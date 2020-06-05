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Новини
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На проведення місцевих виборів бракує 1,25 млрд грн, - ЦВК

На проведення місцевих виборів бракує 1,25 млрд грн, - ЦВК

На проведення місцевих вибори, які заплановані на 25 жовтня, в держбюджеті передбачено 1 млрд грн, необхідно ще 1,252 млрд. ЦВК закликав уряд і парламент передбачити додаткове фінансування.

На проведення місцевих виборів в Україні в жовтні 2020 року необхідно 2,252 млрд грн. Про це на засіданні Центральної виборчої комісії 5 червня розповів заступник голови ЦВК Сергій Дубовик, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ГОРДОН".

Він зазначив, що у зв'язку з тим, що 1 січня 2020 року набув чинності новий Виборчий кодекс, ЦВК провела перерахунок витрат, необхідних на підготовку і проведення виборів.

Дубовик нагадав, що згідно з ухваленим законом про держбюджет на 2020 рік, як субвенцію місцевим бюджетам на проведення місцевих виборів було передбачено 2 млрд 154 млн 988 тис. грн. Але 13 квітня в закон було внесено зміни, і розмір субвенції зменшили до 1 млрд грн. Цих коштів, розповів представник ЦВК, вистачить на підготовку і проведення виборів, але не вистачить на оплату роботи членів виборчих комісій, спеціалістів, експертів і технічних працівників, залучених до виборчого процесу.

Також дивіться: Луценко про місцеві вибори: "Треба говорити про створення нових точок альтернативи чинній владі". ВIДЕО

"Це ставить під загрозу залучення відповідних фахівців, адже одним із мотивів роботи у виборчих комісіях є отримання належного рівня зарплати", – сказав Дубовик.

Він підкреслив, що передбачене зараз фінансування зможе покрити тільки 10% витрат, необхідних на зарплатний фонд.

"За уточненими розрахунками, потреба в коштах на підготовку і проведення місцевих виборів становить 2 млрд 252 млн 117 тис. 800 грн. Тобто загальна потреба в коштах за бюджетною програмою "субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" становить 1 млрд 252 млн 117 тис. 800 грн", – повідомив Дубовик.

Він підкреслив, що якщо парламент ухвалить закон про зміну виборчої системи, "додаткова потреба у грошах ще збільшиться".

У зв'язку із цим ЦВК звернулася до Кабінету Міністрів і Верховної Ради із закликом внести зміни до держбюджету і виділити додаткове фінансування на місцеві вибори у вигляді субвенції місцевим бюджетам у розмірі 1,252 млрд, на довиборах у Верховну Раду в одномандатному виборчому окрузі №208 у Чернігівській області в розмірі 994,8 тис. грн, а також 10,841 млн на виготовлення виборчих урн.

Також читайте: Фінансування довиборів на окрузі загиблого нардепа Давиденка не передбачено бюджетом, - глава ЦВК Діденко

Місцеві вибори в Україні мають відбутися 25 жовтня. Рішення про проведення виборів Верховна Рада має ухвалити не пізніше, ніж за 90 днів до дня голосування. Виборчий процес розпочинається за 50 днів до виборів.


Автор: 

держбюджет (2390) місцеві вибори (1366) фінансування (3101) ЦВК (1177)


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Топ коментарі
+6
На проведение местных выборов не хватает 1,25 млрд грн, - ЦИК - Цензор.НЕТ 9501
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05.06.2020 16:17
+5
Тяжело зелебобам)=
На проведение местных выборов не хватает 1,25 млрд грн, - ЦИК - Цензор.НЕТ 7641
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05.06.2020 16:20
+3
С помощником Юзимаусом

На проведение местных выборов не хватает 1,25 млрд грн, - ЦИК - Цензор.НЕТ 5167
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05.06.2020 16:20
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Миші з"їли?
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05.06.2020 16:14 Відповісти
Крысы. Зеленые.
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05.06.2020 16:15 Відповісти
На проведение местных выборов не хватает 1,25 млрд грн, - ЦИК - Цензор.НЕТ 9501
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05.06.2020 16:17 Відповісти
Я ж говорил крыса, а не мышь.
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05.06.2020 16:18 Відповісти
С помощником Юзимаусом

На проведение местных выборов не хватает 1,25 млрд грн, - ЦИК - Цензор.НЕТ 5167
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05.06.2020 16:20 Відповісти
Сидели бы сотрудники ЦВК и основные члены на карантине за свой счёт...вот и деньги бы сэконмили!
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05.06.2020 16:15 Відповісти
Еще скажи депутанам и судьям с прокурвами и СБУ не платить
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05.06.2020 16:19 Відповісти
ты спец по крысам и мышам, определись.......
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05.06.2020 16:20 Відповісти
С чем? Что на этой всей шобле держится зеленая недовласть? Так это понятно.
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05.06.2020 16:22 Відповісти
как и все папередники
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05.06.2020 16:23 Відповісти
Это власть убогей даже власти Януковича. Совсем тупые херостуки.
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05.06.2020 16:25 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2020/06/05/zvernennya-czentralnoyi-rady-politychnoyi-partiyi-yevropejska-solidarnist/ Звернення Центральної Ради Політичної партії «Європейська Солідарність»

Вже понад рік, як над Україною чиниться небезпечний соціальний експеримент. Шляхом витончених маніпуляцій і грубого обману людей до державного керма стала команда невігласів та дилетантів, нездатна засвоїти елементарні ази управління. Вона впевнено веде країну до демонтажу державності, до повзучого сповзання назад у сферу російського впливу.
«Економіка брала розгін, спіткнулась і ризикує проїхати обличчям по землі», - ці слова Зеленського пролунали за вісім днів до карантину і початку пандемії. І самокритично характеризують «здобутки» влади.
Як наслідок, в соціальній сфері замість обіцяного «кінця епохи бідності» стрімко тануть доходи та заощадження громадян. Падає загальний рівень життя, зростає безробіття.
В політичній сфері формування однопартійної більшості, концентрація абсолютної влади в руках недосвідченого Президента, його спроби створити в Україні авторитарний турборежим - створюють загрозу демократії, правам та свободам громадян. Репресії проти опозиції стали такою ж ознакою, як і за часів Януковича.
Істотно погіршилося міжнародне становище України. Створена нашою командою коаліція на підтримку України практично не функціонує. Принцип «нічого про Україну без України», якого раніше дотримувалися усі наші партнери, тепер порушується. Інтеграція до ЄС та НАТО залишається лише на папері.
При потуранні влади або за участі окремих її представників розгортається повзучий проросійський реванш. Низка представників режиму Януковича отримала важелі впливу на державну політику. В інформаційній сфері п'ята колона працює в режимі повного сприяння і непротидії з боку влади. Московський патріархат спирається на підтримку представників Офісу Президента. Сам Президент і його «Слуги» не приховують намірів переглянути закон про мову.
Згортаються важливі реформи. В тому числі й ініційована командою Порошенка децентралізація, яка заклала міцну основу для місцевого самоврядування. В умовах непрофесійних дій «дилетантури комедіантів» значна частина міських голів та голівОТГ, інші органи місцевого самоврядування - стали потужним амортизатором, який пом'якшує негативний ефект від бездарного урядування «Слуг народу». Особливо яскраво це проявилося в умовах боротьби з пандемією коронавірусу.
Місцеві вибори мають стати потужним, - неначе корабельний ревун, - сигналом, який дасть зрозуміти слугам, що їхній «медовий місяць» із суспільством завершився. Країна й люди потребують професійних управлінців на всіх рівнях.
«Європейська Солідарність» як головна опозиційна сила закликає до створення коаліції проукраїнських політичних сил, до глибокої координації зусиль на місцевих виборах.
Підтримка узгоджених кандидатів на посади міських голів і голів ОТГ має захистити громади від ще одного нашестя дилетантів під брендом «Слуг» і сформувати фахові місцеві команди, здатні ефективно вирішувати проблеми, які стоять перед громадами.
Друге спільне завдання - забезпечити взаємне непоборювання проукраїнських сил в тих областях, де на виборах є загроза з боку п'ятої колони. Спільними зусиллями маємо мінімізувати результат проросійської ОПЗЖ, і при формуванні більшостей у місцевих радах - залишити цю політичну силу на маргінесі.
Задля реалізації цих завдань ми готові до широкої координації зусиль з іншими партіями, громадськими організаціями і місцевими лідерами.
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05.06.2020 16:17 Відповісти
Балаболы!
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05.06.2020 16:27 Відповісти
*******, віддавайте накрадене=))
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05.06.2020 16:17 Відповісти
іскать!
На проведение местных выборов не хватает 1,25 млрд грн, - ЦИК - Цензор.НЕТ 3612
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05.06.2020 16:20 Відповісти
вкрадене тра повертати.. маєте повернути!!!!
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05.06.2020 16:21 Відповісти
давай опис вкраденого. чи ти просто зєлбільне тріпло?
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05.06.2020 16:23 Відповісти
яке є.. доведи. що тріпло=)
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05.06.2020 16:26 Відповісти
таке ти і є. тріпло зєбільне.
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05.06.2020 16:28 Відповісти
як я і думав.. крадій крадія бачить здалеку=)
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05.06.2020 16:30 Відповісти
думать ти не вмієш, і немає в тебе чим думать. тільки тріпаться вмієш.
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05.06.2020 16:34 Відповісти
Так требуй с барыги бубочки. Чего язык в задницу засунул, сцикотно?

На проведение местных выборов не хватает 1,25 млрд грн, - ЦИК - Цензор.НЕТ 8810
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05.06.2020 16:28 Відповісти
На проведение местных выборов не хватает 1,25 млрд грн, - ЦИК - Цензор.НЕТ 5328
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05.06.2020 16:22 Відповісти
хронікі мають тенденцію до хронічних захворювань=)
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05.06.2020 16:23 Відповісти
Только цифры говорят об обратном. При Порохе поступления в бюджет постоянно росли. Но вам же нужно было выбрать вороватого шута. Вот и кушайте
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05.06.2020 16:29 Відповісти
так и кушаем. чем недовлен? думаешь, я его люблю?
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05.06.2020 16:32 Відповісти
А чего же ты за него голосовало? Глазки повыпучивало?
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05.06.2020 16:43 Відповісти
Тяжело зелебобам)=
На проведение местных выборов не хватает 1,25 млрд грн, - ЦИК - Цензор.НЕТ 7641
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05.06.2020 16:20 Відповісти
https://prm.ua/yevropeyska-solidarnist-zaklikala-usi-*************-sili-ob-yednatisya-na-mistsevih-viborah/ Партія "Європейська Солідарність" закликала усі проукраїнські сили об'єднатися на місцевих виборах. Нижче - повний текст звернення лідера "ЄС" Петра Порошенка.
Вже понад рік, як над Україною чиниться небезпечний соціальний експеримент. Шляхом витончених маніпуляцій і грубого обману людей до державного керма стала команда невігласів і дилетантів, нездатна засвоїти елементарні ази управління. Вона впевнено веде країну до демонтажу державності, до сповзання назад, у сферу проросійського впливу.
"Економіка брала розгін, спіткнулася і ризикує проїхатися обличчям по землі" - ці слова Зеленського пролунали за 8 днів до карантину і до початку пандемії. І ці слова самокритично характеризують здобутки влади. Як наслідок, у соціальній сфері замість обіцяного кінця епохи бідності стрімко тануть доходи та заощадження громадян, падає зазагльний рівень життя.
Як наслідок, в соціальній сфері замість обіцяного «кінця епохи бідності» стрімко тануть доходи та заощадження громадян. Падає загальний рівень життя, зростає безробіття.
В політичній сфері формування однопартійної більшості, концентрація абсолютної влади в руках недосвідченого Президента, його спроби створити в Україні авторитарний турборежим - створюють загрозу демократії, правам та свободам громадян. Репресії проти опозиції стали такою ж ознакою, як і за часів Януковича.
Істотно погіршилося міжнародне становище України. Створена нашою командою коаліція на підтримку України практично не функціонує. Принцип «нічого про Україну без України», якого раніше дотримувалися усі наші партнери, тепер порушується. Інтеграція до ЄС та НАТО залишається лише на папері.
При потуранні влади або за участі окремих її представників розгортається повзучий проросійський реванш. Низка представників режиму Януковича отримала важелі впливу на державну політику. В інформаційній сфері п'ята колона працює в режимі повного сприяння і непротидії з боку влади. Московський патріархат спирається на підтримку представників Офісу Президента. Сам Президент і його «Слуги» не приховують намірів переглянути закон про мову.
Згортаються важливі реформи. В тому числі й ініційована командою Порошенка децентралізація, яка заклала міцну основу для місцевого самоврядування. В умовах непрофесійних дій «дилетантури комедіантів» значна частина міських голів та голів ОТГ, інші органи місцевого самоврядування - стали потужним амортизатором, який пом'якшує негативний ефект від бездарного урядування «Слуг народу». Особливо яскраво це проявилося в умовах боротьби з пандемією коронавірусу.
Місцеві вибори мають стати потужним, - неначе корабельний ревун, - сигналом, який дасть зрозуміти слугам, що їхній «медовий місяць» із суспільством завершився. Країна й люди потребують професійних управлінців на всіх рівнях.
«Європейська Солідарність» як головна опозиційна сила закликає до створення коаліції проукраїнських політичних сил, до глибокої координації зусиль на місцевих виборах.
Підтримка узгоджених кандидатів на посади міських голів і голів ОТГ має захистити громади від ще одного нашестя дилетантів під брендом «Слуг» і сформувати фахові місцеві команди, здатні ефективно вирішувати проблеми, які стоять перед громадами.
Друге спільне завдання - забезпечити взаємне непоборювання проукраїнських сил в тих областях, де на виборах є загроза з боку п'ятої колони. Спільними зусиллями маємо мінімізувати результат проросійської ОПЗЖ, і при формуванні більшостей у місцевих радах - залишити цю політичну силу на маргінесі.
Задля реалізації цих завдань ми готові до широкої координації зусиль з іншими партіями, громадськими організаціями і місцевими лідерами.
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05.06.2020 16:20 Відповісти
бгато літер.. пиши для людей
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05.06.2020 16:22 Відповісти
вчись читати, а то так і пропадеш зебілом)
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05.06.2020 16:25 Відповісти
і писати.
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05.06.2020 16:27 Відповісти
і чого ти мене баниш.. я вас ніколи не баню, бо противно=)
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05.06.2020 16:36 Відповісти
я таких як ти не баню. тріпло ти.
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05.06.2020 16:37 Відповісти
угу. тількі я в бані і крім тебе ніхто не вякає=))
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05.06.2020 16:40 Відповісти
крім того, що ти тріпло то ти ще і дєбіл.
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05.06.2020 16:48 Відповісти
але те, що ти саша, ніщо не відмінить.. нащо ображаєш?
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05.06.2020 16:56 Відповісти
я не саша, а ти тріпло. і я це тобі довів вже. ти доречі почав перший ображати. а тепер не скигли.
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05.06.2020 16:58 Відповісти
Пнх.Так краще?😂😂😂
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05.06.2020 16:25 Відповісти
Для людей не багато, для вас зєбілів ми картинки постимо.
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05.06.2020 16:26 Відповісти
це ваш сайт.. радійте.. з інших вас викинули=))
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05.06.2020 16:28 Відповісти
Балаболы!
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05.06.2020 16:28 Відповісти
Ща Нелох в банк позвонит, делов то...
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05.06.2020 16:22 Відповісти
Так послав банк Нелоха - надо искать альтернативу)
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05.06.2020 16:26 Відповісти
зарплаты уменьшите и миллионные премии не рисуйте себе трудяги из ЦИК
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05.06.2020 16:24 Відповісти
елыпапалы...а хоть на зарплату ЦИКу с премиями и бонусами-тонусами хватает?
каким хером они в межсезонье заняты? за что им по пол годичного сельского бюджета в месяц отваливают??? )))
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05.06.2020 16:28 Відповісти
Шо так засуетились в комментах порохоботы, бояться выборов?
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05.06.2020 16:30 Відповісти
Конечно теперь не хватает на выборы, вы же сволочи нарисовали себе заоблачные зарплаты за непосильный труд, вы еще ничего не сделали для государства, но зато кспели наворовать.
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05.06.2020 16:36 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2020/06/05/zvernennya-czentralnoyi-rady-politychnoyi-partiyi-yevropejska-solidarnist-do-mera-kyyeva-vitaliya-klychka/ Звернення Центральної Ради Політичної партії «Європейська Солідарність» до мера Києва Віталія Кличка

Шановний Віталію Володимировичу!
За кілька місяців у столиці стартує кампанія з виборів Київського міського голови та депутатів Київської міської ради.
Наближається час, коли демократичні сили, які разом стояли пліч-о-пліч на Майдані, разом працювали в Київраді на благо киян та разом боролися за зміцнення столичного самоврядування, повинні заявити про свої принципові позиції і визначити своїх головних союзників.
Особливо важливо це зробити в умовах, коли влада здійснює невпинні спроби наступу на місцеве самоврядування та децентралізацію. Коли Офіс Президента хоче поставити Київ на коліна і перетворити міського голову на прислугу «Слуг». Коли влада прагне зробити з обраного киянами мера принизливу декорацію, змінивши Закон «Про столицю України - місто-герой Київ».
Ми переконані, що кияни дадуть гідну оцінку ініціаторам усіх цих новацій, а перемога демократичних сил в Києві запустить хвилю політичного очищення по всій Україні.
Ми віримо, що київська громада першою дасть відсіч силам, які почали повертати Україну в сферу російського впливу.
Наш Київ має бути зеленим тільки від парків і скверів, а не від політичного кольору дилетантства і некомпетентності.
Останні опитування громадської думки свідчать, що «Європейська Солідарність» лідирує серед політичних партій, а ви, Віталію Володимировичу, - серед претендентів на посаду Київського міського голови.
Це ще один доказ того, що кияни хочуть нашої єдності, бо усі ці роки бачили спільну командну роботу і сподіваються на її продовження.
На попередніх виборах Київського міського голови в 2015 році ми підтримали вас як кандидата від нашої політичної сили.
Впевнені, що і сьогодні формулою перемоги проукраїнських сил на виборах мера міста і Київської міської ради повинна стати лише командна робота.
Саме тому, виходячи з інтересів киян та держави, «Європейська Солідарність» готова і цього разу висунути вас, Віталію Володимировичу, кандидатом на посаду Київського міського голови. І готова бачити Вас на чолі списку «Європейської солідарності» на виборах до Київради.
І тоді вибори стануть справжньою перемогою київської громади, яка захистить місто від зазіхань з боку управлінський безпорадних дилетантів.
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05.06.2020 16:45 Відповісти
не люблю такие письма рабочих и крестьян до влади, но в принципе согласен.
рули Виталя - лучше ты, чем скотиняки криворогатые....
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05.06.2020 16:59 Відповісти
На проведення місцевих виборів бракує 1,25 млрд грн, - ЦВК - Цензор.НЕТ 3365
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05.06.2020 16:51 Відповісти
А через телефон вибори не дешевше ?
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05.06.2020 16:53 Відповісти
то вы ще й не заплатили?
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05.06.2020 17:01 Відповісти
треб сприймати думку інших.. якщо не влаштовує, я вас шкодую, бо вашу думку завжди поважаю=)
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05.06.2020 16:59 Відповісти
Миллиард туда, миллиард сюда....
Богато живём!
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05.06.2020 17:30 Відповісти
Мышва поела все зерно, теперь ей и бумага за счастье.
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05.06.2020 18:37 Відповісти
 
 