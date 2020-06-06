"Минера" ​​моста Метро Ткаленко поместили в психбольницу из-за риска суицида

Виталия Ткаленко, который 2 июня сообщил о заминировании моста Метро в Киеве и которого позже арестовали на 60 суток, перевели из СИЗО в специализированное психиатрическое учреждение.

Об этом пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец сообщила в комментарии "Украинской правде", информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера состоялось экстренное судебное заседание по изменению меры пресечения, где было принято решение изменить меру пресечения с содержания под стражей на помещение в учреждение для оказания психиатрической помощи", — рассказала Максимец.

По ее словам, согласно предыдущему решению суда, Ткаленко должен был до внесения залога находиться в СИЗО. Но там его осмотрел фельдшер и "обнаружил склонность к суициду".

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После этого в СИЗО была вызвана "скорая помощь", врачи которой выдали свое заключение, согласно которому подозреваемому лучше находиться под наблюдением врачей для его собственной безопасности, а также безопасности людей, которые должны были находиться с ним в камере.

Максимец отметила, что уже после 16 часов в пятницу подозреваемый был помещен в специализированную психиатрическую больницу в Глевахе Киевской области, где он будет находиться до 29 июля. Она добавила, что в случае необходимости мера пресечения может быть продлена.

Вскоре должна быть проведена психолого-психиатрическая экспертиза состояния подозреваемого.

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Напомним, 2 июня в Киеве был перекрыт мост Метро. На мосту стоял мужчина с пакетом и угрожал взорвать сооружение. Позже, минер моста Метро в Киеве был задержан.

3 июня суд отправил Ткаленко под арест с возможностью внесения залога. Уже во время избрания меры пресечения мужчина заявил, что у него проблемы с психикой, и что если его отправят в СИЗО, а не на лечение, он попытается покончить с собой.