Володимировичу, - серед претендентів на посаду Київського міського голови.
Це ще один доказ того, що кияни хочуть нашої єдності, бо усі ці роки бачили спільну командну роботу і сподіваються на її продовження.
На попередніх виборах Київського міського голови в 2015 році ми підтримали вас як кандидата від нашої політичної сили.
Впевнені, що і сьогодні формулою перемоги проукраїнських сил на виборах мера міста і Київської міської ради повинна стати лише командна робота.
Саме тому, виходячи з інтересів киян та держави, «Європейська Солідарність» готова і цього разу висунути вас, Віталію Володимировичу, кандидатом на посаду Київського міського голови. І готова бачити Вас на чолі списку «Європейської солідарності» на виборах до Київради.
І тоді вибори стануть справжньою перемогою київської громади, яка захистить місто від зазіхань з боку управлінський безпорадних дилетантів.
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05.06.2020 16:45 Ответить
не люблю такие письма рабочих и крестьян до влади, но в принципе согласен.
рули Виталя - лучше ты, чем скотиняки криворогатые....
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05.06.2020 16:59 Ответить
На проведення місцевих виборів бракує 1,25 млрд грн, - ЦВК - Цензор.НЕТ 3365
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05.06.2020 16:51 Ответить
А через телефон вибори не дешевше ?
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05.06.2020 16:53 Ответить
то вы ще й не заплатили?
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05.06.2020 17:01 Ответить
треб сприймати думку інших.. якщо не влаштовує, я вас шкодую, бо вашу думку завжди поважаю=)
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05.06.2020 16:59 Ответить
Миллиард туда, миллиард сюда....
Богато живём!
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05.06.2020 17:30 Ответить
Мышва поела все зерно, теперь ей и бумага за счастье.
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05.06.2020 18:37 Ответить
 
 