"Мінера" моста Метро Ткаленка помістили до психіатричної лікарні через ризик суїциду

Віталія Ткаленка, який 2 червня повідомив про замінування мосту Метро в Києві і якого пізніше заарештували на 60 діб, перевели з СІЗО в спеціалізований психіатричний заклад.

Про це прессекретар прокуратури Києва Надія Максимець повідомила в коментарі "Українській правді", інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора відбулося екстрене судове засідання щодо зміни запобіжного заходу, де було прийнято рішення змінити запобіжний захід з утримання під вартою на поміщення в установу для надання психіатричної допомоги", - розповіла Максимець.

За її словами, згідно з попереднім рішенням суду, Ткаленко мав до внесення застави перебувати в СІЗО. Але там його оглянув фельдшер і "виявив схильність до суїциду".

Дивіться також: На псевдомінера моста Метро спустили бойового пса, зловмисника затримали блискавично, - МВС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Після цього в СІЗО викликали "швидку допомогу", лікарі якої надали свій висновок, згідно з яким підозрюваному краще перебувати під наглядом лікарів для його власної безпеки, а також безпеки людей, які мали перебувати з ним у камері.

Максимець зазначила, що вже після 16:00 п'ятниці підозрюваний був поміщений в спеціалізовану психіатричну лікарню в Глевасі Київської області, де він перебуватиме до 29 липня. Вона додала, що за потреби запобіжний захід може бути продовжено.

Незабаром має бути проведена психолого-психіатрична експертиза стану підозрюваного.

Читайте також: Крищенко про "мінера" ​​моста Метро: У нього була безладна мова, конкретних вимог не було, "бомба" виявилася муляжем із землею

Нагадаємо, 2 червня в Києві був перекритий міст Метро. На мосту стояв чоловік із пакетом і погрожував підірвати споруду. Пізніше мінера моста Метро в Києві затримали.

3 червня суд відправив Ткаленка під арешт із можливістю внесення застави. Уже під час обрання запобіжного заходу чоловік заявив, що у нього проблеми з психікою, і якщо його відправлять у СІЗО, а не на лікування, він спробує накласти на себе руки.