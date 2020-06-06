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"Мінера" моста Метро Ткаленка помістили до психіатричної лікарні через ризик суїциду

Віталія Ткаленка, який 2 червня повідомив про замінування мосту Метро в Києві і якого пізніше заарештували на 60 діб, перевели з СІЗО в спеціалізований психіатричний заклад.

Про це прессекретар прокуратури Києва Надія Максимець повідомила в коментарі "Українській правді", інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора відбулося екстрене судове засідання щодо зміни запобіжного заходу, де було прийнято рішення змінити запобіжний захід з утримання під вартою на поміщення в установу для надання психіатричної допомоги", - розповіла Максимець.

За її словами, згідно з попереднім рішенням суду, Ткаленко мав до внесення застави перебувати в СІЗО. Але там його оглянув фельдшер і "виявив схильність до суїциду".

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Після цього в СІЗО викликали "швидку допомогу", лікарі якої надали свій висновок, згідно з яким підозрюваному краще перебувати під наглядом лікарів для його власної безпеки, а також безпеки людей, які мали перебувати з ним у камері.

Максимець зазначила, що вже після 16:00 п'ятниці підозрюваний був поміщений в спеціалізовану психіатричну лікарню в Глевасі Київської області, де він перебуватиме до 29 липня. Вона додала, що за потреби запобіжний захід може бути продовжено.

Незабаром має бути проведена психолого-психіатрична експертиза стану підозрюваного.

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Нагадаємо, 2 червня  в Києві був перекритий міст Метро. На мосту стояв чоловік із пакетом і погрожував підірвати споруду. Пізніше мінера моста Метро в Києві затримали.

3 червня суд відправив Ткаленка під арешт із можливістю внесення застави. Уже під час обрання запобіжного заходу чоловік заявив, що у нього проблеми з психікою, і якщо його відправлять у СІЗО, а не на лікування, він спробує накласти на себе руки.

Автор: 

мінування (1217) прокуратура (3671) психлікарня (87) СІЗО (723) Максимець Надія (19)


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Топ коментарі
+6
Ну да, надо быть психом чтобы согласится с мусорами на сделку по заминированию моста
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06.06.2020 13:41
+6
маячня для дебілів. Спочатку цей штемп начебто набрав пахущої землиці рідної у пакет і запхав дроти для того щоб "підірвати" міст. Потім подзвонив у рею і повідомив що замінував міст. Мабуть морзянку вчать в поліцейській бурсі, тому що одразу прибули усі можливі сили окрім стратегічних бомбардувальників. Потім прибув цілий начальник київських мусорів і особисто вів перемовини. І все це на фоні подій в Кагарлику та Броварах. Я нічого не забув?
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06.06.2020 14:06
+3
Ви забули, що це вже другий подібний випадок мінування моста Метро! І, здається, обидва випадки "співпадають" зі скандалами у поліції...
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06.06.2020 14:33
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Потрібно було "грохнути" його при затриманні!
Щоб не мучився та й іншим була б наука!
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06.06.2020 13:31 Відповісти
Пустіть на волю! Хай розпорядиться сам. Дебілів і так хватає в ВР ,ОП,ГП, МВС і тд!
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06.06.2020 13:37 Відповісти
Там и без психолого-психиатрической экспертизы видно что неизлечим.Усыпить.
Собачка с ним контактировала.Собачке прививки обновить.
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06.06.2020 13:38 Відповісти
Ну да, надо быть психом чтобы согласится с мусорами на сделку по заминированию моста
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06.06.2020 13:41 Відповісти
Зрозуміло було,що людина хвора,стоїть з пакетиком лайна,але влаштували цирк,бойовий пес,ГШР,гелікоптери...Таким складом могли вже за дві години то ціле ордло зачистити
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06.06.2020 13:50 Відповісти
маячня для дебілів. Спочатку цей штемп начебто набрав пахущої землиці рідної у пакет і запхав дроти для того щоб "підірвати" міст. Потім подзвонив у рею і повідомив що замінував міст. Мабуть морзянку вчать в поліцейській бурсі, тому що одразу прибули усі можливі сили окрім стратегічних бомбардувальників. Потім прибув цілий начальник київських мусорів і особисто вів перемовини. І все це на фоні подій в Кагарлику та Броварах. Я нічого не забув?
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06.06.2020 14:06 Відповісти
Ви забули, що це вже другий подібний випадок мінування моста Метро! І, здається, обидва випадки "співпадають" зі скандалами у поліції...
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06.06.2020 14:33 Відповісти
Так, точно. І начебто першого мінера також признали психічно хворим і помістили в дурку.
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06.06.2020 18:22 Відповісти
А на рыбалке, 7 убитых атошников, после того как начальника повязали на взятке
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06.06.2020 15:38 Відповісти
Сын Валуева
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06.06.2020 14:23 Відповісти
шарикова или кивы.
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06.06.2020 16:17 Відповісти
я вам сейчас расскажу, чем отличается Аваков от остальных зелёных министров и Главзебила. Если Ткаленку сказали - мы от Авакова, такого-то числа нужно набрать в пластиковую бочку землю, прикрепить провода, выгрузить это посреди моста метро и в указанное время кричать, что мост заминирован, мы гарантируем твою личную безопасность и 50к зелени на счет любого указанного тобой человека. То чувак получает личную безопасность, 50к зелени на счет любого указанного им человека и всё нормально. Если бы это предложил Дубинский, я мол от Коломойского нужно сделать тоже самое, Ткаленка бы просто убили, просто потому что маланцы не захотят платить 50К зелени. Думай-те...
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06.06.2020 14:43 Відповісти
Всё верно.
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06.06.2020 19:03 Відповісти
У парня тяжелая судьба, из не совсем благополучной семьи, но изо всех сил старался выйти в люди, не воровал, очень много работал чтобы собрать денег на жилье но в итоге купил у афериста Войцеховского! Со временем стало понятно, что и застройщик кинул и государство оставило без помощи, вот крыша и уехала!
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06.06.2020 22:28 Відповісти
 
 