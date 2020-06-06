Суд арестовал "поселенцев Слобожанской Сичи", напавших на полицейских на Харьковщине

Киевский районный суд Харькова арестовал на 60 дней, с правом внесения залога в 420 тыс. грн, двух участников вооруженного конфликта с правоохранителями, ещё один участник помещен под домашний арест.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Суд избрал меру пресечения еще трем участникам вооруженного конфликта с правоохранителями в Харьковской области. Злоумышленники, 42 и 38 лет, арестованы на 60 суток с правом внесения залога в 420 тыс. грн. 34-летний мужчина помещен под круглосуточный домашний арест", - сказано в сообщении.

В полиции подчеркнули, что в настоящее время досудебное расследование продолжается.

Накануне вечером, 5 июня, Киевский районный суд Харькова арестовал двух участников общественной организации, совершивших вооруженный конфликт с правоохранителями. Двум харьковчанам суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

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Как сообщалось, 4 июня полиция задержала пятерых членов общественной организации "POTON", напавших на машину с правоохранителями в пос. Сороково Краснокутского района Харьковской области в среду вечером. Мужчины назвали себя "поселенцами Слобожанской сичи"