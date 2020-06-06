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Суд заарештував "поселенців Слобожанської Січі", які напали на поліцейських на Харківщині

Суд заарештував

Київський районний суд Харкова заарештував на 60 днів із правом внесення застави у розмірі 420 тис. грн двох учасників збройного конфлікту з правоохоронцями, ще одного учасника поміщено під домашній арешт.

Про це повідомили в Національній поліції України, передає Цензор.НЕТ.

"Суд обрав запобіжний захід ще трьом учасникам збройного конфлікту з правоохоронцями в Харківській області. Зловмисників, 42 і 38 років, заарештовано на 60 діб із правом внесення застави у розмірі 420 тис. грн. 34-річного чоловіка поміщено під цілодобовий домашній арешт", - сказано в повідомленні.

У поліції наголосили, що наразі досудове розслідування триває.

Напередодні ввечері, 5 червня, Київський районний суд Харкова заарештував двох учасників громадської організації, які вчинили збройний конфлікт із правоохоронцями. Двом харків'янам суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.

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Як повідомлялося, 4 червня поліція затримала п'ятьох членів громадської організації "POTON", які напали на машину з правоохоронцями в селищі Сорокове Краснокутського району Харківської області в середу ввечері. Чоловіки назвали себе "поселенцями Слобожанської Січі".

Автор: 

напад (1118) Нацполіція (15141) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+17
А суду слабо арестовать "чёрных лесорубов" которые массово уничтожают леса Харьковщины и мусоров которые всё это крышуют ? Можно зайти на YouTube-канал " Начальник Харькова" ,там есть вся правда об этом беспределе .
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06.06.2020 09:11
+15
"Слобажанская Сечь" это Потон. Ребята боролись с незаконной вырубками лесов на Харьковщине которые крышуют мусора - их подставили и теперь судят. Это очередное дело "Шеремета" и подобно сотням других фальсифицированных антинародной властью дел против активистов и патриотов. Журналисты "Цензор" освещайте эту тему как патриоты Украины, а не как холуи антинародной власти.
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06.06.2020 09:13
+7
Та какое дело Шеремета. Эти уроды были в сговоре с другой группой активистов НАкипело, Всё что они делали это цеплялись к людям на улицам, унижали девушек и делали всё что угодно, передвигаются по городу группой по 20 человек и только несколько из них могут хоть общаться, остальные просто гопники из дворов,которым явно кто то платит немалую ставку.В Харькове все этих уродов знают, никакого отношения к настоящим активистам они не имеют. Зайдите в любую группу Харькова и почитайте комментарии по отношению к ним.
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06.06.2020 09:21
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місто дрочіл срср(((
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06.06.2020 09:04 Відповісти
https://youtu.be/MF3uuf9uL4g
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06.06.2020 13:46 Відповісти
Це ще що за "явлєніє"?
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06.06.2020 09:07 Відповісти
это - поселенцы. Они живут в радужной слобожанской сече... в Харькове много достопримичательностей, например, мишаняЙопкин... Харьков - город-загадка, населенный, преимущественно, люмпеном и евреями, население которого с упорством идиотов из гнезда кукушки выбирает в мэяры наперсточника-сиделого афериста, при этом утверждая, что Харьков - какая-то столица, включая интеллектуальную и научную... и когда я слышу это от интеллектуалки с рондолевым зубом в обносках из second hand последнего дня распродажи, или от яркой молодежи в кроссовках Найк, китайских очках и пивасиком в пластике на лавочке в парке Шевченко, мне перестает быть смешно... мне хочется завести ши-тсу и воспитывать из суки будущего президента этой страны...
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06.06.2020 09:46 Відповісти
достопримЕ....
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06.06.2020 10:39 Відповісти
Как коренной харьковчанин , замечу что где то вы правы обсирая мой город .НО СУТЬ ЖЕ НЕ В ЭТОМ .Ребята по своему боролись с коррупцией . Теперь аваковские псы их посадят .Да и вы наверное живете в лучшем городе мира Вена .
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06.06.2020 11:41 Відповісти
Как коренной харьковчанин коренному харьковчанину скажу: вы - разведчк, Штюбинг
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06.06.2020 13:17 Відповісти
https://youtu.be/MF3uuf9uL4g
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06.06.2020 13:36 Відповісти
Юрыспруденция - Харьков твоя мать!
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06.06.2020 09:10 Відповісти
А суду слабо арестовать "чёрных лесорубов" которые массово уничтожают леса Харьковщины и мусоров которые всё это крышуют ? Можно зайти на YouTube-канал " Начальник Харькова" ,там есть вся правда об этом беспределе .
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06.06.2020 09:11 Відповісти
Беспредел стоИт на спуске Жилярди, не скрываясь и без преукрас - грузовик, до верху набитый дубовыми чурками в кузове... и с номером телефона, по которому звонить в поиске дров. Или можно остановиться на перекрестке кольцевой и Кулиничей, и за пару минут насчитать 2-3 краза или камаза с дровами и песком...
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06.06.2020 09:51 Відповісти
"Слобажанская Сечь" это Потон. Ребята боролись с незаконной вырубками лесов на Харьковщине которые крышуют мусора - их подставили и теперь судят. Это очередное дело "Шеремета" и подобно сотням других фальсифицированных антинародной властью дел против активистов и патриотов. Журналисты "Цензор" освещайте эту тему как патриоты Украины, а не как холуи антинародной власти.
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06.06.2020 09:13 Відповісти
Потон НЕ "СЛОБОЖАНСЬКА СІЧ" з села Сорокове.
Це ГО-шка.

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОТОН

Скорочена назва

ГО "ПОТОН"

Статус юридичної особи
(cтаном на 05.06.2020)


39834356

Дата реєстрації


11.06.2015 (4 роки 11 місяців)

копіювати

Уповноважені особи


https://youcontrol.com.ua/register-trial/ ОНІЩЕНКО ПАВЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Організаційно-правова форма

Громадська організація

Форма власності



Адреса:61038, Харківська обл., місто Харків, Московський район, ПРОВУЛОК АДИҐЕЙСЬКИЙ, будинок 25, квартира 15
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06.06.2020 09:26 Відповісти
Арестованы лидеры Патона.
https://www.youtube.com/watch?v=-cYrwiiwHtY
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06.06.2020 09:43 Відповісти
знову брехня ольгінського...
і "розгін хвилі" ((
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06.06.2020 09:27 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=-cYrwiiwHtY
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06.06.2020 09:51 Відповісти
Это поклонники Медведчука - см Ютуб , а командир у них - бывший полицейский , которого выгнали за коррупцию и крышевание вырубки леса - это по -твоему патриоты ? ))
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06.06.2020 09:28 Відповісти
Дайте посилання, що ПОТОН, це прихильники Медведчука. Я намагався знайти якусь інформацію, щодо їх політичних вподобань. Але нічого не знайшов.
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06.06.2020 10:36 Відповісти
Глава організації балотувався від ОТЗЖ до ВР.
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06.06.2020 13:16 Відповісти
а как их поставили? насильно заставили ментов крошить?
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06.06.2020 09:29 Відповісти
Потон "представились" кимось іншим..За це "Слобожанська січ" має повне право набити їм морди.. )
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06.06.2020 09:30 Відповісти
Я о них нич-че-го не слышал... эту организацию не тот бывший мусор возглавляет? Который живет в Песочине и уже засветился не в одном "активистском" деле?
Дискламация: хочется мыслить позитивно, но...
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06.06.2020 09:53 Відповісти
шо-то в Песочине я его табло не видел
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06.06.2020 16:32 Відповісти
за что потонились на то и напоролись.
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06.06.2020 11:57 Відповісти
Та какое дело Шеремета. Эти уроды были в сговоре с другой группой активистов НАкипело, Всё что они делали это цеплялись к людям на улицам, унижали девушек и делали всё что угодно, передвигаются по городу группой по 20 человек и только несколько из них могут хоть общаться, остальные просто гопники из дворов,которым явно кто то платит немалую ставку.В Харькове все этих уродов знают, никакого отношения к настоящим активистам они не имеют. Зайдите в любую группу Харькова и почитайте комментарии по отношению к ним.
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06.06.2020 09:21 Відповісти
зауважили,хто їх підтримав ?
"олег анатольєвіч"..З Лахті ))
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06.06.2020 09:28 Відповісти
Він не з Лахти, просто має свою думку, і якщо те що він виклав про цю ситуацію вірно, то що там поганого?
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06.06.2020 09:34 Відповісти
Правильно оцінив ситуацію https://censor.net/user/471387.
З Харкова,як видно.
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06.06.2020 10:23 Відповісти
Сколько сребреников вам заплатила лесная мафия . А может парни не боролись с незаконной вырубкой . И сколько лично вы написали заявлений в органы о незаконной вырубке .
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06.06.2020 11:46 Відповісти
Переселение! С Слобожанской Сечи на Лукьяновскую Сечь!
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06.06.2020 09:35 Відповісти
Ще раз.
Це гопота..Самозванці..
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06.06.2020 10:24 Відповісти
Суд ім. Роді Кірєєва.
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06.06.2020 09:39 Відповісти
розбійники...напали на машину с правоохранителями...мабудь в машині гроші були... багато
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06.06.2020 09:41 Відповісти
Цікаво, що мусори і кагебня навіть не узгодили, що ж то за тітушня була в машині. Одні кажуть, що ті "потєрпіли" - їхні мусори, а інші, що то іхні ФСБУшники. Хоча би між собою узгодили, хто на себе тітушню бере.
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06.06.2020 09:51 Відповісти
Шановний Цензоре! Чому ви активістів, які боряться з мафією називаєте злоумишлєннікамі? Ви на стороні мафії? Всім коментаторам цього форума дуже рекомендую подивитися на ютубі відео суду над цими активістами. Все стане зрозумілим. Ось воно https://www.youtube.com/watch?v=HLcKtOh_JhM&feature=emb_rel_end
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06.06.2020 10:23 Відповісти
Ще раз.
ЦЕ Самозванці.


Харківська гопота..
Не "Слобожанська січ".

Міхаліч,ти дурак ?
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06.06.2020 10:27 Відповісти
Якщо це прихильники Медведчука, то перепрошую. Але дайте посилання, де є інформація про антиукраїнську діяльність, чи ватну прихильність цієї компанії.
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06.06.2020 10:40 Відповісти
погугліть самі..
що таке Харківський "Потон"..
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06.06.2020 11:34 Відповісти
а де посилання про те що АНИ с кем-то бАролись?
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06.06.2020 11:59 Відповісти
Подивись це відео
https://youtu.be/MF3uuf9uL4g
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06.06.2020 13:19 Відповісти
Все равно непонятнр, то это за аброкадабра?
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06.06.2020 10:24 Відповісти
https://youtu.be/MF3uuf9uL4g
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06.06.2020 13:39 Відповісти
Це проблема..


Втрати довір"я у поліції..
Аваков давно пі..арас.

ТОму будь-що ,що робить поліція ,народ оцінює дуже "предвзято"..
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06.06.2020 10:25 Відповісти
Патон?
Борис Евгеньевич или Евгений Оскарович?
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06.06.2020 10:37 Відповісти
Чорнороссия рулитСуд заарештував "поселенців Слобожанської Січі", які напали на поліцейських на Харківщині - Цензор.НЕТ 7785
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06.06.2020 10:39 Відповісти
Как с Метро в Донецке
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06.06.2020 10:40 Відповісти
Сплошь загорелые ребята . По лицам видно притесняют их очень сильно .
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06.06.2020 13:21 Відповісти
Так хтось дасть посилання, де чітко вказано, що це прихильники рускава міра?
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06.06.2020 10:50 Відповісти
https://youtu.be/MF3uuf9uL4g
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06.06.2020 13:21 Відповісти
почитай его предвыборную программу
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06.06.2020 16:36 Відповісти
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=19392.html
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06.06.2020 16:41 Відповісти
Лідер - кандидат від опзжопи та колишній мусор. Начебто патріотична організація але всі булькають кацапурською мовою - все що потрібно знати про так звану "слабажанскую січ"
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06.06.2020 11:00 Відповісти
Посилання про належність лідерів до ОПЗЖ. В Харкові практично немає таких, хто спілкується українською, тому мене зовсім не дивує їхня мова. До речі, я ще на початку 90-х у центрі Києві потрапив на зібрання "Запорізьких козаків". Всі у шароварах, вишиванках, з оселедцями... Жодного українського слова серед них не почув.
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06.06.2020 11:10 Відповісти
Слобожанська СІч- "Комуна"..

Ще раз...
" об"єднання для спільного ведення господарства"..Навіть не ГОшка..
скоріше секта..
У БУДЬ-якій політичні й суспільній діяльності не помічені..
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06.06.2020 11:37 Відповісти
Таке вже знаходив. Мене самого насторожило те, що їх лідери вважають, наче Україну грабують міжнародні корпорації, і лише наостанок, трішки росія. Тільки це не є підтвердженням їх належності до п'ятої колони.
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06.06.2020 11:42 Відповісти
100%
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06.06.2020 12:00 Відповісти
Да бл*д*! Главная наша проблема не Донбасс, и не отсутствие инвестиций вместе с непроходимой тупостью элиты, типа фанатов "Вельвета Киевского"!
Юрыспруденция Харьков твоя мать а ректор Ярослав Мудрый внебрачный папа. Следователи блин после четырехмесячных курсов - это апофеоз кубизма голов украинского энстиблешмэнта в позе раком! В союзе даже лейтенантов младших, которые делали на одну грамматическую ошибку в отчете меньше, чем младший сержант учили аж целых 6 месяцев - их в армии и называли "шестимесячными". А тут даже не недоношенные, а просто жертвы позднего аборта.
И вопрос - а судьи кто? Да такие же марионетки кукольного театра олигархов им. Карабаса Барабаса в вышиванке.
Бойтесь оказать физическое сопротивление начильнику - он может оказаться мусором, который всегда при исполнении служебных обязанностей, даже когда его, в жопу пьяного, ноги торчат из мусорного бака! За это вам вмогут впаять его собутыльники из местного суда даже на "пожизненный счетник"!
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06.06.2020 11:13 Відповісти
Ты где видел следователя с трёхмесячными курсами ?
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06.06.2020 13:43 Відповісти
суд защитил монополию мусоров торговать наркотой
другого действия суд Украины не мог совершить
увы, ...
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06.06.2020 12:16 Відповісти
.....напавших на полицейских на Харьковщине

---------------------------------------------------------------------------
А откуда было видно, что эти люди - полицейские.
Не напали. Неизвестные в гражданке, когда их заметили в лесу, сами спрятались в автомобиле с тонированными стеклами. И никто их там не трогал даже пальцем.
Эти "полицейские" были в масках и ни один из них не предъявил удостоверение личности, не смотря на многочисленные просьбы представиться. Пока шла перепалка, менты вызвали подмогу.
А что вообще менты по гражданке с масками на головах делали в густом лесу? Крышевали вырубку?
Сами спалились и через суд нашли крайних.
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06.06.2020 12:33 Відповісти
Тоесть машину не трогали ваще?
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06.06.2020 13:45 Відповісти
Есть видео, на котором видна машина, в которой сидят неизвестные мужчины. На окруживших машину ребят никак не реагируют.
На контакт не идут! Наверное очень хотели, чтобы никто не узнал, что они менты.
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06.06.2020 14:47 Відповісти
А кто сказал ребятам , что они могут требовать объяснений , или общения от людей сидящих в машине ? Люди сидящие в машине каким-то образом препятствовали передвижению ребят, или чинили в их отношении противоправные действия ? Кто сказал ребятам , что они могут что-то требовать от людей которые их окружают ? Машина что заехала на законно принадлежащую им территорию ?
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06.06.2020 15:49 Відповісти
Суд заарештував "поселенців Слобожанської Січі", які напали на поліцейських на Харківщині - Цензор.НЕТ 1186

https://youtu.be/OIzAgylsatA Провокация полиции, за стенами Суда #POTON
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06.06.2020 12:58 Відповісти
В Харькове главу и членов ГО «Потон» отправили в СИЗО. Видео Июнь 6, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%b2-%d1%85%d0%b0%d1%80%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%83-%d0%b8-%d1%87%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bd-%d0%be%d1%82%d0%bf.html#comments Комментарии: 3

Подозреваемым инкриминируют нападение на сотрудников правоохранительных органов.
Об этом https://zn.ua/UKRAINE/v-harkove-glavu-i-chlenov-go-poton-otpravili-v-sizo-356719_.html передает сегодня «Зеркало недели».
Харьковский суд избрал меры пресечения пятерым членам общественной организации «Потон», подозреваемой в вооруженном нападении на полицейских.
Двоим задержанным - харьковчанам 33 и 34 лет - избрали максимально жесткую меру пресечения: 60 суток содержания под стражей без права внесения залога.
Речь идет о главе «Потона» Павле Онищенко и его соратнике Николае Маслове. Во время судебное заседания последний разрезал себе руку заранее припасенным мелким камнем.
42-летнего и 38-летнего жителей города тоже отправили на два месяца в СИЗО, откуда они смогут выйти после внесения 420 тысяч гривень залога.
Еще одному 34-летнему подозреваемому в качестве меры пресечения избрали круглосуточный домашний арест.
Соответствующие решение в пятницу, 5 июня, были вынесены Киевским районным судом Харькова, сообщили в областной полиции.
Вечером 3 июня полиция задержала в Краснокутском районе Харьковской области пятерых членов ОО «Потон».
- https://www.economics-prorok.com/2020/06/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%B8-%D1%81-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0.html «Поселенцы Слобожанской Сечи» с топорами и палками в руках разбили машину полиции. Фоторепортаж
В лесу вблизи поселка Сороково группа мужчин, называвших себя поселенцами некой «Слобожанской сечи», окружили служебный автомобиль Renault Duster, в котором находились два сотрудника СБУ, разбили лобовое стекло, порезали шины и прострелили одно из боковых стекол.
Поводом для конфликта стал беспилотник, который заметили «поселенцы» на своей базой в лесу.
Прибывшие на место полицейские изъяли у «потоновцев» топор, два пистолета и несколько ножей.
Задержанным сообщили о подозрении в угрозе и насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов, а также в покушении на их жизни (ст. 345 и ст. 348 Уголовного кодекса).
4 июня около сотни «потоновцев» и жена главы организации Павла Онищенко, бывшего милиционера, пикетировали областное управление полиции с требованием освободить задержанных.
3-минутное видео -
Метки: https://www.economics-prorok.com/tag/%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%b5%d1%87%d1%8c "Слобожанская сечь" , https://www.economics-prorok.com/tag/%d0%be%d0%be-%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bd ОО "Потон" , https://www.economics-prorok.com/tag/%d0%bf%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%bb-%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be Павел Онищенко
Комментарии 3

Суд заарештував "поселенців Слобожанської Січі", які напали на поліцейських на Харківщині - Цензор.НЕТ 434 Сергей

https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%b2-%d1%85%d0%b0%d1%80%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%83-%d0%b8-%d1%87%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bd-%d0%be%d1%82%d0%bf.html#comment-69470 Июнь 6, 2020 в 10:44 дп

Черносотенные банды проросийских полицаев зели продолжают истребление украинцев в борьбе с воссоединением с рашей.

https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%b2-%d1%85%d0%b0%d1%80%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%83-%d0%b8-%d1%87%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bd-%d0%be%d1%82%d0%bf.html#comment-69470 Ответить

Суд заарештував "поселенців Слобожанської Січі", які напали на поліцейських на Харківщині - Цензор.НЕТ 434 Никопольчанин(он же Арабеска)

https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%b2-%d1%85%d0%b0%d1%80%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%83-%d0%b8-%d1%87%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bd-%d0%be%d1%82%d0%bf.html#comment-69478 Июнь 6, 2020 в 11:39 дп

Активистов сажают по тюрьмам,по надуманным обвинениям.Я смотрел видео,ничего ментам не делали Тем более они не представились,сидели в гражданской машине,без формы.Так что знайте,Украину превращают в рашку!!!

https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%b2-%d1%85%d0%b0%d1%80%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%83-%d0%b8-%d1%87%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bd-%d0%be%d1%82%d0%bf.html#comment-69478 Ответить

Суд заарештував "поселенців Слобожанської Січі", які напали на поліцейських на Харківщині - Цензор.НЕТ 434 Игорь

https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%b2-%d1%85%d0%b0%d1%80%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%83-%d0%b8-%d1%87%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bd-%d0%be%d1%82%d0%bf.html#comment-69480 Июнь 6, 2020 в 11:48 дп

Так менты или сбушники сидели в авто? И что менты/сбушники делали в лесу? Скорее всего отслеживали, что эти ребята там делают. Непонятно, зачем было на силовиков нападать. Может нам не все рассказавыют обе стороны и там есть предистория
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06.06.2020 14:56 Відповісти
А что это за борцы , и против какого они воссоединения с рассеей , если их финансирует ОПЗЖ ? Уже были подобные , с очень созвучным названием . Все эти Потоны, Оплоты финансируемые из-за поребрика рано, или поздно используют как в светлую, так и в темную .
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06.06.2020 15:59 Відповісти
Уважаемый, а почему у Вас нет аналогичных вопросов к полиции?
Какой-то странный однобокий у Вас интерес, причем не зная сути происходящего.
Вы даже не пытаетесь узнать, что было причиной происшедшего?
Одни общие вопросы, не имеющие отношения к этому событию.
Вот смотрите видео происходивших событий. Вы сразу увидите ложь полиции:
https://www.youtube.com/watch?v=meEekKVzmmg

И не вешайте ярлыки, не разобравшись. Вас это не украшает.
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06.06.2020 18:52 Відповісти
Я так понимаю полиция пристала к ребятам , и немного рехтанула им автомобиль ? Интереса моего меньше вашего. О причине я знаю не из публикации . Так что давайте без , как вы говорите ярлыков .
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06.06.2020 19:40 Відповісти
Да ничего Вы не знаете. Обыкновенный треп.
Если бы знали, то не задавали бы тупые вопросы. Типа: "Тоесть машину не трогали ваще?"
Если бы вы знали, то это не спрашивали бы. И т.д.
К сожалению, я ошибся. Думал, что вы адекватный, а оказались пустомелей.
А про ярлыки я писал, имея ввиду совсем другое. Вы даже здесь показали свою глубокую дремучесть.
Пока!
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06.06.2020 21:24 Відповісти
Что ж у вас так подгорает то . Вы оказались обыкновенным неумным хамом . Впрочем это закономерно . Именно такие любят поучать )
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06.06.2020 22:01 Відповісти
а не ЛГБТ ли они?
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06.06.2020 22:10 Відповісти
шли по лесу дровосеки - оказались ....секи!
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06.06.2020 22:13 Відповісти
 
 