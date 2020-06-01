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Минер моста Метро в Киеве задержан. ВИДЕО

Правоохранители задержали мужчину, "заминировавшего" мост Метро в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Видео задержания обнародовали в соцсетях.

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"15:20. Мужчина, сообщивший, что имеет взрывчатку, и угрожавший взорвать мост Метро, задержан", - сообщается на странице Патрульной полиции Украины в Фейсбуке.

Минер моста Метро в Киеве задержан 01

Напомним, в Киеве был перекрыт мост Метро. На мосту стоял мужчина с пакетом и угрожал взорвать сооружение.

Автор: 

задержание (6673) Киев (25475) минирование (1445) мост (1027)


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Топ комментарии
+38
Мінера моста Метро в Києві затримано - Цензор.НЕТ 8037
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01.06.2020 15:41
+35
*****, когда это квартал 95 закончится?!
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01.06.2020 15:27
+22
Небывалая спецоперацыя закончилась успехом. Миньор- пойман, министр-молодец!
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01.06.2020 15:27
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Правила форума Совет форумчан
Тьфу... А я только поп-корн насыпал
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01.06.2020 15:27 Ответить
на видео ведут какую-то чурку
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01.06.2020 15:45 Ответить
.....у народа ЕДЕТ крыша !!!
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01.06.2020 15:27 Ответить
*****, когда это квартал 95 закончится?!
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01.06.2020 15:27 Ответить
Мінера моста Метро в Києві затримано - Цензор.НЕТ 8037
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01.06.2020 15:41 Ответить
Небывалая спецоперацыя закончилась успехом. Миньор- пойман, министр-молодец!
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01.06.2020 15:27 Ответить
и сичас миньера заставят делать миньет
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01.06.2020 15:31 Ответить
Кому?
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01.06.2020 15:40 Ответить
Догадайся с3х раз)
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01.06.2020 15:59 Ответить
Шо? Кіна не буде? Тьфу!
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01.06.2020 15:28 Ответить
Щас получит люлей и поедет на больничку.
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01.06.2020 15:29 Ответить
Не люлей, а гонорар!!! Актеры люлями не берут.))))
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01.06.2020 15:30 Ответить
"Капремонт Метромоста невозможен, потому что он не поможет, нужна реконструкция. Для этого нужно потихоньку разбирать дорогу автодвижения, разбирать кое-какие конструкции, и вместо двух полос делать по три полосы. У меня сделан такой проект. Да, уже лет десять как запретили движение по мосту тяжелого транспорта, но все равно мост под угрозой. У меня есть другие материалы и обследования, где четко написано, что мост Метро может рухнуть в любой момент абсолютно неожиданно. Начнет в одном месте, и, как домино, пойдет по всем пролетам. И еще один показатель: когда испытывали мост Метро, давали колоссальную, максимальную нагрузку, и опускание шарниров было на 3 см, убирали нагрузку, было - ноль. А сейчас шарнир опустился на 23 см и не поднимается", - добавил проектировщик моста Росновский (05.06, 2018).

КГГА и Транспортный департамент Киевской госадминистрации пока не смог предоставить свой комментарий относительно данной информации.
Источник: https://censor.net/n3069747
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01.06.2020 15:29 Ответить
А какое образование у руководства г. Киева. Там же одни велосипедисты
и юристы.
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01.06.2020 15:39 Ответить
Є боксер вищої кваліфікації.
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01.06.2020 16:23 Ответить
подольше бы потянули, квадрокоптер запустили, а то людям деньги за билеты возвращать придется
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01.06.2020 15:29 Ответить
И о билетах. Кто пользовался метро, тот покупал пластиковую карточку, на которую и пополнялись поездки. Сейчас на руках у населения свыше трех миллионов (!) ставших ненужными карточек. Попробуйте сдать ее в кассу метро и получить возврат ее стоимости, ведь метро объявило, что проезд по карте больше невозможен. Вас пошлют или, в лучшем случае, попросят принести кассовый чек, подтверждающий, что именно вы ее (карту) купили (может в прошлом году или еще раньше. Спрашиваю тетеньку в окне: "а что, на чеке будет моя фамилия?" Тетенька сразу в ступор: "нам так сказалы". Так метрополитен строит из Киева (столицы Украины) какую-то мерзкую хахляндию, про которую складывают анекдоты в раисси. А, ведь, по сути, метрополитен надурняк получает миллионов двадцать, которые не собирается возвращать пассажирам за ненужные карты. А бесплатно поменять зеленые пластиковые на смарткарты у этих ублюдков совести и ума не хватает.
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01.06.2020 16:51 Ответить
Что за идиот, на ровном месте статью заработал.
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01.06.2020 15:29 Ответить
Авакяну завтра на Парламентських слуханнях виступати. В акурат підгадали Рехстаг спалити.
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01.06.2020 16:27 Ответить
Медаль Авакову.
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01.06.2020 15:29 Ответить
Із закруткою на спині .
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01.06.2020 15:42 Ответить
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https://www.facebook.com/vladislav.maistrouk/posts/10223376385146847?__cft__[0]=AZUEa96vKBWQGfdVQ6KJePNPYdVQdyRycyWrC-7TiqwSsSq2YIuh2PpRjkCIhenC_8urMGnL758Zf5fnposMF8SOugWG4lHwA-AQnY4dmSdSTI_KxKG9BdLdB5iAXHdMsg_fGNYoRX8I5w6eNHIiz2ZV&__tn__=%2CO%2CP-y-R 29 травня о 16:29 ·

https://www.facebook.com/zelenskiy95?__cft__[0]=AZUEa96vKBWQGfdVQ6KJePNPYdVQdyRycyWrC-7TiqwSsSq2YIuh2PpRjkCIhenC_8urMGnL758Zf5fnposMF8SOugWG4lHwA-AQnY4dmSdSTI_KxKG9BdLdB5iAXHdMsg_fGNYoRX8I5w6eNHIiz2ZV&__tn__=-]K-y-R
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Так что президент задал правильный вопрос "А что, полиция не знала, что там происходит?" ...но
https://www.facebook.com/arsen.avakov.1?__cft__[0]=AZUEa96vKBWQGfdVQ6KJePNPYdVQdyRycyWrC-7TiqwSsSq2YIuh2PpRjkCIhenC_8urMGnL758Zf5fnposMF8SOugWG4lHwA-AQnY4dmSdSTI_KxKG9BdLdB5iAXHdMsg_fGNYoRX8I5w6eNHIiz2ZV&__tn__=-]K-y-R Арсен Аваков (Arsen Avakov) соврал глядя в глаза верховному главнокомандующему ответив: "Это неожиданной была ситуация..."
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01.06.2020 15:30 Ответить
Ну, о гавнокомандующего ноги вытирают все, кому не лень.
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01.06.2020 16:19 Ответить
Реформа супрун работает,психи с бутылками вместо бомб на улицах страны
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01.06.2020 15:30 Ответить
Супрун реформировала только амбулаторно-поликлинический уровень.
Больницы, в том числе и психиатрические начали реформировать с 1-го апреля 2020 года.
Так что все вопросы к нынешней власти. Супрун тут не при чем.
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01.06.2020 15:40 Ответить
У этих дурачков папередники еще 4 года во всем виноваты будут.
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01.06.2020 15:44 Ответить
Е ні, якраз при Супрун було прийнято законодавство, що регулює медреформу і її етапи.
І про реформування вторинної ланки було відомо вже тоді, просто хитросракі реформатори типу Порошенка або Супрун завчасно відклали непопулярні етапи на потім, коли вже виберуть нову владу. А зараз вони ж скавчать щоб у жодному разі не переглядали і не змінювали почату медреформу.
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01.06.2020 15:55 Ответить
Так а що змінювати з того, що зроблено? Зроблено якраз норм - у дільничих лікарів хоч зарплата вже не 5000... Мій отримує більше 15 (точну суму не сказав) і задоволений!
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01.06.2020 15:59 Ответить
Спрунье тока учыт у тиливизире дефекации, в астальном ано нипричем.
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01.06.2020 22:34 Ответить
Это уже Степанов.
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01.06.2020 15:43 Ответить
О, надо же, нашел повод, чтобы впихнуть хрень про Супрун. Читаешь-читаешь клиенты про минера на мосту и тут внезапно про Супрун. Идиоты зелёные.
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01.06.2020 15:43 Ответить
прокукарекай еще что-нибудь про пороха, зебил, а то шоу какое-то унылое получается. Где задор, где искорки в глазах, где "сделаем их вместе"?
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01.06.2020 15:56 Ответить
Минер моста Метро в Киеве задержан - Цензор.НЕТ 8358
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01.06.2020 15:30 Ответить
Малаток типе на 1,5 кг прастит.
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01.06.2020 22:37 Ответить
какой -то придурок. Сидел в машине, потом кинул что-то похожее на АК и лег мордой в асфальт. Толи протрезвел, толи ломка началась.
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01.06.2020 15:32 Ответить
шо так рано, не дали покрасоваться рюкзакову во всей красе на фоне 3 дивизий спецназа
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01.06.2020 15:32 Ответить
Чем бы еще быдло от зебениных зашкваров отвлечь?! Да, аваков?)
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01.06.2020 15:34 Ответить
Ну вот, только хотел ставки сделать... Не успел.
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01.06.2020 15:34 Ответить
Зато в маске был, не нарушал!
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01.06.2020 15:34 Ответить
Ну наконец-то словили))
в ПЕРИОД ВИРУСА СПАСЛИ 120 ТЫСЯЧ ЖИЗНЕЙ,И СЕЙЧАС ТЫСЯЧ 30
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01.06.2020 15:34 Ответить
Авак на броньовику розрулив ?
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01.06.2020 15:35 Ответить
В он был в маске так как боялся вируса))
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01.06.2020 15:35 Ответить
ШтраХВа!
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01.06.2020 15:43 Ответить
Крищенкові тепер дадуть маршала за "успішну антитерористичну операцію".
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01.06.2020 15:36 Ответить
Даже красивый боевик снять не могут! ХАЛТУРА!!! Не верю!!!!
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01.06.2020 15:37 Ответить
Не долго музыка играла, не долго фраер танцевал...
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01.06.2020 15:37 Ответить
а может это учения?
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01.06.2020 15:38 Ответить
Ну да, тренировались мост перекрывать на случай, когда квартальные с"цца будут!)))
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01.06.2020 15:45 Ответить
Таких потрібно не затримувати а знищувати відразу інакше всю країну буде постійно лихоманити. Назвався терористом - помри як терорист. Крапка.
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01.06.2020 15:41 Ответить
скорость ****...ющая
от так би сепарів би затримували....але при владі клоуни та шоумени! яка країна- такі й теракти
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01.06.2020 15:43 Ответить
Так, а Шо він все таки хАтЄл?
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01.06.2020 15:45 Ответить
Хатєл потрєбувать зєліного афтограхфа! Но аваков нє допустіл бєспрєдєла! Афтограхви нончє дорогі! Поки шо. Но ето нє точно...)))
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01.06.2020 15:52 Ответить
Ааааа... Ніхрєна сєбє замахнулся...
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01.06.2020 16:20 Ответить
Опять Аваков всех спас? Ай молодец
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01.06.2020 15:46 Ответить
Опять Аваков отвлекает внимание от своих пройпов и одновременно повышает свою значимость?
Киностудия "Мусор Пикчерс" представляет новый остросюжетный боевик "Спермусор спасает Киев"
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01.06.2020 15:48 Ответить
Как смело гнилозубый пацан из подворотни разаблачает волков-позорных мусоров!
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01.06.2020 15:51 Ответить
все-таки, тактические носки это вам не жук начхал на скатерть
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01.06.2020 15:50 Ответить
можно сразу отпускать..
у него крыша - Авакян
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01.06.2020 15:51 Ответить
Театр имени Авакова! Когда наближаеться отставка, то начинают мост минировать. Сейчас выяснится, что минер служил в каких то войсках Авакова! Аваков сам организовал вообщем этот цирк и сам его типа победил и теперь его должны оставить, ведь он так хорошо справляется со своей работой. хе
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01.06.2020 15:51 Ответить
хотел бы взорвать по настоящему, то не звонил бы никуда, шахиды не звонят, а нажимают просто кнопочку.
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01.06.2020 15:51 Ответить
Авакова нельзя увольнять.Сложнейшую операцию ПРОВІВ БЛИСКАВИЧНО
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01.06.2020 15:52 Ответить
что-то у авакова с воображением все плохо - постоянно один и тот же минер одного и того же моста попадается. Да и размахом не вышел - вон, у пукина целые дома взрывали, а у авакяна только покушения на мост.

"не верю", армяша, не верю.
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01.06.2020 15:53 Ответить
ну вот...и как тут нам без аваки прожить?...а никак ))))))
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01.06.2020 15:54 Ответить
нада ж показать нароту шо поліція нє только свідєтєлєй ****#т
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01.06.2020 15:56 Ответить
Аваков скоро переплюнет режиссеров квартала по качеству кинопродукции
Не то министерство он возглавляет. ему бы в минкульт, это же наш отечественный Спилберг
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01.06.2020 16:03 Ответить
Під рюкзакяном крісло не те що хитається - ходуном ходить. Треба блискуча операція. Всі вільні, всім спасіба.
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01.06.2020 16:03 Ответить
"заломали".... мммм, совком понесло. лучше уже "забутылили", более модно.
еще этот уродливый памятник бабище в кадре - тьху, мерзость
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01.06.2020 16:05 Ответить
Зачем тот мост минировать, он такой старый, что скоро сам развалится...
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01.06.2020 16:05 Ответить
акаків як добре дресований ведмедик бездоганно
виконав завчений трюк
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01.06.2020 16:07 Ответить
Шоу для лохов.
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01.06.2020 16:19 Ответить
Справи у авакова зовсім хрінові якщо ліпить такі стрьомні "перемоги".
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01.06.2020 16:22 Ответить
дурки позакрывали а пациентов - на волю. все бабки ушли на пододгрев стула для зеленого карлика
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01.06.2020 16:23 Ответить
Кожен ******** на помилку! Не?
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01.06.2020 16:27 Ответить
Це така спецопераця зі створення медійного шуму проти того, що скоїли в Броварах. Перемкнути увагу остолпів на другоряді манівці.
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01.06.2020 16:32 Ответить
Скинути ,хоч,одного з моста...,аби невиникало бажання...
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01.06.2020 16:35 Ответить
при Порошенко такого быть не могла....а щас страшно жить
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01.06.2020 17:02 Ответить
Після стількох минулотижневих зашкварів аваківців, аваківцям треба когось ловити починаючи з понеділка
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01.06.2020 17:09 Ответить
Когда все психбольницы закроют, таких минёров каждый день будут задерживать.
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01.06.2020 17:11 Ответить
Спектакль по спасінню авакяшкі.Досить народ дурити.
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01.06.2020 17:23 Ответить
Аваков второй раз спас мост Метро от террористов
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01.06.2020 17:32 Ответить
ВТОРОЙ мост "минируют" - А, что мосты и ТАКИЕ как МЕТРО разве не относятся ДО объектов особого внимания!???, ТЕМ более когда на востоке Украины идёт война с соседом АГРЕССОРОМ!???. Аваков И этого "подрывника" будет оправдывать. ЗА ТАКОЕ КОРОТКОЕ ВРЕМЯ ВТОРОЙ "ПОДРЫВНИК", А ЧЕМ ЗАНИМАЮТСЯ РАБОТНИКИ ПРАВООХОРОННЫХ ОРГАНОВ???.
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01.06.2020 17:38 Ответить
"..подплыли катера, подъехали машины ...300 сотрудников задействовали ...против одного...
я так понимая в Броварах уличные бои пресекли с воздуха , да, арсен борисович..?
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01.06.2020 17:49 Ответить
а теперь знаем точно- как только министр обосрался - сразу минируют мост метро...
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01.06.2020 17:52 Ответить
аваковы действуют як россияне
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01.06.2020 18:31 Ответить
 
 