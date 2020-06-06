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Новини Коронавірус і карантин
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Криві захворюваності на COVID-19 в Україні погіршуються вже тиждень. ІНФОГРАФІКА

Криві захворюваності на COVID-19 в Україні погіршуються вже тиждень. ІНФОГРАФІКА

Кількість нових хворих за добу (всередньому за останні 7 і 14 днів) зростає сім днів поспіль. Це відбулося вперше з моменту послаблення карантину 11 травня цього року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це свідчить статистика Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з нею, 29 травня Україна вийшла на середньодобовий локальний мінімум хворих за останній тиждень у 375 осіб, однак через тиждень цей показник погіршився до 473 осіб, лише трохи не досягнувши історичного максимуму в 476 осіб від 7 травня.

На 29 травня було зафіксовано і добовий локальний мінімум хворих у середньому за два тижні - 382 людини, проте тепер це значення погіршилося до 424 людей.

Читайте також: В Україні за добу - 550 нових випадків COVID-19, померли 15 осіб, загалом зафіксували 26 514 випадків

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) зазначає, що тривалість періоду між моментом інфікування COVID-19 і появою симптомів зазвичай становить близько п'яти-шести днів, але може варіюватися в межах від одного до 14 днів. Тому у світі використовують графіки середньодобової захворюваності упродовж останніх одного та двох тижнів.

За цими показниками пік захворюваності в Україні був відповідно 6 і 10 травня і становив 476 і 474 нових хворих на добу відповідно.

Криві захворюваності на COVID-19 в Україні погіршуються вже тиждень 01

Крім того, останній тиждень погіршується й інша важлива крива - кількість хворих на COVID-19 наразі. Така негативна динаміка цього графіка зафіксована вперше після другого етапу послаблення карантину 22 травня. Тож попередній пік поточних хворих у 13,39 тис. від 24 травня було побито від початку 31 травня - 13,6 тис., потім 2 червня - 13,65 тис., а 5 червня він досяг показника в 13,93 тис. осіб.

Криві захворюваності на COVID-19 в Україні погіршуються вже тиждень 02

МОЗ також повідомило, що з 31 травня Київ перестав відповідати встановленим урядом вимогам для послаблення карантину: інцидентність (середня кількість нових хворих за останні сім днів) перевищила 12 осіб на 100 тис. населення і до 5 червня становила вже 14,93.

З 4 червня до "порушників" вимог послаблення карантину додалася Житомирська область. Крім неї і Києва, ще шість областей порушують показники для послаблення карантину. У Львівській області за останні дні показник інцидентності, як і в Києві, віддалився від бар'єру в 12 і досяг відповідно 16,93.

У Рівненській та Волинській областях ситуація не погіршується, проте показник інцидентності там ще дуже далекий від гранично допустимого для послаблень - відповідно 28,98 і 28,85.

Читайте також: Карантин на Львівщині продовжено до 12 червня, - ОДА

Як повідомлялося, в Україні з 1 червня розпочався третій етап карантинних послаблень, а з 5 червня дозволили роботу ресторанів у приміщеннях і внутрішні авіаперевезення.

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+30
послаблять карантин для нашего быдла это очень опасный ход... рагульё срало на уважение к обществу им абсолютно наплювать что они потенциальные убийцы десятки тысяч людей. наблюдается очень печальная картина в парках, транспорте итд... страх вообще потеряли уроды.
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06.06.2020 12:26
+24
показывайте трупы по центральным каналам,а то у нас ОСЛАБИЛИ КАРАНТИН И НАСЕЛЕНИЕ СКИНУЛО МАСКИ!!!Решили что вирус не про нас.Завтра будет скачек и опять закроют рынки и сферу услуг-опять без работы и денег !ОПЯТЬ ПОЙДЕТ СКУЛЕЖ. Зачем ходить по граблям???
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06.06.2020 12:47
+13
На улицах щас то же, что и перед началом карантина.
И кривулька пошла в рост с тем же наклоном
Мы по-сути мало чего добились карантином. Просто оттянули на два месяца ценой существенных экономических потерь.
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06.06.2020 12:31
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вот когда люди будут уважать своих сограждан и не парковатся на тротуарах, не безприделить на дорогах, не срать на пляжах и лесах в городе, не обворовывать своих же украинцев работая на посадах, носить маски соблюдая дистанцию и гигиену... тогда я обещаю что не буду называть таких людей быдлом и рагулями. но как всем видно до такого уровня взаимоуважения нам ещё оч и оч далеко.
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06.06.2020 15:16 Відповісти
она и ходит в маске, уверен.
Она пишет о том, что и другие в общ. местах должны быть в маске.
И с какого х* норм. человек должен сидеть дома, потому что в магазин выперлось быдло, которому на 15мин в лом надеть маску, из уважения к другим людям?
вы же не курите в общ. местах, уважая право людей дышать чистым воздухом?
почему вы, не веруя в коронавирус, не уважаете право других на защиту?
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06.06.2020 16:40 Відповісти
Лезновська,и остальные 17 человек одобривших,напишите пожалуйста,сколько человек в вашем окружении Т.е родственники,соседи, жителей района,умерли от короновируса,а государство пусть обнародует , сколько человек погибло от гриппа за этот же период , в 2019 году, и какое количество народа умерло от сердечной недостаточности,туберкулеза,онкозаболеваний,погибших на дорогах, и др.
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06.06.2020 16:57 Відповісти
Срал я на ваш карантин
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06.06.2020 18:53 Відповісти
Быдлл у власти, сами получают заплату и развровывают бюджет на коронопсхозе. Людям всем ясно, что вирус - не опасен. Белоруссия в пример.
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06.06.2020 18:54 Відповісти
Сам хожу без намордника. И радуюсь что все больше людей не верят в барановирус и баранокарантин. Здравый смысл побеждает
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06.06.2020 18:57 Відповісти
Надеюсь что ты таки подхватишь короновирус, быдло должно страдать.
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06.06.2020 20:33 Відповісти
все больше людей не верят в барановирус и баранокарантин. Здравый смысл побеждает
На 06.06.2020, по данным worldometers.info среди зараженных ковид-19 в 89% случаев побеждает здравый смысл и больные выздоравливают. А в 11% случаев - увы, умирают отчего-то. Совсем глупые люди - ведь достаточно было не верить и всё - никакая зараза не возьмет.
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06.06.2020 21:53 Відповісти
От тільки не треба страшилок. Смертність набагато менша 11% навіть офіційно зарегістрована. А так як тестування проводитьсая мало, то взагалі немає об"єктивних цифр захворівших і виздоровілих.Перехворівших в легкій формі, або безсимпномно взагалі ніхто не рахує .А таких переважна більшість Більш-менш об"єктивна цифра померлих.Тому% смертності підрахувати неможливо. та точно набагато менший, ніж від туберкульоза чи від наслідків гіпертонії
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06.06.2020 22:20 Відповісти
Тоже не особо парился по поводу вируса. Ну, думал, раздули панику, типа пройдет как обычный грипп. С родителями конечно перестал видеться от греха по-дальше.
Тут узнаю, что друган в больницу попал. Поднялась температура. Позвонил в больничку. Отмахнулись от него, типа дома валяйся да парацетамол пей. Через пару дней хуже станет, то позвони. В общем на 5 день его все-таки забрали в больницу. Около 50% легких поражение. Двусторонняя пневмония. Вот уже неделю лежит. Поглядим как быстро оклемается.
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06.06.2020 23:30 Відповісти
и куча людей без масок
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06.06.2020 12:26 Відповісти
Треба відосік як клаван стріляє з лука в молєкулу віруса
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06.06.2020 12:26 Відповісти
На улицах щас то же, что и перед началом карантина.
И кривулька пошла в рост с тем же наклоном
Мы по-сути мало чего добились карантином. Просто оттянули на два месяца ценой существенных экономических потерь.
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06.06.2020 12:31 Відповісти
Карантин дав виграти час. Зараз стане зрозуміло наскільки влада скористалась форою
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06.06.2020 12:39 Відповісти
Якщо виявляють більше значить тестують більше, тому є надія що підготувалися
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06.06.2020 12:48 Відповісти
Зараз важко буде другий карантин. Народу хочеться вірити, що епідемія закінчилась і влада в погоні за рейтингами йде на поступки. Тільки реальність дещо інша. Епідемія в нас тільки починається. В цьому відношенні самі чесні виявились німці. Меркель вийшла і сказала, що буде інфіковано близько 70% населення. На питання коли це закінчиться - в кращому разі через рік.
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06.06.2020 12:55 Відповісти
Так є півтора-два роки ...сумно
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06.06.2020 13:02 Відповісти
Потанцювали і не вклонилися... це про наш карантин
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06.06.2020 14:24 Відповісти
Мы по-сути мало чего добились карантином. Просто оттянули на два месяца ценой существенных экономических потерь.
Карантин без средств лечения и профилактики ничего другого, кроме растягивания процесса и снижения пика дать не может.
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06.06.2020 21:55 Відповісти
одна з причин доречі це вимога робити 12 тестів на 100 000 населення. Наприклад в Луганській області кількість тестувань збільшилась майже в шість разів.
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06.06.2020 12:33 Відповісти
та переболіла вже якась кількість легкою формою, з якою не зверталися до лікаря. тільки вони не в статистиці.
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06.06.2020 12:36 Відповісти
Розслабився люд. Бачу мамок з немовлятами в візках у супермаркетах без масок, бачу як намагаються зняти з себе маску після входу в автобус або вагон метро. Бачу як і досі переважна більшість носить маску на роті залишивши відкритим ніс.
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06.06.2020 12:33 Відповісти
А так реагують в Азербайджані на зростання захворюваності на Ковід19 після пом'якшення карантину:
"Жителей Баку и нескольких других крупных азербайджанских городов обязали провести выходные дома в условиях полной изоляции из-за карантина.
Так, с полуночи 6 июня до 6 утра 8 июня в Баку, Сумгаите, Гяндже, Ленкорани и Апшеронском районе вводится жесткий карантинный режим. Жителям этих городов в ближайшие два дня полностью запрещено покидать свои дома. Нарушителям грозит штраф в эквиваленте от 58 до 117 долларов. Исключения допустимы лишь в двух случаях: при необходимости неотложной медицинской помощи или для участия в похоронах близкого родственника.
На выходных будут закрыты все магазины, аптеки и предприятия общепита, перестанет работать общественный транспорт. Пользоваться личными автомобилями тоже запрещено. Продолжить работу смогут лишь больницы, правоохранительные органы, коммунальные и аварийные службы, а также непрерывные производства.
Чтобы жители подпавших под режим жесткого карантина городов смогли запастись продуктами и лекарствами, власти объявили 5 июня короткий рабочий день.
Власти Азербайджана решили ввести двухдневный жесткий карантин в связи с тем, что число зараженных коронавирусной инфекцией начало расти со смягчением ограничительных мер. В последние дни фиксировалось до 300 случаев заражения в сутки. В настоящий момент в стране выявлено 6860 случаев заболевания, 82 человека скончались."
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06.06.2020 12:54 Відповісти
Молодцы. Дай волю придурочным врачам все в карантине подохнут от голода и безработицы.
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06.06.2020 18:57 Відповісти
І слава Богу. Харе дурантінити народ.
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06.06.2020 22:18 Відповісти
Коронавирусы в доме - какую роль играют различные поверхности?

"Sars-CoV-2 передается преимущественно через капельки жидкости в воздухе. Но насколько заразны туалеты, пульты дистанционного управления и дверные ручки? Информацию об этом дает новое исследование", - сообщает немецкое издание https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-06/schmierinfektion-studie-coronavirus-sars-cov-2-oberflaechen-ansteckungsgefahr Die Zeit .
"В новом https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.28.20114041v1.full.pdf исследовании команды ученых под руководством микробиолога Рикарды Марии Шмитхаузен из Бонна и вирусолога Хендрика Стрика была изучена опасность передачи вируса от человека к человеку через различные поверхности. Для этого исследователи изучили дома в округе Гангельт Хайнсберга, региона Германии с относительно большим число заражений".
Исследование еще должно пройти проверку другими учеными, однако оно подкрепляет предположение, что непрямая передача вируса через поверхности скорее играет меньшую роль в распространении заболевания.
"В исследовании были изучены образцы из 21 выбранного случайным образом домохозяйства в округе Гангельт в земле Северный Рейн-Вестфалия, которые в среднем находились на карантине 5 дней, так как как минимум у одного человека в семье был подтвержден вирус".
"В этих семьях ученые изучили воздух в помещениях, сточную воду из раковины, душа и туалета, а также различные поверхности, например, пульты дистанционного управления, мебель и дверные ручки".
"Результат анализа всех изученных образцов воздуха на Sars-CoV-2 оказался отрицательным. Анализ 10 из 66 образцов сточной воды из раковин, душа и туалета дал положительный результат (15,15%). Наиболее зараженной оказалась сточная вода из раковин (19,23%), примерно так же часто вирус обнаруживался в сточной воде душа (18,75%), наименьшей концентрация вируса была в туалете (8,7%). Ученые предполагают, что это может быть связано с тем, что вирусная нагрузка наиболее высока в глотке и на руках. Поэтому при мытье рук и чистке зубов вирус с наибольшей вероятностью попадает в раковину", - передает издание.
Новый вирус был обнаружен лишь на 3,36% изученных предметов ежедневного пользования. Среди них были, например, пульт дистанционного управления, а также металлических дверные ручки.
"Возбудитель Sars-CoV-2 не был обнаружен ни на продуктах питания и напитках, ни на животных, растениях и предметах одежды", - говорится в статье.
"Ученые не советуют делать поспешных выводов из своего исследования. Результаты свидетельствуют о том, что в домашней среде Sars-CoV-2 живет не слишком долго и поэтому такой способ передачи играет меньшую роль, но, с другой стороны, возможно, что вирус в образцах лишь не дожил до исследования в лаборатории".
"Тем не менее ученые советуют воспринять результаты исследования всерьез, ведь передаче вируса через канализационную систему уделяется мало внимания", - передает Die Zeit.
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06.06.2020 12:34 Відповісти
Да пох...
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06.06.2020 12:38 Відповісти
Ліків нема, до дупи цей карантин. Але погода обіцяє бути хорошою, тому усім гарного настрою і нехай невзгоди не турбують всіх.
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06.06.2020 12:38 Відповісти
какаяразнiца™ , есть больные, нет больных... До коронавируса по 500 человек в день вымирало, дела никому не было.
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06.06.2020 12:42 Відповісти
почему 500?? больше умирало. в Украине в среднем в день 1500 помирает где-то
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06.06.2020 21:32 Відповісти
С русским языком проблемы? Вымирает и умирает не одно и то же.
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06.06.2020 21:46 Відповісти
я же не кацап как ты по этому с русским проблемы
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06.06.2020 21:56 Відповісти
подучи язык прежде чем на нём балакать.
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06.06.2020 21:59 Відповісти
А тебя уже спросили?Давно голоса слышишь?
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06.06.2020 12:54 Відповісти
А сколько всего тестов сделали в Украине?
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06.06.2020 12:47 Відповісти
Статистика і по Україні і в світі:
https://www.pravda.com.ua/cdn/covid-19/cpa/
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06.06.2020 12:57 Відповісти
Спасибо.
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06.06.2020 13:05 Відповісти
20.05.20 Зеленский: Первая волна борьбы с COVID-19 пройдена. Уверен в этом/Утром прокукарекал-и до вечера свободен.
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06.06.2020 12:55 Відповісти
Криві захворюваності на COVID-19 в Україні погіршуються вже тиждень - Цензор.НЕТ 1585
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06.06.2020 12:56 Відповісти
Картиночного идиота в спам!
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06.06.2020 12:58 Відповісти
Кривая писеца уже год в Украине, с приходом зеленой мрази к власти, но об этом не пишут, почему-то
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06.06.2020 13:12 Відповісти
Вообще ничего не понимаю, почему у нас одно (типа все перепуганы, но как бы всем пх и никаких карантинов), в Москве, в Нью-Йорке или еще где - типа жесть, а потом резко вроде и ничего, у вас свои нюансы, а в целом все идет своим чередом и фиг пойми что? и при этом вирусняк со специфическими больными, конечно же, существует.
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06.06.2020 13:19 Відповісти
Да оно везде вроде ничего, а потом зараза как расползается тогда типа жесть.
Сейчас пошёл вал в Индии и Южной Америке . Там ситуация практически вышла из-под контроля. Это связано с высокой плотностью населения и менталитетом народа. Более 2 млрд населения. По итогу запросто может быть миллионов 20 трупов и вдвое больше инвалидов.
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06.06.2020 13:31 Відповісти
какие 20 млн?? ты че накурился?))
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06.06.2020 21:33 Відповісти
А шо там не так? 1% от 2млрд как раз и есть 20 млн.
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06.06.2020 22:29 Відповісти
население Индии не 2, а 1,2 милрд.
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06.06.2020 23:08 Відповісти
Інкубаційний період? Ні не чули...
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06.06.2020 13:44 Відповісти
Аппеляционный суд штата Новый Южный Уэльс официально разрешил митинги по убиенному наркоману Флойду, и тем самым заявил, что коронавирус - фикция.
На фотографиях в левацких СМИ митингующие идут кучно, плечом к плечу.
Итак, поскольку, коронавирус с официальным решением суда штата Новый Южный Уэльс выдохся, подведем итог его стоимости для Австралии: 620 миллиардов долларов.
Учитесь, лохо педальные, как государства раздевать нужно на деньги.
Украл лох шоколоадку в супермаркете - так сядет.
А сняли с государства 620 миллиардов баксов - и нигего, как с гуся вода.
Я к чему, лохи педальные, Слуги Народа?
Я к тому, что раздевать надо государство на большие суммы, а не штрафами сидящих на скамеечке нарушающих самоизоляцию пенсов карман пополнять, вот к чему я.
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06.06.2020 14:14 Відповісти
Корона не фікція. Просто хтось хоче щоб заразилось найбільше людей.
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06.06.2020 14:32 Відповісти
Ні, не фікція - "бумажний тігр".
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06.06.2020 22:21 Відповісти
Люди нерозумні і безграмотні. Якщо кажешь як краще себе поводити щоб на заразитись та не заражати інших - починають хамити і гавкати. Це ще довго не скінчиться. Поплювати на пакетики то так, пити 2 пляшки горілки за ніч запертими на кухні - так. А відкрити вікно в транспорті в 25 тепла - страшний скандал.
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06.06.2020 14:31 Відповісти
Кто-то просто масок навез и ещё не распродал. Сейчас опять по телеку панику начнут разгонять. Пипл как всегда схавает.
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06.06.2020 16:48 Відповісти
еще бы писали для сравнения количество смертей за этот же месяц но в прошлом году...
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06.06.2020 17:44 Відповісти
Пов'язана з коронавірусом смeртність а Украіні становить бл. 1% від загальноі. Чому цeй 1% цікавить людeй більшe ніж 99%？
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06.06.2020 18:15 Відповісти
потому что коронабесие в СМИ. А много людей - дебилы)
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06.06.2020 21:35 Відповісти
https://censor.net/user/381434 Я очень извиняюсь , а в каком транспорте ,в Штатах надо окно открывать в +25 Там что нет кондиционеров У нас кондиционеры включаются в 23-24 иногда в автомате , и возмущайся сколько хочешь, не нравится , выходи , люди иногда с утра едут в кофтах и свитерах
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06.06.2020 20:59 Відповісти
Да задрали уже. Отвяньте.
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06.06.2020 23:12 Відповісти
для України це норм. Он вже 30 років обираємо ідіотів, а потім подив, "а хто їх обирав?" Так що це цілком нормальний природній відбір. Тим більше ще в 90-х ООН давала оцінку про зменшення населення України до 25 лимонів до 2025 року (якщо я не помиляюсь до якого саме року).
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07.06.2020 07:55 Відповісти
А есть ли в Украине подразделения которые могут реально проверить заявленое количество больных или области таким макаром просто высасывают из бюджета деньги?Ведь как всего не хватало так и после выделения денег не хватает,возникает вопрос а куда деваются бюджетные деньги?
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07.06.2020 12:37 Відповісти
P.S.Посредник,частная фирма,закупает коробок спичек по 10коп и продает по 1 гривне.Мы договариваемся закупать из бюджетных денег этот коробок по 5 гр.Все по Закону и бумаги все впорядке.Вот из этих 5гр.фирма уже из наличных денег забирает себе 1 гр.а остальное делится из теми кто при деле.
По закону и бумагам комар носа не подточит.
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07.06.2020 12:47 Відповісти
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