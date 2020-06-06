Криві захворюваності на COVID-19 в Україні погіршуються вже тиждень. ІНФОГРАФІКА

Кількість нових хворих за добу (всередньому за останні 7 і 14 днів) зростає сім днів поспіль. Це відбулося вперше з моменту послаблення карантину 11 травня цього року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це свідчить статистика Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з нею, 29 травня Україна вийшла на середньодобовий локальний мінімум хворих за останній тиждень у 375 осіб, однак через тиждень цей показник погіршився до 473 осіб, лише трохи не досягнувши історичного максимуму в 476 осіб від 7 травня.

На 29 травня було зафіксовано і добовий локальний мінімум хворих у середньому за два тижні - 382 людини, проте тепер це значення погіршилося до 424 людей.

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Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) зазначає, що тривалість періоду між моментом інфікування COVID-19 і появою симптомів зазвичай становить близько п'яти-шести днів, але може варіюватися в межах від одного до 14 днів. Тому у світі використовують графіки середньодобової захворюваності упродовж останніх одного та двох тижнів.

За цими показниками пік захворюваності в Україні був відповідно 6 і 10 травня і становив 476 і 474 нових хворих на добу відповідно.

Крім того, останній тиждень погіршується й інша важлива крива - кількість хворих на COVID-19 наразі. Така негативна динаміка цього графіка зафіксована вперше після другого етапу послаблення карантину 22 травня. Тож попередній пік поточних хворих у 13,39 тис. від 24 травня було побито від початку 31 травня - 13,6 тис., потім 2 червня - 13,65 тис., а 5 червня він досяг показника в 13,93 тис. осіб.

МОЗ також повідомило, що з 31 травня Київ перестав відповідати встановленим урядом вимогам для послаблення карантину: інцидентність (середня кількість нових хворих за останні сім днів) перевищила 12 осіб на 100 тис. населення і до 5 червня становила вже 14,93.

З 4 червня до "порушників" вимог послаблення карантину додалася Житомирська область. Крім неї і Києва, ще шість областей порушують показники для послаблення карантину. У Львівській області за останні дні показник інцидентності, як і в Києві, віддалився від бар'єру в 12 і досяг відповідно 16,93.

У Рівненській та Волинській областях ситуація не погіршується, проте показник інцидентності там ще дуже далекий від гранично допустимого для послаблень - відповідно 28,98 і 28,85.

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Як повідомлялося, в Україні з 1 червня розпочався третій етап карантинних послаблень, а з 5 червня дозволили роботу ресторанів у приміщеннях і внутрішні авіаперевезення.