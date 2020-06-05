Протестующие устроили фитнес-зал у здания обладминистрации Львова

Около 200 сотрудников фитнес-клубов устроили акцию протеста у здания львовской обладминистрации. Они требуют разрешить их клубам работать, не взирая на рост числа заболевших коронавирусом.

Участники акции установили на улице тренажеры и начали тренировку. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.

Владельцы фитнес-клубов утверждают, что их бизнес на грани разорения. Без работы сейчас более тысячи сотрудников. "Разрушается вся фитнес индустрия. Государству, видимо, выгоднее открывать сети аптек, чем открывать сети фитнес-центров", - говорит заместитель директора центра водных видов спорта Елена Анатийчук.

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Протестующих поддерживали гудками автобусных клаксонов маршрутчики, которые также митинговали возле обладминистрации с требованием возобновить перевозки. По их словам, уже 3 месяца без работы остаются 7 тысяч водителей и технических работников.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, карантин на Львовщине продлили еще как минимум на неделю, до 12 июня. В регионе наблюдается высокое количество обращений и стабильно высокие цифры госпитализированных больных.

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