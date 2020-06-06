Кривые заболеваемости COVID-19 в Украине ухудшаются уже неделю. ИНФОГРАФИКА

Число новых заболевших за сутки, усредненное за последние 7 и 14 дней, растет семь дней подряд. Это произошло впервые с момента ослабления карантина 11 мая этого года.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом свидетельствует статистика Минздрава.

Согласно ей, 29 мая Украина вышла на среднесуточный локальный минимум заболевших за последнюю неделю в 375 человек, однако спустя неделю этот показатель ухудшился до 473 человек, лишь слегка не достигнув исторического максимума в 476 человек от 7 мая.

На 29 мая был зафиксирован и суточный локальный минимум заболевших в среднем за две недели – 382 человека, однако теперь это значение ухудшилось до 424 человека.

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) указывает, что продолжительность периода между моментом заражения COVID-19 и появлением симптомов обычно составляет около пяти-шести дней, но может варьироваться в пределах от одного до 14 дней. Поэтому в мире используют графики среднесуточной заболеваемости за последние одну и две недели.

По этим показателям пик заболеваемости в Украине был соответственно 6 и 10 мая и составлял 476 и 474 новых заболевших в сутки соответственно.

Помимо того, последнюю неделю ухудшается и другая важная кривая – число болеющих COVID-19 в настоящее время. Такая негативная динамика этого графика зафиксирована впервые после второго этапа послабления карантина 22 мая. В результате предыдущий пик текущих больных в 13,39 тыс. от 24 мая был побит сначала 31 мая – 13,6 тыс., затем 2 июня – 13,65 тыс., а 5 июня он достиг показателя в 13,93 тыс. человек.

Минздрав также сообщил, что с 31 мая Киев перестал соответствовать установленным правительствам требованиям для послабления карантина: инцидентность (среднее число новых больных за последние семь дней) превысила 12 человек на 100 тыс. населения и к 5 июня составляла уже 14,93.

С 4 июня к числу "нарушителей" требований послабления карантина добавилась Житомирская область. Помимо нее и Киева, еще шесть областей нарушают показатели для послабления карантина. Во Львовской области за последние дни показатель инцидентности, как и в Киеве, отдалился от барьера в 12 и достиг соответственно 16,93.

В Ривненской и Волынской областях ситуация не ухудшается, однако показатель инцидентности там все еще очень далек от предельно допустимого для послаблений – соответственно 28,98 и 28,85.

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Как сообщалось, в Украине с 1 июня начался третий этап карантинных послаблений, а с 5 июня разрешили работу ресторанов в помещениях и внутренние авиаперевозки.