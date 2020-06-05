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Новости Коронавирус и карантин
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Протестующие устроили фитнес-зал у здания обладминистрации Львова

Протестующие устроили фитнес-зал у здания обладминистрации Львова

Около 200 сотрудников фитнес-клубов устроили акцию протеста у здания львовской обладминистрации. Они требуют разрешить их клубам работать, не взирая на рост числа заболевших коронавирусом.

Участники акции установили на улице тренажеры и начали тренировку. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.

Владельцы фитнес-клубов утверждают, что их бизнес на грани разорения. Без работы сейчас более тысячи сотрудников. "Разрушается вся фитнес индустрия. Государству, видимо, выгоднее открывать сети аптек, чем открывать сети фитнес-центров", - говорит заместитель директора центра водных видов спорта Елена Анатийчук.

Также на Цензор.НЕТ: Евросоюз решил продлить запрет на въезд иностранцев после 15 июня

Протестующих поддерживали гудками автобусных клаксонов маршрутчики, которые также митинговали возле обладминистрации с требованием возобновить перевозки. По их словам, уже 3 месяца без работы остаются 7 тысяч водителей и технических работников.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, карантин на Львовщине продлили еще как минимум на неделю, до 12 июня. В регионе наблюдается высокое количество обращений и стабильно высокие цифры госпитализированных больных.

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Автор: 

карантин (16729) ОГА (2388) протест (5857) спорт (2422) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Львовская область (2898)


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Топ комментарии
+5
Протестувальники влаштували фітнес-зал біля будівлі обладміністрації Львова - Цензор.НЕТ 4155
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05.06.2020 19:42
+3
Тему напівроздягнених струнких дівчат з цицьками на фото не розкрито.
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05.06.2020 19:36
+2
Гарні 🤪...
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05.06.2020 19:43
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Правила форума Совет форумчан
В известной степени я им разумеется сочувствую, но разве это есть самые полезные для обчества люди?
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05.06.2020 19:32 Ответить
" Все профессии нужны, все профессии важны!"
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05.06.2020 19:38 Ответить
А как же, "красный, синий, голубой, выбирай себе любой".
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05.06.2020 19:40 Ответить
Тему напівроздягнених струнких дівчат з цицьками на фото не розкрито.
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05.06.2020 19:36 Ответить
Протестувальники влаштували фітнес-зал біля будівлі обладміністрації Львова - Цензор.НЕТ 4155
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05.06.2020 19:42 Ответить
Гарні 🤪...
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05.06.2020 19:43 Ответить
https://censor.net/user/470640 Красуні.
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05.06.2020 19:46 Ответить
Всё-таки это должно было бы вас интересовать.
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05.06.2020 19:50 Ответить
https://censor.net/user/470640 Було би ще краще,якби джинсів не було.
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05.06.2020 19:52 Ответить
Очень приятно.
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05.06.2020 19:54 Ответить
Этого вполне достаточно, - Излишество вредит.
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05.06.2020 19:56 Ответить
https://censor.net/user/470640 Кому як.
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05.06.2020 19:58 Ответить
Против этого я ничего не имею.Но боюсь, что тут могут забанить.
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05.06.2020 20:02 Ответить
https://censor.net/user/470640 Звісно що забанять.
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05.06.2020 20:03 Ответить
На всё надо смотреть беспристрастно.
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05.06.2020 20:07 Ответить
А диктатор одновременный с пятью переживет? Понял, в этом их коварный план и заключается.
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05.06.2020 21:26 Ответить
Мне пожалуйста #3 и #4
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05.06.2020 21:59 Ответить
Дякую. Дуже дякую! Файні дівчулі Протестувальники влаштували фітнес-зал біля будівлі обладміністрації Львова - Цензор.НЕТ 3399

Протестувальники влаштували фітнес-зал біля будівлі обладміністрації Львова - Цензор.НЕТ 4348
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05.06.2020 23:59 Ответить
Я собі якось не уявляю людину в масці на біговій доріжці чи за силовим тренажером. Тут на вулиці доволі тихою ходою йдеш, а повітря не вистачає через маску...
Можу лише поспівчувати цим людям, але мої співчуття не додадуть їм грошей на рахунок, на жаль.
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05.06.2020 19:37 Ответить
Працювати все одно не будуть , хочуть "тренувати" .
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05.06.2020 19:42 Ответить
Я, знаете, этого не люблю.
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05.06.2020 19:46 Ответить
Прошу вас, господа, перемените тему.
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05.06.2020 19:43 Ответить
Карантин продлили в тех областях где много заболевших, так что придется потерпеть без фитнеса.
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05.06.2020 19:41 Ответить
Этого я вам сказать не могу, этого ещё никто не осмелился повторить. Но, говорят, слова были такие ужасные, что один судейский чиновник, который присутствовал там, с ума спятил, и его ещё до сих пор держат в изоляции, чтобы ничего не вышло наружу.
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05.06.2020 19:45 Ответить
Ждём протестов продавцов жидкостей для надувания мыльных шариков.

Попробуйте надувать их в маске.
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05.06.2020 19:43 Ответить
Хватило бы позору на всю жизнь.
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05.06.2020 19:47 Ответить
Тётки не брили шаболду 2 миллиона лет и человечество как-то выжило,

а тут вдруг пердельник на велике без колёс запретили массировать в компании таких же тупых кур...

и всё !!!

новое колено цивилизации

Протестувальники влаштували фітнес-зал біля будівлі обладміністрації Львова - Цензор.НЕТ 7779
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05.06.2020 20:01 Ответить
Пользы бы это, безусловно, не принесло. Во всём должен быть порядок.
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05.06.2020 20:05 Ответить
Протестувальники влаштували фітнес-зал біля будівлі обладміністрації Львова - Цензор.НЕТ 4802
https://www.youtube.com/watch?v=prjP7SmAhmc ИНТЕЛЛЕКТ
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05.06.2020 20:16 Ответить
Подобные места очень опасны в плане заражения, ну или нужна отдельная бригада для постоянной обработки поверхностей спортивного инвентаря и тренажеров.
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05.06.2020 19:46 Ответить
Это для вас не оправдание.
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05.06.2020 19:49 Ответить
Очень кушать хочется,ХОЛОП?
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05.06.2020 19:51 Ответить
Это неправда, будто вам, всем нам ничего за это не будет. На что же тогда полиция, как не для того, чтобы наказывать нас за наш длинный язык?
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05.06.2020 19:53 Ответить
или нужна отдельная бригада для постоянной обработки поверхностей спортивного инвентаря и тренажеров

протестуют специалисты по протирке поверхностей клиенток
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05.06.2020 22:01 Ответить
Помните несколько дней назад,какой-то безмозглый рассейский тролль под ником Mi Ki,который под моим комментарием хвалил додона за успешную борьбу с пандемией? Кстати мои ответы этому подонку успешно удалил модератор Цензора.Так вот,на сегодняшний день Молдова находится на 5 месте (в мире!) по числу инфицированных относительно числа населения страны! А помните,были еще несколько дебилов на Цензоре,которые хвалили Швецию за то,что не заставляют граждан носить маски,перчатки т.п.? А вот и результат,-Швеция на 4 месте в мире! Нас опережают только Чили,Перу и Бразилия! Вот такие "успешные" результаты!
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05.06.2020 19:49 Ответить
Не знаю, что для меня там интересного. Я выкурю сигару, выпью несколько кружек пива и поужинаю. А газет не читаю. Газеты врут. Зачем себе нервы портить?
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05.06.2020 19:52 Ответить
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05.06.2020 20:01 Ответить
Хорошеньких дел вы тут понаделали! На совести у вас много кое-чего
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05.06.2020 20:03 Ответить
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05.06.2020 20:13 Ответить
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06.06.2020 06:52 Ответить
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05.06.2020 20:13 Ответить
по количеству инфицированых относительно населения Молдова на 43 месте, швеция на 21. да вы дяденька вообще на чем сидите???
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05.06.2020 20:23 Ответить
за вранье о первых местах будете отвечать.? фейкометчик
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05.06.2020 20:30 Ответить
Помните несколько дней назад...

Ну конечно же помним !

Тогда твой коммент около 18 тысяч лайков набрал.
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05.06.2020 22:04 Ответить
Львовяне- нах. кому нужны эти бодибилдеры на фото? Девушки и фитнес- вот где "протестующие" будут с соответствующей поддержкой от народа! Тем более ЦН любит публиковать фотки- замучаешься порой листать до комментов. А тут...???(( Готовьтесь след. раз - народ жаждет вас поддержать!
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05.06.2020 20:05 Ответить
Кругом одно жульничество.
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05.06.2020 20:09 Ответить
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05.06.2020 20:14 Ответить
дайте людям работать, кто боится вируса пусть дома сидит! тем более больные в спортзал не ходят!
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05.06.2020 20:25 Ответить
А есть статистика сколько среди заболевших COVID-19 людей посещающих спортзалы или регулярно тренирующихся в спортивных секциях? Уверен что нет! А ведь люди посещающие спортзалы или занимающиеся спортом больше заботятся о своем здоровье, более дисциплинированны, правильно питаются... Но государство предпочитает открывать магазины с алкоголем и ломбарды. По их мнению это типа самое важное! Что сказать? Мрази! Причем и Зеля и Бужанский и Кличко и многие другие депутаты даже во время карантина регулярно занимались и занимаются в спортзалах!
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05.06.2020 21:16 Ответить
Карантин - это форменное сумашествие. Власти больны коронопсихозом и уничтожают и экономику и граждан.
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05.06.2020 21:23 Ответить
А когда выйдут бастовать проститутки?
Или им пофиг тот карантин?
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05.06.2020 23:41 Ответить
ну и пусть на свежем воздухе занимаются. место вроде есть ... только там наверное метра три нужно минимум
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06.06.2020 00:43 Ответить
 
 