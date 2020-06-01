Минер моста Метро в Киеве задержан. ВИДЕО

Правоохранители задержали мужчину, "заминировавшего" мост Метро в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Видео задержания обнародовали в соцсетях.

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"15:20. Мужчина, сообщивший, что имеет взрывчатку, и угрожавший взорвать мост Метро, задержан", - сообщается на странице Патрульной полиции Украины в Фейсбуке.







Напомним, в Киеве был перекрыт мост Метро. На мосту стоял мужчина с пакетом и угрожал взорвать сооружение.