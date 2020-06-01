Мінера моста Метро в Києві затримано. ВIДЕО
Правоохоронці затримали чоловіка, який "замінував" міст Метро в Києві.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Відео затримання оприлюднили в соцмережах.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Нацполіції Києва Крищенко веде переговори з чоловіком, який погрожує підірвати міст Метро, - Геращенко
"15:20. Чоловіка, який повідомив, що має вибухівку, та погрожував підірвати міст Метро, затримали", - повідомляється на сторінці Патрульної поліції України у фейсбуці.
Нагадаємо, в Києві перекрито міст Метро. На мосту стоїть чоловік із пакетом і погрожує підірвати споруду.
Топ коментарі
+38 Роман с камнем
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КГГА и Транспортный департамент Киевской госадминистрации пока не смог предоставить свой комментарий относительно данной информации.
Источник: https://censor.net/n3069747
и юристы.
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https://www.facebook.com/vladislav.maistrouk/posts/10223376385146847?__cft__[0]=AZUEa96vKBWQGfdVQ6KJePNPYdVQdyRycyWrC-7TiqwSsSq2YIuh2PpRjkCIhenC_8urMGnL758Zf5fnposMF8SOugWG4lHwA-AQnY4dmSdSTI_KxKG9BdLdB5iAXHdMsg_fGNYoRX8I5w6eNHIiz2ZV&__tn__=%2CO%2CP-y-R 29 травня о 16:29 ·
https://www.facebook.com/zelenskiy95?__cft__[0]=AZUEa96vKBWQGfdVQ6KJePNPYdVQdyRycyWrC-7TiqwSsSq2YIuh2PpRjkCIhenC_8urMGnL758Zf5fnposMF8SOugWG4lHwA-AQnY4dmSdSTI_KxKG9BdLdB5iAXHdMsg_fGNYoRX8I5w6eNHIiz2ZV&__tn__=-]K-y-R
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Так что президент задал правильный вопрос "А что, полиция не знала, что там происходит?" ...но
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Больницы, в том числе и психиатрические начали реформировать с 1-го апреля 2020 года.
Так что все вопросы к нынешней власти. Супрун тут не при чем.
І про реформування вторинної ланки було відомо вже тоді, просто хитросракі реформатори типу Порошенка або Супрун завчасно відклали непопулярні етапи на потім, коли вже виберуть нову владу. А зараз вони ж скавчать щоб у жодному разі не переглядали і не змінювали почату медреформу.
в ПЕРИОД ВИРУСА СПАСЛИ 120 ТЫСЯЧ ЖИЗНЕЙ,И СЕЙЧАС ТЫСЯЧ 30
от так би сепарів би затримували....але при владі клоуни та шоумени! яка країна- такі й теракти
Киностудия "Мусор Пикчерс" представляет новый остросюжетный боевик "Спермусор спасает Киев"
у него крыша - Авакян
"не верю", армяша, не верю.
Не то министерство он возглавляет. ему бы в минкульт, это же наш отечественный Спилберг
еще этот уродливый памятник бабище в кадре - тьху, мерзость
виконав завчений трюк
я так понимая в Броварах уличные бои пресекли с воздуха , да, арсен борисович..?