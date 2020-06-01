Мінера моста Метро в Києві затримано. ВIДЕО

Правоохоронці затримали чоловіка, який "замінував" міст Метро в Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Відео затримання оприлюднили в соцмережах.

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"15:20. Чоловіка, який повідомив, що має вибухівку, та погрожував підірвати міст Метро, затримали", - повідомляється на сторінці Патрульної поліції України у фейсбуці.

Нагадаємо, в Києві перекрито міст Метро. На мосту стоїть чоловік із пакетом і погрожує підірвати споруду.