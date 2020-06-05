На проведення місцевих виборів бракує 1,25 млрд грн, - ЦВК

На проведення місцевих вибори, які заплановані на 25 жовтня, в держбюджеті передбачено 1 млрд грн, необхідно ще 1,252 млрд. ЦВК закликав уряд і парламент передбачити додаткове фінансування.

На проведення місцевих виборів в Україні в жовтні 2020 року необхідно 2,252 млрд грн. Про це на засіданні Центральної виборчої комісії 5 червня розповів заступник голови ЦВК Сергій Дубовик, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ГОРДОН".

Він зазначив, що у зв'язку з тим, що 1 січня 2020 року набув чинності новий Виборчий кодекс, ЦВК провела перерахунок витрат, необхідних на підготовку і проведення виборів.



Дубовик нагадав, що згідно з ухваленим законом про держбюджет на 2020 рік, як субвенцію місцевим бюджетам на проведення місцевих виборів було передбачено 2 млрд 154 млн 988 тис. грн. Але 13 квітня в закон було внесено зміни, і розмір субвенції зменшили до 1 млрд грн. Цих коштів, розповів представник ЦВК, вистачить на підготовку і проведення виборів, але не вистачить на оплату роботи членів виборчих комісій, спеціалістів, експертів і технічних працівників, залучених до виборчого процесу.

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"Це ставить під загрозу залучення відповідних фахівців, адже одним із мотивів роботи у виборчих комісіях є отримання належного рівня зарплати", – сказав Дубовик.



Він підкреслив, що передбачене зараз фінансування зможе покрити тільки 10% витрат, необхідних на зарплатний фонд.



"За уточненими розрахунками, потреба в коштах на підготовку і проведення місцевих виборів становить 2 млрд 252 млн 117 тис. 800 грн. Тобто загальна потреба в коштах за бюджетною програмою "субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" становить 1 млрд 252 млн 117 тис. 800 грн", – повідомив Дубовик.



Він підкреслив, що якщо парламент ухвалить закон про зміну виборчої системи, "додаткова потреба у грошах ще збільшиться".



У зв'язку із цим ЦВК звернулася до Кабінету Міністрів і Верховної Ради із закликом внести зміни до держбюджету і виділити додаткове фінансування на місцеві вибори у вигляді субвенції місцевим бюджетам у розмірі 1,252 млрд, на довиборах у Верховну Раду в одномандатному виборчому окрузі №208 у Чернігівській області в розмірі 994,8 тис. грн, а також 10,841 млн на виготовлення виборчих урн.

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Місцеві вибори в Україні мають відбутися 25 жовтня. Рішення про проведення виборів Верховна Рада має ухвалити не пізніше, ніж за 90 днів до дня голосування. Виборчий процес розпочинається за 50 днів до виборів.





