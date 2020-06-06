Криві захворюваності на COVID-19 в Україні погіршуються вже тиждень. ІНФОГРАФІКА
Кількість нових хворих за добу (всередньому за останні 7 і 14 днів) зростає сім днів поспіль. Це відбулося вперше з моменту послаблення карантину 11 травня цього року.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це свідчить статистика Міністерства охорони здоров'я.
Згідно з нею, 29 травня Україна вийшла на середньодобовий локальний мінімум хворих за останній тиждень у 375 осіб, однак через тиждень цей показник погіршився до 473 осіб, лише трохи не досягнувши історичного максимуму в 476 осіб від 7 травня.
На 29 травня було зафіксовано і добовий локальний мінімум хворих у середньому за два тижні - 382 людини, проте тепер це значення погіршилося до 424 людей.
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) зазначає, що тривалість періоду між моментом інфікування COVID-19 і появою симптомів зазвичай становить близько п'яти-шести днів, але може варіюватися в межах від одного до 14 днів. Тому у світі використовують графіки середньодобової захворюваності упродовж останніх одного та двох тижнів.
За цими показниками пік захворюваності в Україні був відповідно 6 і 10 травня і становив 476 і 474 нових хворих на добу відповідно.
Крім того, останній тиждень погіршується й інша важлива крива - кількість хворих на COVID-19 наразі. Така негативна динаміка цього графіка зафіксована вперше після другого етапу послаблення карантину 22 травня. Тож попередній пік поточних хворих у 13,39 тис. від 24 травня було побито від початку 31 травня - 13,6 тис., потім 2 червня - 13,65 тис., а 5 червня він досяг показника в 13,93 тис. осіб.
МОЗ також повідомило, що з 31 травня Київ перестав відповідати встановленим урядом вимогам для послаблення карантину: інцидентність (середня кількість нових хворих за останні сім днів) перевищила 12 осіб на 100 тис. населення і до 5 червня становила вже 14,93.
З 4 червня до "порушників" вимог послаблення карантину додалася Житомирська область. Крім неї і Києва, ще шість областей порушують показники для послаблення карантину. У Львівській області за останні дні показник інцидентності, як і в Києві, віддалився від бар'єру в 12 і досяг відповідно 16,93.
У Рівненській та Волинській областях ситуація не погіршується, проте показник інцидентності там ще дуже далекий від гранично допустимого для послаблень - відповідно 28,98 і 28,85.
Як повідомлялося, в Україні з 1 червня розпочався третій етап карантинних послаблень, а з 5 червня дозволили роботу ресторанів у приміщеннях і внутрішні авіаперевезення.
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Она пишет о том, что и другие в общ. местах должны быть в маске.
И с какого х* норм. человек должен сидеть дома, потому что в магазин выперлось быдло, которому на 15мин в лом надеть маску, из уважения к другим людям?
вы же не курите в общ. местах, уважая право людей дышать чистым воздухом?
почему вы, не веруя в коронавирус, не уважаете право других на защиту?
На 06.06.2020, по данным worldometers.info среди зараженных ковид-19 в 89% случаев побеждает здравый смысл и больные выздоравливают. А в 11% случаев - увы, умирают отчего-то. Совсем глупые люди - ведь достаточно было не верить и всё - никакая зараза не возьмет.
Тут узнаю, что друган в больницу попал. Поднялась температура. Позвонил в больничку. Отмахнулись от него, типа дома валяйся да парацетамол пей. Через пару дней хуже станет, то позвони. В общем на 5 день его все-таки забрали в больницу. Около 50% легких поражение. Двусторонняя пневмония. Вот уже неделю лежит. Поглядим как быстро оклемается.
И кривулька пошла в рост с тем же наклоном
Мы по-сути мало чего добились карантином. Просто оттянули на два месяца ценой существенных экономических потерь.
Карантин без средств лечения и профилактики ничего другого, кроме растягивания процесса и снижения пика дать не может.
"Жителей Баку и нескольких других крупных азербайджанских городов обязали провести выходные дома в условиях полной изоляции из-за карантина.
Так, с полуночи 6 июня до 6 утра 8 июня в Баку, Сумгаите, Гяндже, Ленкорани и Апшеронском районе вводится жесткий карантинный режим. Жителям этих городов в ближайшие два дня полностью запрещено покидать свои дома. Нарушителям грозит штраф в эквиваленте от 58 до 117 долларов. Исключения допустимы лишь в двух случаях: при необходимости неотложной медицинской помощи или для участия в похоронах близкого родственника.
На выходных будут закрыты все магазины, аптеки и предприятия общепита, перестанет работать общественный транспорт. Пользоваться личными автомобилями тоже запрещено. Продолжить работу смогут лишь больницы, правоохранительные органы, коммунальные и аварийные службы, а также непрерывные производства.
Чтобы жители подпавших под режим жесткого карантина городов смогли запастись продуктами и лекарствами, власти объявили 5 июня короткий рабочий день.
Власти Азербайджана решили ввести двухдневный жесткий карантин в связи с тем, что число зараженных коронавирусной инфекцией начало расти со смягчением ограничительных мер. В последние дни фиксировалось до 300 случаев заражения в сутки. В настоящий момент в стране выявлено 6860 случаев заболевания, 82 человека скончались."
"Sars-CoV-2 передается преимущественно через капельки жидкости в воздухе. Но насколько заразны туалеты, пульты дистанционного управления и дверные ручки? Информацию об этом дает новое исследование", - сообщает немецкое издание https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-06/schmierinfektion-studie-coronavirus-sars-cov-2-oberflaechen-ansteckungsgefahr Die Zeit .
"В новом https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.28.20114041v1.full.pdf исследовании команды ученых под руководством микробиолога Рикарды Марии Шмитхаузен из Бонна и вирусолога Хендрика Стрика была изучена опасность передачи вируса от человека к человеку через различные поверхности. Для этого исследователи изучили дома в округе Гангельт Хайнсберга, региона Германии с относительно большим число заражений".
Исследование еще должно пройти проверку другими учеными, однако оно подкрепляет предположение, что непрямая передача вируса через поверхности скорее играет меньшую роль в распространении заболевания.
"В исследовании были изучены образцы из 21 выбранного случайным образом домохозяйства в округе Гангельт в земле Северный Рейн-Вестфалия, которые в среднем находились на карантине 5 дней, так как как минимум у одного человека в семье был подтвержден вирус".
"В этих семьях ученые изучили воздух в помещениях, сточную воду из раковины, душа и туалета, а также различные поверхности, например, пульты дистанционного управления, мебель и дверные ручки".
"Результат анализа всех изученных образцов воздуха на Sars-CoV-2 оказался отрицательным. Анализ 10 из 66 образцов сточной воды из раковин, душа и туалета дал положительный результат (15,15%). Наиболее зараженной оказалась сточная вода из раковин (19,23%), примерно так же часто вирус обнаруживался в сточной воде душа (18,75%), наименьшей концентрация вируса была в туалете (8,7%). Ученые предполагают, что это может быть связано с тем, что вирусная нагрузка наиболее высока в глотке и на руках. Поэтому при мытье рук и чистке зубов вирус с наибольшей вероятностью попадает в раковину", - передает издание.
Новый вирус был обнаружен лишь на 3,36% изученных предметов ежедневного пользования. Среди них были, например, пульт дистанционного управления, а также металлических дверные ручки.
"Возбудитель Sars-CoV-2 не был обнаружен ни на продуктах питания и напитках, ни на животных, растениях и предметах одежды", - говорится в статье.
"Ученые не советуют делать поспешных выводов из своего исследования. Результаты свидетельствуют о том, что в домашней среде Sars-CoV-2 живет не слишком долго и поэтому такой способ передачи играет меньшую роль, но, с другой стороны, возможно, что вирус в образцах лишь не дожил до исследования в лаборатории".
"Тем не менее ученые советуют воспринять результаты исследования всерьез, ведь передаче вируса через канализационную систему уделяется мало внимания", - передает Die Zeit.
https://www.pravda.com.ua/cdn/covid-19/cpa/
Сейчас пошёл вал в Индии и Южной Америке . Там ситуация практически вышла из-под контроля. Это связано с высокой плотностью населения и менталитетом народа. Более 2 млрд населения. По итогу запросто может быть миллионов 20 трупов и вдвое больше инвалидов.
На фотографиях в левацких СМИ митингующие идут кучно, плечом к плечу.
Итак, поскольку, коронавирус с официальным решением суда штата Новый Южный Уэльс выдохся, подведем итог его стоимости для Австралии: 620 миллиардов долларов.
Учитесь, лохо педальные, как государства раздевать нужно на деньги.
Украл лох шоколоадку в супермаркете - так сядет.
А сняли с государства 620 миллиардов баксов - и нигего, как с гуся вода.
Я к чему, лохи педальные, Слуги Народа?
Я к тому, что раздевать надо государство на большие суммы, а не штрафами сидящих на скамеечке нарушающих самоизоляцию пенсов карман пополнять, вот к чему я.
По закону и бумагам комар носа не подточит.