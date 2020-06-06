Суд заарештував "поселенців Слобожанської Січі", які напали на поліцейських на Харківщині

Київський районний суд Харкова заарештував на 60 днів із правом внесення застави у розмірі 420 тис. грн двох учасників збройного конфлікту з правоохоронцями, ще одного учасника поміщено під домашній арешт.

Про це повідомили в Національній поліції України, передає Цензор.НЕТ.

"Суд обрав запобіжний захід ще трьом учасникам збройного конфлікту з правоохоронцями в Харківській області. Зловмисників, 42 і 38 років, заарештовано на 60 діб із правом внесення застави у розмірі 420 тис. грн. 34-річного чоловіка поміщено під цілодобовий домашній арешт", - сказано в повідомленні.

У поліції наголосили, що наразі досудове розслідування триває.

Напередодні ввечері, 5 червня, Київський районний суд Харкова заарештував двох учасників громадської організації, які вчинили збройний конфлікт із правоохоронцями. Двом харків'янам суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.

Читайте також: Від початку березня зафіксовано понад 200 нападів на медпрацівників, які борються з COVID-19, - Червоний Хрест

Як повідомлялося, 4 червня поліція затримала п'ятьох членів громадської організації "POTON", які напали на машину з правоохоронцями в селищі Сорокове Краснокутського району Харківської області в середу ввечері. Чоловіки назвали себе "поселенцями Слобожанської Січі".