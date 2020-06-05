Протестувальники влаштували фітнес-зал біля будівлі Львівської обладміністрації

Близько 200 співробітників фітнес-клубів влаштували акцію протесту біля будівлі Львівської обладміністрації. Вони вимагають дозволити їхнім клубам працювати попри зростання кількості хворих на коронавірус.

Учасники акції встановили на вулиці тренажери і почали тренування. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.

Власники фітнес-клубів стверджують, що їхній бізнес на межі розорення. Без роботи зараз понад тисяча співробітників. "Руйнується вся фітнес-індустрія. Державі, мабуть, вигідніше відкривати мережі аптек, ніж відкривати мережі фітнес-центрів", - говорить заступник директора центру водних видів спорту Олена Анатійчук.

Протестувальників підтримували гудками автобусних клаксонів маршрутники, які також мітингували біля обладміністрації з вимогою відновити перевезення. За їхніми словами, вже 3 місяці без роботи залишаються 7 тисяч водіїв і технічних працівників.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, карантин на Львівщині продовжили ще як мінімум на тиждень, до 12 червня. В регіоні спостерігається висока кількість звернень і стабільно високі цифри госпіталізованих хворих.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський закликав не ігнорувати засоби захисту: "Сьогодні ти не бачиш сенсу в масці, а завтра зростає кількість хворих"