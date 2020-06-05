На проведення місцевих виборів бракує 1,25 млрд грн, - ЦВК
На проведення місцевих вибори, які заплановані на 25 жовтня, в держбюджеті передбачено 1 млрд грн, необхідно ще 1,252 млрд. ЦВК закликав уряд і парламент передбачити додаткове фінансування.
На проведення місцевих виборів в Україні в жовтні 2020 року необхідно 2,252 млрд грн. Про це на засіданні Центральної виборчої комісії 5 червня розповів заступник голови ЦВК Сергій Дубовик, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ГОРДОН".
Він зазначив, що у зв'язку з тим, що 1 січня 2020 року набув чинності новий Виборчий кодекс, ЦВК провела перерахунок витрат, необхідних на підготовку і проведення виборів.
Дубовик нагадав, що згідно з ухваленим законом про держбюджет на 2020 рік, як субвенцію місцевим бюджетам на проведення місцевих виборів було передбачено 2 млрд 154 млн 988 тис. грн. Але 13 квітня в закон було внесено зміни, і розмір субвенції зменшили до 1 млрд грн. Цих коштів, розповів представник ЦВК, вистачить на підготовку і проведення виборів, але не вистачить на оплату роботи членів виборчих комісій, спеціалістів, експертів і технічних працівників, залучених до виборчого процесу.
"Це ставить під загрозу залучення відповідних фахівців, адже одним із мотивів роботи у виборчих комісіях є отримання належного рівня зарплати", – сказав Дубовик.
Він підкреслив, що передбачене зараз фінансування зможе покрити тільки 10% витрат, необхідних на зарплатний фонд.
"За уточненими розрахунками, потреба в коштах на підготовку і проведення місцевих виборів становить 2 млрд 252 млн 117 тис. 800 грн. Тобто загальна потреба в коштах за бюджетною програмою "субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" становить 1 млрд 252 млн 117 тис. 800 грн", – повідомив Дубовик.
Він підкреслив, що якщо парламент ухвалить закон про зміну виборчої системи, "додаткова потреба у грошах ще збільшиться".
У зв'язку із цим ЦВК звернулася до Кабінету Міністрів і Верховної Ради із закликом внести зміни до держбюджету і виділити додаткове фінансування на місцеві вибори у вигляді субвенції місцевим бюджетам у розмірі 1,252 млрд, на довиборах у Верховну Раду в одномандатному виборчому окрузі №208 у Чернігівській області в розмірі 994,8 тис. грн, а також 10,841 млн на виготовлення виборчих урн.
Місцеві вибори в Україні мають відбутися 25 жовтня. Рішення про проведення виборів Верховна Рада має ухвалити не пізніше, ніж за 90 днів до дня голосування. Виборчий процес розпочинається за 50 днів до виборів.
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Вже понад рік, як над Україною чиниться небезпечний соціальний експеримент. Шляхом витончених маніпуляцій і грубого обману людей до державного керма стала команда невігласів та дилетантів, нездатна засвоїти елементарні ази управління. Вона впевнено веде країну до демонтажу державності, до повзучого сповзання назад у сферу російського впливу.
«Економіка брала розгін, спіткнулась і ризикує проїхати обличчям по землі», - ці слова Зеленського пролунали за вісім днів до карантину і початку пандемії. І самокритично характеризують «здобутки» влади.
Як наслідок, в соціальній сфері замість обіцяного «кінця епохи бідності» стрімко тануть доходи та заощадження громадян. Падає загальний рівень життя, зростає безробіття.
В політичній сфері формування однопартійної більшості, концентрація абсолютної влади в руках недосвідченого Президента, його спроби створити в Україні авторитарний турборежим - створюють загрозу демократії, правам та свободам громадян. Репресії проти опозиції стали такою ж ознакою, як і за часів Януковича.
Істотно погіршилося міжнародне становище України. Створена нашою командою коаліція на підтримку України практично не функціонує. Принцип «нічого про Україну без України», якого раніше дотримувалися усі наші партнери, тепер порушується. Інтеграція до ЄС та НАТО залишається лише на папері.
При потуранні влади або за участі окремих її представників розгортається повзучий проросійський реванш. Низка представників режиму Януковича отримала важелі впливу на державну політику. В інформаційній сфері п'ята колона працює в режимі повного сприяння і непротидії з боку влади. Московський патріархат спирається на підтримку представників Офісу Президента. Сам Президент і його «Слуги» не приховують намірів переглянути закон про мову.
Згортаються важливі реформи. В тому числі й ініційована командою Порошенка децентралізація, яка заклала міцну основу для місцевого самоврядування. В умовах непрофесійних дій «дилетантури комедіантів» значна частина міських голів та голівОТГ, інші органи місцевого самоврядування - стали потужним амортизатором, який пом'якшує негативний ефект від бездарного урядування «Слуг народу». Особливо яскраво це проявилося в умовах боротьби з пандемією коронавірусу.
Місцеві вибори мають стати потужним, - неначе корабельний ревун, - сигналом, який дасть зрозуміти слугам, що їхній «медовий місяць» із суспільством завершився. Країна й люди потребують професійних управлінців на всіх рівнях.
«Європейська Солідарність» як головна опозиційна сила закликає до створення коаліції проукраїнських політичних сил, до глибокої координації зусиль на місцевих виборах.
Підтримка узгоджених кандидатів на посади міських голів і голів ОТГ має захистити громади від ще одного нашестя дилетантів під брендом «Слуг» і сформувати фахові місцеві команди, здатні ефективно вирішувати проблеми, які стоять перед громадами.
Друге спільне завдання - забезпечити взаємне непоборювання проукраїнських сил в тих областях, де на виборах є загроза з боку п'ятої колони. Спільними зусиллями маємо мінімізувати результат проросійської ОПЗЖ, і при формуванні більшостей у місцевих радах - залишити цю політичну силу на маргінесі.
Задля реалізації цих завдань ми готові до широкої координації зусиль з іншими партіями, громадськими організаціями і місцевими лідерами.
Вже понад рік, як над Україною чиниться небезпечний соціальний експеримент. Шляхом витончених маніпуляцій і грубого обману людей до державного керма стала команда невігласів і дилетантів, нездатна засвоїти елементарні ази управління. Вона впевнено веде країну до демонтажу державності, до сповзання назад, у сферу проросійського впливу.
"Економіка брала розгін, спіткнулася і ризикує проїхатися обличчям по землі" - ці слова Зеленського пролунали за 8 днів до карантину і до початку пандемії. І ці слова самокритично характеризують здобутки влади. Як наслідок, у соціальній сфері замість обіцяного кінця епохи бідності стрімко тануть доходи та заощадження громадян, падає зазагльний рівень життя.
Як наслідок, в соціальній сфері замість обіцяного «кінця епохи бідності» стрімко тануть доходи та заощадження громадян. Падає загальний рівень життя, зростає безробіття.
В політичній сфері формування однопартійної більшості, концентрація абсолютної влади в руках недосвідченого Президента, його спроби створити в Україні авторитарний турборежим - створюють загрозу демократії, правам та свободам громадян. Репресії проти опозиції стали такою ж ознакою, як і за часів Януковича.
Істотно погіршилося міжнародне становище України. Створена нашою командою коаліція на підтримку України практично не функціонує. Принцип «нічого про Україну без України», якого раніше дотримувалися усі наші партнери, тепер порушується. Інтеграція до ЄС та НАТО залишається лише на папері.
При потуранні влади або за участі окремих її представників розгортається повзучий проросійський реванш. Низка представників режиму Януковича отримала важелі впливу на державну політику. В інформаційній сфері п'ята колона працює в режимі повного сприяння і непротидії з боку влади. Московський патріархат спирається на підтримку представників Офісу Президента. Сам Президент і його «Слуги» не приховують намірів переглянути закон про мову.
Згортаються важливі реформи. В тому числі й ініційована командою Порошенка децентралізація, яка заклала міцну основу для місцевого самоврядування. В умовах непрофесійних дій «дилетантури комедіантів» значна частина міських голів та голів ОТГ, інші органи місцевого самоврядування - стали потужним амортизатором, який пом'якшує негативний ефект від бездарного урядування «Слуг народу». Особливо яскраво це проявилося в умовах боротьби з пандемією коронавірусу.
Місцеві вибори мають стати потужним, - неначе корабельний ревун, - сигналом, який дасть зрозуміти слугам, що їхній «медовий місяць» із суспільством завершився. Країна й люди потребують професійних управлінців на всіх рівнях.
«Європейська Солідарність» як головна опозиційна сила закликає до створення коаліції проукраїнських політичних сил, до глибокої координації зусиль на місцевих виборах.
Підтримка узгоджених кандидатів на посади міських голів і голів ОТГ має захистити громади від ще одного нашестя дилетантів під брендом «Слуг» і сформувати фахові місцеві команди, здатні ефективно вирішувати проблеми, які стоять перед громадами.
Друге спільне завдання - забезпечити взаємне непоборювання проукраїнських сил в тих областях, де на виборах є загроза з боку п'ятої колони. Спільними зусиллями маємо мінімізувати результат проросійської ОПЗЖ, і при формуванні більшостей у місцевих радах - залишити цю політичну силу на маргінесі.
Задля реалізації цих завдань ми готові до широкої координації зусиль з іншими партіями, громадськими організаціями і місцевими лідерами.
каким хером они в межсезонье заняты? за что им по пол годичного сельского бюджета в месяц отваливают??? )))
Шановний Віталію Володимировичу!
За кілька місяців у столиці стартує кампанія з виборів Київського міського голови та депутатів Київської міської ради.
Наближається час, коли демократичні сили, які разом стояли пліч-о-пліч на Майдані, разом працювали в Київраді на благо киян та разом боролися за зміцнення столичного самоврядування, повинні заявити про свої принципові позиції і визначити своїх головних союзників.
Особливо важливо це зробити в умовах, коли влада здійснює невпинні спроби наступу на місцеве самоврядування та децентралізацію. Коли Офіс Президента хоче поставити Київ на коліна і перетворити міського голову на прислугу «Слуг». Коли влада прагне зробити з обраного киянами мера принизливу декорацію, змінивши Закон «Про столицю України - місто-герой Київ».
Ми переконані, що кияни дадуть гідну оцінку ініціаторам усіх цих новацій, а перемога демократичних сил в Києві запустить хвилю політичного очищення по всій Україні.
Ми віримо, що київська громада першою дасть відсіч силам, які почали повертати Україну в сферу російського впливу.
Наш Київ має бути зеленим тільки від парків і скверів, а не від політичного кольору дилетантства і некомпетентності.
Останні опитування громадської думки свідчать, що «Європейська Солідарність» лідирує серед політичних партій, а ви, Віталію Володимировичу, - серед претендентів на посаду Київського міського голови.
Це ще один доказ того, що кияни хочуть нашої єдності, бо усі ці роки бачили спільну командну роботу і сподіваються на її продовження.
На попередніх виборах Київського міського голови в 2015 році ми підтримали вас як кандидата від нашої політичної сили.
Впевнені, що і сьогодні формулою перемоги проукраїнських сил на виборах мера міста і Київської міської ради повинна стати лише командна робота.
Саме тому, виходячи з інтересів киян та держави, «Європейська Солідарність» готова і цього разу висунути вас, Віталію Володимировичу, кандидатом на посаду Київського міського голови. І готова бачити Вас на чолі списку «Європейської солідарності» на виборах до Київради.
І тоді вибори стануть справжньою перемогою київської громади, яка захистить місто від зазіхань з боку управлінський безпорадних дилетантів.
рули Виталя - лучше ты, чем скотиняки криворогатые....
Богато живём!