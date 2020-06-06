Суд арестовал "поселенцев Слобожанской Сичи", напавших на полицейских на Харьковщине
Киевский районный суд Харькова арестовал на 60 дней, с правом внесения залога в 420 тыс. грн, двух участников вооруженного конфликта с правоохранителями, ещё один участник помещен под домашний арест.
Об этом сообщили в Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Суд избрал меру пресечения еще трем участникам вооруженного конфликта с правоохранителями в Харьковской области. Злоумышленники, 42 и 38 лет, арестованы на 60 суток с правом внесения залога в 420 тыс. грн. 34-летний мужчина помещен под круглосуточный домашний арест", - сказано в сообщении.
В полиции подчеркнули, что в настоящее время досудебное расследование продолжается.
Накануне вечером, 5 июня, Киевский районный суд Харькова арестовал двух участников общественной организации, совершивших вооруженный конфликт с правоохранителями. Двум харьковчанам суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.
Как сообщалось, 4 июня полиция задержала пятерых членов общественной организации "POTON", напавших на машину с правоохранителями в пос. Сороково Краснокутского района Харьковской области в среду вечером. Мужчины назвали себя "поселенцами Слобожанской сичи"
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Це ГО-шка.
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОТОН
Скорочена назва
ГО "ПОТОН"
Статус юридичної особи
(cтаном на 05.06.2020)
39834356
Дата реєстрації
11.06.2015 (4 роки 11 місяців)
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Уповноважені особи
https://youcontrol.com.ua/register-trial/ ОНІЩЕНКО ПАВЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Організаційно-правова форма
Громадська організація
Форма власності
Адреса:61038, Харківська обл., місто Харків, Московський район, ПРОВУЛОК АДИҐЕЙСЬКИЙ, будинок 25, квартира 15
https://www.youtube.com/watch?v=-cYrwiiwHtY
і "розгін хвилі" ((
Дискламация: хочется мыслить позитивно, но...
"олег анатольєвіч"..З Лахті ))
З Харкова,як видно.
Це гопота..Самозванці..
ЦЕ Самозванці.
Харківська гопота..
Не "Слобожанська січ".
Міхаліч,ти дурак ?
що таке Харківський "Потон"..
https://youtu.be/MF3uuf9uL4g
Втрати довір"я у поліції..
Аваков давно пі..арас.
ТОму будь-що ,що робить поліція ,народ оцінює дуже "предвзято"..
Борис Евгеньевич или Евгений Оскарович?
Ще раз...
" об"єднання для спільного ведення господарства"..Навіть не ГОшка..
скоріше секта..
У БУДЬ-якій політичні й суспільній діяльності не помічені..
Юрыспруденция Харьков твоя мать а ректор Ярослав Мудрый внебрачный папа. Следователи блин после четырехмесячных курсов - это апофеоз кубизма голов украинского энстиблешмэнта в позе раком! В союзе даже лейтенантов младших, которые делали на одну грамматическую ошибку в отчете меньше, чем младший сержант учили аж целых 6 месяцев - их в армии и называли "шестимесячными". А тут даже не недоношенные, а просто жертвы позднего аборта.
И вопрос - а судьи кто? Да такие же марионетки кукольного театра олигархов им. Карабаса Барабаса в вышиванке.
Бойтесь оказать физическое сопротивление начильнику - он может оказаться мусором, который всегда при исполнении служебных обязанностей, даже когда его, в жопу пьяного, ноги торчат из мусорного бака! За это вам вмогут впаять его собутыльники из местного суда даже на "пожизненный счетник"!
другого действия суд Украины не мог совершить
увы, ...
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А откуда было видно, что эти люди - полицейские.
Не напали. Неизвестные в гражданке, когда их заметили в лесу, сами спрятались в автомобиле с тонированными стеклами. И никто их там не трогал даже пальцем.
Эти "полицейские" были в масках и ни один из них не предъявил удостоверение личности, не смотря на многочисленные просьбы представиться. Пока шла перепалка, менты вызвали подмогу.
А что вообще менты по гражданке с масками на головах делали в густом лесу? Крышевали вырубку?
Сами спалились и через суд нашли крайних.
На контакт не идут! Наверное очень хотели, чтобы никто не узнал, что они менты.
https://youtu.be/OIzAgylsatA Провокация полиции, за стенами Суда #POTON
Подозреваемым инкриминируют нападение на сотрудников правоохранительных органов.
Об этом https://zn.ua/UKRAINE/v-harkove-glavu-i-chlenov-go-poton-otpravili-v-sizo-356719_.html передает сегодня «Зеркало недели».
Харьковский суд избрал меры пресечения пятерым членам общественной организации «Потон», подозреваемой в вооруженном нападении на полицейских.
Двоим задержанным - харьковчанам 33 и 34 лет - избрали максимально жесткую меру пресечения: 60 суток содержания под стражей без права внесения залога.
Речь идет о главе «Потона» Павле Онищенко и его соратнике Николае Маслове. Во время судебное заседания последний разрезал себе руку заранее припасенным мелким камнем.
42-летнего и 38-летнего жителей города тоже отправили на два месяца в СИЗО, откуда они смогут выйти после внесения 420 тысяч гривень залога.
Еще одному 34-летнему подозреваемому в качестве меры пресечения избрали круглосуточный домашний арест.
Соответствующие решение в пятницу, 5 июня, были вынесены Киевским районным судом Харькова, сообщили в областной полиции.
Вечером 3 июня полиция задержала в Краснокутском районе Харьковской области пятерых членов ОО «Потон».
- https://www.economics-prorok.com/2020/06/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%B8-%D1%81-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0.html «Поселенцы Слобожанской Сечи» с топорами и палками в руках разбили машину полиции. Фоторепортаж
В лесу вблизи поселка Сороково группа мужчин, называвших себя поселенцами некой «Слобожанской сечи», окружили служебный автомобиль Renault Duster, в котором находились два сотрудника СБУ, разбили лобовое стекло, порезали шины и прострелили одно из боковых стекол.
Поводом для конфликта стал беспилотник, который заметили «поселенцы» на своей базой в лесу.
Прибывшие на место полицейские изъяли у «потоновцев» топор, два пистолета и несколько ножей.
Задержанным сообщили о подозрении в угрозе и насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов, а также в покушении на их жизни (ст. 345 и ст. 348 Уголовного кодекса).
4 июня около сотни «потоновцев» и жена главы организации Павла Онищенко, бывшего милиционера, пикетировали областное управление полиции с требованием освободить задержанных.
3-минутное видео -
Метки: https://www.economics-prorok.com/tag/%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%b5%d1%87%d1%8c "Слобожанская сечь" , https://www.economics-prorok.com/tag/%d0%be%d0%be-%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bd ОО "Потон" , https://www.economics-prorok.com/tag/%d0%bf%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%bb-%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be Павел Онищенко
Комментарии 3
Сергей
https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%b2-%d1%85%d0%b0%d1%80%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%83-%d0%b8-%d1%87%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bd-%d0%be%d1%82%d0%bf.html#comment-69470 Июнь 6, 2020 в 10:44 дп
Черносотенные банды проросийских полицаев зели продолжают истребление украинцев в борьбе с воссоединением с рашей.
https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%b2-%d1%85%d0%b0%d1%80%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%83-%d0%b8-%d1%87%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bd-%d0%be%d1%82%d0%bf.html#comment-69470 Ответить
Никопольчанин(он же Арабеска)
https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%b2-%d1%85%d0%b0%d1%80%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%83-%d0%b8-%d1%87%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bd-%d0%be%d1%82%d0%bf.html#comment-69478 Июнь 6, 2020 в 11:39 дп
Активистов сажают по тюрьмам,по надуманным обвинениям.Я смотрел видео,ничего ментам не делали Тем более они не представились,сидели в гражданской машине,без формы.Так что знайте,Украину превращают в рашку!!!
https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%b2-%d1%85%d0%b0%d1%80%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%83-%d0%b8-%d1%87%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bd-%d0%be%d1%82%d0%bf.html#comment-69478 Ответить
Игорь
https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%b2-%d1%85%d0%b0%d1%80%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%83-%d0%b8-%d1%87%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bd-%d0%be%d1%82%d0%bf.html#comment-69480 Июнь 6, 2020 в 11:48 дп
Так менты или сбушники сидели в авто? И что менты/сбушники делали в лесу? Скорее всего отслеживали, что эти ребята там делают. Непонятно, зачем было на силовиков нападать. Может нам не все рассказавыют обе стороны и там есть предистория
Какой-то странный однобокий у Вас интерес, причем не зная сути происходящего.
Вы даже не пытаетесь узнать, что было причиной происшедшего?
Одни общие вопросы, не имеющие отношения к этому событию.
Вот смотрите видео происходивших событий. Вы сразу увидите ложь полиции:
https://www.youtube.com/watch?v=meEekKVzmmg
И не вешайте ярлыки, не разобравшись. Вас это не украшает.
Если бы знали, то не задавали бы тупые вопросы. Типа: "Тоесть машину не трогали ваще?"
Если бы вы знали, то это не спрашивали бы. И т.д.
К сожалению, я ошибся. Думал, что вы адекватный, а оказались пустомелей.
А про ярлыки я писал, имея ввиду совсем другое. Вы даже здесь показали свою глубокую дремучесть.
Пока!