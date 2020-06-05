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Новини Коронавірус і карантин
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Протестувальники влаштували фітнес-зал біля будівлі Львівської обладміністрації

Протестувальники влаштували фітнес-зал біля будівлі Львівської обладміністрації

Близько 200 співробітників фітнес-клубів влаштували акцію протесту біля будівлі Львівської обладміністрації. Вони вимагають дозволити їхнім клубам працювати попри зростання кількості хворих на коронавірус.

Учасники акції встановили на вулиці тренажери і почали тренування. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.

Власники фітнес-клубів стверджують, що їхній бізнес на межі розорення. Без роботи зараз понад тисяча співробітників. "Руйнується вся фітнес-індустрія. Державі, мабуть, вигідніше відкривати мережі аптек, ніж відкривати мережі фітнес-центрів", - говорить заступник директора центру водних видів спорту Олена Анатійчук.

Протестувальників підтримували гудками автобусних клаксонів маршрутники, які також мітингували біля обладміністрації з вимогою відновити перевезення. За їхніми словами, вже 3 місяці без роботи залишаються 7 тисяч водіїв і технічних працівників.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, карантин на Львівщині продовжили ще як мінімум на тиждень, до 12 червня. В регіоні спостерігається висока кількість звернень і стабільно високі цифри госпіталізованих хворих.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський закликав не ігнорувати засоби захисту: "Сьогодні ти не бачиш сенсу в масці, а завтра зростає кількість хворих"

Автор: 

карантин (18172) ОДА (1625) протест (2397) спорт (1614) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Львівська область (2420)


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Топ коментарі
+5
Протестувальники влаштували фітнес-зал біля будівлі обладміністрації Львова - Цензор.НЕТ 4155
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05.06.2020 19:42
+3
Тему напівроздягнених струнких дівчат з цицьками на фото не розкрито.
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05.06.2020 19:36
+2
Гарні 🤪...
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05.06.2020 19:43
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В известной степени я им разумеется сочувствую, но разве это есть самые полезные для обчества люди?
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05.06.2020 19:32 Відповісти
" Все профессии нужны, все профессии важны!"
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05.06.2020 19:38 Відповісти
А как же, "красный, синий, голубой, выбирай себе любой".
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05.06.2020 19:40 Відповісти
Тему напівроздягнених струнких дівчат з цицьками на фото не розкрито.
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05.06.2020 19:36 Відповісти
Протестувальники влаштували фітнес-зал біля будівлі обладміністрації Львова - Цензор.НЕТ 4155
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05.06.2020 19:42 Відповісти
Гарні 🤪...
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05.06.2020 19:43 Відповісти
https://censor.net/user/470640 Красуні.
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05.06.2020 19:46 Відповісти
Всё-таки это должно было бы вас интересовать.
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05.06.2020 19:50 Відповісти
https://censor.net/user/470640 Було би ще краще,якби джинсів не було.
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05.06.2020 19:52 Відповісти
Очень приятно.
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05.06.2020 19:54 Відповісти
Этого вполне достаточно, - Излишество вредит.
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05.06.2020 19:56 Відповісти
https://censor.net/user/470640 Кому як.
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05.06.2020 19:58 Відповісти
Против этого я ничего не имею.Но боюсь, что тут могут забанить.
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05.06.2020 20:02 Відповісти
https://censor.net/user/470640 Звісно що забанять.
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05.06.2020 20:03 Відповісти
На всё надо смотреть беспристрастно.
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05.06.2020 20:07 Відповісти
А диктатор одновременный с пятью переживет? Понял, в этом их коварный план и заключается.
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05.06.2020 21:26 Відповісти
Мне пожалуйста #3 и #4
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05.06.2020 21:59 Відповісти
Дякую. Дуже дякую! Файні дівчулі Протестувальники влаштували фітнес-зал біля будівлі обладміністрації Львова - Цензор.НЕТ 3399

Протестувальники влаштували фітнес-зал біля будівлі обладміністрації Львова - Цензор.НЕТ 4348
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05.06.2020 23:59 Відповісти
Я собі якось не уявляю людину в масці на біговій доріжці чи за силовим тренажером. Тут на вулиці доволі тихою ходою йдеш, а повітря не вистачає через маску...
Можу лише поспівчувати цим людям, але мої співчуття не додадуть їм грошей на рахунок, на жаль.
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05.06.2020 19:37 Відповісти
Працювати все одно не будуть , хочуть "тренувати" .
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05.06.2020 19:42 Відповісти
Я, знаете, этого не люблю.
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05.06.2020 19:46 Відповісти
Прошу вас, господа, перемените тему.
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05.06.2020 19:43 Відповісти
Карантин продлили в тех областях где много заболевших, так что придется потерпеть без фитнеса.
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05.06.2020 19:41 Відповісти
Этого я вам сказать не могу, этого ещё никто не осмелился повторить. Но, говорят, слова были такие ужасные, что один судейский чиновник, который присутствовал там, с ума спятил, и его ещё до сих пор держат в изоляции, чтобы ничего не вышло наружу.
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05.06.2020 19:45 Відповісти
Ждём протестов продавцов жидкостей для надувания мыльных шариков.

Попробуйте надувать их в маске.
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05.06.2020 19:43 Відповісти
Хватило бы позору на всю жизнь.
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05.06.2020 19:47 Відповісти
Тётки не брили шаболду 2 миллиона лет и человечество как-то выжило,

а тут вдруг пердельник на велике без колёс запретили массировать в компании таких же тупых кур...

и всё !!!

новое колено цивилизации

Протестувальники влаштували фітнес-зал біля будівлі обладміністрації Львова - Цензор.НЕТ 7779
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05.06.2020 20:01 Відповісти
Пользы бы это, безусловно, не принесло. Во всём должен быть порядок.
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05.06.2020 20:05 Відповісти
Протестувальники влаштували фітнес-зал біля будівлі обладміністрації Львова - Цензор.НЕТ 4802
https://www.youtube.com/watch?v=prjP7SmAhmc ИНТЕЛЛЕКТ
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05.06.2020 20:16 Відповісти
Подобные места очень опасны в плане заражения, ну или нужна отдельная бригада для постоянной обработки поверхностей спортивного инвентаря и тренажеров.
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05.06.2020 19:46 Відповісти
Это для вас не оправдание.
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05.06.2020 19:49 Відповісти
Очень кушать хочется,ХОЛОП?
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05.06.2020 19:51 Відповісти
Это неправда, будто вам, всем нам ничего за это не будет. На что же тогда полиция, как не для того, чтобы наказывать нас за наш длинный язык?
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05.06.2020 19:53 Відповісти
или нужна отдельная бригада для постоянной обработки поверхностей спортивного инвентаря и тренажеров

протестуют специалисты по протирке поверхностей клиенток
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05.06.2020 22:01 Відповісти
Помните несколько дней назад,какой-то безмозглый рассейский тролль под ником Mi Ki,который под моим комментарием хвалил додона за успешную борьбу с пандемией? Кстати мои ответы этому подонку успешно удалил модератор Цензора.Так вот,на сегодняшний день Молдова находится на 5 месте (в мире!) по числу инфицированных относительно числа населения страны! А помните,были еще несколько дебилов на Цензоре,которые хвалили Швецию за то,что не заставляют граждан носить маски,перчатки т.п.? А вот и результат,-Швеция на 4 месте в мире! Нас опережают только Чили,Перу и Бразилия! Вот такие "успешные" результаты!
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05.06.2020 19:49 Відповісти
Не знаю, что для меня там интересного. Я выкурю сигару, выпью несколько кружек пива и поужинаю. А газет не читаю. Газеты врут. Зачем себе нервы портить?
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05.06.2020 19:52 Відповісти
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05.06.2020 20:01 Відповісти
Хорошеньких дел вы тут понаделали! На совести у вас много кое-чего
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05.06.2020 20:03 Відповісти
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05.06.2020 20:13 Відповісти
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06.06.2020 06:52 Відповісти
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05.06.2020 20:13 Відповісти
по количеству инфицированых относительно населения Молдова на 43 месте, швеция на 21. да вы дяденька вообще на чем сидите???
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05.06.2020 20:23 Відповісти
за вранье о первых местах будете отвечать.? фейкометчик
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05.06.2020 20:30 Відповісти
Помните несколько дней назад...

Ну конечно же помним !

Тогда твой коммент около 18 тысяч лайков набрал.
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05.06.2020 22:04 Відповісти
Львовяне- нах. кому нужны эти бодибилдеры на фото? Девушки и фитнес- вот где "протестующие" будут с соответствующей поддержкой от народа! Тем более ЦН любит публиковать фотки- замучаешься порой листать до комментов. А тут...???(( Готовьтесь след. раз - народ жаждет вас поддержать!
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05.06.2020 20:05 Відповісти
Кругом одно жульничество.
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05.06.2020 20:09 Відповісти
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05.06.2020 20:14 Відповісти
дайте людям работать, кто боится вируса пусть дома сидит! тем более больные в спортзал не ходят!
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05.06.2020 20:25 Відповісти
А есть статистика сколько среди заболевших COVID-19 людей посещающих спортзалы или регулярно тренирующихся в спортивных секциях? Уверен что нет! А ведь люди посещающие спортзалы или занимающиеся спортом больше заботятся о своем здоровье, более дисциплинированны, правильно питаются... Но государство предпочитает открывать магазины с алкоголем и ломбарды. По их мнению это типа самое важное! Что сказать? Мрази! Причем и Зеля и Бужанский и Кличко и многие другие депутаты даже во время карантина регулярно занимались и занимаются в спортзалах!
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05.06.2020 21:16 Відповісти
Карантин - это форменное сумашествие. Власти больны коронопсихозом и уничтожают и экономику и граждан.
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05.06.2020 21:23 Відповісти
А когда выйдут бастовать проститутки?
Или им пофиг тот карантин?
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05.06.2020 23:41 Відповісти
ну и пусть на свежем воздухе занимаются. место вроде есть ... только там наверное метра три нужно минимум
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06.06.2020 00:43 Відповісти
 
 