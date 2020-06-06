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"Минера" ​​моста Метро Ткаленко поместили в психбольницу из-за риска суицида

Виталия Ткаленко, который 2 июня сообщил о заминировании моста Метро в Киеве и которого позже арестовали на 60 суток, перевели из СИЗО в специализированное психиатрическое учреждение.

Об этом пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец сообщила в комментарии "Украинской правде", информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера состоялось экстренное судебное заседание по изменению меры пресечения, где было принято решение изменить меру пресечения с содержания под стражей на помещение в учреждение для оказания психиатрической помощи", — рассказала Максимец.

По ее словам, согласно предыдущему решению суда, Ткаленко должен был до внесения залога находиться в СИЗО. Но там его осмотрел фельдшер и "обнаружил склонность к суициду".

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После этого в СИЗО была вызвана "скорая помощь", врачи которой выдали свое заключение, согласно которому подозреваемому лучше находиться под наблюдением врачей для его собственной безопасности, а также безопасности людей, которые должны были находиться с ним в камере.

Максимец отметила, что уже после 16 часов в пятницу подозреваемый был помещен в специализированную психиатрическую больницу в Глевахе Киевской области, где он будет находиться до 29 июля. Она добавила, что в случае необходимости мера пресечения может быть продлена.

Вскоре должна быть проведена психолого-психиатрическая экспертиза состояния подозреваемого.

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Напомним, 2 июня в Киеве был перекрыт мост Метро. На мосту стоял мужчина с пакетом и угрожал взорвать сооружение. Позже, минер моста Метро в Киеве был задержан.

3 июня суд отправил Ткаленко под арест с возможностью внесения залога. Уже во время избрания меры пресечения мужчина заявил, что у него проблемы с психикой, и что если его отправят в СИЗО, а не на лечение, он попытается покончить с собой.

Автор: 

минирование (1445) прокуратура (5008) психбольница (156) СИЗО (1360) Максимец Надежда (19)


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Топ комментарии
+6
Ну да, надо быть психом чтобы согласится с мусорами на сделку по заминированию моста
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06.06.2020 13:41
+6
маячня для дебілів. Спочатку цей штемп начебто набрав пахущої землиці рідної у пакет і запхав дроти для того щоб "підірвати" міст. Потім подзвонив у рею і повідомив що замінував міст. Мабуть морзянку вчать в поліцейській бурсі, тому що одразу прибули усі можливі сили окрім стратегічних бомбардувальників. Потім прибув цілий начальник київських мусорів і особисто вів перемовини. І все це на фоні подій в Кагарлику та Броварах. Я нічого не забув?
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06.06.2020 14:06
+3
Ви забули, що це вже другий подібний випадок мінування моста Метро! І, здається, обидва випадки "співпадають" зі скандалами у поліції...
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06.06.2020 14:33
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Потрібно було "грохнути" його при затриманні!
Щоб не мучився та й іншим була б наука!
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06.06.2020 13:31 Ответить
Пустіть на волю! Хай розпорядиться сам. Дебілів і так хватає в ВР ,ОП,ГП, МВС і тд!
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06.06.2020 13:37 Ответить
Там и без психолого-психиатрической экспертизы видно что неизлечим.Усыпить.
Собачка с ним контактировала.Собачке прививки обновить.
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06.06.2020 13:38 Ответить
Ну да, надо быть психом чтобы согласится с мусорами на сделку по заминированию моста
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06.06.2020 13:41 Ответить
Зрозуміло було,що людина хвора,стоїть з пакетиком лайна,але влаштували цирк,бойовий пес,ГШР,гелікоптери...Таким складом могли вже за дві години то ціле ордло зачистити
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06.06.2020 13:50 Ответить
маячня для дебілів. Спочатку цей штемп начебто набрав пахущої землиці рідної у пакет і запхав дроти для того щоб "підірвати" міст. Потім подзвонив у рею і повідомив що замінував міст. Мабуть морзянку вчать в поліцейській бурсі, тому що одразу прибули усі можливі сили окрім стратегічних бомбардувальників. Потім прибув цілий начальник київських мусорів і особисто вів перемовини. І все це на фоні подій в Кагарлику та Броварах. Я нічого не забув?
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06.06.2020 14:06 Ответить
Ви забули, що це вже другий подібний випадок мінування моста Метро! І, здається, обидва випадки "співпадають" зі скандалами у поліції...
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06.06.2020 14:33 Ответить
Так, точно. І начебто першого мінера також признали психічно хворим і помістили в дурку.
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06.06.2020 18:22 Ответить
А на рыбалке, 7 убитых атошников, после того как начальника повязали на взятке
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06.06.2020 15:38 Ответить
Сын Валуева
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06.06.2020 14:23 Ответить
шарикова или кивы.
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06.06.2020 16:17 Ответить
я вам сейчас расскажу, чем отличается Аваков от остальных зелёных министров и Главзебила. Если Ткаленку сказали - мы от Авакова, такого-то числа нужно набрать в пластиковую бочку землю, прикрепить провода, выгрузить это посреди моста метро и в указанное время кричать, что мост заминирован, мы гарантируем твою личную безопасность и 50к зелени на счет любого указанного тобой человека. То чувак получает личную безопасность, 50к зелени на счет любого указанного им человека и всё нормально. Если бы это предложил Дубинский, я мол от Коломойского нужно сделать тоже самое, Ткаленка бы просто убили, просто потому что маланцы не захотят платить 50К зелени. Думай-те...
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06.06.2020 14:43 Ответить
Всё верно.
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06.06.2020 19:03 Ответить
У парня тяжелая судьба, из не совсем благополучной семьи, но изо всех сил старался выйти в люди, не воровал, очень много работал чтобы собрать денег на жилье но в итоге купил у афериста Войцеховского! Со временем стало понятно, что и застройщик кинул и государство оставило без помощи, вот крыша и уехала!
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06.06.2020 22:28 Ответить
 
 