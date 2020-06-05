Протестувальники влаштували фітнес-зал біля будівлі Львівської обладміністрації
Близько 200 співробітників фітнес-клубів влаштували акцію протесту біля будівлі Львівської обладміністрації. Вони вимагають дозволити їхнім клубам працювати попри зростання кількості хворих на коронавірус.
Учасники акції встановили на вулиці тренажери і почали тренування. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.
Власники фітнес-клубів стверджують, що їхній бізнес на межі розорення. Без роботи зараз понад тисяча співробітників. "Руйнується вся фітнес-індустрія. Державі, мабуть, вигідніше відкривати мережі аптек, ніж відкривати мережі фітнес-центрів", - говорить заступник директора центру водних видів спорту Олена Анатійчук.
Протестувальників підтримували гудками автобусних клаксонів маршрутники, які також мітингували біля обладміністрації з вимогою відновити перевезення. За їхніми словами, вже 3 місяці без роботи залишаються 7 тисяч водіїв і технічних працівників.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, карантин на Львівщині продовжили ще як мінімум на тиждень, до 12 червня. В регіоні спостерігається висока кількість звернень і стабільно високі цифри госпіталізованих хворих.
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Можу лише поспівчувати цим людям, але мої співчуття не додадуть їм грошей на рахунок, на жаль.
Попробуйте надувать их в маске.
а тут вдруг пердельник на велике без колёс запретили массировать в компании таких же тупых кур...
и всё !!!
новое колено цивилизации
https://www.youtube.com/watch?v=prjP7SmAhmc ИНТЕЛЛЕКТ
протестуют специалисты по протирке поверхностей клиенток
Ну конечно же помним !
Тогда твой коммент около 18 тысяч лайков набрал.
Или им пофиг тот карантин?